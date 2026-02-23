Новини
Шая Лабъф разцелува тайнствена жена в бар след ареста и раздялата с Миа Гот (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 17:58

  • шая лабъф-
  • тайнствена жена-
  • мистерия-
  • целувка-
  • бар-
  • парти-
  • актьор

Актьорът се отдаде на бурни празненства през изминалата седмица, което доведе до побой и временен арест

Шая Лабъф разцелува тайнствена жена в бар след ареста и раздялата с Миа Гот (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Шая Лабъф, който просто не се спря на едно място през изминалата седмица, бе заснет в интимна близост с неизвестна жена в Ню Орлиънс в събота вечер, само дни след ареста си в града. Появата му с нова спътница идва и на фона на информацията, че актьорът и съпругата му Миа Гот са се разделили тихомълком преди близо година.

Снимки и видеокадри, публикувани от TMZ, показват 39-годишния актьор в бар край „Бърбън Стрийт“, където той разменя целувки и държи за ръка брюнетка, чиято самоличност не е разкрита. Двамата са забелязани и на балкон с изглед към заведението, където разговарят оживено, усмихват се и си шепнат.

По информация на очевидци, цитирани от изданието, звездата от „Трансформърс“ е консумирал алкохол и изглеждал леко подпийнал, но в добро настроение.

Появата на Шая Лабъф в нощния живот на Ню Орлиънс следва ареста му във вторник сутринта след физическа саморазправа с двама мъже по време на празненствата за Марди Гра. Според полицейския доклад, оповестен в четвъртък, Лебьоф е отправял хомофобски обиди по време на инцидента. Срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда.

Разпространени видеозаписи показват как актьорът нанася удар с глава на един от мъжете, който по данни от доклада е получил вероятна травма на носа. Часове след задържането си Лабъф е бил забелязан отново да празнува, като в един момент дори танцува с документите от ареста си в уста – жест, възприет от част от медиите като подигравателен към ситуацията.

След освобождаването му Page Six публикува снимки на актьора по време на сутрешен крос и опит да присъства на църковна служба по случай Пепеляна сряда.

Междувременно стана ясно, че Шая Лабъф и Миа Гот са прекратили брака си след продължително напрежение във връзката им. Според TMZ полицията е била викана неколкократно в дома им в Лос Анджелис преди окончателната им раздяла. Двамата сключиха брак през 2016 г., четири години след като се запознаха на снимачната площадка на „Нимфоманка: Част II“. Те имат 3-годишна дъщеря – Изабела.

По информация на източници, близки до семейството, 32-годишната актриса настоява бившият ѝ съпруг да потърси специализирана помощ след последния инцидент. Актьорът в миналото е признавал, че се бори с проблеми, свързани с алкохола и импулсивното поведение, и вече е преминавал през рехабилитационни програми.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уточни

    2 0 Отговор
    Къде я разцелувал Лабавия ма Бинке ,че тоя не го зная кой е ?

    18:19 23.02.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Това е или Атанасова или Андреева.

    18:27 23.02.2026