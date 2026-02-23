Шая Лабъф разцелува тайнствена жена в бар след ареста и раздялата с Миа Гот (ВИДЕО)

Актьорът Шая Лабъф, който просто не се спря на едно място през изминалата седмица, бе заснет в интимна близост с неизвестна жена в Ню Орлиънс в събота вечер, само дни след ареста си в града. Появата му с нова спътница идва и на фона на информацията, че актьорът и съпругата му Миа Гот са се разделили тихомълком преди близо година.
Снимки и видеокадри, публикувани от TMZ, показват 39-годишния актьор в бар край „Бърбън Стрийт“, където той разменя целувки и държи за ръка брюнетка, чиято самоличност не е разкрита. Двамата са забелязани и на балкон с изглед към заведението, където разговарят оживено, усмихват се и си шепнат.
🚨 EXCLUSIVE: Shia LaBeouf is back in the dating game ... and he's playing it out in public nearly a year after his split from Mia Goth.
Details: https://t.co/YDdymuYqzx pic.twitter.com/Dp54jQKGJE
— TMZ (@TMZ) February 22, 2026
По информация на очевидци, цитирани от изданието, звездата от „Трансформърс“ е консумирал алкохол и изглеждал леко подпийнал, но в добро настроение.
Появата на Шая Лабъф в нощния живот на Ню Орлиънс следва ареста му във вторник сутринта след физическа саморазправа с двама мъже по време на празненствата за Марди Гра. Според полицейския доклад, оповестен в четвъртък, Лебьоф е отправял хомофобски обиди по време на инцидента. Срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда.
The Shia LaBeouf shit just makes me sad. He’s broken and unhinged and coping with juvenile rage, and I’m praying for him, but what’s especially tragic is that he is one of the most charismatic and passionate actors of his generation—and nobody cares. pic.twitter.com/OylibpvRm3— Art Tavana (@arttavana) February 17, 2026
Разпространени видеозаписи показват как актьорът нанася удар с глава на един от мъжете, който по данни от доклада е получил вероятна травма на носа. Часове след задържането си Лабъф е бил забелязан отново да празнува, като в един момент дори танцува с документите от ареста си в уста – жест, възприет от част от медиите като подигравателен към ситуацията.
Fresh out of jail, Shia LaBeouf went back to Bourbon Street in New Orleans and partied with fans during the final hours of Mardi Gras following his arrest. pic.twitter.com/cgMs0DBrJW— No Jumper (@nojumper) February 18, 2026
След освобождаването му Page Six публикува снимки на актьора по време на сутрешен крос и опит да присъства на църковна служба по случай Пепеляна сряда.
Междувременно стана ясно, че Шая Лабъф и Миа Гот са прекратили брака си след продължително напрежение във връзката им. Според TMZ полицията е била викана неколкократно в дома им в Лос Анджелис преди окончателната им раздяла. Двамата сключиха брак през 2016 г., четири години след като се запознаха на снимачната площадка на „Нимфоманка: Част II“. Те имат 3-годишна дъщеря – Изабела.
По информация на източници, близки до семейството, 32-годишната актриса настоява бившият ѝ съпруг да потърси специализирана помощ след последния инцидент. Актьорът в миналото е признавал, че се бори с проблеми, свързани с алкохола и импулсивното поведение, и вече е преминавал през рехабилитационни програми.
