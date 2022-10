Почина кънтри певицата Джоди Милър

Певицата Джоди Милър, която през 1966 г. спечели награда "Грами" за най-добро кънтри изпълнение от жена за "Queen of the House", почина на 80 години, съобщи Асошиейтед прес.

Милър е починала в Бланчард, Оклахома, от усложнения от болестта на Паркинсон, съобщиха от "Юнивърсал мюзик груп", предаде БТА. Компанията притежава лейбъла "Кепитъл рекърдс", издал повечето от хитовете на кънтри изпълнителката.

"Queen of the House'' излиза през 1965 г. в ответ на хита на Роджър Милър "King of the Road'' и дава старт на кариерата на изпълнителката. Протестната ѝ песен "Home of the Brave'' от 1965 г. е най-продаваният ѝ сингъл, макар да е забранена от някои радиостанции в САЩ. Сред другите ѝ хитове са "Long Black Limousine'', "Baby I'm Yours'', "There's a Party Goin' On'', "Darling, You Can Always Come Back Home'' и номинираната за награда "Грами" "He's So Fine''.

Милър се оттегля през 80-те години, за да прекарва повече време със семейството си. През 2018 г., след смъртта на съпруга си, певицата записа сингъла "Where My Picture Hangs on the Wall'' с дъщеря си Робин Брукс Съливан и внуците си Монтана и Лейла.