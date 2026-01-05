Новини
Астрологът Силва Дончева: "Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна."

Астрологът Силва Дончева: "Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна."

5 Януари, 2026

Вижте какви прогнозите направи тя в разговора си с Мон Дьо

Астрологът Силва Дончева: "Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна." - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В първия за новата година епизод на подкаста "Храмът на историите“ пред Мариян Станков – Мон Дьо гостува астрологът Силва Дончева, която разкри какво крие 2026-та за българите и за света, пише plovdiv24.bg. Годината е свързана с много "съвпади“, което означава и ново начало.

"Това е завой към истинското голямо начало, което предстои през 2028 г.“, загатва тя.

"Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група“, категорична е Силва Дончева. "Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим.“ В късната пролет нейната прогноза показва промяна в елитите, а хороскопите на управляващите сигнализират "стабилност и внезапен обрат“.

"Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна и може да продължи 2–3 десетилетия“, заявява Силва Дончева. Според нея резултатът от протестите зависи от "егрегора“ на протестиращите – дали има агресия, духовност и исторически познания. "Не просто искаме честни политици и да живеем добре… не си дошъл на Земята да живееш добре“, категорична е Дончева. "Дошъл си да изграждаш дух и да служиш на Бог – с вяра и със знание.“

Заради "съвпадите“ на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство. Според Дончева именно тези "съвпади“ трябва да приключат, за да се появят нови лица на политическата сцена. "Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г. Сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки“, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.

"Сега има усещане, че нещо старо си заминава и неяснотата на новото“, заявява Дончева. Именно това ново начало обаче, подхванато правилно, би могло да бъде верният път. Нептун в Овен, като дълбоко любовен знак, показва, че любовта на човек към другия и честността ще бъдат двигател на събитията по пътя към "справедлив нов ред“.


