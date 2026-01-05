Астрологът Силва Дончева: "Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна."

В първия за новата година епизод на подкаста "Храмът на историите“ пред Мариян Станков – Мон Дьо гостува астрологът Силва Дончева, която разкри какво крие 2026-та за българите и за света, пише plovdiv24.bg. Годината е свързана с много "съвпади“, което означава и ново начало.
"Това е завой към истинското голямо начало, което предстои през 2028 г.“, загатва тя.
"Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група“, категорична е Силва Дончева. "Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим.“ В късната пролет нейната прогноза показва промяна в елитите, а хороскопите на управляващите сигнализират "стабилност и внезапен обрат“.
"Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна и може да продължи 2–3 десетилетия“, заявява Силва Дончева. Според нея резултатът от протестите зависи от "егрегора“ на протестиращите – дали има агресия, духовност и исторически познания. "Не просто искаме честни политици и да живеем добре… не си дошъл на Земята да живееш добре“, категорична е Дончева. "Дошъл си да изграждаш дух и да служиш на Бог – с вяра и със знание.“
Заради "съвпадите“ на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство. Според Дончева именно тези "съвпади“ трябва да приключат, за да се появят нови лица на политическата сцена. "Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г. Сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки“, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.
"Сега има усещане, че нещо старо си заминава и неяснотата на новото“, заявява Дончева. Именно това ново начало обаче, подхванато правилно, би могло да бъде верният път. Нептун в Овен, като дълбоко любовен знак, показва, че любовта на човек към другия и честността ще бъдат двигател на събитията по пътя към "справедлив нов ред“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не Ти Трябва Астролог !
За да Я Видиш !
Това са предвидими Неща !
Които при Внимателен Анализ !
Няма Как Да се Скрият !
От Очите Ти !
Коментиран от #24
09:20 05.01.2026
2 Връщайте лева
09:20 05.01.2026
3 честен ционист
09:20 05.01.2026
4 глоги
09:23 05.01.2026
5 зи3и Топ
Коментиран от #25, #27
09:23 05.01.2026
6 сега сме в украинската зима
09:24 05.01.2026
7 Бендида
Коментиран от #12
09:24 05.01.2026
8 Кофти
09:24 05.01.2026
9 Камион
09:24 05.01.2026
10 Сила
09:32 05.01.2026
11 хе хе
09:35 05.01.2026
12 Посланието
До коментар #7 от "Бендида":В България на Земята са дошли да живеят добре:
1. Политиците
2. Местната власт
3. Псевдожурналиститр
4. Социолозите
5. “Съдебната(?!?) система
6. “Лекарите”- точещи НЗОК
7. Грантоядите на Сорос
8. Бандитите и чадърите им в МВР
9. Чалгажиите и Георги Господинов(един от тях)
10. Циганите като единствено гласуващи
Толкова.
09:38 05.01.2026
13 бушприт
09:40 05.01.2026
14 Морски
09:40 05.01.2026
15 Абе
09:42 05.01.2026
16 Българин
09:42 05.01.2026
17 така
09:42 05.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Политкоректен
09:45 05.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мун Дьo
09:46 05.01.2026
22 Aлфа Bълкът
09:47 05.01.2026
23 донкс
Друго каза ли ти вещицата ПиАр Севи ?
09:55 05.01.2026
24 Цецо
До коментар #1 от "Не Ти Трябва Астролог !":Дали е от ваксините?😉
10:01 05.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Костя
10:02 05.01.2026
27 голяма гордост няма що
До коментар #5 от "зи3и Топ":Но по беднотия немогат да ни настигнат
10:11 05.01.2026
28 Добра година на всички
Желая здраве и благодат на българите и всички Нормални хора по света! Престъпниците рано или късно ще бъдат наказани, ако не от правосъдието, то ще си получат заслуженото.
10:12 05.01.2026
29 Благой от СОФстрой
10:16 05.01.2026
30 айде марш прокобяснице
10:18 05.01.2026