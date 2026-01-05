Новини
Брадли Купър навършва 51 години днес

5 Януари, 2026 11:31 422 0

Един от най-влиятелните актьори в Холивуд празнува рожден ден

Брадли Купър навършва 51 години днес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската кино звезда Брадли Купър навършва 51 години днес. Роден на 5 януари 1975 г. във Филаделфия, Купър започва пътя си далеч от холивудския блясък – с обучение по английска литература и актьорско майсторство в престижното Actors Studio Drama School в Ню Йорк.

Първите му роли са в телевизията, но пробивът идва с комедията "Последният ергенски запой", която го превръща в световна звезда. Вместо да остане в рамките на леките жанрове, Купър целенасочено поема към по-сложни и психологически роли – "Наръчник на оптимиста", "Американска схема" и "Американски снайперист" му носят четири поредни номинации за „Оскар“ за актьорско майсторство – рядко постижение в съвременното кино.

През 2018 г. той прави режисьорския си дебют с "Роди се звезда", в който не само режисира и играе главната роля, но и демонстрира музикалните си способности. Филмът се превръща в културен феномен и утвърждава Брадли Купър като завършен артист. Следва "Маестро"– биографичен проект за Ленард Бърнстейн, който затвърждава интереса му към сложни, реални личности и вътрешните им противоречия.

Далеч от екраните Брадли Купър е известен с откровеността си по теми като зависимостите и психичното здраве – позиция, която му носи уважение извън киноиндустрията.


