Двама от най-важните мъже в живота на Бриджит Бардо са в ожесточен спор

5 Януари, 2026 08:43 1 369 6

Причината е лошата грижа към домашните ѝ любимци

Двама от най-важните мъже в живота на Бриджит Бардо са в ожесточен спор - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Като активист за правата на животните, Бриджит Бардо обеща да посвети живота си на всички същества, големи и малки.

В годините преди смъртта ѝ миналата неделя на 91-годишна възраст, френската икона дори предложи да бъде погребана сред многобройните си домашни любимци, които носеха имена като Сидони Козата, Бонхом Магарето и Пупее Понито, пише "Телеграф".

Сега обаче двама от водещите мъже в живота на г-жа Бардо са в ожесточен спор, който е оставил много от животните без дом. Четвъртият съпруг, 83-годишният Бернар Д'Ормал, каза, че домашните любимци са били „недохранени и живеят в мръсотия“ след малтретиране от страна на мъжа, когото бившата актриса е назначила да се грижи за тях.

Daily Mail разкрива, че това е 55-годишният Ерик Гусе, който управлява животинския лагер „Ла Гариг“ на Бардо от четири години. Парцелът от 25 акра е на кратко разстояние с кола от Ла Мадраг, главният дом на Бардо в Сен Тропе.

Бившият секс символ купува „Ла Гариг“ през 1979 г., построява параклис в мексикански стил до главната къща и погребва животните си около него. След съобщения за малтретиране на животни в края на 2025 г., отношенията с Гусе охладняха и фондация „Брижит Бардо“ отне от грижите му 30 домашни любимци, включително 15 кози, кокошки, гъски, пони и магаре.

В събота вечер Гусе, който отрича всякакви нарушения, заяви, че му е забранено да се свързва с Д'Ормал, което означава, че четирите кучета, 15 котки, девет овце и четири прасета, оставени на обекта, са изправени пред „много несигурно бъдеще“. Той добави: „Винаги сме действали според желанията на Бриджит“. Гусе каза, че все още има договор за работа в Ла Гариг, който Бардо посети за последно през август.

Фондация „Бардо“ потвърди, че животните са били премахнати през ноември поради „небрежност на гледача“. На въпрос за останалите, говорител заяви, че „нищо не е решено“.


  • 1 Елизабет Кахъра

    1 3 Отговор
    Моя най важен мъж в живота е суданеца , постоянно и само ме търсе за плющене 🥳🤭🤣

    08:49 05.01.2026

  • 2 Финансист

    0 0 Отговор
    Следващата годинаа Бети да я сложат да води станчинарската група на Перник най отпред , ще изгони всички духове 🤣🤭

    08:58 05.01.2026

  • 3 Бети язовеца

    0 0 Отговор
    Преподавам частни уроци по право и театър

    09:01 05.01.2026

  • 4 Не било приют, а имение за животни

    1 0 Отговор
    На това му се казва чудÁ се къде да си зÁвра парите.

    09:03 05.01.2026

  • 5 глоги

    0 1 Отговор
    Като активистКА за правата на животните,

    09:17 05.01.2026

  • 6 Най-важните...

    1 1 Отговор
    ...мъже в живота на ББ според мен са Роже Вадим /Владимир Племянников/, режисьор, който и дава старт в актьорската професия и е първия и съпруг, и Жак Шарие, актьор и най-готиното по това време момче, от когото тя ражда дете. ББ напусна рано сцената през 1973 точно в бума на европейското и американското кино и стана природозащитник. Благородно, но според други, не може да се намаже нито на Лолобриджида, нито на София Лорен или Джейн Фонда. Жестока конкуренция с взискателни пичове като Жан Габен, Чарлз Бронсън, Лино Вентура, Шон Конъри и изгряващите Белмондо и Ален Делон. Било кво било, да почива в мир.

    09:45 05.01.2026