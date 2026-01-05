Иран обвинява Израел в опити за подкопаване на националното единство

Иран обвини Израел в опит да подкопае „националното единство“ на Ислямската република, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази солидарност с „борбата на иранския народ“ на фона на протестите в страната срещу влошаващото се икономическо положение, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Ционисткият режим е решен да използва всяка възможност, за да всее раздор и да подкопае нашето национално единство, затова трябва да останем бдителни“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция.

„Изявленията на министър-председателя на ционисткия режим и някои радикални американски представители не представляват нищо друго освен подбуждане към насилие“, добави той.

По отношение на операцията на САЩ във Венецуела Багаи заяви, че Иран призовава за освобождаването на венецуелския президент Николас Мадуро. „Президентът и съпругата му бяха отвлечени. Това не е повод за гордост, това е незаконен акт. Венецуелският народ подчерта, че неговият президент трябва да бъде освободен“, изтъкна говорителят.

Въпреки задържането на Мадуро от американските специални сили, дипломатическите отношения между Иран и Венецуела остават непроменени. „Нашите отношения с всички страни, включително Венецуела, се основават на взаимното уважение и тази позиция остава непроменена. Поддържаме контакт с венецуелските власти“, заяви Багаи.