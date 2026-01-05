Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обвинява Израел в опити за подкопаване на националното единство

Иран обвинява Израел в опити за подкопаване на националното единство

5 Януари, 2026 11:57 372 2

  • иран-
  • израел

Техеран осъжда солидарността на Нетаняху с протестиращите и призовава за освобождаване на Мадуро

Иран обвинява Израел в опити за подкопаване на националното единство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обвини Израел в опит да подкопае „националното единство“ на Ислямската република, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази солидарност с „борбата на иранския народ“ на фона на протестите в страната срещу влошаващото се икономическо положение, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Ционисткият режим е решен да използва всяка възможност, за да всее раздор и да подкопае нашето национално единство, затова трябва да останем бдителни“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция.

„Изявленията на министър-председателя на ционисткия режим и някои радикални американски представители не представляват нищо друго освен подбуждане към насилие“, добави той.

По отношение на операцията на САЩ във Венецуела Багаи заяви, че Иран призовава за освобождаването на венецуелския президент Николас Мадуро. „Президентът и съпругата му бяха отвлечени. Това не е повод за гордост, това е незаконен акт. Венецуелският народ подчерта, че неговият президент трябва да бъде освободен“, изтъкна говорителят.

Въпреки задържането на Мадуро от американските специални сили, дипломатическите отношения между Иран и Венецуела остават непроменени. „Нашите отношения с всички страни, включително Венецуела, се основават на взаимното уважение и тази позиция остава непроменена. Поддържаме контакт с венецуелските власти“, заяви Багаи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Истината е, че болшинството перси уважават народа на Израел. Израел и Иран винаги са били и си остават най-големи съюзници в Близкия изток.

    12:03 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания