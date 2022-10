Хари и Меган готови да се помирят с кралското семейство, но само при едно условие

Принц Хари и Меган Маркъл продължават да се надяват да се свържат отново с кралското семейство. Херцозите на Съсекс изразиха желание да сключат мир с роднините си в Лондон, но само при едно условие. Двойката е готова за промяна едва след излизането на документалния им филм за Netflix и мемоарите на принц Хари.

„Всичко е въпрос на това как са стигнали дотук, през какво са преминали и къде са се озовали. Разкритията на Хари и Меган ще обяснят решенията им и до какво са стигнали в крайна сметка“, цитира The Telegraph човек от обкръжението на двойката.

Източникът каза, че херцозите на Съсекс вече правят промени в своите проекти, за да „омаловажат голяма част от казаното за крал Чарлз III, кралица Камила, принца и принцесата на Уелс“.

В същото време съпрузите разбират, че имат много работа. „Като цяло е необходимо радикално да се пренапише работата. Хари отчаяно иска промяна. Но може да е твърде късно“, добави източникът пред изданието.

В същото време кралският биограф Валентин Лоу проследи и колко различен е станал принц Хари след познанството си с Меган Маркъл.

Преди двамата да се запознаят херцогът е водил доста див живот.

Според експерта, най-малкият внук на Елизабет II не можел да приеме факта, че ролята му в кралството не е толкова значима, защото по-големият му брат принц Уилям един ден щял да стане крал.

„По-младият принц беше смела фигура. От една страна, той лети с хеликоптер и активно си сътрудничи с благотворителни детски организации. Но от друга страна, той беше доста див човек“, каза Лоу.

Ситуацията се промени, след като херцогът на Съсекс се срещна със звездата от сериала „Костюмари“.

„Когато Хари беше млад, беше лесно да се прощават грешките му. По това време нямаше за какво да се тревожи. Той просто трябваше да бъде наблюдаван.

Но щеше да дойде момент, когато дивото момче се превърна в долнопробен стар разбойник. В крайна сметка, разбира се, проблемът щеше да се разреши от само себе си, но не по начина, по който Лоутър-Пинкертън или някой друг си представяше. Дивият човек умря в деня, в който Хари срещна Меган Маркъл“, разкрива новата книга The Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown.