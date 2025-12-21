Кралското семейство на Монако сподели своята коледна картичка, на която присъства и изненадващ член на фамилията (СНИМКА)

Принцесата на Монако позира със съпруга си принц Албер и близнаците им – принц Жак и принцеса Габриела – за коледната картичка за 2025 г. като на кадъра се вижда и очарователният им домашен любимец от породата чихуахуа, пише tialoto.bg.

Принцът, принцесата и двете им деца позират пред коледна елха и камина.

Шарлийн изглежда безупречно – тя е истинско олицетворение на празничен блясък и кралско излъчване.

47-годишната бивша олимпийска плувкиня носи красив бежов топ с фина плетка, пъхнат в плисирана пола. Кралската особа е стегнала талията си с колан, украсен с катарама. Въпреки че обувките ѝ са скрити под вълнистата ѝ пола, принцесата обикновено избира обувки на висок ток Gianvito Rossi или велурени ботуши.

Пясъчнорусата ѝ коса е прибрана в това, което се превърна в нейния любим стил – ниска прическа с кичур, издърпан и накъдрен, за да обрамчи лицето ѝ. Междувременно гримът ѝ включва лъскави устни в цвят фуксия.

Докато Албер и Жак носят сходни бели топове и тъмносини блейзъри, принцеса Габриела е уловила магията на Коледа с очарователната си бледорозова рокля за парти и сребърни балеринки. Кучето на семейството, Харли, също се появява на снимката, направена от Ванеса фон Зитцевиц.

Визията идва на фона на едногодишната трансформация на косата на принцеса Шарлийн, при която лъскавите ѝ руси кичури са пораснали по-дълги с течение на времето. До неотдавна косата на принцесата беше супер къса.