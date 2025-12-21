Новини
Кралското семейство на Монако сподели своята коледна картичка, на която присъства и изненадващ член на фамилията (СНИМКА)

21 Декември, 2025 07:44 1 065 5

  • кралско семейство-
  • принцеса шарлийн-
  • принц албер-
  • монако-
  • коледна картичка

Принцеса Шарлийн позира с принц Албер, принц Жак, принцеса Габриела и ... малкото им кученце

Кралското семейство на Монако сподели своята коледна картичка, на която присъства и изненадващ член на фамилията (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцесата на Монако позира със съпруга си принц Албер и близнаците им – принц Жак и принцеса Габриела – за коледната картичка за 2025 г. като на кадъра се вижда и очарователният им домашен любимец от породата чихуахуа, пише tialoto.bg.

Принцът, принцесата и двете им деца позират пред коледна елха и камина.

Шарлийн изглежда безупречно – тя е истинско олицетворение на празничен блясък и кралско излъчване.


47-годишната бивша олимпийска плувкиня носи красив бежов топ с фина плетка, пъхнат в плисирана пола. Кралската особа е стегнала талията си с колан, украсен с катарама. Въпреки че обувките ѝ са скрити под вълнистата ѝ пола, принцесата обикновено избира обувки на висок ток Gianvito Rossi или велурени ботуши.

Пясъчнорусата ѝ коса е прибрана в това, което се превърна в нейния любим стил – ниска прическа с кичур, издърпан и накъдрен, за да обрамчи лицето ѝ. Междувременно гримът ѝ включва лъскави устни в цвят фуксия.

Докато Албер и Жак носят сходни бели топове и тъмносини блейзъри, принцеса Габриела е уловила магията на Коледа с очарователната си бледорозова рокля за парти и сребърни балеринки. Кучето на семейството, Харли, също се появява на снимката, направена от Ванеса фон Зитцевиц.

Визията идва на фона на едногодишната трансформация на косата на принцеса Шарлийн, при която лъскавите ѝ руси кичури са пораснали по-дълги с течение на времето. До неотдавна косата на принцесата беше супер къса.



  • 1 Хм.....

    3 3 Отговор
    Изненадващ член би било не кученцето, а ако принца още има такъв!

    07:47 21.12.2025

  • 2 Принцеса Шарлийн позира

    2 2 Отговор
    все едно, че е някъде другаде в несвяс. Горката.

    07:51 21.12.2025

  • 3 гдфгфдг

    2 3 Отговор
    И един ден ще са в Сибир където ще работят до полуда!

    07:58 21.12.2025

  • 4 Баба

    0 1 Отговор
    Много мрачна обстановка.

    08:28 21.12.2025

  • 5 Биберон

    0 1 Отговор
    От статията не става ясно, не само с какви патъци е, ами и кой номер е чашката, че много напира!

    08:37 21.12.2025