Семейство Бекъм направи първа крачка към помирение с Бруклин Бекъм от години (СНИМКА)

Семейният разрив в клана Бекъм, започнал преди повече от две години, може би е към своя край след малък, но показателен жест от един от членовете на прочутото семейство.

Конфликтът се разрази още около сватбата на Бруклин Бекъм и Николa Пелц през април 2022 г., а напрежението се задълбочи тази пролет, когато младата двойка пропусна 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм. Оттогава отношенията между братята бяха видимо охладнели, като Круз и Ромео дори спряха да следват Бруклин в социалните мрежи.

Сега обаче феновете забелязаха първи знак за помирение. Круз Бекъм, който наскоро изнесе концерт пред близки и приятели в Нотинг Хил, публикува в Instagram стара семейна снимка от 2021 г. – кадър, на който той, Бруклин, Ромео и баща им позират усмихнати по време на лятна ваканция. Това е първата снимка на Круз с Бруклин, споделена след началото на разрива.

Преди седмица 20-годишният музикант намекна за желание да възстанови отношенията, публикувайки своя снимка с надпис: „Животът е твърде кратък за мълчание, поне говорете“, придружен от плачещо емоджи. Въпреки тези жестове Бруклин и Круз все още не се следват в Instagram.

Напрежението в семейството достигна пик, след като се появиха информации, че Бруклин се е дистанцирал не само от родителите си, но и от братята си. Ромео дори намекна за разрива, споделяйки песента на Джъстин Бийбър Walking Away с многозначителен коментар. Бруклин опита да изпрати свой знак към семейството, публикувайки снимка с Николa и поздрав към сестра му Харпър за рождения ѝ ден.

Допълнителни слухове за напрежение се появиха около раздялата и последвалото събиране на Ромео с моделката Ким Търнбул. Миналото лято тя категорично отрече спекулации за близки отношения с Бруклин, които често бяха сочени като източник на конфликт.

Въпреки мълчанието на Дейвид и Виктория Бекъм по темата, техните жестове също се тълкуват като опит за затопляне на отношенията. След като Бруклин публикува видео как опакова своя люта сос като коледен подарък, баба му Сандра отговори под поста: „За мен ли е?“, придружено от няколко сърдечни емоджита. Виктория пък сподели видео от дома на родителите си, в което се виждаха всички коледни чорапи на внуците – включително този с името на Бруклин.

Очаква се Дейвид и Виктория да прекарат празниците в Англия със семейството на Виктория, докато Бруклин и Николa остават в Лос Анджелис. Според британски медии обаче е възможно първа голяма семейна среща да се случи на 27 декември на сватбата на Холи Рамзи – дъщерята на Гордън Рамзи, чието семейство е в близки отношения с Бекъм. Бруклин и Никола може да присъстват, което допълнително подхранва надеждите за край на семейния конфликт.