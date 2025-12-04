Още един член на кралското семейство е с диагноза рак

Кръщелницата на крал Чарлз III – Индия Хикс – разкри, че е била диагностицирана с „тревожно бързо развиващ се“ рак на кожата в областта на подбедрицата. В публикация в личния си бюлетин в Substack 58-годишната Хикс съобщи, че заболяването е открито след извършена медицинска интервенция, при която лекарите установили нуждата от допълнителни изследвания.

“Резултатите от операцията за рак на кожата се върнаха – и новината не беше добра. Не драматично лоша, но достатъчно обезпокоителна, за да разклати света около теб,” пише тя. Хикс описва реакцията си като смес от „спокойна практичност и вътрешна паника“, въпреки опитите да следва ежедневните си задължения.

За лечение тя се обърнала към специалист в Маями, който извършил спешна процедура, известна като Mohs хирургия – прецизна техника, при която кожата се отстранява слой по слой, докато не останат следи от ракови клетки. Процедурата изисква всеки изрязан слой да бъде моментално анализиран в лаборатория, а пациентът да изчака резултатите в реално време.

Индия Хикс описва операцията като „относително неудобна“, но подчертава, че най-трудното било чакането. В крайна сметка лекарите потвърдили, че туморът е отстранен напълно и че тя е „имала късмет“, след което получила разрешение да пътува и да отбележи Деня на благодарността със семейството си.

Индия Хикс е дъщеря на лейди Памела Хикс – първа братовчедка на покойния принц Филип и най-възрастната жива потомка на кралица Виктория от фамилия Маунтбатън. Новината за оздравяването ѝ идва на фона на продължаващото лечение на крал Чарлз III, който през февруари 2024 г. обяви, че му е открит „вид рак“ след процедура за увеличена простата. Последната му публична информация за състоянието, дадена през септември, беше, че се чувства „не толкова зле“, докато посещава пациенти в болница в Бирмингам.