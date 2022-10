Тина Търнър вече има своя кукла Барби

Компанията "Мател" почете певицата Тина Търнър с кукла Барби с нейния лик за 40-ата годишнина на хита ѝ "What's Love Got To Do With It", предаде Ройтерс.

Куклата е от колекцията, посветена на музикални звезди. Тя е облечена в тоалет, вдъхновен от видеоклип към песента - черна мини рокля в комбинация с дънково яке и характерната за певицата прическа.

Simply the best 🎤 #Barbie honors the career of the “Queen of Rock ’n Roll” with a @TinaTurner doll. Wearing a look inspired by her style in the “What’s Love Got To Do With It” video, collectors & music fans alike can celebrate the icon with the new doll. https://t.co/3LynpigR7e pic.twitter.com/av0zv9HnAc — Barbie (@Barbie) October 13, 2022

"За мен е чест да приветствам моята Барби", каза в разпространено изявление Тина Търнър, която е на 82 години, предаде БТА.

Toy company Mattel is honoring Tina Turner on the 40th anniversary of her hit song ‘What's Love Got To Do With It’ with a Barbie doll created in her likeness https://t.co/yzc80UetWj pic.twitter.com/3RsRqSoHpB — Reuters (@Reuters) October 14, 2022

Изпълнителката, която е носителка на осем награди "Грами", се радва на огромен успех в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, заедно с бившия си съпруг, Айк Търнър. Двамата се разведоха през 1978 г. след бурен брак.

В началото на ноември 2019 г. Тина Търнър присъства на премиерата на Бродуей на мюзикъл, посветен на нейния живот и творчество.

Тя преустанови концертна дейност след последното си турне, което приключи през 2009 г.

Тина Търнър, която е родена в Тенеси, се премести да живее в Швейцария през 1995 г., присъединявайки се към своя продуцент Ервин Бах, роден в Германия. Двамата сключиха брак през 2013 г.

Куклата, посветена на изпълнителката, вече е в търговската мрежа.