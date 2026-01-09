Новини
Отрязаха оградата по жп линията във Враца, поставена след смъртта на 16-годишен

Отрязаха оградата по жп линията във Враца, поставена след смъртта на 16-годишен

9 Януари, 2026 08:56

Предпазното съоръжение е срязано часове след поставянето му

Отрязаха оградата по жп линията във Враца, поставена след смъртта на 16-годишен - 1
Снимка: НКЖИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само часове след монтирането ѝ, предпазната ограда по железопътната линия във Враца, е умишлено срязана, съобщиха на страницата си във фейсбук от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Предпазното съоръжения беше поставено, след като 16-годишен ученик загина на релсите, прегазен от влак във Враца.

„Това противозаконно действие създава сериозен риск за живота и здравето на гражданите и подкопава усилията за осигуряване на безопасна и сигурна среда в района“, възмущават се от НКЖИ.

Оттам уточняват, че увреденият участък е възстановен бързо, а работата по изграждането на огражденията продължава по график.

От НКЖИ напомнят, че предпазната ограда не е пречка, а средство за защита и има за цел да предотврати инциденти и да гарантира безопасността както на пешеходците, така и на железопътния трафик.

„Призоваваме всички граждани да пазят обществената и чуждата собственост и да проявяват отговорност – към собственото си здраве и към безопасността на останалите“, апелираха от компанията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев сфиневски

    18 4 Отговор
    туй е моя електорат
    стига с тая българска омраза към моите ора и приятели олигарси !

    09:02 09.01.2026

  • 2 Дедо

    29 2 Отговор
    Нормално северозапада е вече основно ромско гето . Скоро и цяла България.

    09:03 09.01.2026

  • 3 дедо Флашко

    3 13 Отговор
    Това не е ограда,а най-обикновенна тел. Реже се с клещи за секунди. От времето на бай Тошо са тия телове.България още не може да се отдели от соца.

    Коментиран от #7, #15

    09:03 09.01.2026

  • 4 Мянгян

    18 3 Отговор
    - Я , набрах си ограда...

    09:03 09.01.2026

  • 5 врачани действат кат

    4 4 Отговор
    мигранти . режат , стълби . само и само да тръчнат пред влаковете . а по лесно е там влака да се движи с до 10 км в час . по безопасно е . надлези, подлези, тунели и други са също много изградени . може от там . с вродена хитрост и бързешката бедния врачанец все дава лош пример .

    09:04 09.01.2026

  • 6 Гошо от клуба

    11 0 Отговор
    Бушмени

    09:11 09.01.2026

  • 7 Какво

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "дедо Флашко":

    ...отлепяне, бе, шушон... ние 36год копаме дъното, и сме далече от стандарта на соца, а кога ще ги стигнем на запада...В момента в България живеят добре, само тия дето лрадат, на държавна хранилка и тези дето ограбиха държавата......и една малка част, работещи на запад или получаващи помощи от запад. Всичко това са около 25-30, останалите са на капка или изнемогват...

    09:13 09.01.2026

  • 8 Сзо

    12 1 Отговор
    Само сопата ще оправи матряла.

    09:13 09.01.2026

  • 9 Ганьо

    6 1 Отговор
    си е Ганьо, вари го печи го :)

    Коментиран от #16

    09:15 09.01.2026

  • 10 Няма начин

    12 1 Отговор
    Нали щяхте да ги интегрирате? Нали се пишете по големи тарикати от бай Тошко. Скоро и дограмата ще започнат да крадат. Учудвам се че знаците по пътя още си стоят.

    09:15 09.01.2026

  • 11 Шегобиец

    7 0 Отговор
    Еееми, така са си свикнали хората. И на нашата автобусна спирка има ограда, има и пешеходна пътека. Ама хората са си свикнали да минават през тревата, да заобикалят оградата и да пресичат между колите.

    09:16 09.01.2026

  • 12 А ве...,,ограда от ...мрежа"...?!

    5 0 Отговор
    Я им направете на хората един пешеходен надлез,та да сте спокойни и вие и те...!

    Коментиран от #21, #22

    09:23 09.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Моите гласоподаватели пак ще се наберат споко 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА! ДА ЖИВЕЯТ ГАЛИТЕ ОТ ОСТРОВ МАН!

    09:25 09.01.2026

  • 15 Валери Симеонов

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "дедо Флашко":

    Че тя тая ограда по-нефелна и от моята...!
    Как няма ,с лекота да я срежат,с обикновени клещи-секачки...?!

    09:25 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 pyzoфилска

    1 3 Отговор
    работа

    Коментиран от #20

    09:26 09.01.2026

  • 18 Градски плъх

    6 1 Отговор
    Като си спомня, че като търсих да купя селска къща, само и единствено в областите Враца и Монтана, къщите бяха с решетки по всички прозорци и бодлива тел, отгоре по оградата. Ясно е каква е обстановката в тези села.
    Сега като настане тотална мизерия, да се надяваме, тези елементи ще се изнижат на Запад!

    Коментиран от #24

    09:29 09.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сорос

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "pyzoфилска":

    Печелиш 1.5 точки.Продължавай да се напъваш!

    09:34 09.01.2026

  • 21 коко

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "А ве...,,ограда от ...мрежа"...?!":

    И надлеза ще изчезне за една нощ,
    Римлянините няма да го оставят,това е джилязу ва бате!

    09:34 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бушмени всякакви

    4 1 Отговор
    А НКЖИ не може ли да проумее че там трябва подлез или надлез? И те са бушмени.

    09:41 09.01.2026

  • 24 Мишок

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Градски плъх":

    Аз пък си купих къща в селце между Враца Монтана.Тук хората не заключват къщите и колите си.Няма решетки.Но няма и нито един ром.

    09:42 09.01.2026

  • 25 Нема

    0 0 Отговор
    ора...

    09:43 09.01.2026

