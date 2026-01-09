Отрязаха оградата по жп линията във Враца, поставена след смъртта на 16-годишен

Само часове след монтирането ѝ, предпазната ограда по железопътната линия във Враца, е умишлено срязана, съобщиха на страницата си във фейсбук от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Предпазното съоръжения беше поставено, след като 16-годишен ученик загина на релсите, прегазен от влак във Враца.

„Това противозаконно действие създава сериозен риск за живота и здравето на гражданите и подкопава усилията за осигуряване на безопасна и сигурна среда в района“, възмущават се от НКЖИ.

Оттам уточняват, че увреденият участък е възстановен бързо, а работата по изграждането на огражденията продължава по график.

От НКЖИ напомнят, че предпазната ограда не е пречка, а средство за защита и има за цел да предотврати инциденти и да гарантира безопасността както на пешеходците, така и на железопътния трафик.

„Призоваваме всички граждани да пазят обществената и чуждата собственост и да проявяват отговорност – към собственото си здраве и към безопасността на останалите“, апелираха от компанията.