Отрязаха оградата по жп линията във Враца, поставена след смъртта на 16-годишен

Само часове след монтирането ѝ, предпазната ограда по железопътната линия във Враца, е умишлено срязана, съобщиха на страницата си във фейсбук от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).
Предпазното съоръжения беше поставено, след като 16-годишен ученик загина на релсите, прегазен от влак във Враца.
„Това противозаконно действие създава сериозен риск за живота и здравето на гражданите и подкопава усилията за осигуряване на безопасна и сигурна среда в района“, възмущават се от НКЖИ.
Оттам уточняват, че увреденият участък е възстановен бързо, а работата по изграждането на огражденията продължава по график.
От НКЖИ напомнят, че предпазната ограда не е пречка, а средство за защита и има за цел да предотврати инциденти и да гарантира безопасността както на пешеходците, така и на железопътния трафик.
„Призоваваме всички граждани да пазят обществената и чуждата собственост и да проявяват отговорност – към собственото си здраве и към безопасността на останалите“, апелираха от компанията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пеев сфиневски
стига с тая българска омраза към моите ора и приятели олигарси !
09:02 09.01.2026
2 Дедо
09:03 09.01.2026
3 дедо Флашко
Коментиран от #7, #15
09:03 09.01.2026
4 Мянгян
09:03 09.01.2026
5 врачани действат кат
09:04 09.01.2026
6 Гошо от клуба
09:11 09.01.2026
7 Какво
До коментар #3 от "дедо Флашко":...отлепяне, бе, шушон... ние 36год копаме дъното, и сме далече от стандарта на соца, а кога ще ги стигнем на запада...В момента в България живеят добре, само тия дето лрадат, на държавна хранилка и тези дето ограбиха държавата......и една малка част, работещи на запад или получаващи помощи от запад. Всичко това са около 25-30, останалите са на капка или изнемогват...
09:13 09.01.2026
8 Сзо
09:13 09.01.2026
9 Ганьо
Коментиран от #16
09:15 09.01.2026
10 Няма начин
09:15 09.01.2026
11 Шегобиец
09:16 09.01.2026
12 А ве...,,ограда от ...мрежа"...?!
Коментиран от #21, #22
09:23 09.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бойко Българоубиец
09:25 09.01.2026
15 Валери Симеонов
До коментар #3 от "дедо Флашко":Че тя тая ограда по-нефелна и от моята...!
Как няма ,с лекота да я срежат,с обикновени клещи-секачки...?!
09:25 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 pyzoфилска
Коментиран от #20
09:26 09.01.2026
18 Градски плъх
Сега като настане тотална мизерия, да се надяваме, тези елементи ще се изнижат на Запад!
Коментиран от #24
09:29 09.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сорос
До коментар #17 от "pyzoфилска":Печелиш 1.5 точки.Продължавай да се напъваш!
09:34 09.01.2026
21 коко
До коментар #12 от "А ве...,,ограда от ...мрежа"...?!":И надлеза ще изчезне за една нощ,
Римлянините няма да го оставят,това е джилязу ва бате!
09:34 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бушмени всякакви
09:41 09.01.2026
24 Мишок
До коментар #18 от "Градски плъх":Аз пък си купих къща в селце между Враца Монтана.Тук хората не заключват къщите и колите си.Няма решетки.Но няма и нито един ром.
09:42 09.01.2026
25 Нема
09:43 09.01.2026