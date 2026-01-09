Новини
Любопитно »
Звездна премиера на сериала "Мамник" с актьорите, екипа зад сериала и популярни лица от родния светски и културен елит

Звездна премиера на сериала "Мамник" с актьорите, екипа зад сериала и популярни лица от родния светски и културен елит

9 Януари, 2026 07:42 654 15

  • премиера-
  • мамник-
  • звезди-
  • сериал-
  • бнт

На червения килим бяха забелязани продуцентът Маги Халваджиян, както и много известни личности от телевизията, музиката и театъра

Звездна премиера на сериала "Мамник" с актьорите, екипа зад сериала и популярни лица от родния светски и културен елит - 1
Снимка: Пламен Кодров
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С много гости, пълен киносалон и сериозен медиен интерес премина официалната премиера на новия български сериал "Мамник". Събитието събра на едно място актьорите от продукцията, екипа зад сериала, както и редица популярни лица от родния светски и културен елит, пише bgdnes.bg.

Звездна премиера на сериала
Снимка: Пламен Кодров

На червения килим бяха забелязани продуцентът Маги Халваджиян, както и много известни личности от телевизията, музиката и театъра, сред които Хилда Казасян, Ути Бъчваров, Михаил Билалов, Мая Бежанска, Къци Вапцаров, Михаела Филева, Китодар Тодоров, Кристина Патрашкова, Драго Чая, Боби Турбото и много други.

Звездна премиера на сериала
Снимка: Пламен Кодров

Звездна премиера на сериала
Снимка: Пламен Кодров

"Мамник" тръгна в ефира на БНТ снощи и ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 часа. Продукцията представлява криминално-психологическа драма с ясно изразени елементи на мистика, фолклор и хорър.

Режисьорът Виктор Божинов определя "Мамник" като най-интересния сериал, който е правил до момента, тъй като залага на нещо напълно различно за българския телевизионен ефир. По думите му историята започва като сериозна криминална драма, преминава през загадъчна мистерия и постепенно води зрителите към свят, изпълнен със страх, ужаси и силно фолклорно внушение.

За първи път в историята на българското кино и телевизия в сериала ще бъде показан изцяло компютърно генериран герой - Мамникът, който е в основата на напрегнатия сюжет. Именно той стои зад редица събития, които ще поставят героите пред тежки морални избори и ще разкрият тъмните страни на човешката природа.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 0 Отговор
    Това е културния елит на България.

    07:43 09.01.2026

  • 2 центавос

    12 0 Отговор
    трябвало да се казва измамник,щом халважан е там

    07:44 09.01.2026

  • 3 ИЗ мамник

    8 0 Отговор
    Нямам думи

    07:44 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БЪЛГАРО-АРМЕНСКИТЕ ЗВЕДИ

    10 0 Отговор
    Кой им дава пари на тези и защо?

    Коментиран от #10

    07:51 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много прекалиха!

    13 0 Отговор
    С безпощадната реклама,навирайки го в очите на зрителите,всяка вечер и затова снощи,в знак на протест- не го гледах!

    07:52 09.01.2026

  • 8 Р Г В

    7 0 Отговор
    Само по дрескод - начина на обличане при такова събитие ще ги разпознаете що за представители на родния културен елит са тия двайсетина от снимката..Боже опази , родна мила картинка .

    Коментиран от #14

    07:53 09.01.2026

  • 9 Йеронимус БОШ

    8 0 Отговор
    Това ли е ЕЛИТА ни ? Добре , че ни казахте , та да го знаемЕ !

    07:53 09.01.2026

  • 10 Реалност

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "БЪЛГАРО-АРМЕНСКИТЕ ЗВЕДИ":

    Българския данъкоплатец им дава парите. Ако вземат сами да си ги изкарват щяха да умрат гладни.

    07:55 09.01.2026

  • 11 Уса

    9 0 Отговор
    Няма един добър български филм.Едни и същи бандитски истории с нищо поучителни.Играта на актьорите е потресаващо зле

    07:55 09.01.2026

  • 12 хер ФЛИК

    4 0 Отговор
    Халвата навлезе и в друга ТВ , макар , че е лице на НОВА ! Тясно ли му е ?

    07:56 09.01.2026

  • 13 Мокой

    2 0 Отговор
    Според мен сюжетът на филмът е приличен, но актьорите са някак бозави и безлични. Влади Пенев, например, е толкова скучен...

    08:02 09.01.2026

  • 14 Няма ли кой да каже...

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Р Г В":

    ...на Халваджиян,че с тази коса...прилича на...бостанско плашило...?!

    08:02 09.01.2026

  • 15 Каймака на утайката

    2 0 Отговор
    Ненужници със самочувствие

    08:05 09.01.2026