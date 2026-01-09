Звездна премиера на сериала "Мамник" с актьорите, екипа зад сериала и популярни лица от родния светски и културен елит

С много гости, пълен киносалон и сериозен медиен интерес премина официалната премиера на новия български сериал "Мамник". Събитието събра на едно място актьорите от продукцията, екипа зад сериала, както и редица популярни лица от родния светски и културен елит, пише bgdnes.bg.

Снимка: Пламен Кодров

На червения килим бяха забелязани продуцентът Маги Халваджиян, както и много известни личности от телевизията, музиката и театъра, сред които Хилда Казасян, Ути Бъчваров, Михаил Билалов, Мая Бежанска, Къци Вапцаров, Михаела Филева, Китодар Тодоров, Кристина Патрашкова, Драго Чая, Боби Турбото и много други.

Снимка: Пламен Кодров

Снимка: Пламен Кодров

"Мамник" тръгна в ефира на БНТ снощи и ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 часа. Продукцията представлява криминално-психологическа драма с ясно изразени елементи на мистика, фолклор и хорър.

Режисьорът Виктор Божинов определя "Мамник" като най-интересния сериал, който е правил до момента, тъй като залага на нещо напълно различно за българския телевизионен ефир. По думите му историята започва като сериозна криминална драма, преминава през загадъчна мистерия и постепенно води зрителите към свят, изпълнен със страх, ужаси и силно фолклорно внушение.

За първи път в историята на българското кино и телевизия в сериала ще бъде показан изцяло компютърно генериран герой - Мамникът, който е в основата на напрегнатия сюжет. Именно той стои зад редица събития, които ще поставят героите пред тежки морални избори и ще разкрият тъмните страни на човешката природа.