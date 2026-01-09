Звездна премиера на сериала "Мамник" с актьорите, екипа зад сериала и популярни лица от родния светски и културен елит

С много гости, пълен киносалон и сериозен медиен интерес премина официалната премиера на новия български сериал "Мамник". Събитието събра на едно място актьорите от продукцията, екипа зад сериала, както и редица популярни лица от родния светски и културен елит, пише bgdnes.bg.
На червения килим бяха забелязани продуцентът Маги Халваджиян, както и много известни личности от телевизията, музиката и театъра, сред които Хилда Казасян, Ути Бъчваров, Михаил Билалов, Мая Бежанска, Къци Вапцаров, Михаела Филева, Китодар Тодоров, Кристина Патрашкова, Драго Чая, Боби Турбото и много други.
"Мамник" тръгна в ефира на БНТ снощи и ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 часа. Продукцията представлява криминално-психологическа драма с ясно изразени елементи на мистика, фолклор и хорър.
Режисьорът Виктор Божинов определя "Мамник" като най-интересния сериал, който е правил до момента, тъй като залага на нещо напълно различно за българския телевизионен ефир. По думите му историята започва като сериозна криминална драма, преминава през загадъчна мистерия и постепенно води зрителите към свят, изпълнен със страх, ужаси и силно фолклорно внушение.
За първи път в историята на българското кино и телевизия в сериала ще бъде показан изцяло компютърно генериран герой - Мамникът, който е в основата на напрегнатия сюжет. Именно той стои зад редица събития, които ще поставят героите пред тежки морални избори и ще разкрият тъмните страни на човешката природа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
07:43 09.01.2026
2 центавос
07:44 09.01.2026
3 ИЗ мамник
07:44 09.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БЪЛГАРО-АРМЕНСКИТЕ ЗВЕДИ
Коментиран от #10
07:51 09.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много прекалиха!
07:52 09.01.2026
8 Р Г В
Коментиран от #14
07:53 09.01.2026
9 Йеронимус БОШ
07:53 09.01.2026
10 Реалност
До коментар #5 от "БЪЛГАРО-АРМЕНСКИТЕ ЗВЕДИ":Българския данъкоплатец им дава парите. Ако вземат сами да си ги изкарват щяха да умрат гладни.
07:55 09.01.2026
11 Уса
07:55 09.01.2026
12 хер ФЛИК
07:56 09.01.2026
13 Мокой
08:02 09.01.2026
14 Няма ли кой да каже...
До коментар #8 от "Р Г В":...на Халваджиян,че с тази коса...прилича на...бостанско плашило...?!
08:02 09.01.2026
15 Каймака на утайката
08:05 09.01.2026