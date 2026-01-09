Разводът с Бен Афлек съсипал Дженифър Гарнър

Американската актриса Дженифър Гарнър се оплака последиците от раздялата си с актьора Бен Афлек през 2015 г., предаде Marie Claire.

53-годишната майка на три деца нарече този период един от най-трудните в живота си. Актрисата подчерта, че най-болезнената част са били вътрешните ѝ борби, а не медийните слухове около развода.

„Разводът ме лиши от истинско партньорство и приятелство“, сподели тя.

След раздялата, продължи Гарнър, тя умишлено преобразила отношенията си с приятели и близки, опитвайки се да създаде подкрепящо пространство за себе си.

„Това е тайната на устойчивостта – връзките и хората, които ти помагат да преминеш през трудните моменти“, каза Гарнър.

Дженифър Гарнър и Бен Афлек бяха женени от 2005 до 2018 г. Разделиха се през 2015 г., но официално се разведоха няколко години по-късно. Причините за раздялата бяха алкохолната зависимост на актьора и изневярата му с бавачката му Кристина Узуниан. Гарнър и Афлек имат три общи деца: Вайълет Ан, Серафина Роуз и Самюъл. Бившите съпрузи продължават да отглеждат децата си заедно.