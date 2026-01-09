Новини
Любопитно »
Разводът с Бен Афлек съсипал Дженифър Гарнър

Разводът с Бен Афлек съсипал Дженифър Гарнър

9 Януари, 2026 08:15 1 437 8

  • дженифър гарнър-
  • бен афлек-
  • развод

„Разводът ме лиши от истинско партньорство и приятелство“, сподели тя

Разводът с Бен Афлек съсипал Дженифър Гарнър - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Дженифър Гарнър се оплака последиците от раздялата си с актьора Бен Афлек през 2015 г., предаде Marie Claire.


53-годишната майка на три деца нарече този период един от най-трудните в живота си. Актрисата подчерта, че най-болезнената част са били вътрешните ѝ борби, а не медийните слухове около развода.

„Разводът ме лиши от истинско партньорство и приятелство“, сподели тя.

След раздялата, продължи Гарнър, тя умишлено преобразила отношенията си с приятели и близки, опитвайки се да създаде подкрепящо пространство за себе си.

„Това е тайната на устойчивостта – връзките и хората, които ти помагат да преминеш през трудните моменти“, каза Гарнър.

Дженифър Гарнър и Бен Афлек бяха женени от 2005 до 2018 г. Разделиха се през 2015 г., но официално се разведоха няколко години по-късно. Причините за раздялата бяха алкохолната зависимост на актьора и изневярата му с бавачката му Кристина Узуниан. Гарнър и Афлек имат три общи деца: Вайълет Ан, Серафина Роуз и Самюъл. Бившите съпрузи продължават да отглеждат децата си заедно.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова кахъра

    1 2 Отговор
    Камерунеца ми пръсна панаира синап ще си слагам 🤭🥳🤣🤣🤣

    08:26 09.01.2026

  • 2 Как ще го преживея..

    2 0 Отговор
    Ужас…

    08:29 09.01.2026

  • 3 Новичок

    6 0 Отговор
    До авторката от фафли.Бг : а Цънцарова и Мадуро добре ли са ???

    08:32 09.01.2026

  • 4 Много над вас

    0 3 Отговор
    Някой жени никога в този живот няма да пипнат хубав мъж 🥳🤭

    08:33 09.01.2026

  • 5 Пич

    3 3 Отговор
    Е , жената няма грешка , но един алкохолик и наркоман никога не знае къде се намира !!!

    08:56 09.01.2026

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    И бавачка ли е имал?

    09:15 09.01.2026

  • 7 явер

    2 0 Отговор
    Бен Афлек не го слуша главата, тази жена Дженифър Гарднър е уникална във всяко отношение. Земеделка, готвачка и какво ли не.

    09:36 09.01.2026

  • 8 Хмм

    1 0 Отговор
    средната им дъщеря Серафина се представя за момче с името Фин

    09:58 09.01.2026