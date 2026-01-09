Ивана категорично отрече слухове за раздяла със Стояна и обясни каква е истината

Ивана направи откровено признание в "На кафе" по повод рождения си ден. Ако си мислите, че певицата ще празнува шумно до зори, ще се изненадате много от отговора ѝ. Фолкдивата разкри, че за нея този ден не е повод за шумно празнуване, а е момент, който предпочита да изживее насаме, пише marica.bg.

"На рождения си ден искам да остана сама – било то някъде другаде или вкъщи. Искам да усетя празника като хората", заяви Ивана и подчерта, че за нея това е време за лична равносметка, а не за показност.

Изпълнителката на "Шампанско и сълзи" разказа още, че все по-често получава поздравления и за Ивановден, кръстена е на баба си.

"Всички празници трябва да се празнуват. Кръстена съм на баба ми Ивана", допълни певицата, като подчерта колко важно място заемат традициите в живота ѝ.

Относно големите концерти тя разкри, че притесненията ѝ не са свързани толкова с интереса на публиката, а с организацията.

"Наскоро си говорихме със Софи Маринова за концертите. Тя се притеснявала дали ще се изкупят билетите, а моите страхове са по-скоро за бенда и цялата организация", обясни Ивана.

Певицата категорично отрече слуховете за напрежение между нея и Стояна.

"Пишат се клюки, които всеки тълкува по свой начин. Стояна иска да се развива със самостоятелен проект. На участия се виждаме, търсим се и си помагаме", заяви тя. И изрази недоволството си от начина, по който изкуственият интелект може да изкривява казаното от публичните личности.

"Най-много ме дразни, че към интервюта могат да се добавят думи, които не съм казвала. Веднъж се появи информация, че съм отслабнала с хапчета – напълно невярно", подчерта певицата.