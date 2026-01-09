Новини
Любопитно »
Ивана категорично отрече слухове за раздяла със Стояна и обясни каква е истината

Ивана категорично отрече слухове за раздяла със Стояна и обясни каква е истината

9 Януари, 2026 07:16 1 052 2

  • ивана-
  • стояна-
  • на кафе-
  • слухове

Певицата сподели и други подробности за себе си в "На кафе" на Ивановден

Ивана категорично отрече слухове за раздяла със Стояна и обясни каква е истината - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивана направи откровено признание в "На кафе" по повод рождения си ден. Ако си мислите, че певицата ще празнува шумно до зори, ще се изненадате много от отговора ѝ. Фолкдивата разкри, че за нея този ден не е повод за шумно празнуване, а е момент, който предпочита да изживее насаме, пише marica.bg.

"На рождения си ден искам да остана сама – било то някъде другаде или вкъщи. Искам да усетя празника като хората", заяви Ивана и подчерта, че за нея това е време за лична равносметка, а не за показност.

Изпълнителката на "Шампанско и сълзи" разказа още, че все по-често получава поздравления и за Ивановден, кръстена е на баба си.

"Всички празници трябва да се празнуват. Кръстена съм на баба ми Ивана", допълни певицата, като подчерта колко важно място заемат традициите в живота ѝ.

Относно големите концерти тя разкри, че притесненията ѝ не са свързани толкова с интереса на публиката, а с организацията.

"Наскоро си говорихме със Софи Маринова за концертите. Тя се притеснявала дали ще се изкупят билетите, а моите страхове са по-скоро за бенда и цялата организация", обясни Ивана.

Певицата категорично отрече слуховете за напрежение между нея и Стояна.

"Пишат се клюки, които всеки тълкува по свой начин. Стояна иска да се развива със самостоятелен проект. На участия се виждаме, търсим се и си помагаме", заяви тя. И изрази недоволството си от начина, по който изкуственият интелект може да изкривява казаното от публичните личности.

"Най-много ме дразни, че към интервюта могат да се добавят думи, които не съм казвала. Веднъж се появи информация, че съм отслабнала с хапчета – напълно невярно", подчерта певицата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ИВАНА, СТОЯНА ВСЕ МИ Е ПРЕЗ КОЛАНА!

    07:50 09.01.2026

  • 2 А с Петкана

    1 0 Отговор
    Как са?

    08:01 09.01.2026