На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.
На 28 октомври честваме паметта на света великомъченица Параскева от Икония. Св. Параскева (Петка) е особено обичана и почитана светица в много поместни православни църкви, в това число и у нас. На нея са посветени много храмове. Но трябва да различаваме три светици носещи това име.
Преподобната Параскева (Петка) Епиватска, позната у нас и като "Българска", живяла в X-XI век (чества се на 14 октомври). Тя била родом от Епиват (Тракия) от родители българи. Животът ѝ и посмъртните чудеса вдъхновено е описал св. патриарх Евтимий. От 1238 г. до падането под турско робство светите ѝ мощи църква почивали в църквата "Св. Петка Търновска" във Велико Търново.
След вековни странствания те били положени през 1641 г. в катедралата в Яш (Северна Румъния) - място на поклонници от цял свят. Преподобномъченицата Параскева Римлянка (26 юли), пък е живяла през II век и както апостолите проповядвала на езичниците дори в Рим, столицата на империята. Посечена с меч след жестоки и дълги мъчения, св. Параскева обърнала със смелостта и чудесата си мнозина във вярата. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.
И светицата, която почитаме на 28 октомври - великомъченицата Параскева Иконийска, родом от Икония (Мала Азия), отдала живота си на милосърдие и проповед, посечена след много мъчения по време на гоненията при Диоклетиан през 303 година, пише Actualno.com.
Кой има имен ден днес, 28 октомври 2026 г. Честито!
28 Октомври, 2022 06:00, обновена 26 Октомври, 2026 13:44 469 12
Честваме паметта на света великомъченица Параскева от Икония
На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито
09:13 28.10.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
До коментар #3 от "Механик":И наща Параскева риверова има празник днес
08:09 28.10.2023
5 Факт
06:11 28.10.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не е така.
И за да не пишете глупости, купувайте си Църковен календар от църква, не от Кауфланд!
Коментиран от #10
07:02 28.10.2024
8 фърчило
07:13 28.10.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ако може и хранителни стоки също
До коментар #7 от "Не е така.":Да се надяваме че по църквите поне има нормално работещи каси а не сме на самотаксуване.
12:58 28.10.2025
11 Обаче
13:07 28.10.2025
12 Нафукан дефутат
14:24 28.10.2025