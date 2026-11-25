Китай изстреля пилотирания космически кораб „Шънджоу-24“ с трима астронавти на борда, сред които е пакистанският пилот Мухамад Зишан Али. Полетът е първият в историята на китайската пилотирана космическа програма, в който участват едновременно китайски и чуждестранен астронавт.

Корабът излетя от космодрума Цзюцюен в северозападен Китай в 08:21 ч. местно време. След отделянето от ракетата „Шънджоу-24“ е навлязъл в предварително зададена орбита, съобщи Асошиейтед прес.

На борда са 40-годишният Али, командирът Тан Хунбо и бордовият инженер У И. Али е специалист по полезния товар и ще бъде първият пакистанец, достигнал земна орбита. Той е и първият чуждестранен астронавт, изпратен към китайската космическа станция „Тянгун“.

Кратък престой и връщане с „Шънджоу-23“

Пакистанският астронавт ще остане на станцията около седмица. Той ще изпълнява научни задачи по двустранната програма между Китай и Пакистан, след което ще се върне на Земята с кораба „Шънджоу-23“, съобщи Асошиейтед прес.

Екипажът трябва да проведе над 90 научни експеримента и технологични тестове. Сред задачите на Али е изследване на фотосинтезиращи цианобактерии, както и проекти в областта на биотехнологиите и материалознанието.

Първият чужденец на „Тянгун“

„Това не е финална линия, а дълъг път“, заяви Али пред журналисти. Той каза, че се надява космическото сътрудничество между двете държави да премине от един астронавт в един полет към множество съвместни мисии и полети до Луната и Марс.

Мисията е резултат от споразумение за космическо сътрудничество, подписано от Китай и Пакистан през февруари 2025 г. В рамките на договореностите пакистански кандидати преминаха обучение в Китай, а Али беше избран за участник в краткосрочния полет.

За Тан Хунбо това е третото посещение на китайската космическа станция. Така той ще стане първият китайски астронавт, достигал „Тянгун“ три пъти. За У И и Али полетът е първи.

Китайската космическа програма подготвя и пилотирано кацане на Луната до 2030 г. Участието на пакистански астронавт в „Шънджоу-24“ разширява международното измерение на китайските мисии, но Али остава единственият чуждестранен член на този екипаж.

Източници: apnews.com, aa.com.tr