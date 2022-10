Бекас постави нов световен рекорд по летене, съобщава сайтът на „Дейли мейл“, предаде БТА. Птицата е прелетяла разстояние от над 13 558 км.

Младият пъстроопашат крайбрежен бекас – едва на пет месеца – е летял, без да спре, 11 дни. На 13 октомври птицата е напуснала района на Аляска. На 24 октомври е пристигнала в Австралия. Това е първият случай, в който маркирана птица лети между Аляска и Тасмания. Бекасът е известен под номер 234684.

„Това не е първият бекас, който прелита подобно разстояние, тъй като тези птици са наши чести посетители. Сигурни сме, че е бил с група“, казва в свое съобщение във Фейсбук местен център за изучаване на птици.

Маршрутът на бекаса е бил над острови в Океания. Той е предпочел да не спира и да продължи направо към Тасмания.

Good snipe! Bird flies 8,425 miles NON-STOP from Alaska to Australia, setting a new world recordhttps://t.co/SsJCfSgOYb#LatestNews pic.twitter.com/NtLgTPU4ev