Новини
България »
Проф. Боян Дуранкев за кабинета "Гюров": Очевидно имаме сглобка, а не работеща система

Проф. Боян Дуранкев за кабинета "Гюров": Очевидно имаме сглобка, а не работеща система

22 Февруари, 2026 08:54, обновена 22 Февруари, 2026 07:58 1 355 58

  • боян дуранкев-
  • политика-
  • кабинет

Хората не се познават, не са работили заедно и нямат ясно дефинирани функции, заяви икономистът

Проф. Боян Дуранкев за кабинета "Гюров": Очевидно имаме сглобка, а не работеща система - 1
Снимка: &quot;Коалиция за България&quot;
Фокус Фокус

Не можем да имаме особени очаквания към кабинета "Гюров“, тъй като той беше събран буквално в последния момент. В състава му влизат личности, които преди бяха "щастливо забравени“, но се възстановиха, включително зам.-министри, които бързат да се назначат.

Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС икономистът проф. Боян Дуранкев.

"Очевидно е, че това е сглобка, а не работеща система. Хората не се познават, не са работили заедно и нямат ясно дефинирани функции, задачи или лични очаквания за промяна“, обясни той.

Икономистът отбеляза, че първите проблеми се проявяват още в първите 24 часа. Един от вицепремиерите беше принуден да подаде оставка, което според Дуранкев е знак за проблеми в комуникацията между премиера, службите и кандидатите за министри.

"От този момент служебното правителство няма кредит на доверие и трябва да започне работа незабавно“, подчерта проф. Дуранкев.

Той посочи, че видимото напрежение в кабинета личи и по изказванията на новия финансов министър, който проявява "очевидна паника“ относно удължителния закон за бюджета и предстоящите финансови ограничения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дуракеф

    10 12 Отговор
    казал нещо смисленно

    08:00 22.02.2026

  • 2 1234

    21 4 Отговор
    Много професори в малка България!!!!???

    08:02 22.02.2026

  • 3 Ирония

    20 16 Отговор
    Може ли Проф. Боян Дуранкев да се излага така като каруцар? Платин лаладжия на Шиши Магнитски!

    08:03 22.02.2026

  • 4 Историк

    17 19 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #20

    08:04 22.02.2026

  • 5 обективен

    20 5 Отговор
    Да прав е .Друго си е да има знаеща и работеща обирджийска машина !!

    08:05 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Възмутен

    19 15 Отговор
    Няма как да се съгласим с апокалиптичната прогноза на проф. Дуранкев за служебния кабинет „Гюров“. Да, кабинетът е събран бързо, но това не означава автоматично хаос или некомпетентност. Професорът изглежда забравя, че бързото назначаване понякога е именно необходимият подход при кризисна ситуация, за да не спре държавата.

    08:06 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Напротив!

    16 8 Отговор
    Фактът, че някои зам.-министри са били „възстановени“, е по-скоро гаранция за опит и познание на системата, а не признак за недостатък на доверие. Оставката на един вицепремиер не е катастрофален знак за комуникационен срив, а нормален механизъм за корекция в управлението.

    08:06 22.02.2026

  • 11 Лемънс

    14 9 Отговор
    Що се отнася до финансовия министър – видимата тревога е здравословен сигнал за ангажираност, а не „паника“. Това е реалистичен подход пред финансови предизвикателства, който показва, че кабинетът няма да пренебрегне проблемите, а ще ги адресира.

    08:06 22.02.2026

  • 12 Кривак

    22 7 Отговор
    Проф. Дуранкев отново ни поднася класическата доза „паника по дефолт“. Да, кабинетът е събран бързо – и какво от това? Който мисли, че само бавно съставяне гарантира ефективност, очевидно никога не е участвал в управленски криза.

    08:07 22.02.2026

  • 13 По-точно

    13 10 Отговор
    Да наричаш възстановените зам.-министри „щастливо забравени“ е не само обидно, но и нелепо – това са хора с опит, които точно сега са нужни, за да няма вакуум в управлението. А оставката на един вицепремиер в първите 24 часа? Сериозно ли? Това е нормален процес на адаптация, а не „катастрофален сигнал за комуникационен срив“.

    Коментиран от #24

    08:07 22.02.2026

  • 14 Разумен

    11 8 Отговор
    И тревогата на финансовия министър за бюджета не е „паника“, а здрав разум. Да се подготвяш и да предвиждаш трудности не е слабост, а професионализъм.

    08:08 22.02.2026

  • 15 Хари

    11 9 Отговор
    В крайна сметка, целият „хаос“, който проф. Дуранкев вижда, е просто възможност за ново, динамично управление. И докато той се опитва да стряска аудиторията с апокалиптични прогнози, кабинетът работи – бързо, адаптивно и с ясна цел. Може би е време икономистите да спрат да гледат хаоса и да започнат да виждат реалността.

    08:08 22.02.2026

  • 16 Град Симитли

    7 6 Отговор
    Черешката на тая сглобка е баба Надка Пиратка...
    Е,поне може би ,ще нахрани журналистите....:))

    08:09 22.02.2026

  • 17 Много разбирачи,много нещо!

    9 5 Отговор
    Ами да се върне Главчев,тогава всичко ще е Ок.Тия двамата толкова пари откраднаха че могат да си купят цяла България.

    08:09 22.02.2026

  • 18 Лама Калушев Войвода:

    10 9 Отговор
    Цялото правителство на кемпера и директно на Околчица!👹💀☠️

    08:10 22.02.2026

  • 19 койдазнай

    7 7 Отговор
    България е определена да се управлява от ДС. Така че, или правителството служи на ДПС, или ще руши държавата! Сега ще видим, колко са тия дето са готови да си изгорят къщата, заради бълхите!

    08:11 22.02.2026

  • 20 Питане

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    "Време" е за Запорожец, пералня Аурика и "открит лист" до Петрич.
    Това ли искаш, "руснако" ???

    08:24 22.02.2026

  • 21 Дуранкев

    14 5 Отговор
    е като Румен Гечев. Стари и изкуфели комунисти, които вместо да си гледат старините, седнали да злословят. Правителството не е клуб за запознанства и не знам, че трябва да се познават. Видя се, че заработиха от първия ден.

    Коментиран от #25

    08:28 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нсблюдателя

    3 7 Отговор
    В модена България няма никакво уважение към академични титли. Едва ли това е за добро. Една групичка самозабравили се неграмотници тика страната към бездната за радост на близки и далечни зложелатели на България.

    Коментиран от #36

    08:36 22.02.2026

  • 24 още по-точно

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "По-точно":

    В какво имат опит изваденити от нафталина министри: в продаването на нац. интереси!

    08:37 22.02.2026

  • 25 папагал

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Дуранкев":

    Като приказваш папагалски приказки как се видяло, че правителството заработило от първия ден, я дай пример. Какво работиха, какво свършиха?

    08:40 22.02.2026

  • 26 Кардам

    6 10 Отговор
    Надежда Нейски, с моминско име Михайлова, се е отличила досега единствено с пъросигналната си омраза към Русия. С това е много симпатична на Англия, въпреки, че с това си качество почти нищо не допринася за успеха на България. Ето това и е основната квалификация на тази госпожа.

    Коментиран от #38

    08:43 22.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НяКой

    8 5 Отговор
    НяКой е активирал всичкия си слугинаж да рИве от първия ден срещу това правителство. Какво ли толкова страшно може да стане за два месеца? От какво ли го страхуват няКой? ;)

    08:54 22.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Откривател на топлата вода

    4 8 Отговор
    Кабинетът Гюров е поредната сглобка между Борисов , Радев и Доган.
    Такъв беше и предишният кабинет Желязков.
    Такъв ще е и следващият кабинет.

    Много обичам разнни анализатори да откриват топлата вода след мен и то без да казват кой, как и защо!

    Например- какво да се прави на предстоящите избори?
    За това - пак казвам- гласувайте за опозицията, инак триото Борисов , Радев и Доган овлядяа цялата държава!
    Коя е опозицията? Пак казвам, преди някой друг анализатор да открие ПАК топлата вода- опозицията са Възраждане и ДПС!

    ИТН са нещо като опозиция, понеже техните действия са насочени САМО към ППДБ. Но ППДБ са просто маши на Радев, а не първопричина.

    Коментиран от #37

    09:00 22.02.2026

  • 33 Свето Петър

    4 7 Отговор
    Истината винаги тържествува. Няма как Надежда Нейски/Михайлова да бъде запомнена с нещо добро направено за България. Тя е класически представител на чужда държава в България и обилно платена в това си качество на разрушител на България.

    09:01 22.02.2026

  • 34 Анонимен

    8 5 Отговор
    Как е възможно да кажеш: - "хората не са работили заедно, не се познават" и да заключиш в този случай - "сглобка" ? Ами да се назначат тогава Тиквените министри, че дълго време заедно крадяха, знаят си "хирливите ризи" и точно ще отговарят на тези "професорски" глупотевини ? Какъв професор за чудо и приказ ? Абе тези титли в България на каква цена са, че да видя дали е по джобът ми и аз да се титулувам ?

    09:02 22.02.2026

  • 35 Очевидно имаме професор

    7 2 Отговор
    Плямпали!

    09:06 22.02.2026

  • 36 Даа

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Нсблюдателя":

    Христоматийният жив пример за това е самопроизвелият се в "академик" дърт педофил Ники Сапуна.

    09:06 22.02.2026

  • 37 Я какъв умник си бил,

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Откривател на топлата вода":

    всеки може лесно да те манипулира теб, слушал си кой какво е казал и си решил като им повториш изреченията ще те разпознаят тук като "умен" ? Нещо твое да кажеш можеш ли ? Ами ако зарабори този кабинет както трябва какво ще издикламираш сшед това ? На накой хвалбите ли ?

    09:07 22.02.2026

  • 38 оня с коня

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кардам":

    Искаш вместо Н.Нейнски да бъде назначен на поста някой от Възраждане за да сме симпатични на русия и на Никой от Целия Запад?Ами спечелете Избори и го направете ,а не само да плюете тука Антибългарщина!

    09:08 22.02.2026

  • 39 Наблюдателя

    4 5 Отговор
    Докато глупаците в България взимат превес в политиката на България, тя трайно изпада от всякакви икономически дейности в световната икономика. България вече не е в състояние дори сирене и кашкавал да изнесе на световните пазари. Правителството на Гюров едва ли ще може да обърне тази пагубна за страната тенденция.

    Това че пюеш по един професор не те прави умен. Ако той е получил титлата си неправомерно отнемете му я.

    Коментиран от #42, #52

    09:15 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Свети Петър

    0 6 Отговор
    България в момента живее добре по една много ясна причина - взима много кредити и внася почти всичко, което желае да консумира. В същото време почти нищо не произвежда. В един прекрасен момент кредитите ще спрат и тогава на България ще бъде казано, че е време кредитите да се връщат. Тогава хора като Надежда Н. вече няма да са в България.

    09:22 22.02.2026

  • 42 Изобщо не си в час

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Наблюдателя":

    с главата си ти ! България никога не е била "майстор" в производството на сирене / в света няма сирене и кашкавал различни като понятия има навсякъде само едно СИРЕНЕ по различни технологии /, България е най-разпознаваема с бактерията за киселото млеко но и кисело млеко не изнасяме, това го правят гърците и по целия свят го познават като "гръцко кисело млеко", йогурт го наричат навсякъде ! Ние нищо не изнасяме защото произвеждаме само МЕНТЕТА, дори ГЕРБ узакониха МЕНТЕТАТА като ги нарекоха ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ разрешени със закон за производство ! Такива "патриоти" като теб са "производители" на простотията която е окупирала цяла България ! А този професор наистина е излагация за тази титла !

    09:30 22.02.2026

  • 43 Гост

    4 3 Отговор
    Аман от учени! Професори! Всичкознаещи и нищоправещи! Бля, бля, бля...

    09:31 22.02.2026

  • 44 Като

    6 3 Отговор
    Че ли служебните министерства на Главанак имаха кредит на доверие?Откъде го измислиха и тоя невиждан и нечуван професор?Това е служебен кабинет за 2месеца,ама дерибеите не престават да реват,защото се очертава да им спрат кранчетата в няколко министерства.Ох,боли.Млъкнете ,бе мутри.Това,че една шепа олигарси реват меса гражданското общество .Мнозинството го одобряваме.Дрбелака да разбере,че повече няма да ни яде.

    Коментиран от #46

    09:32 22.02.2026

  • 45 Наблюдателв

    2 2 Отговор
    В българският език има съвсем ясно разграничение между понятията сирене и кашкавал. Това че, много страни по света наричат една страна на изток от Корея Джапан не означава, че ние в България не я наричаме Япония.
    Основния икономически проблем на България сега е именно, че не е в състояние да изнесе дори такива елементарни продукти като сирене и кашкавал. Дали ГЕРБ, МЕРБ, СЕРБ ИЛИ ЛЕРБ е виновен за това всъщност вече няма значение.

    Бъди жив и здрав, ако можеш.

    Коментиран от #49

    09:39 22.02.2026

  • 46 Ами те загубилите

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Като":

    властта такива професори вадят, които са си платили "доволно" за коронясването с титла ПРОФЕСОР ! Тиквата как стана ГЕНЕРАЛ като може само да държи един маркуч и да полива с него градинката в двора, така и този професор с тази разлика, че той вместо маркуч е държал пачки за чекмедже ?

    09:40 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Свети Петър

    2 1 Отговор
    Не мразете ближния си, това разболява в буквалния смисъл на думата.

    Ако тук коментирания професор е получил титлата си неправомерно просто му го докажете и му свалете титлата. Тогава той може да се изказва като обикновен гражданин.

    09:49 22.02.2026

  • 49 Продължаваш да

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Наблюдателв":

    говориш ГЛУООСТИ - сиренето ЕЛЕМЕНТАРЕН продукт ? Елементарен си ти ! А примерът ти с Джапан е плод на елементзрност ! Започни да се замисляш за значението на думата "качество" и когато я разбереш тогава може да говориш за износ !

    09:50 22.02.2026

  • 50 Наблюдателя

    1 0 Отговор
    Сиренето е със сигурност елементарен продукт, ако го сравниш с бензинов мотор, лекарство против рак или двумоторен пътнически самолет например.

    Аргиментът с Япония е много уместен, но на теб не ти харесва и затова го отхвърляш.

    09:55 22.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Стефан

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Наблюдателя":

    Дуранкев е измислен професор впрочем като Румен Гечев навремето по Жан Виденов защитаваше БСП а е и икономист от БАН , тоест нищо като икономист.

    10:24 22.02.2026

  • 53 Стършели

    4 1 Отговор
    Професор Боян Дуранкев да си стои в катедрата а да дава акъл на още не работещо правителство. Книжен плъх учи котките как да ходят на лов!

    10:38 22.02.2026

  • 54 Поп Гундяев

    3 0 Отговор
    Професор Ду.раков от глутницата на Ха.хото ли беше

    11:36 22.02.2026

  • 55 Цвете

    2 0 Отговор
    ТВОЯ МИЛОСТ, КОГА ЗАВЪРШИ И БЕШЕ ЛИ БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕТО ТИ? ВРЪЩАМ НАЗАД, ЗАЩОТО ЧЕРВЕНОТО ОСТАВЯ ДИРЯ. ОТТЕГЛИ СЕ, ОСТАВИ МЛАДИТЕ ДА РЕШАВАТ СВОЕТО БЪДЕЩЕ. ХУЛЕНЕТО, НЕ ТИ ПОМАГА. 🇧🇬🤔🇧🇬🙄🇧🇬🍀

    11:41 22.02.2026

  • 56 Цвете

    2 0 Отговор
    ТВОЯ МИЛОСТ, КОГА ЗАВЪРШИ И БЕШЕ ЛИ БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕТО ТИ? ВРЪЩАМ НАЗАД, ЗАЩОТО ЧЕРВЕНОТО ОСТАВЯ ДИРЯ. ОТТЕГЛИ СЕ, ОСТАВИ МЛАДИТЕ ДА РЕШАВАТ СВОЕТО БЪДЕЩЕ. ХУЛЕНЕТО, НЕ ТИ ПОМАГА. 🇧🇬🤔🇧🇬🙄🇧🇬🍀

    11:59 22.02.2026

  • 57 Очевидното

    1 0 Отговор
    е видно от Дуранкев

    12:34 22.02.2026

  • 58 Бояне,

    1 0 Отговор
    започнал си да се пробуждаш от шока преди 30г когато системата ни изхвърли немили-недраги в USA на черната борса на труда. Продължавай в същия дух и ще стигнеш до истината, която ще те направи свободен, друже !
    К.Б.Н.

    12:49 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове