Проф. Боян Дуранкев за кабинета "Гюров": Очевидно имаме сглобка, а не работеща система

Не можем да имаме особени очаквания към кабинета "Гюров“, тъй като той беше събран буквално в последния момент. В състава му влизат личности, които преди бяха "щастливо забравени“, но се възстановиха, включително зам.-министри, които бързат да се назначат.
Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС икономистът проф. Боян Дуранкев.
"Очевидно е, че това е сглобка, а не работеща система. Хората не се познават, не са работили заедно и нямат ясно дефинирани функции, задачи или лични очаквания за промяна“, обясни той.
Икономистът отбеляза, че първите проблеми се проявяват още в първите 24 часа. Един от вицепремиерите беше принуден да подаде оставка, което според Дуранкев е знак за проблеми в комуникацията между премиера, службите и кандидатите за министри.
"От този момент служебното правителство няма кредит на доверие и трябва да започне работа незабавно“, подчерта проф. Дуранкев.
Той посочи, че видимото напрежение в кабинета личи и по изказванията на новия финансов министър, който проявява "очевидна паника“ относно удължителния закон за бюджета и предстоящите финансови ограничения.
1 дуракеф
08:00 22.02.2026
2 1234
08:02 22.02.2026
3 Ирония
08:03 22.02.2026
4 Историк
Коментиран от #20
08:04 22.02.2026
5 обективен
08:05 22.02.2026
8 Възмутен
08:06 22.02.2026
10 Напротив!
08:06 22.02.2026
11 Лемънс
08:06 22.02.2026
12 Кривак
08:07 22.02.2026
13 По-точно
Коментиран от #24
08:07 22.02.2026
14 Разумен
08:08 22.02.2026
15 Хари
08:08 22.02.2026
16 Град Симитли
Е,поне може би ,ще нахрани журналистите....:))
08:09 22.02.2026
17 Много разбирачи,много нещо!
08:09 22.02.2026
18 Лама Калушев Войвода:
08:10 22.02.2026
19 койдазнай
08:11 22.02.2026
20 Питане
До коментар #4 от "Историк":"Време" е за Запорожец, пералня Аурика и "открит лист" до Петрич.
Това ли искаш, "руснако" ???
08:24 22.02.2026
21 Дуранкев
Коментиран от #25
08:28 22.02.2026
23 Нсблюдателя
Коментиран от #36
08:36 22.02.2026
24 още по-точно
До коментар #13 от "По-точно":В какво имат опит изваденити от нафталина министри: в продаването на нац. интереси!
08:37 22.02.2026
25 папагал
До коментар #21 от "Дуранкев":Като приказваш папагалски приказки как се видяло, че правителството заработило от първия ден, я дай пример. Какво работиха, какво свършиха?
08:40 22.02.2026
26 Кардам
Коментиран от #38
08:43 22.02.2026
29 НяКой
08:54 22.02.2026
32 Откривател на топлата вода
Такъв беше и предишният кабинет Желязков.
Такъв ще е и следващият кабинет.
Много обичам разнни анализатори да откриват топлата вода след мен и то без да казват кой, как и защо!
Например- какво да се прави на предстоящите избори?
За това - пак казвам- гласувайте за опозицията, инак триото Борисов , Радев и Доган овлядяа цялата държава!
Коя е опозицията? Пак казвам, преди някой друг анализатор да открие ПАК топлата вода- опозицията са Възраждане и ДПС!
ИТН са нещо като опозиция, понеже техните действия са насочени САМО към ППДБ. Но ППДБ са просто маши на Радев, а не първопричина.
Коментиран от #37
09:00 22.02.2026
33 Свето Петър
09:01 22.02.2026
34 Анонимен
09:02 22.02.2026
35 Очевидно имаме професор
09:06 22.02.2026
36 Даа
До коментар #23 от "Нсблюдателя":Христоматийният жив пример за това е самопроизвелият се в "академик" дърт педофил Ники Сапуна.
09:06 22.02.2026
37 Я какъв умник си бил,
До коментар #32 от "Откривател на топлата вода":всеки може лесно да те манипулира теб, слушал си кой какво е казал и си решил като им повториш изреченията ще те разпознаят тук като "умен" ? Нещо твое да кажеш можеш ли ? Ами ако зарабори този кабинет както трябва какво ще издикламираш сшед това ? На накой хвалбите ли ?
09:07 22.02.2026
38 оня с коня
До коментар #26 от "Кардам":Искаш вместо Н.Нейнски да бъде назначен на поста някой от Възраждане за да сме симпатични на русия и на Никой от Целия Запад?Ами спечелете Избори и го направете ,а не само да плюете тука Антибългарщина!
09:08 22.02.2026
39 Наблюдателя
Това че пюеш по един професор не те прави умен. Ако той е получил титлата си неправомерно отнемете му я.
Коментиран от #42, #52
09:15 22.02.2026
41 Свети Петър
09:22 22.02.2026
42 Изобщо не си в час
До коментар #39 от "Наблюдателя":с главата си ти ! България никога не е била "майстор" в производството на сирене / в света няма сирене и кашкавал различни като понятия има навсякъде само едно СИРЕНЕ по различни технологии /, България е най-разпознаваема с бактерията за киселото млеко но и кисело млеко не изнасяме, това го правят гърците и по целия свят го познават като "гръцко кисело млеко", йогурт го наричат навсякъде ! Ние нищо не изнасяме защото произвеждаме само МЕНТЕТА, дори ГЕРБ узакониха МЕНТЕТАТА като ги нарекоха ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ разрешени със закон за производство ! Такива "патриоти" като теб са "производители" на простотията която е окупирала цяла България ! А този професор наистина е излагация за тази титла !
09:30 22.02.2026
43 Гост
09:31 22.02.2026
44 Като
Коментиран от #46
09:32 22.02.2026
45 Наблюдателв
Основния икономически проблем на България сега е именно, че не е в състояние да изнесе дори такива елементарни продукти като сирене и кашкавал. Дали ГЕРБ, МЕРБ, СЕРБ ИЛИ ЛЕРБ е виновен за това всъщност вече няма значение.
Бъди жив и здрав, ако можеш.
Коментиран от #49
09:39 22.02.2026
46 Ами те загубилите
До коментар #44 от "Като":властта такива професори вадят, които са си платили "доволно" за коронясването с титла ПРОФЕСОР ! Тиквата как стана ГЕНЕРАЛ като може само да държи един маркуч и да полива с него градинката в двора, така и този професор с тази разлика, че той вместо маркуч е държал пачки за чекмедже ?
09:40 22.02.2026
48 Свети Петър
Ако тук коментирания професор е получил титлата си неправомерно просто му го докажете и му свалете титлата. Тогава той може да се изказва като обикновен гражданин.
09:49 22.02.2026
49 Продължаваш да
До коментар #45 от "Наблюдателв":говориш ГЛУООСТИ - сиренето ЕЛЕМЕНТАРЕН продукт ? Елементарен си ти ! А примерът ти с Джапан е плод на елементзрност ! Започни да се замисляш за значението на думата "качество" и когато я разбереш тогава може да говориш за износ !
09:50 22.02.2026
50 Наблюдателя
Аргиментът с Япония е много уместен, но на теб не ти харесва и затова го отхвърляш.
09:55 22.02.2026
52 Стефан
До коментар #39 от "Наблюдателя":Дуранкев е измислен професор впрочем като Румен Гечев навремето по Жан Виденов защитаваше БСП а е и икономист от БАН , тоест нищо като икономист.
10:24 22.02.2026
53 Стършели
10:38 22.02.2026
54 Поп Гундяев
11:36 22.02.2026
55 Цвете
11:41 22.02.2026
56 Цвете
11:59 22.02.2026
57 Очевидното
12:34 22.02.2026
58 Бояне,
К.Б.Н.
12:49 22.02.2026