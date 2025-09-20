Дубай с нов световен рекорд за най-скъпата чаша кафе

На 13 септември 2025 г. Дубай постави нов световен рекорд за най-скъпата чаша кафе в света. Рекордът бе регистриран от представители на Книгата на рекордите на Гинес в кафе Roasters Specialty Coffee House, пише Lifestyle.bg.
Чашата кафе бе продадена за 2 500 дирхама (приблизително 680 долара) и бе приготвена чрез метода V60 с изключително редки зърна Geisha от Hacienda La Esmeralda в Панама, пише Mr. Bean Coffee. Тези зърна са известни със своите флорални аромати и тропически плодови нотки. Към напитката са поднесени деликатен тирамису, шоколадов сладолед и специално шоколадово парче, отразяващо ексклузивността на преживяването.
Дубай е дом и на друг вид ексклузивно кафе – Kopi Luwak. Това кафе се произвежда чрез уникален процес: циветите ядат кафеени зърна, които преминават през техния храносмилателен тракт, а зърната се събират от техните изпражнения. Процесът придава на кафето уникален вкус и аромат. В Дубай, Kopi Luwak може да бъде намерено в специализирани магазини и кафенета, като цените варират в зависимост от качеството и количеството на зърната.
В луксозния хотел Burj Al Arab, известен със своите седем звезди, се сервира кафе, украсено със злато от 24 карата. Цената на чашата е около 30 евро, но за да се насладим на тази напитка, е необходимо да направим минимална консумация от 65 евро на човек. Това кафе е популярно сред туристите и любителите на лукса, които търсят уникални преживявания.
Защо тези кафета са толкова скъпи?
Цената на тези кафета се определя от няколко фактора:
-
Рядкост на зърната: Видове като Geisha и Kopi Luwak са изключително редки и трудни за набавяне.
-
Процес на производство: Методите на отглеждане, събиране и обработка на зърната са трудоемки и времеемки.
-
Луксозни добавки: Украсата със злато или специални десерти добавят към цената.
-
Ексклузивност на преживяването: Местоположението и обстановката, в която се сервира кафето, също влияят на цената.
