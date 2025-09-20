Новини
Дубай с нов световен рекорд за най-скъпата чаша кафе

20 Септември, 2025 11:54, обновена 20 Септември, 2025 11:54 657 15

  • дубай-
  • кафе-
  • световен рекорд-
  • скъпа-
  • чаша

Чашата Geisha бе продадена за 2 500 дирхама (около 680 долара) в Roasters Specialty Coffee House

Дубай с нов световен рекорд за най-скъпата чаша кафе - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 13 септември 2025 г. Дубай постави нов световен рекорд за най-скъпата чаша кафе в света. Рекордът бе регистриран от представители на Книгата на рекордите на Гинес в кафе Roasters Specialty Coffee House, пише Lifestyle.bg.

Чашата кафе бе продадена за 2 500 дирхама (приблизително 680 долара) и бе приготвена чрез метода V60 с изключително редки зърна Geisha от Hacienda La Esmeralda в Панама, пише Mr. Bean Coffee. Тези зърна са известни със своите флорални аромати и тропически плодови нотки. Към напитката са поднесени деликатен тирамису, шоколадов сладолед и специално шоколадово парче, отразяващо ексклузивността на преживяването.

Дубай е дом и на друг вид ексклузивно кафе – Kopi Luwak. Това кафе се произвежда чрез уникален процес: циветите ядат кафеени зърна, които преминават през техния храносмилателен тракт, а зърната се събират от техните изпражнения. Процесът придава на кафето уникален вкус и аромат. В Дубай, Kopi Luwak може да бъде намерено в специализирани магазини и кафенета, като цените варират в зависимост от качеството и количеството на зърната.

В луксозния хотел Burj Al Arab, известен със своите седем звезди, се сервира кафе, украсено със злато от 24 карата. Цената на чашата е около 30 евро, но за да се насладим на тази напитка, е необходимо да направим минимална консумация от 65 евро на човек. Това кафе е популярно сред туристите и любителите на лукса, които търсят уникални преживявания.

Защо тези кафета са толкова скъпи?

Цената на тези кафета се определя от няколко фактора:

  • Рядкост на зърната: Видове като Geisha и Kopi Luwak са изключително редки и трудни за набавяне.

  • Процес на производство: Методите на отглеждане, събиране и обработка на зърната са трудоемки и времеемки.

  • Луксозни добавки: Украсата със злато или специални десерти добавят към цената.

  • Ексклузивност на преживяването: Местоположението и обстановката, в която се сервира кафето, също влияят на цената.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Като има будали, защо не?

    11:58 20.09.2025

  • 2 Мъка, мъкаааа

    6 0 Отговор
    Сега нашите “инфлуенсъри” ще се юрнат да пият кафе в Дубай ха ха ха.

    12:00 20.09.2025

  • 3 Силиций

    5 0 Отговор
    Лай..о да е-Дубайско да е! От "Имаш пари-угаждаш си" до "Имаш пари-избиваш комплекси до излагация" много от съвременните богати хора не виждат границата,а причината е проста-богати ,но парвенюта.Богаташите от по-старите поколения рядко са били толкова податливи на използване от търговски тарикатлък.

    12:01 20.09.2025

  • 4 Територията БГ

    5 0 Отговор
    БГ комплексаря ще пробва и той кафенцето, после да са хвали наляво и надясно. Пълно е с такива нищоправци.

    12:02 20.09.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Пият кафе от акита, това е новата мода, плащат на китайки да ядат определена храна, после им събират акитата и правят кафе за 2500 дирхама от тях....

    Коментиран от #12

    12:02 20.09.2025

  • 6 Бармана

    3 0 Отговор
    Деа вашта маа деа

    12:04 20.09.2025

  • 7 Иванчо

    0 0 Отговор
    изпражнения, уникален вкус и аромат, уникални преживявания - мисля да ходя да драйфам.

    12:04 20.09.2025

  • 8 Интересно

    0 0 Отговор
    Като пият кафе с злато ,после има ли кюлчета в т....та

    Коментиран от #10

    12:06 20.09.2025

  • 9 Агенция Голям...Тур

    1 0 Отговор
    Гаранция,че тази от Ергенът ,Шармин ли,Шарнир ли беше,ще каже,че е пила такова...направо от бутилката :)

    Коментиран от #13

    12:06 20.09.2025

  • 10 Бретле...

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    Направо вадят синджир :)

    12:07 20.09.2025

  • 11 К.Костадинов

    1 0 Отговор
    Аз пия само руско кафе ,минало през мутрофановна

    12:08 20.09.2025

  • 12 665

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Глупости , това от акитата е сравнително скъпо , но не много. В ресторант Щастливеца на бул Витоша съм пил - 20 лева беше, нищо особено, обикновено турско кафе.

    12:08 20.09.2025

  • 13 Шармин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Агенция Голям...Тур":

    Аз пия кафе само от кранове

    12:09 20.09.2025

  • 14 Обират парите на абдалите

    0 0 Отговор
    а те ходят там да се халосват и да се похвалят.
    Нима от това светът става по-добър?
    Панаир на суетата.

    12:17 20.09.2025

  • 15 Няма

    0 0 Отговор
    Юда мине много време и тези пак ще тръгнат след камилите….

    12:17 20.09.2025