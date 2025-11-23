Новини
Необичаен рекорд на Гинес: Мъж напъха 81 клечки в носа си заради децата си

23 Ноември, 2025 19:19 947 9

Бащата искал да сбъдне желанието на децата си да видят името му в книгата на рекордите на Гинес

Необичаен рекорд на Гинес: Мъж напъха 81 клечки в носа си заради децата си - 1
Снимка: X
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартин Стрьоби от Швеция разказва, че един ден двете му деца разглеждали „Гинес – Световни рекорди“ и споделили колко „яко“ би било да видят неговото име в книгата. Сега той е една стъпка по-близо до това, след като постави необичаен рекорд – най-много кибритени клечки, поставени в носа.

42-годишният Мартин официално спечели титлата, като успя да побере 81 клечки, далеч надминавайки предишния рекорд от 68, съобщават от официалния сайт на „Гинес”, цитиран от Нова телевизия.

След преглед на книгата той попаднал на рекорда, който изглеждал напълно постижим. Направил тест само в едната ноздра и установил, че може да побере 35 клечки – резултат, който го мотивирал да подобри сериозно стария рекорд.

„Открих, че мога да разтягам ноздрите си доста и че мога да игнорирам болката от поставянето на всички тези клечки вътре. Мисля, че си е вродено“, шегува се той.

Разбира се, трябвало да измисли и техника, защото клечките непрекъснато падали. „Поставях три, а една или две падаха. Но след още няколко опита намерих метод, който сведе загубите до минимум.“

Когато решил да направи официалния опит, Мартин си обособил специално място на открито и събрал малка публика. Но най-важните зрители били двамата му най-големи фенове – синът и дъщеря му.

„Като баща искам децата да гледат на мен така, както аз гледах на баща си – човек, който ми е дал повече, отколкото мога да опиша“, коментира Мартин.

Рекордьорът споделя още: „Опитвам се да ги уча на чудесата на природата и математиката, но и на това как да бъдат добри, състрадателни хора. Исках да ги накарам да се гордеят с мен и да си мислят, че имат готин баща.“

Децата му наистина го смятат за „много готин“, макар да били леко объркани как успява да напъха толкова много клечки в „нормалните си ноздри“.

Засега Мартин не е решил дали ще преследва нов рекорд, но смята, че децата му със сигурност ще го убедят да опита пак.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 123456

    8 1 Отговор
    Предизвиквам го да ги запали - бас държа , че не може !

    19:24 23.11.2025

  • 2 Грую

    8 1 Отговор
    Слевдащия път да ги завре на друго място. И да ги запали. Няма има разлика за този рекорд.

    19:33 23.11.2025

  • 3 ВинеТу туууу

    5 1 Отговор
    Ако кихне срещу Дидо, ще го направи бодливо пpacе😬

    19:38 23.11.2025

  • 4 Да,да

    8 1 Отговор
    Може да си завре всичко и на друго място, това не е новина.

    19:40 23.11.2025

  • 5 Дядо от село

    6 1 Отговор
    А пък лорд Евгени Минчев колко може да напъха на едно друго място,бедна Ви е фантазията...

    Коментиран от #6

    20:15 23.11.2025

  • 6 Мюмюн

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо от село":

    по два? по три? яяяяяя да видяяяяя

    20:56 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Откачалки да искаш, брат!🤣

    21:04 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.