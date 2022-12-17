Новини
Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито!

17 Декември, 2022 06:00, обновена 17 Декември, 2025 07:54

Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито!

Отбелязваме Св. Пророк Даниил

Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 17 декември отбелязваме Св. Пророк Даниил - един от четиримата големи библейски пророци от Стария Завет (Исаия, Иеремия, Иезекиил, Даниил ), а заедно с него на тази дата се почитат и сподвижниците му, Св. Трима отроци - Анания, Азария и Мисаил.

Името Даниил означава Бог е моят съдия.

Имен ден празнуват Данаил, Даниел, Даниела, Анани, Данaилa, Дани, Дана, Данко.

На този ден жените месят малки питки за здраве на децата. Вярва се, че ритуалът ще запази децата от врялата вода и огъня, подобно на историята на хвърления в пещта пророк, който бил опазен от Бог невредим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ИМЕНЯЧКИТЕ и ИМЕНЯЦИТЕ ЧИД

    06:11 17.12.2022

  2 ИМЕ

    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ДАНИ МИРОВ

    06:12 17.12.2022

  3 ЧЕКМЕДЖЕ

    А Бойко кога има , че целия народ иска да го поздрави с по-здрави поздрави ! За това , че го нарече тулупи и матриял !

    12:19 17.12.2022

  4 фАНТОМасс

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ..... правилното е ИМЕНИЦИТЕ !

    12:23 17.12.2022

  5 Имен ден има

    св. Мук.

    07:56 17.12.2023

  6 българин 777

    защо всички са от 22 г. ама на кой му пука

    08:12 17.12.2023

  7 Мъдрият

    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Нека Бог по молитвите на Св.пророк Даниил да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога, и да обичаме и ближните си като себе си! И по Божията милост, благост и човеколюбие да спасим душите си! Амин!

    Статията първо е от миналата година(заедно с коментарите), но освен това е много кратка и нищо не се разказва за Св.пророк Даниил, затова аз отново съм "принуден" да разкажа за него, в няколко коментара:

    Отдавна вече юдейските пророци, вдъхновени от Бога, предсказвали пленението на Йерусалим, като убеждавали юдейския народ да се покае за греховете си и да се обърне към Бога с молитва за помилване. Пророчествата им най-после се сбъднали.

    Халдейският цар Навуходоносор превзел Йерусалим, разрушил храма, построен от Соломон, отнесъл във Вавилон всички скъпи съдове и откарал в плен множество юдеи.

    Между тези пленници имало люде, които свято пазели в сърцата си любов към Бога и към Неговия закон и Господ по Своята милост и сила чудно ги опазвал сред беди и изкушения.

    12:27 17.12.2023

  8 Мъдрият

    Измежду взетите в плен юдеи цар Навуходоносор избрал най-умните и красиви младежи, които предназначил да му служат, и заповядал да ги учат на разни науки. На много изкушения били подложени тези младежи, докато се възпитавали при царския двор: халдейските обичаи и закони били езически и противни на юдеите. Но четирите момци: Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил показали твърдост не според годините си и продължавали свято да изпълняват Мойсеевия закон. Сред разкоша и богатството те не забравили своя Бог и закон, молели се усърдно и се хранели само с хляб и овощия, като се отказвали от храната, която царят заповядал да им дават на неговата трапеза.

    Бог не лишил от Своята милост юношите, които така твърдо пазели Неговите заповеди, и ги надарил с мъдрост и успех в науките. Царят ги викал, беседвал с тях и установил, че те със своята мъдрост и разсъдителност надминават всички учени мъже в държавата му.

    Младият Даниил веднъж спасил от смъртно наказание една жена на име Сусана, която била наклеветена от двама развратни старци. Когато завеждали нещастната жена на смърт, младият Даниил дал на съдиите съвет да разпитат обвинителите й поотделно. Те, не очаквайки това разследване, се объркали в своите показания и чрез това се открила невинността на Сусана.

    12:28 17.12.2023

  9 Мъдрият

    Веднъж цар Навуходоносор видял сън, който твърде много го смутил. Като се събудил, той веднага забравил подробностите на това съновидение. Но тежкото впечатление,което оставил тоя сън, продължавало да го безпокои. Той повикал при себе си халдейските учени мъже и сънотълкуватели, като искал от тях да му разкажат съня, който видял, и да му обяснят значението му. Никой, разбира се, не могъл да стори това. Царят се разгневил и осъдил на съмрят всички вавилонски мъдреци.

    Застрашеният от също такава участ Даниил с тримата си другари помолил царя да му даде няколко дни срок и, твърдо надявайки се на Бога, молел Го да му открие тайната. Бог чул молитвата на Даниил и тримата му другари и насън им открил всичко, което трябвало да знаят: както самия сън на царя, забравен от него, така и значението му. Сънят предсказал падането на много царства и началото на вечното царство, което имало да се открие след дохождането на Иисуса Христа – царството на Христовата истина и благодат. Даниил обяснил съновидението на цар Навуходоносор и царят, удивен от неговата мъдрост, му поверил една от най-важните длъжности в държавата – началството над всички вавилонски мъдреци. По ходатайството на Даниил и неговите другари получили високи държавни длъжности.

    12:29 17.12.2023

  10 мъдрият

    След няколко време царят заповядал да излеят от злато грамаден кумир, който поставил на равнината Деир, за да му се покланят всички. А който не падне и не се поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ!"
    Враговете на Даниил и неговите приятели донесли, че само те не се поклонили.
    Царят заповядал да разпалят офромна пещ и да хвърлят в нея тримата момци. Огънят в пещта бил толкова силен, че войниците, които изпълнявали заповедта на царя, били опалени от пламъка. Но Бог пазел момците. Той им пратил на помощ Своя ангел. Сред огъня момците оставали невредими и пеели на Господа песен на хвали и благодарение.

    Царят, който гледал това познал силата Божия и извикал:

    - Благословен Бог, Който проводи Своя ангел и избави рабите Си, които се Нему надяваха! Който от поданиците ми се осмели да изговори хула против Бога, Комуто се кланят юдеите, ще бъдат предадени на смърт, защото няма друг Бог, Който може така да избавя!

    Тримата момци, така чудесно спасени, от тогава били на голяма почит пред царя и народа.

    Но това чудо не смирило царя. Той се възгордял със своята слава и величие. И Бог, Комуто са противни гордостта и високомерието, пак Му преизвестил насън Своята воля.

    12:30 17.12.2023

  11 Мъдрият

    Уплашеният цар наново свикал мъдреците и им разказал съня, като искал да го изтълкуват. Даниил казал на царя, че чрез тоя сън заради неговата гордост Господ му предсказва лишаване от царския сан и отдалечаване от човешкото общество дотогава, докато той признае, че само Бог е всемогъщ, че само той дарява на царете сила и слава.

    - И затова, царю – прибавил той, - разкай се за греховете си, изкупи ги с правда и милосърдие към бедните, заглади гордостта чрез смирение, и може би Бог, като види твоето разкаяние, ще отмени определеното наказание!

    Царят не послушал съвета на Даниил и скоро забравил съня и неговото значение. Гледайки на великолепния Вавилон, той се гордеел със своето величие и слава. "Нали аз – казал той – издигнах тоя град? Нали аз го съградих със силата на своята мощ и за слава на моето величие?"

    Но царят едва успял да произнесе тия думи и Божият съд над него се изпълнил. Той бил лишен от разум и като див звяр започнал да се скита по поля и гори. Това се продължило цели седем години, след което Господ Бог се умилостивил над него и му възвърнал разума. Навуходоносор се разкаял и в дълбокото си смирение, като познал Божието всемогъщество, отново заел престола си и царувал няколко години, славейки и хвалейки Всевишния Бог.

    12:30 17.12.2023

  12 Мъдрият

    Валтасар, синът на Навуходоносор, веднъж устроил в двореца си великолепно угощение, на което били поканени всички държавни велможи и царски жени. Всички шумно се веселили, пиели вино от свещените съдове, взети от Йерусалимския храм, и величаели вавилонските богове – златните, сребърни и медни идоли, и никой не споменавал за вечния Бог.

    Изведнъж се явила тайнствена ръка, която начертала на стената на пиршествената зала незнайни думи. Царят побледнял, лицето му се изменило, цял затреперал и с ужас гледал тайнствените думи. Всички присъстващи били обхванати от ужас и общо смущение заменило шумното веселие. Царят веднага заповядал да свикат учените мъже, но никой от тях не могъл нито да прочете, нито да му изясни написаните на стената думи.

    Най-после царицата напомнила на Валтасар, че в царството му има един човек, изпълнен с Божи Дух, който в дните на баща му се славел с мъдрост и ученост. Царят повикал Даниил и поискал да му обясни тайнствените думи, като му обещал за това почести и богати дарове.

    - Даровете ти нека останат у тебе, царю – казал Даниил, - а почестите отдай другиму! А написаното ще прочета на царя и значението ще му обясня.
    След това Даниил обяснил, че тия думи: мене, текел, упарсин, означават: изброй, претегли, раздели, т.е., че Бог изброил царството му, претеглил делата му и ги намерил недостатъчни, и най-после разделил царството му между иноплеменниците. Пророчеството се сбъднало още същата нощ. Мидияни и персийци нападнали Вавило

    12:31 17.12.2023

  13 Мъдрият

    Пророчеството се сбъднало още същата нощ. Мидияни и персийци нападнали Вавилон, убили царя и разделили царството му.

    При мидийския цар Дарий Даниил бил на голяма почит. Царят му поверил управлението на една трета част от своята държава. Това възбудило завист у велможите и те прибягнали до хитрост, за да го погубят. Като знаели как свято Даниил пази вярата на бащите си, те уговорили царя да издаде следната заповед: "Който през следващите тридесет дена се моли на който и да е бог или на човек, освен на царя, да го хвърлят в лъвовата яма!"

    Даниил по свой обичай продължавал три пъти на ден да се моли пред отворения прозорец на стаята си, обърнат към Йерусалим. Велможите не се забавили да донесат за това на царя, като искали изпълнението на присъдата. Царят съжалявал за своята повеля, понеже обичал Даниил, но не могъл да отмени заповедта. Даниил бил хвърлен в лъвската яма и входът в ямата бил запечатан с печат.

    Царят бил толкова печален, че не вечерял и цялата нощ не могъл да заспи. На разсъмване са затекъл към ямата и като дошъл до входа, гръмко извикал:

    - Данииле, рабе на Бога живи! Твоят Бог, Комуто неизменно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?

    Даниил отговорил:

    - Моят Бог изпрати Своя ангел и затвори устата на лъвовете и те не ме повредиха, защото аз излязох пред Него чист, па и пред тебе царю, не съм извършил престъпление.

    Зарадваният цар заповядал да изведат Даниил из ямата и хвърлил там враговете му, които веднага били разкъсан

    12:32 17.12.2023

  14 Мъдрият

    Зарадваният цар заповядал да изведат Даниил из ямата и хвърлил там враговете му, които веднага били разкъсани от лъвовете. След това Дарий издал следния закон:

    "От мене се повеля издава, във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Данииловия Бог, защото Той е Бог жив и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя. Той избави Даниил от силата на лъвовете".

    Даниил проживял до дълбока старост и се удостоил с чудни откровения от Господа, които са записани в неговата пророческа книга. В пророчески видения му били открити съдбините на народите и царствата, времето на Спасителевото идване и съдбата, която ще постигне Йерусалим. Това му било възвестено чрез архангел Гавриил, който му се явил, когато Даниил със съкрушено сърце молел Господа да се умилостиви над израилския народ.

    Даниил още се молел, когато се явил пред него архангел Гавриил и му възвестил за възобновяването на храма и за времето на идването и самата смърт на Месия. Вдъхновен от Бога, Даниил в пророчествата си говори също така за Второто пришествие и за Страшния съд Господен.

    12:33 17.12.2023

  15 Нека да пиша

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Та само празнуваш, кога е международния ден на инвалидите. И,кога ще работиш. Че,парите ти идват от нашите данъци. И,скоро да гушнеш чимшира.

    16:48 17.12.2023

  16 Моля

    До коментар #15 от "Нека да пиша":

    Без обиди

    08:56 17.12.2024

  17 Гост666

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Статията е достатъчна . Важнио е да знаеш кой има имен ден . Другото не е важно който го интересува и а къде да чете . Защо трябва да добавяш как е живял к кой е бил. Това е важно за вярващите .

    09:22 17.12.2024

  18 Татра

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    То направо цял роман сте написал подробно за тоя светец . За повечето хора е важно кой да поздравят .

    09:24 17.12.2024

  20 Салмонела

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Кога ще коментирате нещо друго . Само за светци и религия пишете .

    09:27 17.12.2024

  22 😈😈😈😈

    До коментар #13 от "Мъдрият":

    Пред на религиозна скука за поредния светец . Не може да не добавочиш нещо към статията . Пишете поздрав за именяците и точка .Няма нужда от допълнения за живота на този човек ако ме интересува ще намеря , легендата за него и да видя що за човек е бил.

    10:08 17.12.2024

  23 Сатана

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Весел празник да не забравиш да поздравиш именяците ако познаваш такива с това име . Статията е точна и пълна , пише кой е именяка и кой е светеца и от къде това стига за повечето хора .

    10:10 17.12.2024

  24 🤟🤟🤟🤟🤟🤟

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Кога ще пише по някоя друга тема . Нещо спорт, политика , клюки , тв предавания , музика , култура или нещо друго . Стига с тази религия тя не е важна за да се живее . Можем и без нея .

    10:12 17.12.2024

  25 Хмм

    Имен ден има Българският Патриарх Данаил, да ни е жив и здрав и да защитава християнската ни вяра, защото той единствен е нашата надежда за справедливост, заедно с президента, но той има още две години мандат, а Патриархът е до живот!

    10:52 17.12.2024

  26 Гризел

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Огромна благодарност за подробният разказ за житието на Божият пророк Даниил!Бъдете жив и здрав!

    11:05 17.12.2024