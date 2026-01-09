Новини
Принц Андрю е замесен в международна корупционна схема

9 Януари, 2026 12:31

Продажба на имот, подарен на принц Андрю от кралица Елизабет II, е в основата на корупционната схема

Принц Андрю е замесен в международна корупционна схема - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново журналистическо разследване на BBC отново поставя под лупа финансовите и имотните връзки на принц Андрю, като този път фокусът пада върху една от най-спорните сделки в историята на британската монархия през последните десетилетия.

Става дума за продажбата на имението Sunninghill Park в графство Бъркшър – бивша семейна резиденция на лишения от титлите си херцог на Йорк, подарена му през 1986 г. от кралица Елизабет II по повод брака му със Сара Фъргюсън. През 2007 г. имотът е продаден за 15 млн. паунда на казахстанския милиардер Тимур Кулибаев, зет на тогавашния президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Според разследването, Кулибаев е финансирал покупката чрез заем от компанията Enviro Pacific Investments – структура, която по-късно попада в полезрението на италианските власти във връзка с мащабни дела за подкупи и злоупотреби. Италиански прокурори са стигнали до заключение, че през същата година фирмата е получила средства, свързвани с корупционна схема, като плащанията са извършени седмици преди сделката за имението.

Допълнителни въпроси поражда и цената. Купувачът е платил с около 3 млн. паунда повече от първоначално обявената сума и приблизително 7 млн. над пазарната стойност по онова време. Според експерти по финансови престъпления, цитирани от BBC, подобно надплащане, съчетано с използването на офшорни структури и политически свързано лице, представлява сериозен сигнал за риск, който е трябвало да доведе до засилена проверка.

Имотът никога не е бил реално обитаван от новия собственик, а през 2016 г. е напълно разрушен – факт, който допълнително подхранва съмненията около икономическата логика на сделката.

Адвокатите на Кулибаев отричат всякакво участие в корупционни практики, подчертавайки, че заемът е бил законен и впоследствие погасен с лихви. Самият бизнесмен не е обвиняем по делата в Италия. Въпреки това, според специалисти по пране на пари, интервюирани от британската медия, комбинацията от фактори е създавала условия, при които произходът на средствата е трябвало да бъде обстойно проверен.

Андрю и Бъкингамският дворец отказват коментар по новите разкрития. В минали изявления херцогът е заявявал, че след приключване на сделката не се е интересувал от източника на средствата.

Скандалът отново насочва вниманието към дългогодишните връзки между представители на британския елит и влиятелни, но противоречиви фигури от бившите съветски републики. Разследването повдига и по-широкия въпрос за равнопоставеността пред закона и ефективността на механизмите за контрол, когато в сделки с висок риск участват членове на кралското семейство.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    3 0 Отговор
    Делта Форс идва да го вземе.

    12:33 09.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    ...и пед0филска, затова му взеха титлите.

    12:34 09.01.2026

  • 3 Далавера "Импекс"

    7 0 Отговор
    И нашият "цар" си взе половин България, барабар с гори,реки,езера, е 6а го.

    12:35 09.01.2026

  • 4 Сила

    3 0 Отговор
    Ей , не се "наигра" тоя похотлив "пакостник" .... накрая ще падне от някой прозорец !!!

    12:36 09.01.2026

  • 5 ГОЛАТА ИСТИНА

    2 0 Отговор
    За да купиш имот, дори гараж в UK , ти е нужна справка за произхода на средствата. В момента, струва £80 и без нея, никой няма да ти изповяда сделка. Справката доказва, че парите са легални и става готова , за няколко дни от момента на подаване. Така, че подобна врътка, могат да си позволят само избрани, за които законите не важат.

    12:42 09.01.2026

  • 6 И той ,

    7 0 Отговор
    и жена му Сара , с която преди години се разведе защото беше хваната от папараци с любовника ѝ , италианец на плажа , докато той ѝ смуче пръстите на краката , а тя примира от удоволствие .

    Коментиран от #12

    12:43 09.01.2026

  • 7 Андрю

    5 0 Отговор
    Ако я барна тая която е написала това, ще и го тура. Ще го тура и на редакторката й, ще го тура и на кученцето на редакторката й.....

    12:45 09.01.2026

  • 8 Обаче

    2 0 Отговор
    В англия не приеха еврото, без значение какво им говореха разми мистификатори

    12:58 09.01.2026

  • 9 456

    2 0 Отговор
    Нещо не схващам : проблемът е че новият собственик е платил повече пари отколкото струва имота!?
    Не разбирам много от сделки ,но кой продавач ще се откаже ,ако някой му предложи повече пари?

    13:00 09.01.2026

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    Принца случайно да познава и човека от зайчарника

    13:04 09.01.2026

  • 11 Механик

    2 0 Отговор
    Не мое да бъде! Кащяло, цел принц да фане да краднье??

    13:05 09.01.2026

  • 12 Щерев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "И той ,":

    Сара е еврейско име и дали само името е еврейско и тя самата е еврейка води до по интригуваш въпрос дали и Андрю е евреин и цялата кралска фамилия са евреи и потомци на евреи защото и дума не изрекоха за нацистката агресия на Израел.

    13:29 09.01.2026