38-годишна италианска инфлуенсърка от руски произход почина след козметична операция

Италианската инфлуенсърка от руски произход Юлия Бурцева е починала след направена интервенция в Москва. Юлия е била на 38 години, пише People, цитиран от woman.bg.



Както съобщава руският портал "MSK1", Бурцева е оперирана в частна клиника на 4 януари. След като здравословното ѝ състояние се влошава рязко, тя е откарана в болница, където по-късно е обявена за мъртва.

В Москва в момента тече разследване по подозрения за евентуална професионална небрежност.



„Цялата официална и медицинска документация ще бъде предоставена във възможно най-кратки срокове. Ще последват редица съдебномедицински експертизи, включително медицински“, съобщиха разследващите органи.

Последната публикация на Юлия Бурцева в социалните мрежи е от деня на операцията ѝ. Тя публикува видео от кафене в Москва с посланието: „Добро утро, Москва“.



След новината за смъртта ѝ, многобройни последователи се сбогуваха с нея чрез социалните мрежи и изпратиха съболезнования на съпруга ѝ Джузепе.