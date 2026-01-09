38-годишна италианска инфлуенсърка от руски произход почина след козметична операция

Италианската инфлуенсърка от руски произход Юлия Бурцева е починала след направена интервенция в Москва. Юлия е била на 38 години, пише People, цитиран от woman.bg.
Както съобщава руският портал "MSK1", Бурцева е оперирана в частна клиника на 4 януари. След като здравословното ѝ състояние се влошава рязко, тя е откарана в болница, където по-късно е обявена за мъртва.
В Москва в момента тече разследване по подозрения за евентуална професионална небрежност.
„Цялата официална и медицинска документация ще бъде предоставена във възможно най-кратки срокове. Ще последват редица съдебномедицински експертизи, включително медицински“, съобщиха разследващите органи.
Последната публикация на Юлия Бурцева в социалните мрежи е от деня на операцията ѝ. Тя публикува видео от кафене в Москва с посланието: „Добро утро, Москва“.
След новината за смъртта ѝ, многобройни последователи се сбогуваха с нея чрез социалните мрежи и изпратиха съболезнования на съпруга ѝ Джузепе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като ,
11:21 09.01.2026
2 Естет
11:22 09.01.2026
3 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
Е използвала вибратора орешник,май...
11:24 09.01.2026
4 Язък
11:28 09.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хипотетично
11:29 09.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аоо
Коментиран от #9
11:34 09.01.2026
9 Може
До коментар #8 от "Аоо":би мястото на интервенцията е скрито......
Коментиран от #10
11:37 09.01.2026
10 Чак
До коментар #9 от "Може":Пък толикава базука ли е било бе?!
Коментиран от #11
11:40 09.01.2026
11 Факт
До коментар #10 от "Чак":Защо, ще се подлагате ли?
11:45 09.01.2026
12 Ивелин Михайлов
11:51 09.01.2026