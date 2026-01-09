Новини
38-годишна италианска инфлуенсърка от руски произход почина след козметична операция

9 Януари, 2026 11:17 1 051 12

В Москва в момента тече разследване по подозрения за евентуална професионална небрежност

38-годишна италианска инфлуенсърка от руски произход почина след козметична операция - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианската инфлуенсърка от руски произход Юлия Бурцева е починала след направена интервенция в Москва. Юлия е била на 38 години, пише People, цитиран от woman.bg.

Както съобщава руският портал "MSK1", Бурцева е оперирана в частна клиника на 4 януари. След като здравословното ѝ състояние се влошава рязко, тя е откарана в болница, където по-късно е обявена за мъртва.

В Москва в момента тече разследване по подозрения за евентуална професионална небрежност.

„Цялата официална и медицинска документация ще бъде предоставена във възможно най-кратки срокове. Ще последват редица съдебномедицински експертизи, включително медицински“, съобщиха разследващите органи.

Последната публикация на Юлия Бурцева в социалните мрежи е от деня на операцията ѝ. Тя публикува видео от кафене в Москва с посланието: „Добро утро, Москва“.

След новината за смъртта ѝ, многобройни последователи се сбогуваха с нея чрез социалните мрежи и изпратиха съболезнования на съпруга ѝ Джузепе.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като ,

    10 5 Отговор
    че ли в Италия няма хирурзи , и то много добри , та в Москва ? Бог да я прости .

    11:21 09.01.2026

  • 2 Естет

    8 2 Отговор
    Бог да я прости! Красавица!

    11:22 09.01.2026

  • 3 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    5 4 Отговор
    Сигурно вместо маша за коса
    Е използвала вибратора орешник,май...

    11:24 09.01.2026

  • 4 Язък

    5 1 Отговор
    Язък, поне да беше пробвала козметична операция с някое магаре, щеше да е загинала славно като Императрица.

    11:28 09.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Инфлуенсърка по професия без пластични корекции не се котира.

    11:29 09.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аоо

    2 1 Отговор
    Ами че тя е красива, за чий и е било да се подлага на мед интервенция?

    Коментиран от #9

    11:34 09.01.2026

  • 9 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аоо":

    би мястото на интервенцията е скрито......

    Коментиран от #10

    11:37 09.01.2026

  • 10 Чак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може":

    Пък толикава базука ли е било бе?!

    Коментиран от #11

    11:40 09.01.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чак":

    Защо, ще се подлагате ли?

    11:45 09.01.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    1 кифла по малко

    11:51 09.01.2026