Рапърът Дрейк отново е обвинен за фалшиво стриймване в Spotify

Американският рапър Дрейк е обвинен в завишаване на фалшиви стриймове в стрийминг услугата Spotify. Изпълнителят е обект на колективен иск, в който се твърди, че рапърът е използвал партньорството си с онлайн казиното Stake, за да завиши стриймовете, съобщава Billboard.

Делото срещу Дрейк и Стейк е заведено на 31 декември 2025 г. от жителите на Вирджиния Лашонна Ридли и Тифани Хайнс. Делото включва и стриймъра Адин Рос и австралийския гражданин Джордж Нгуен. Ищците твърдят, че Дрейк е насочвал милиони долари в кампании, които изкуствено са завишавали гледанията и слушанията. Те твърдят, че парите са били насочвани през Stake и са били използвани за плащане на ботове на големи платформи, включително стрийминг услугата Spotify.

Ищците също така твърдят, че Дрейк и Рос са използвали функцията за „бакшиши“ на Stake, за да прехвърлят милиони долари на Нгуен, без да привличат вниманието на финансовите регулатори. В иска се твърди, че фалшивите стриймове са „подвели“ системите за препоръки и механизмите за лицензиране, влияейки на плейлистите и класациите.

Ридли и Хайнс обвиняват Дрейк, Рос, Нгуен и Щайк в организиране на престъпно начинание в нарушение на Закона за организациите, повлияни от рекет и корумпирани (RICO), който обикновено се използва за преследване на мафиоти и членове на банди.

Тези обвинения са следствие от ноемврийско дело срещу рапъра. В него се твърди, че милиарди стриймове на Дрейк може да са били завишени от ботове. Самото дело не е повдигало обвинения срещу самия Дрейк, а основно е обвинило Spotify, че е игнорирала проблема с ботовете. Стрийминг услугата отрече тези твърдения.

Междувременно самият Дрейк заведе отделно дело миналата година, твърдейки, че Universal Music Group е използвала ботове, за да повиши популярността на песента на Кендрик Ламар „Not Like Us“. През октомври съдия отхвърли тези твърдения като правно неоснователни и Дрейк обжалва.

През февруари 2025 г. Кендрик Ламар спечели награда „Грами“ за песен на годината за „Not Like Us“. Песента беше обявена и за запис на годината, най-добра рап песен и най-добър музикален видеоклип, докато Ламар спечели наградата за най-добро рап изпълнение. Песента е диспесен срещу Дрейк, хип-хоп жанр, който изразява неуважение и съперничество между рапърите.

Ламар и Дрейк започнаха да си разменят подобни парчета през 2024 г. След издаването на „Not Like Us“ миналия май, Дрейк заведе няколко дела, включително едно за клевета. Музикантът обвини Spotify и Universal Music в завишаване на стриймингите на песента, но по-късно оттегли иска си.