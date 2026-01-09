Новини
Любопитно »
Откриха бойна тръба от времето на легендарната кралица-воин Будика

9 Януари, 2026 11:46 412 2

  • бойна тръба-
  • откриха-
  • принцеса-воин-
  • будика-
  • карникс-
  • норфолк

Музикалният инструмент е част от съкровище, открито по време на реставрационни работи

Откриха бойна тръба от времето на легендарната кралица-воин Будика - 1
Снимка: Norfolk Museums Service
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

2000-годишна бойна тръба (известна още като карникс) бе открита в Норфолк. Възможно е да е била използвана по време на бунта на жената воин Будика, кралица на келтското племе ицени, населявало Източна Англия през древността, срещу римляните, съобщава Live Science.

Будика, чийто съпруг е бил водач на британското племе икени, вдига бунт срещу нашествениците. Въпреки това, армията на друг римски император, Нерон, успява да потуши съпротивата.

Музикалният инструмент е част от съкровище, открито по време на реставрационни работи. Находката включва и военен персонален знак на високопоставена особа, украсен с глава на глиган, и други метални артефакти.

Бойните тръби са били често използвани от келтските племена. Древноримските войници са смятали такива музикални инструменти за военни трофеи. Този карникс е третият подобен артефакт, открит във Великобритания.

За разлика от съвременните тръби, карниксите са имали удължена вертикална форма, завършваща с изображение на животно с отворена уста, като например глиган.



Армията на Древен Рим нахлува във Великобритания по време на управлението на император Клавдий (41–54 г. сл. Хр.).

Племето ицени пада под римски контрол. Съпругът на Будика, Прасутаг, умира през 60 г. сл. Хр. без мъжки наследници. Той завещава богатството си на дъщерите си и на Нерон с надеждата да защити семейството си. Но плановете му не се осъществяват; римляните завземат земята му, унижават роднините му и ограбват високопоставени членове на племето му.

Будика успява да подбуди бунт в цяла Източна Англия, като бунтовниците изгарят Камулодун, Веруламиум, част от Лондиниум и няколко военни постове. Древноримският историк Тацит твърди, че бунтовниците на Будика са убили 70 000 римляни и техните британски съюзници.

Будика се смята за национална героиня в Англия и на нея са посветени книги и филми, последният от които от 2023 г. е с участието на Олга Куриленко - „Будика: Принцесата-воин“ (режисьор Джеси Джонсън).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Абе на мене на нещо друго ми прилича??? Таа Будика освен войничка май е била и голема палавница!😕

    11:52 09.01.2026

  • 2 Хахаха

    0 0 Отговор
    Истината е, че легендарно е било само груповото аване с римляните в което е участвала доброволно, докато е била коларибоционистка. Започва да се пеняви едва когато разбра че вече няма да се клати, освен властта и.

    11:54 09.01.2026