Откриха бойна тръба от времето на легендарната кралица-воин Будика

2000-годишна бойна тръба (известна още като карникс) бе открита в Норфолк. Възможно е да е била използвана по време на бунта на жената воин Будика, кралица на келтското племе ицени, населявало Източна Англия през древността, срещу римляните, съобщава Live Science.

Будика, чийто съпруг е бил водач на британското племе икени, вдига бунт срещу нашествениците. Въпреки това, армията на друг римски император, Нерон, успява да потуши съпротивата.



Музикалният инструмент е част от съкровище, открито по време на реставрационни работи. Находката включва и военен персонален знак на високопоставена особа, украсен с глава на глиган, и други метални артефакти.



Бойните тръби са били често използвани от келтските племена. Древноримските войници са смятали такива музикални инструменти за военни трофеи. Този карникс е третият подобен артефакт, открит във Великобритания.



За разлика от съвременните тръби, карниксите са имали удължена вертикална форма, завършваща с изображение на животно с отворена уста, като например глиган.





Армията на Древен Рим нахлува във Великобритания по време на управлението на император Клавдий (41–54 г. сл. Хр.).

Племето ицени пада под римски контрол. Съпругът на Будика, Прасутаг, умира през 60 г. сл. Хр. без мъжки наследници. Той завещава богатството си на дъщерите си и на Нерон с надеждата да защити семейството си. Но плановете му не се осъществяват; римляните завземат земята му, унижават роднините му и ограбват високопоставени членове на племето му.

Будика успява да подбуди бунт в цяла Източна Англия, като бунтовниците изгарят Камулодун, Веруламиум, част от Лондиниум и няколко военни постове. Древноримският историк Тацит твърди, че бунтовниците на Будика са убили 70 000 римляни и техните британски съюзници.



Будика се смята за национална героиня в Англия и на нея са посветени книги и филми, последният от които от 2023 г. е с участието на Олга Куриленко - „Будика: Принцесата-воин“ (режисьор Джеси Джонсън).