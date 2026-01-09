"Алианс за права и свободи" подаде в СГС документи за регистрация като партия

Съпредседателите на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов и народният представител Хюсни Адем подадоха документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд, съобщават от БНТ.
От АПС заявяват, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство.
„Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната“, посочват от ръководството на формацията.
"Алианс за права и свободи" отбелязва в съобщение до медиите, че ще работи за изграждане на силни местни структури и за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и своята категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.
АПС настоява за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и институциите.
1 Същите 240 де била
Коментиран от #3
13:28 09.01.2026
2 гепи ново начало
Коментиран от #5
13:28 09.01.2026
3 Ганя Путинофила
До коментар #1 от "Същите 240 де била":Единственият изход е, да си внесем от Европа, депутати, министри и други подобни!
Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!
13:29 09.01.2026
4 Решение
Преди избор всеки сили пише името и ЕГН то на български.
Второ: депутати и министри без имунитет и охрана.
Трето:депутатската заплата най много две заплати от средната за страната.
13:34 09.01.2026
5 Същото го обещават и партия имамбаялдъ
До коментар #2 от "гепи ново начало":Вервайте им...
13:37 09.01.2026