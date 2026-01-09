Новини
"Алианс за права и свободи" подаде в СГС документи за регистрация като партия

9 Януари, 2026 13:26 412 5

  • алианс за права и свободи-
  • регистрация-
  • партия-
  • софийски градски съд

От АПС заявяват, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство

"Алианс за права и свободи" подаде в СГС документи за регистрация като партия - 1
Снимка: АПС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателите на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов и народният представител Хюсни Адем подадоха документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд, съобщават от БНТ.

„Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната“, посочват от ръководството на формацията.

"Алианс за права и свободи" отбелязва в съобщение до медиите, че ще работи за изграждане на силни местни структури и за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и своята категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.

АПС настоява за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и институциите.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Същите 240 де била

    0 0 Отговор
    ще влезнат в парламента!

    Коментиран от #3

    13:28 09.01.2026

  • 2 гепи ново начало

    3 0 Отговор
    хидроинженера е нашият цар

    Коментиран от #5

    13:28 09.01.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Същите 240 де била":

    Единственият изход е, да си внесем от Европа, депутати, министри и други подобни!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    13:29 09.01.2026

  • 4 Решение

    3 0 Отговор
    Да гласуват само грамотни
    Преди избор всеки сили пише името и ЕГН то на български.
    Второ: депутати и министри без имунитет и охрана.
    Трето:депутатската заплата най много две заплати от средната за страната.

    13:34 09.01.2026

  • 5 Същото го обещават и партия имамбаялдъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гепи ново начало":

    Вервайте им...

    13:37 09.01.2026

