Веселин Маринов се натъжи за българския футбол

Силни емоции разтърсиха студиото на предаването „120 минути“ по bTV, след като Веселин Маринов даде воля на емоциите си относно българския футбол. Любимецът на поколения българи говори с треперещ глас за легендарното златно поколение български футболисти, останало в историята като „Пеневата чета“, водено от големия Димитър Пенев.

„Имахме едно неповторимо поколение във футбола. И аз се страхувам да не се разчувствам при смъртта на Димитър Пенев“, призна певецът, докато очите му се пълнеха със сълзи. Спомените за онези славни години, когато България бе обединена около националния отбор, буквално го разтърсиха.

„Неслучайно хората ги наричаха Пеневата чета. Аз не мога да си представя по-големи герои на новото време от тях. Това са истинските герои на България“, отдаде почит на футболистите Веселин Маринов. По думите му именно тези футболисти са направили нещо, което никой друг не е успял – да съберат цяла нация в едни от най-тежките години за страната.

„Никога не съм виждал такова обединение. Хората стъпваха по таваните на колите, мачкаха ги… Боже, не мога да забравя това време“, разказа той и върна лентата назад към еуфорията, обхванала България.

Певецът сподели и личните си срещи с Димитър Пенев. „Казвал ми е хубави думи за това, което правя. Всички знаят какво излъчване имаше този човек, каква доброта струеше от него“, каза певецът с уважение.

По време на участието си в предаването Веселин Маринов се закани, че ще отиде на националния стадион „Васил Левски“, за да остави цвете в памет на Димитър Пенев. Според него това е важно и заради останалите от онова велико поколение, които и днес преминават през трудни моменти – Петър Хубчев, Любослав Пенев и Боби Михайлов.

„Това са хора, които трябва да останат с нас още дълги години. Такива като тях няма скоро да видим“, подчерта той.

Веско Маринов си припомни и една от най-паметните дати в българския футбол – 17 ноември 1993 година, когато България победи Франция на стадион „Парк де Пренс“.

„Гледах мача сам, в една мансарда в Германия, където живеех от 1989 година. Бях на рожден ден на мой приятел сърбин, но горе имаше кабелна телевизия. Бях напълно сам“, разказа той.

„Не мога да опиша какъв рев, какво чудо беше след онзи пас на Любослав Пенев. И това отиграване… Не само ударът, ударът беше последното“, каза развълнувано Веселин Маринов, връщайки се към миг, който завинаги остана в сърцата на милиони българи.