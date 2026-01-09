В името на красотата: мъжете Стораро се подлагат на козметични процедури - филъри, ботокс и „опъване“

Мъжете от фамилията Стораро ударно залагат на външния вид и доказват, че суетата няма пол, нито възраст. Фолк династията не се притеснява открито да прибягва до естетични процедури, за да поддържа свежа визия и самочувствие на макс, пише marica.bg.

Малко преди Коледа най-малкият син на Тони Стораро – 23-годишният Емрах, също легна на кушетката при известна дерматоложка. Младият певец се „опъна“ с филъри, въпреки крехката си възраст, и показа, че няма намерение да чака годините да си кажат думата. За него външният вид е част от сценичното присъствие и имиджа, който гради.

По-опитните в семейството – таткото Тони и баткото Фики, отдавна са редовни клиенти на естетичните клиники. Филъри, ботокс и подмладяващи терапии са част от рутината им, а резултатите са видими – гладка кожа, свежо излъчване и самочувствие, което личи от километри.

Във фолк средите отдавна не е тайна, че визията е почти толкова важна, колкото и хитът. А при Стораро формулата е ясна – сцена, стил и задължителна грижа за лицето. Както се казва – суетата няма почивен ден, особено когато прожекторите са винаги включени.