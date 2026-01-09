В името на красотата: мъжете Стораро се подлагат на козметични процедури - филъри, ботокс и „опъване“

Мъжете от фамилията Стораро ударно залагат на външния вид и доказват, че суетата няма пол, нито възраст. Фолк династията не се притеснява открито да прибягва до естетични процедури, за да поддържа свежа визия и самочувствие на макс, пише marica.bg.
Малко преди Коледа най-малкият син на Тони Стораро – 23-годишният Емрах, също легна на кушетката при известна дерматоложка. Младият певец се „опъна“ с филъри, въпреки крехката си възраст, и показа, че няма намерение да чака годините да си кажат думата. За него външният вид е част от сценичното присъствие и имиджа, който гради.
По-опитните в семейството – таткото Тони и баткото Фики, отдавна са редовни клиенти на естетичните клиники. Филъри, ботокс и подмладяващи терапии са част от рутината им, а резултатите са видими – гладка кожа, свежо излъчване и самочувствие, което личи от километри.
Във фолк средите отдавна не е тайна, че визията е почти толкова важна, колкото и хитът. А при Стораро формулата е ясна – сцена, стил и задължителна грижа за лицето. Както се казва – суетата няма почивен ден, особено когато прожекторите са винаги включени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голямо
Коментиран от #10
12:15 09.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:15 09.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гьот
До коментар #2 от "Последния Софиянец":нали бяха 80 стотинки
Коментиран от #5
12:17 09.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "гьот":За две пици искаше отстъпка едно левче.По 50 стотинки на пица.
12:19 09.01.2026
6 Сила
Коментиран от #19
12:19 09.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
12:20 09.01.2026
9 Ами
До коментар #3 от "А ще има ли ?":Това е скъпа процедура, но за тях мисля не е проблем 😀
12:21 09.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Порно
12:23 09.01.2026
12 Мънго Джери
12:24 09.01.2026
13 Стобаро
12:27 09.01.2026
14 Селският петел
12:27 09.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ухааа
12:30 09.01.2026
17 що ни занимавате с глупости
12:31 09.01.2026
18 Все
12:32 09.01.2026
19 Коуега
До коментар #6 от "Сила":Едни на други и който може...е 6а ги циганите
12:42 09.01.2026
20 Колю с двуцевката
12:43 09.01.2026
21 Да е 6а и...
12:44 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оркестър на кристали
Няма лошо етноса да си слуша певците, ама защо и някои българи го правят си остава загадка....
12:49 09.01.2026
24 Дали
12:52 09.01.2026
25 Поли
12:58 09.01.2026
26 Тома
13:06 09.01.2026
27 Гошу
13:15 09.01.2026
28 Роден в НРБ
13:19 09.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ......па
13:36 09.01.2026