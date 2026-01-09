Новини
В името на красотата: мъжете Стораро се подлагат на козметични процедури - филъри, ботокс и „опъване“

В името на красотата: мъжете Стораро се подлагат на козметични процедури - филъри, ботокс и „опъване“

9 Януари, 2026

Вижте на какви процедури се подлагат мъжете от популярната фамилия

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъжете от фамилията Стораро ударно залагат на външния вид и доказват, че суетата няма пол, нито възраст. Фолк династията не се притеснява открито да прибягва до естетични процедури, за да поддържа свежа визия и самочувствие на макс, пише marica.bg.

Малко преди Коледа най-малкият син на Тони Стораро – 23-годишният Емрах, също легна на кушетката при известна дерматоложка. Младият певец се „опъна“ с филъри, въпреки крехката си възраст, и показа, че няма намерение да чака годините да си кажат думата. За него външният вид е част от сценичното присъствие и имиджа, който гради.

По-опитните в семейството – таткото Тони и баткото Фики, отдавна са редовни клиенти на естетичните клиники. Филъри, ботокс и подмладяващи терапии са част от рутината им, а резултатите са видими – гладка кожа, свежо излъчване и самочувствие, което личи от километри.

Във фолк средите отдавна не е тайна, че визията е почти толкова важна, колкото и хитът. А при Стораро формулата е ясна – сцена, стил и задължителна грижа за лицето. Както се казва – суетата няма почивен ден, особено когато прожекторите са винаги включени.


  • 1 голямо

    18 0 Отговор
    опъване пада :)

    Коментиран от #10

    12:15 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Повече не искам да идва.

    Коментиран от #4

    12:15 09.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гьот

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    нали бяха 80 стотинки

    Коментиран от #5

    12:17 09.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "гьот":

    За две пици искаше отстъпка едно левче.По 50 стотинки на пица.

    12:19 09.01.2026

  • 6 Сила

    15 0 Отговор
    Кой ги "опъва " ....на кого се " подлагат " ??!

    Коментиран от #19

    12:19 09.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    19 0 Отговор
    Най-вече на "опъване" 😂 Епилирани синги с оскубани веждички🤣

    12:20 09.01.2026

  • 9 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "А ще има ли ?":

    Това е скъпа процедура, но за тях мисля не е проблем 😀

    12:21 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Порно

    9 1 Отговор
    Ами да си се опъват, европейска ценност е сега, какво ни занимавате с ромеи

    12:23 09.01.2026

  • 12 Мънго Джери

    7 1 Отговор
    Тази любопитна статия, би трябвало да бъде публикувана в рубрика култура или в медицинската рубрика.

    12:24 09.01.2026

  • 13 Стобаро

    8 0 Отговор
    А бузите сами ли си ги опъват, или докторите, докато го лекуват?

    12:27 09.01.2026

  • 14 Селският петел

    13 0 Отговор
    си остава селски и на Айфеловата кула да го качиш и циганин българин няма как да стане то си ми е ген.

    12:27 09.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ухааа

    6 0 Отговор
    Мацки и половина!

    12:30 09.01.2026

  • 17 що ни занимавате с глупости

    9 0 Отговор
    Да си намерят някой да ги опъва по редовно .

    12:31 09.01.2026

  • 18 Все

    5 0 Отговор
    тая !

    12:32 09.01.2026

  • 19 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Едни на други и който може...е 6а ги циганите

    12:42 09.01.2026

  • 20 Колю с двуцевката

    5 0 Отговор
    Стойте така...💥🎯

    12:43 09.01.2026

  • 21 Да е 6а и...

    8 0 Отговор
    Талибаните ви гнусни

    12:44 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оркестър на кристали

    7 0 Отговор
    Колкото и да се опъват, пак си остават талибани! Ама опънати!
    Няма лошо етноса да си слуша певците, ама защо и някои българи го правят си остава загадка....

    12:49 09.01.2026

  • 24 Дали

    4 0 Отговор
    Са резнали малките чушлета?

    12:52 09.01.2026

  • 25 Поли

    6 0 Отговор
    Ако ще и перо в задника да си сложат, пак си остават цигани

    12:58 09.01.2026

  • 26 Тома

    3 0 Отговор
    Хубава работа ама циганска

    13:06 09.01.2026

  • 27 Гошу

    1 0 Отговор
    За опъването съм сигурен! Тия нежни гласчета как да ги докараш?

    13:15 09.01.2026

  • 28 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    То при сиг@ните си е традиция от малки да ги опъват по-големите сигани. На тази снимка всичкото м@нг@л е опъвано

    13:19 09.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ......па

    1 0 Отговор
    Да продължават,колкото повече процедури си правят толкова повече на маЙмуняци мязат също като Чикагото от Игри на волята.Прости люде с пари нищо друго.

    13:36 09.01.2026