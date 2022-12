10 смразяващи кръвта научни експериментa

Границата между гениалността и лудостта често се оказва изключително тънка. Историята определено познава примери, и то повече от нагледни, за това, В опитите си да постигнат революционно откритие, което да промени света, някои учени стигат до крайности и провеждат експерименти, които понякога са не само шокиращи и изключително жестоки, но и абсолютно ужасяващи.

В техните очи обаче това не е проблем, тъй като смятат, че всичко е позволено в името на науката. Много съмнителни научни изследвания са извършвани в продължение на десетилетия, докато не се сформират групи по етика, които да ограничат видовете експерименти, които могат да се извършват върху живи индивиди. За щастие областите на биомедицината и психологията са се подобрили значително, що се отнася до видовете експерименти, които могат да се правят върху хора, пише vesti.bg.

Важно е да се отбележи обаче, че нещо толкова абсурдно и нанасящо необратима вреда като лоботомията се е практикувало допреди приблизително 50-ина години. Тази практика оставя черна следа в лечението на менталните заболявания и вече никой не иска да си спомня, че такова нещо е причинявано на хора и рекламирано широко като "лечение".

Запознайте се с някои от най-ужасяващите експерименти в историята:

Електрошокова терапия

Д-р Лаурета Бендер от нюйоркската болница Creedmoor изследва ефектите от електрошоковата терапия върху деца през 60-те години на миналия век. Тя вярва, че може да се използва за лечение на социални проблеми и ранни признаци на шизофрения. В крайна сметка тя прилага терапията на над 100 деца, преди да бъде принудена да спре.

Премахване на части от тялото за лечение на лудост

Д-р Хенри Котън, лекар в щатската лудница в Ню Джърси в САЩ, вярва, че болните вътрешни органи причиняват лудост. През 1907 г., без първо да получи съгласието на пациентите си, лекарят извлича различни части от тялото, включително зъби и черва, за да ги изследва. Много от неговите пациенти в крайна сметка умират от операциите, които д-р Котън приписва на „психоза в краен стадий“, според The New York Times.

Експеримент за смяна на пола

Психологът и експерт по сексуално поведение д-р Джон Уилям Мъни има теория, че полът се придобива, а не е вроден. Той извършва операция за промяна на пола на момченце. Лекарят убедил родителите му да го отгледат като момиче, но експериментът се провалил, когато детето се идентифицирало като мъж, а не като жена.

Експериментите на римския император

През Средновековието императорът на Свещената римска империя Фредерик II е бил известен с провеждането на варварски социални експерименти по време на управлението си. В един експеримент той се опитва да разбере дали хората имат „свой“ език, като изолира новородените бебета и не им позволява да имат никакво социално взаимодействие. Вместо да развият език, те стават диваци и умират в ужасяващи условия.

Случаят Ема Екщайн

Freud had Fliess repeatedly operate on his nose and sinuses to treat "nasal reflex neurosis", and subsequently referred his patient Emma Eckstein to him. pic.twitter.com/sZuZHjUroX