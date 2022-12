Том Круз благодари на феновете за подкрепата на "Топ Гън"– докато свободно падаше от самолет (ВИДЕО)

Том Круз отново е във вихъра си, като през уикенда се издигна на голяма височина, за да предаде послание на феновете си.

Докато една обикновена знаменитост просто ще излезе в социалните мрежи, за да напише нещо за последователите си, Том очевидно предава своите послания по неповторим за него начин.

Във видеоклип, заснет от снимачната площадка на предстоящия филм "Mission Impossible: Dead Reckoning", звездата от "Топ Гън" благодари на феновете си за забележителната година, след като продължението на неговия филм - "Маверик", постигна огромен успех в боксофиса, съобщи "Метро".

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl