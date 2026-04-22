И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов съобщи, че подава оставка, научи NOVA. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.
"Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.
В центъра на напрежението в съдебната власт в последните години е именно фигурата на Сарафов, чиято легитимност беше подложена на остра атака от новите политически реалности след изборите.
Ситуацията ескалира до крайност, след като бившият вътрешен министър и бъдещ депутат Иван Демерджиев отправи ултиматум към обвинител номер едно и Прокурорската колегия да подаде оставка.
За същото призова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
1 жжхх
Коментиран от #124
10:26 22.04.2026
2 подаде оставка
10:26 22.04.2026
3 Даааааа
10:26 22.04.2026
4 Баце
Коментиран от #148
10:27 22.04.2026
5 така така
Коментиран от #81
10:27 22.04.2026
6 Опааа
10:27 22.04.2026
7 Мъни
10:27 22.04.2026
8 говори летище В.Левски
Коментиран от #151
10:27 22.04.2026
9 с теб сме Боби
Коментиран от #71, #177
10:28 22.04.2026
10 Хаха
10:28 22.04.2026
11 Хихи
10:28 22.04.2026
12 Вашето мнение
10:28 22.04.2026
13 от къдя на къдя, бе
10:28 22.04.2026
14 Професор
10:28 22.04.2026
15 астролог
10:29 22.04.2026
16 Прокурор Номер едно
10:29 22.04.2026
17 Педолама Ленин Янкулов
10:29 22.04.2026
18 Да изринем кочината
10:29 22.04.2026
19 Завърнал се
10:29 22.04.2026
20 Хаха
Няма да гледаме шоу с недопускането и запечатване на кабинета му....
10:29 22.04.2026
21 Готово
10:29 22.04.2026
22 Тома
10:30 22.04.2026
23 Гешев
10:30 22.04.2026
24 Моряка
Коментиран от #42, #46
10:31 22.04.2026
25 Гост
Коментиран от #51
10:31 22.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сега
10:32 22.04.2026
28 българина
Коментиран от #173
10:34 22.04.2026
29 Гечко
Коментиран от #174
10:34 22.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хасковски каунь
10:34 22.04.2026
32 Иван С
Коментиран от #92
10:34 22.04.2026
33 АГАТ а Кристи
Високомерен нещ@стник !!!
Заедно с господарите ти - Зайчара и Sfin Ята - директно в централния, като Брендо!
10:35 22.04.2026
34 Aлфа Bълкът
10:35 22.04.2026
35 хикс
10:35 22.04.2026
36 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #158
10:36 22.04.2026
37 бай герги
Коментиран от #53, #175
10:37 22.04.2026
38 звездите ми говорят
Независимостта на съдебната система от управляващите политици с власт, за напред ще се гарантира от новата власт чрез политически ултиматуми.
Коментиран от #67, #168
10:37 22.04.2026
39 койдазнай
10:37 22.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бончо
10:38 22.04.2026
42 Хаха
До коментар #24 от "Моряка":Съгласен напълно за закриване на длъжността, но за целта трябва свикване на Велико народно събрание! С обикновено няма да стане, а дори да приемат такава поправка, Конституционния съд ще я отхвърли, като противоконституционна, защото не е в правомощията му!
Коментиран от #63
10:38 22.04.2026
43 Моля МПредседателя
10:39 22.04.2026
44 Механик
До коментар #44 от "Механик":Вярвайте ми, тоя ще се махне и след два дни никой повече няма да го спомене.
Коментиран от #80
10:39 22.04.2026
45 астролог
Коментиран от #65
10:40 22.04.2026
46 007 лиценз ту кил
До коментар #24 от "Моряка":И като махнат длъжността главен прокурор и какво? Вместо един главен дерибей ще има пет регионални апелативни дерибеи.
Коментиран от #49
10:40 22.04.2026
47 Лука
Коментиран от #54
10:40 22.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тях и сега
До коментар #46 от "007 лиценз ту кил":ги има бе умник гепирастки
Коментиран от #61
10:42 22.04.2026
50 ХЪ ХЪ ЪЪ
10:42 22.04.2026
51 Моряка
До коментар #25 от "Гост":Да усвоим челния съветски опит- падане от прозорец на висок етаж.Чиста работа,случаен инцидент.Бързо се забравя.Пък има и възпитателен ефект.
10:42 22.04.2026
52 Мишоците започнаха да бягат,
Коментиран от #60
10:43 22.04.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сега "чорапогащникът" пусна бримка😉
ако разбираш от намеци❗
ако разбираш от намеци❗
10:43 22.04.2026
54 Абе
До коментар #47 от "Лука":Явно много си го желаел.
10:43 22.04.2026
55 кой мy дpeмe
10:43 22.04.2026
56 007 лиценз ту кил
Коментиран от #66
10:44 22.04.2026
57 Хахаха
Коментиран от #62
10:44 22.04.2026
58 Георги
10:44 22.04.2026
59 СВД
10:44 22.04.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Мишоците започнаха да бягат,":✈️ Билетите за Дубай свършиха внезапно❗
Очакват се висящи по колесниците "пътници❗
Коментиран от #76
10:45 22.04.2026
61 007 лиценз ту кил
До коментар #49 от "Тях и сега":Но са подчинени на главния, умник педроханчик.
10:46 22.04.2026
62 Георги
До коментар #57 от "Хахаха":точно както борисов и пеевски се бяха разбрали с асан василев и кирчо. Наистина ли някой мисли, че тея всичките идват от различни посолства? Наистина ли някой мисли, че посолството залага само на един кон? Наистина ли някой мисли, че чичо румен е човек на русия, след като точно той ни натресе пп-тата?
10:46 22.04.2026
63 ироней
До коментар #42 от "Хаха":Христо Иванов и не само той се самоизтъкваха за по-умни от бащата на настоящата Конституция Гиньо Ганев и след като герберите му приекнаха, за да се запази мира в обществото, направи кашата , в която се озова страната след домовата книга.
Предложението на демократите за съдебна реформа:
Красивите от десетилетие настояват за независима от власт имащите прокуратура, която да разследва злоупотребите с властта, като се извади прокуратурата от съдебната система и се оглави не от гл.прокурор, а от министъра на правосъдието.
10:47 22.04.2026
64 Рамбо
Коментиран от #74
10:48 22.04.2026
65 Маг Мара
До коментар #45 от "астролог":И какво ти говорят звездите?
10:49 22.04.2026
66 хмм
До коментар #56 от "007 лиценз ту кил":Така изглежда щом готвят мястото на Сарафов да се заеме от неговата дясна ръка. Тази дясна ръка обаче може да се обърне срещу тях с лекотата, с която Сарафов се обърна срещу Гешев, въпреки че му беше "верен приятел". Има три варианта - новият и.ф. да не се поддаде на политически натиск и да продължи да закриля Борисов и Пеевски, докато те организират протести и саботират новото управление, другият вариант е новият и.ф. да погне Борисов и Пеевски, новото НС бързо да свали имунитетите им и да ги приберат на топло. Третият вариант е Борисов и Пеевски спешно да се изнесат от страната и да си харчат откраднатото на някой далечен остров с който нямаме договор за правна помощ.
10:49 22.04.2026
67 Запознат
До коментар #38 от "звездите ми говорят":"Независимостта на съдебната система"
А бе я се скрий бе - този беше на дирекно управление от Шиши - независим бил. Трябва да няма главен прокурор - или ако има той да бъде избиран на избори от народа.
Ревете сега защото вече Боко и Шиши нямат чадър да крие кражбите им.
Ревете сега защото вече Боко и Шиши нямат чадър да крие кражбите им.
Коментиран от #86
10:50 22.04.2026
68 В затвора бе !
10:51 22.04.2026
69 Гост
10:51 22.04.2026
70 Факти
Коментиран от #82
10:51 22.04.2026
71 От вълнението ще да е...!
До коментар #9 от "с теб сме Боби":Пропуснал си кавичките...!
Простено ти е...
Простено ти е...
10:52 22.04.2026
72 Да напомня
10:54 22.04.2026
73 Е ТОВА СА
10:54 22.04.2026
74 Пенсионер
До коментар #64 от "Рамбо":"И сега другаря Боташ и шарлатаните му ще нахранят народа"
Даже и да не го нахранят народа ще е много щастлив ако вкарат Боко и Шиши в затвора - аз даже от пенсията ще отделя и ще направя дарение за разследването.
А такива като вас ревете че и вие ще останете без хранилка.
10:54 22.04.2026
75 еееееее
10:55 22.04.2026
76 Те самолетите на САЩ още са тука,
До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":да товарят тукашните овроатлантици, начело с Нейнски и да ги пускат в океана!?
10:55 22.04.2026
77 Врагове на България
10:56 22.04.2026
78 Ами ДА...!
Борисов и Пеевски!
Същите,както много се репчеха,с обидни квалификации към Радев,отведнъж свиха знамената и се счупиха да го поздравяват за изборната победа...!
Двуличници от класа!
10:56 22.04.2026
79 Да,бе
10:56 22.04.2026
80 Факти
До коментар #44 от "Механик":Радев каза, че няма да има реваншизъм, което в превод означава, че престъпниците няма да бъдат наказвани. Гарван гарвану око не вади. Сменихме един клон на мафията с друг.
Коментиран от #89
10:56 22.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Антитрол
До коментар #70 от "Факти":"Да видим сега Путин кой ще ни назначи за главен прокурор"
Е друго си беше до сега когато от посолствоТО ви назначаваха министри и началници на служби нали а разни НПО-та ви спонсорираха.
10:57 22.04.2026
83 Майора
Коментиран от #91, #95, #115, #176
10:58 22.04.2026
84 хайде сега
10:59 22.04.2026
85 Ще дочакаме ли
11:01 22.04.2026
86 звездите ми говорят
До коментар #67 от "Запознат":Ако правосъдието зависи от някоя личност (Сарафов), то винаги може да се окаже натиск над тази личност , за да стане зависима.
Правосъдието трябва да е така организирано, че която и личност да заема магистратския пост, последствията от неговите решения да са едни и същи (т.е. да зависят само от законовите текстове, а не от тълкуванията им)
В частност "Реването" е излишно употребено.
Коментиран от #100
11:01 22.04.2026
87 Хе хе
11:01 22.04.2026
88 ЯЗЪК!
Той пък взе,че сам подаде оставка...😝!
11:01 22.04.2026
89 Българин
До коментар #80 от "Факти":"Радев каза, че няма да има реваншизъм"
Мечтайте си да няма реваншизъм някак си да отървете затвора за кражбите и противодържавната дейност. Хвръкна чадъра който ви пазеше - тя мафия така се разтуря - почваш от най-големите мафиоти и разплиташ мрежата.
Коментиран от #120
11:01 22.04.2026
90 Браво
Коментиран от #93, #101
11:04 22.04.2026
91 Хе,хе...!
До коментар #83 от "Майора":Че то и ти,като соц.-майор си давал ултиматуми в соц.-казармата,ама който е бил смел-не ги е изпълнявал!
Три дена карцер и после пак си ,,Зеро" за наказаните от теб...!
11:05 22.04.2026
92 Няма лошо
До коментар #32 от "Иван С":Като си назначат нов пълен мандат на нов мафиот се събере конституционно мнозинство от над 160 и ще изгони и новша мафиот и тези, които са го избрали.
11:05 22.04.2026
93 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #90 от "Браво":Олеле мале, кво ли ни чака.
11:05 22.04.2026
94 СГЛОБКИ ЗБОГОМ
Коментиран от #111
11:05 22.04.2026
95 Майорчо подъл,
До коментар #83 от "Майора":имаш късмет, че не те познавам и не мога да те намеря, утрепвам те без да се замисля колко ще получа затвор ! Не дразни повече коппеле, бъди човек и докажи, че си такъв !
Коментиран от #113
11:06 22.04.2026
96 Парафов
11:06 22.04.2026
97 Тити на Кака
Сега и на най-умния тъППопитек ще стане ясно къде е проблемът - няма да бъде избран нов и.ф. ГП, защото ВСС е нелегитимен да го стори. Това поставя системата в безтегловност и ще принуди всички вресльовци срещу Сарафов във ситуация да спринтират като луди в новия парламент, за да изберат първо нов състав на ВСС, който после да избере новия ГП.
А спринтовете при мравоядното условие "160" са сложна работа, особено в ситуация на крайна конфронтация между парламентарните сили!
Покрай този цирк всеки ще получи възможност да прецени каква е била юридическата и мисловна стойност на шумните писъци, издавани от недоразумението Янкулов в посока Сарафов.
Както казах - цирк!
Коментиран от #107, #137
11:06 22.04.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Унбитх
11:08 22.04.2026
100 Запознат
До коментар #86 от "звездите ми говорят":"Правосъдието трябва да е така организирано"
Единствения начин някоя власт да е независима е да бъде избирана директно от народа. Какво пречи на парламентарни избори да избираме и Главен прокурор и ВСС а не да се самоназначават.
Но главния прокурор по принцип е от изпълнителната власт и нямаме нужда от такъв - имаме министър на правосъдието. Той е нещо като главния секретар на МВР който се назначава от министъра. И защо прокуратурата и МВР трябва да са отделни - те са все от обвинението.
Коментиран от #127, #128
11:08 22.04.2026
101 ТЕ СВИНЧЕТАТА
До коментар #90 от "Браво":ТЕ ПЪРВА ЩЕ УСЕТЯТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ.ИМА ЕДИН ДОКТОР НЕНКОВ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА ДАНО НЕГО СРЕШНА ЩЕ ГО РАЗЦЕЛУВАМ .
Коментиран от #118
11:09 22.04.2026
102 ЧеБурашка
11:09 22.04.2026
103 Някой
Ако някой от там се заинтересува намираемо по:
пр. пр. №17441/2025г
557/26г
И друго ново имаше. Някой в прокуратурата трябва да научат, че за престъпленията следват наказания - включително за тях!
11:09 22.04.2026
104 ГьостериЦа с чворове
11:10 22.04.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Бай Ставри!
От кога ви чакам...
11:11 22.04.2026
107 ТИГО
До коментар #97 от "Тити на Кака":Ама ти много си компетентен, иди да ги консултираш Радевите хора !!Що губиш време и талант тук?
Коментиран от #117
11:12 22.04.2026
108 Конспиратор
11:12 22.04.2026
109 един
11:12 22.04.2026
110 Дедо ви...
11:13 22.04.2026
111 Тити на Кака
До коментар #94 от "СГЛОБКИ ЗБОГОМ":Всъщност радостта ти по този казус е преждевременна - за да бъде избран нов, легитимен ВСС / който единствен може да избере нов ГП/, е нужно "160" парламентарно мнозинство, а ПБ разполага със 131 депутати. Ще им трябват минимум още 29 гласа.
Преведено за тъповати възторженяци от твоя сталински тип - сглобката по проблема ВСС е неизбежна.
11:13 22.04.2026
112 Засега
Коментиран от #116
11:13 22.04.2026
113 Не се ядосвай!
До коментар #95 от "Майорчо подъл,":Нали знаеш как им викахме на такива...-
,,Овенни"...!
Тоя е прякото доказателство за това твърдение...👍!
11:14 22.04.2026
114 Гражданин
11:14 22.04.2026
115 Мдаа
До коментар #83 от "Майора":Молете се да не дойде някой като мен на власт, че ще върне крумовите закони.
11:15 22.04.2026
116 А НИМА...?!
До коментар #112 от "Засега":Щеше да се радваш повече,ако тоя мушморок бе останал на власт...?!
11:15 22.04.2026
117 Тити на Кака
До коментар #107 от "ТИГО":Буммммм, първият гениален тъППопитек реагира с характерната за този тип таланти безсилна злоба 😂😂😂Мараба, микроорганизъм!
Коментиран от #136
11:15 22.04.2026
118 Можеш да му
До коментар #101 от "ТЕ СВИНЧЕТАТА":Целунеш топките .
11:16 22.04.2026
119 Аааа
11:17 22.04.2026
120 Факти
До коментар #89 от "Българин":Защо се обръщаш към мен? Аз не съм откраднал една стотинка през живота си. Всъщност като малко дете бях взел стотинки от портмонето на баба за електронни игри, които тъкмо се бяха появили. Аз дори не знаех какво правя, но ме хванаха и много ми се караха. За 25 години като шофьор се сещам за едно нарушение за скорост, две за колан, едно за неправилен завой (пътят беше съвършено празен) и две за неправилно паркиране. Това са ми всичките престъпления в живота. Обзалагам се, че Радев няма да вкара никой в затвора. Залагам си живота, че няма да пипне Борисов и Пеевски.
Коментиран от #134
11:18 22.04.2026
121 Исторически парк
11:19 22.04.2026
122 справедливост
11:19 22.04.2026
123 Град Козлодуй.
11:19 22.04.2026
124 Исторически парк
До коментар #1 от "жжхх":свърши се с вас гербари ;) отивате в затвора!
11:19 22.04.2026
125 След една Година
Ще се търсят нови Спасители и Идоли.
Коментиран от #132
11:22 22.04.2026
126 Българин...
11:22 22.04.2026
127 звездите ми говорят
До коментар #100 от "Запознат":Поздравления за стремемежа за търсене на логични аргументи при отстояване на тезата.
Относно конкретните предложения колкото и да са логични, има възможност да родят правен франкенщайн.
(Избран от народа прокурор или съдия може и да е най-неприятният ти политик напр.Пеевски е следовател)
Правосъдната система е трета власт и би трябвало да има законови текстове, които да й позволяват сама да се очиства от плявата, а не да я оправя назначен министър от изпълнителната власт (който може да е също Пеевски).
Коментиран от #147
11:23 22.04.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Значи можело
11:27 22.04.2026
130 мнение
Коментиран от #138, #165
11:30 22.04.2026
131 Исторически парк
11:30 22.04.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Така ми се струва начи
Коментиран от #139, #141
11:32 22.04.2026
134 Ехааа...😂!
До коментар #120 от "Факти":,,Залагам си живота, че няма да пипне Борисов и Пеевски"
А после ако си умрял,как ще спорим,че не си бил прав...😂🤣😝?!
11:34 22.04.2026
135 гост
11:35 22.04.2026
136 ТИГО
До коментар #117 от "Тити на Кака":Иди бе Радопитек ,кво се правиш на мъдър по форумите ?? Сподели мъдростта си с другите ! Има една сценка на Камен Донев "Как да не ни личи че сме тъпи " !Гледай я може и да ти светне зеленият чорап!
11:35 22.04.2026
137 Учуден
До коментар #97 от "Тити на Кака":Ох колко си ми умнико. Тогава как досегашния и.ф. главен прокурор е назначен от същият нелегитимен ВСС? 🥸
11:37 22.04.2026
138 един
До коментар #130 от "мнение":Петроханската секта е само в болшевишките ви глави,способни сте само на лъжи и манипулации!От 44-та година България е във вашите ръце и е много видимо докъде я докарахте!
11:38 22.04.2026
139 ТИГО
До коментар #133 от "Така ми се струва начи":Ще ги турят в олтари като икони !И свещи ще им палят ама големи от 10 евро като на патриарха и Божигробски тамян !
11:39 22.04.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Пламен
11:49 22.04.2026
143 Бай Ставри
11:49 22.04.2026
144 Реалист
Коментиран от #153
11:51 22.04.2026
145 Баш Майстора
11:52 22.04.2026
146 Някой
Коментиран от #149
11:54 22.04.2026
147 Запознат
До коментар #127 от "звездите ми говорят":"би трябвало да има законови текстове, които да й позволяват сама да се очиства от плявата"
И как ще стане тоя номер - кой ще очисти главния прокурор когато той назначава подчинените си прокурори които ще го избират - то с приказка "трябва" не става - дай конкретно предложение как да стане.
Единствения начин някоя власт да е независима от друга власт е да се избира от народа директно - самоизбираща се власт е диктатура.
За мен за да са независими трите власти трябва да се избират директно от народа - например да сме президентска република и президента избран с мажоритарни избори да назначава експертно правителство (изпълнителна власт) което задължително не е от депутатите. НС избрано на пропорционални избори работата му да е само изготвяне на закони и ратифициране на договори и в никакъв начин да не участват в изпълнителната власт, ВСС също да се избира от народа от предложени от тях магистрати. Тогава властите са независими. Всяка власт да може да контролира другите две.
Коментиран от #156
11:58 22.04.2026
148 Мутри сбогом?
До коментар #4 от "Баце":Едва ли. Мутрите са в бизнеса, не са в прокуратурата. Мутрите са рам където си получаваш заплатата.
Коментиран от #169
11:59 22.04.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 баце
12:04 22.04.2026
151 Али Гатор
До коментар #8 от "говори летище В.Левски":Билети за Дубай има самолети и места в тях няма а Шиши неможе да вземе всички които са назор , няма исвободни места и във фалконите.
12:05 22.04.2026
152 Артилерист
12:05 22.04.2026
153 Антитрол
До коментар #144 от "Реалист":"Жална й майка на тази държава в ръцете на Фатмака и Мафията!"
Ревете ли - сигурно до сега България цъфтеше и вържеше когато беше в ръцете на двамата толупи и мафията. Еврото и джудетата като управляваха беше добре нали.
12:07 22.04.2026
154 Мииии
12:07 22.04.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 звездите ми говорят
До коментар #147 от "Запознат":От кратката защита на тезата не е ясно как няма да бъде избран в прокуратурата или за съдия някой или няколко като Пеевски.
Броят на избраните депутати затова не е 24 , а 240 с надеждата , че е по-малко вероятно всичките да зависят от желанията на един (например абсолютен монарх).
Реформи се правят не само с желание и добри намерения, но и със знания.
Коментиран от #170
12:11 22.04.2026
157 Запознат
До коментар #155 от "БАНко":То предупреждения и преди имаше ама той си стоеше защото двамата толупи го защитаваха а сега трябва да бяга докато е време че като дойде на власт ПБ ще го махнат но може и да го разследват и взе да му пари под краката.
Коментиран от #162
12:12 22.04.2026
158 Абе
До коментар #36 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Те я гласят, ама на Румбата тия евтини номера не му минават....... явно се надяват че като подаде оставка и всичко щ се размине, после ще назначат другата марионетка и готово! Да, ама не.......пак ще има смяна на ВСС за да се изберат по-читави хора и съвсем нов главен прокурор (ако пък не се вземе решение да се закрие тази длъжност) дето ще почне да върши работа, а не само да пази мутрите!
12:13 22.04.2026
159 Някой
12:14 22.04.2026
160 Мнение
12:15 22.04.2026
161 Ами
12:15 22.04.2026
162 звездите ми говорят
До коментар #157 от "Запознат":Като подава оставка, не значи, че няма да го разследват, ако открият доказателства за пресъпно поведение, може и да бъде осъден, но това са само предположения под условието: ако.
12:16 22.04.2026
163 МНОГО РАБОТА ИМА РАДЕВ
Коментиран от #166
12:16 22.04.2026
164 Дон Корлеоне
12:18 22.04.2026
165 Да ама
До коментар #130 от "мнение":Следващия главен прокурор ще го направи това, тоя да се маха веднага, и да го съдят или тричат.
12:18 22.04.2026
166 възможности
До коментар #163 от "МНОГО РАБОТА ИМА РАДЕВ":Само Радев остана бедняк 9 години. (имаше съветник заснет с получен книжен плик с пачка "пури")
Коментиран от #171
12:20 22.04.2026
167 ШИШИ AIRlines
12:21 22.04.2026
168 Мнение
До коментар #38 от "звездите ми говорят":Колега, Не е искал само той оставката с "ултиматум". Искаха я всички хора на протестите.
12:22 22.04.2026
169 Бъдеще
До коментар #148 от "Мутри сбогом?":Прав си, ама корупцията при мутрите и властта беше прикривана от точно тази прокуратура. Та в тая връзка махането на сарафов е добра новина. Но не се знае кой ще е следващия разпъващ чадъри..
12:23 22.04.2026
170 Запознат
До коментар #156 от "звездите ми говорят":"как няма да бъде избран в прокуратурата или за съдия някой или няколко като Пеевски"
Ами Пеевски не може да купи целия български народ а на мажоритарни избори няма шанс но като влезе в НС с 12% от 30% гласували българи и съвсем лесно овладява прокуратура и съдии - няколко човека лесно могат да бъдат купени но целия народ не може.
Пък ако повече от 50% гласуват за Пеевски - това е тяхна воля и заслужават някой като него да ги управлява. Със сигурност обаче на следващите избори ще го сменят.
Ти ми кажи как ще стане "самоочистването от плявата" ако се самоизбират както сега или се назначават партийно и никой не може да ги контролира защото били "независими".
Добър е този който се харесва на по-голямата част от народа - това е демокрацията а другото е ала-бала.
Коментиран от #172
12:24 22.04.2026
171 Антитрол
До коментар #166 от "възможности":"имаше съветник заснет с получен книжен плик с пачка "пури"
Обаче забравихте за чекмеджетата с пачките еваци и кюлчетата - съветник на Радев бил заснет с плик - колко плика ще трябват само за чекмеджето на толупа.
12:28 22.04.2026
172 звездите ми говорят
До коментар #170 от "Запознат":"""Ти ми кажи как ще стане "самоочистването от плявата"""
Нямам претенциите да имам готово решение на този проблем пред съдебната власт.
Имам мнение само за очевидните нелепи политически обслужващи предложения за проблема чрез мантрата съдебна реформа.
Преди пет години президента имаше изготвени от юридически екип предложения за конституция, които пета година подобрява, без да обявява текстове - не е толкова тривиално решението.
Реформи се правят и със знания.
12:40 22.04.2026
173 Йордан
До коментар #28 от "българина":Наистина, границите трябва да бъдат затворени,за някои лица.Защото в противен случай много боклук ще се изнесе и,ходи го събирай после.
14:52 22.04.2026
174 Топ
До коментар #29 от "Гечко":Боклук
14:53 22.04.2026
175 Йордан
До коментар #37 от "бай герги":Бай Гергееее бай герге ,злоба ,злобаааа.
14:59 22.04.2026
176 Йордан
До коментар #83 от "Майора":Стига си се плюнчил другарю майор.
15:05 22.04.2026
177 Бай Дън Сяо Пън
До коментар #9 от "с теб сме Боби":Ами излизай на протест да го подкрепяш ! То и онази от джуджетата излиза да подкрепя каскета , ама тя поне вършеше хубави неща с ръце и без ръце
15:43 22.04.2026