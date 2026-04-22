И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов съобщи, че подава оставка, научи NOVA. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

"Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.

В центъра на напрежението в съдебната власт в последните години е именно фигурата на Сарафов, чиято легитимност беше подложена на остра атака от новите политически реалности след изборите.

Ситуацията ескалира до крайност, след като бившият вътрешен министър и бъдещ депутат Иван Демерджиев отправи ултиматум към обвинител номер едно и Прокурорската колегия да подаде оставка.

За същото призова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.