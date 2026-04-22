И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

22 Април, 2026 10:23 7 588 177

  • борислав сарафов-
  • оставка-
  • всс-
  • главен прокурор

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов съобщи, че подава оставка, научи NOVA. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

"Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.

В центъра на напрежението в съдебната власт в последните години е именно фигурата на Сарафов, чиято легитимност беше подложена на остра атака от новите политически реалности след изборите.

Ситуацията ескалира до крайност, след като бившият вътрешен министър и бъдещ депутат Иван Демерджиев отправи ултиматум към обвинител номер едно и Прокурорската колегия да подаде оставка.

За същото призова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жжхх

    18 113 Отговор
    Недей Боби , запукай ги поне за последно

    Коментиран от #124

    10:26 22.04.2026

  • 2 подаде оставка

    170 4 Отговор
    разследване и в дранголника ако има запъртъци

    10:26 22.04.2026

  • 3 Даааааа

    174 7 Отговор
    От тук в ареста

    10:26 22.04.2026

  • 4 Баце

    169 5 Отговор
    Мутри сбогом

    Коментиран от #148

    10:27 22.04.2026

  • 5 така така

    144 3 Отговор
    И защо ще идва неговата заместничка? ОТ Сарафов на Сарафовка. Народе?!?!?

    Коментиран от #81

    10:27 22.04.2026

  • 6 Опааа

    180 5 Отговор
    Плъховете почнаха да напускат потъващият кораб

    10:27 22.04.2026

  • 7 Мъни

    146 2 Отговор
    Не ми стига! Искам те в панделата, джудже!

    10:27 22.04.2026

  • 8 говори летище В.Левски

    166 5 Отговор
    Внимание , билетите за Дубай се изчерпаха .

    Коментиран от #151

    10:27 22.04.2026

  • 9 с теб сме Боби

    11 129 Отговор
    Най достояния прокурор

    Коментиран от #71, #177

    10:28 22.04.2026

  • 10 Хаха

    156 6 Отговор
    Осмото джудже се уплаши!

    10:28 22.04.2026

  • 11 Хихи

    124 3 Отговор
    след някой ден и той ще каже ,като Гешев, че му е трябвало една седмица още, за да опандизи буци и Шиши ...

    10:28 22.04.2026

  • 12 Вашето мнение

    121 20 Отговор
    Паветници, видяхте ли как се прави. А вие какво, в скута на шиши за да ни пази от лошия Путин.

    10:28 22.04.2026

  • 13 от къдя на къдя, бе

    95 13 Отговор
    Нали беше приемлив, според синчето на партийния секретар мирчев, с двата пръста чело, когато бяха в сглобка с боко и шишо! Що така го притискате да подава оставка? Неможачи.

    10:28 22.04.2026

  • 14 Професор

    71 19 Отговор
    Не трябваше да подава оставка. Трябваше да остане и да защищава Генерал Борисов и Генерал Пеевски.

    10:28 22.04.2026

  • 15 астролог

    67 4 Отговор
    На едно Момче ,не му хубав хороскопа , ама хич

    10:29 22.04.2026

  • 16 Прокурор Номер едно

    44 3 Отговор
    Подаде уставка , бъдете внимателни!

    10:29 22.04.2026

  • 17 Педолама Ленин Янкулов

    60 29 Отговор
    Ура, другарки и другари! Направих съдебната рефрома! Смених Сарафа на Шиши със заместничката му, дето пак си е на Шиши! Ура, ура, ура! Победа за ППДБ!

    10:29 22.04.2026

  • 18 Да изринем кочината

    93 5 Отговор
    Режете до здраво! Да няма компромиси. Народа това иска.

    10:29 22.04.2026

  • 19 Завърнал се

    65 3 Отговор
    Шиши не му вдига телефона

    10:29 22.04.2026

  • 20 Хаха

    65 2 Отговор
    Шубето е гоУЕм страх!
    Няма да гледаме шоу с недопускането и запечатване на кабинета му....

    10:29 22.04.2026

  • 21 Готово

    51 17 Отговор
    Съдебната реформа приключи.

    10:29 22.04.2026

  • 22 Тома

    74 2 Отговор
    Задължително оставката трябва да е приеме бай Ставри

    10:30 22.04.2026

  • 23 Гешев

    42 1 Отговор
    Аз хем му казах на ЛИЦЕТО Борислав Боби Сарафов ...........

    10:30 22.04.2026

  • 24 Моряка

    80 2 Отговор
    По добре да закрият длъжността.Повечето държави,като нямат гл прокурор,да не са се раздържавили?

    Коментиран от #42, #46

    10:31 22.04.2026

  • 25 Гост

    64 4 Отговор
    УРААААААААААА! Сега -приятни срещи при бай Ставри! В противен случай ако се разприказва може щастливо да загине при катастрофа или да го изяде мечка в Балкана.

    Коментиран от #51

    10:31 22.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сега

    23 9 Отговор
    започва нова итерация - искане за махане на новия главен прокурор. Жензитата да излизат на Майдана.

    10:32 22.04.2026

  • 28 българина

    53 3 Отговор
    Затворете границите !

    Коментиран от #173

    10:34 22.04.2026

  • 29 Гечко

    14 34 Отговор
    Явно новите са по-големи мутри от предишните,чак Сарафов да сдаде власта…

    Коментиран от #174

    10:34 22.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хасковски каунь

    36 1 Отговор
    Усети четвъртития

    10:34 22.04.2026

  • 32 Иван С

    20 8 Отговор
    Сега си мисля дали не е врътка да си назначат нов на пълен мандат докато могат още.

    Коментиран от #92

    10:34 22.04.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    42 2 Отговор
    "Оттеглям съгласието си" ....
    Високомерен нещ@стник !!!
    Заедно с господарите ти - Зайчара и Sfin Ята - директно в централния, като Брендо!

    10:35 22.04.2026

  • 34 Aлфа Bълкът

    41 1 Отговор
    А бе п-pacт защо чака досега?

    10:35 22.04.2026

  • 35 хикс

    9 1 Отговор
    Аз нали ви казах

    10:35 22.04.2026

  • 36 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    40 7 Отговор
    Тая дето я гласят на неговото място е от същото тиквено-свинско тесто.....

    Коментиран от #158

    10:36 22.04.2026

  • 37 бай герги

    14 36 Отговор
    сега чорапа ще сложи негов човек да го пази от Боташ

    Коментиран от #53, #175

    10:37 22.04.2026

  • 38 звездите ми говорят

    10 19 Отговор
    -------депутат Иван Демерджиев отправи ултиматум --------
    Независимостта на съдебната система от управляващите политици с власт, за напред ще се гарантира от новата власт чрез политически ултиматуми.

    Коментиран от #67, #168

    10:37 22.04.2026

  • 39 койдазнай

    29 2 Отговор
    Айде, катарзисите почнаха!

    10:37 22.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бончо

    38 2 Отговор
    Ще бързат да изберат нов и.ф. за 6 месеца, за да им пази задниците. Печелят време свинете!

    10:38 22.04.2026

  • 42 Хаха

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    Съгласен напълно за закриване на длъжността, но за целта трябва свикване на Велико народно събрание! С обикновено няма да стане, а дори да приемат такава поправка, Конституционния съд ще я отхвърли, като противоконституционна, защото не е в правомощията му!

    Коментиран от #63

    10:38 22.04.2026

  • 43 Моля МПредседателя

    9 1 Отговор
    Да я приеме

    10:39 22.04.2026

  • 44 Механик

    45 2 Отговор
    Тоя през последните 2 години упорито отказваше да сдаде поста, а сега изведнъж го направи?! И то точно след победата на Радев и оглушителната загуба на Боки и Гъци?! Дали е случайно?? Аз не мисля. Връчили са му ултиматум да се махне мирно и тихо, а от своя страна са му обещали да не го разследват и преследват.
    Вярвайте ми, тоя ще се махне и след два дни никой повече няма да го спомене.

    Коментиран от #80

    10:39 22.04.2026

  • 45 астролог

    28 1 Отговор
    Сега тъкмо правя хороскоп на шефа на данс

    Коментиран от #65

    10:40 22.04.2026

  • 46 007 лиценз ту кил

    13 8 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    И като махнат длъжността главен прокурор и какво? Вместо един главен дерибей ще има пет регионални апелативни дерибеи.

    Коментиран от #49

    10:40 22.04.2026

  • 47 Лука

    22 2 Отговор
    Най после .

    Коментиран от #54

    10:40 22.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тях и сега

    15 2 Отговор

    До коментар #46 от "007 лиценз ту кил":

    ги има бе умник гепирастки

    Коментиран от #61

    10:42 22.04.2026

  • 50 ХЪ ХЪ ЪЪ

    39 2 Отговор
    Завардете летищата и границите, почнаха да бягат бандитите. и Банкя завардете и хотел берлин завардете и тОШО африката и балабанта от левски г завардете и към панделата.

    10:42 22.04.2026

  • 51 Моряка

    27 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Да усвоим челния съветски опит- падане от прозорец на висок етаж.Чиста работа,случаен инцидент.Бързо се забравя.Пък има и възпитателен ефект.

    10:42 22.04.2026

  • 52 Мишоците започнаха да бягат,

    33 4 Отговор
    генерала ги подплаши!? Това доказва кой е подкрепял до днес Сарафоф и защо-Боко и Шиши, защото знаят, че без него отиват в затвора. Няма да се учудим, ако избягат в Дубай, как навремето избяга Божков!?

    Коментиран от #60

    10:43 22.04.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #37 от "бай герги":

    Сега "чорапогащникът" пусна бримка😉
    ако разбираш от намеци❗

    10:43 22.04.2026

  • 54 Абе

    0 5 Отговор

    До коментар #47 от "Лука":

    Явно много си го желаел.

    10:43 22.04.2026

  • 55 кой мy дpeмe

    5 6 Отговор
    ся ше прай партия като смешев да се бори срещу модела радев

    10:43 22.04.2026

  • 56 007 лиценз ту кил

    3 9 Отговор
    Голямото Д ще ги врътне за още 6 месеца докато се уталожат нещата, пък после ще видим.

    Коментиран от #66

    10:44 22.04.2026

  • 57 Хахаха

    7 24 Отговор
    Свършиха си работата, назначиха льотчика за следващ премиер. Сега спокойно могат да си продължат с тупкането на топката. Борисов-Пеевски-Радев са се разбрали …

    Коментиран от #62

    10:44 22.04.2026

  • 58 Георги

    27 6 Отговор
    сигурно е много гадно за жълтопаветните розови понита с тротинетки, толкова да ревяха, че ще свалят главния прокурор и ще поправят съдебната система и накрая чичо румен да свърши това преди дори да е взел властта.

    10:44 22.04.2026

  • 59 СВД

    27 1 Отговор
    Мафията не му разрешаваше да напусне! Иначе като дете и млад прокурор не бе лош! След това го впрегнаха и само в браздата! При ,,атентата" срещу Гешев, първо топло го подкрепи, след това го посъветва ,,да си почине" и когато Гешев се отърси от стреса и скъса оставката си пред камерите и обяви, че ще ,,разчисти политическия буклук", Сарафов го нападна, намериха набързо законово основание, каквото уж липсваше и го изгониха! И сега става така - до вчера нямало как, а днес - оставка!????!?

    10:44 22.04.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мишоците започнаха да бягат,":

    ✈️ Билетите за Дубай свършиха внезапно❗
    Очакват се висящи по колесниците "пътници❗

    Коментиран от #76

    10:45 22.04.2026

  • 61 007 лиценз ту кил

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Тях и сега":

    Но са подчинени на главния, умник педроханчик.

    10:46 22.04.2026

  • 62 Георги

    8 8 Отговор

    До коментар #57 от "Хахаха":

    точно както борисов и пеевски се бяха разбрали с асан василев и кирчо. Наистина ли някой мисли, че тея всичките идват от различни посолства? Наистина ли някой мисли, че посолството залага само на един кон? Наистина ли някой мисли, че чичо румен е човек на русия, след като точно той ни натресе пп-тата?

    10:46 22.04.2026

  • 63 ироней

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Христо Иванов и не само той се самоизтъкваха за по-умни от бащата на настоящата Конституция Гиньо Ганев и след като герберите му приекнаха, за да се запази мира в обществото, направи кашата , в която се озова страната след домовата книга.
    Предложението на демократите за съдебна реформа:
    Красивите от десетилетие настояват за независима от власт имащите прокуратура, която да разследва злоупотребите с властта, като се извади прокуратурата от съдебната система и се оглави не от гл.прокурор, а от министъра на правосъдието.

    10:47 22.04.2026

  • 64 Рамбо

    5 26 Отговор
    И сега другаря Боташ и шарлатаните му ще нахранят народа и ще текнат реки от мед и масло. Радвайте се овце сега ще ви стрижат с мерак и на вас ще ви е кеф. Педофилскта секта от Петрохан победи.

    Коментиран от #74

    10:48 22.04.2026

  • 65 Маг Мара

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "астролог":

    И какво ти говорят звездите?

    10:49 22.04.2026

  • 66 хмм

    14 2 Отговор

    До коментар #56 от "007 лиценз ту кил":

    Така изглежда щом готвят мястото на Сарафов да се заеме от неговата дясна ръка. Тази дясна ръка обаче може да се обърне срещу тях с лекотата, с която Сарафов се обърна срещу Гешев, въпреки че му беше "верен приятел". Има три варианта - новият и.ф. да не се поддаде на политически натиск и да продължи да закриля Борисов и Пеевски, докато те организират протести и саботират новото управление, другият вариант е новият и.ф. да погне Борисов и Пеевски, новото НС бързо да свали имунитетите им и да ги приберат на топло. Третият вариант е Борисов и Пеевски спешно да се изнесат от страната и да си харчат откраднатото на някой далечен остров с който нямаме договор за правна помощ.

    10:49 22.04.2026

  • 67 Запознат

    20 3 Отговор

    До коментар #38 от "звездите ми говорят":

    "Независимостта на съдебната система"

    А бе я се скрий бе - този беше на дирекно управление от Шиши - независим бил. Трябва да няма главен прокурор - или ако има той да бъде избиран на избори от народа.

    Ревете сега защото вече Боко и Шиши нямат чадър да крие кражбите им.

    Коментиран от #86

    10:50 22.04.2026

  • 68 В затвора бе !

    23 2 Отговор
    Оставка ? Разследване и пранги ! Всичко що е участвало в служби и политика при управлението на ОПГ/ГЕРБ в затвора ! Точка ! Беднотията ни е тяхна заслуга !

    10:51 22.04.2026

  • 69 Гост

    20 1 Отговор
    Б"о"к"л"у"к"ъ"т долен се измете. Сега, ако може, и някой да види какви ги е вършил и в полза на КОЙ???? Че така много лесно, правиш золумите и после бегаш у Дубай

    10:51 22.04.2026

  • 70 Факти

    6 13 Отговор
    Да видим сега Путин кой ще ни назначи за главен прокурор.

    Коментиран от #82

    10:51 22.04.2026

  • 71 От вълнението ще да е...!

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "с теб сме Боби":

    Пропуснал си кавичките...!
    Простено ти е...

    10:52 22.04.2026

  • 72 Да напомня

    15 5 Отговор
    Сега ПП-ДБ да се закрият, те друга точка в програмата нямат.

    10:54 22.04.2026

  • 73 Е ТОВА СА

    15 1 Отговор
    Плъховете от зайчарника и стоящи във СКУТОВЕ едни. Никакво достойнство никакъв морал. Кога ножа опре на гърлото започват да се снишават и молят. БРАВО НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ. ДАНО ИСКРЕНО ЖЕЛАЯ И РАДЕВ ДА ПОСТЪПИ ДОБЛЕСТНО И ДА ГИ ОКОШАРИ. НЕКА СТАНЕМ СВОБОДЕН И ЩАСТЛИВ НАРОД.

    10:54 22.04.2026

  • 74 Пенсионер

    18 1 Отговор

    До коментар #64 от "Рамбо":

    "И сега другаря Боташ и шарлатаните му ще нахранят народа"

    Даже и да не го нахранят народа ще е много щастлив ако вкарат Боко и Шиши в затвора - аз даже от пенсията ще отделя и ще направя дарение за разследването.

    А такива като вас ревете че и вие ще останете без хранилка.

    10:54 22.04.2026

  • 75 еееееее

    12 2 Отговор
    Доминото тръгна ! Време е да се построи един строг затвор ! Клиенти чакат !

    10:55 22.04.2026

  • 76 Те самолетите на САЩ още са тука,

    14 4 Отговор

    До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    да товарят тукашните овроатлантици, начело с Нейнски и да ги пускат в океана!?

    10:55 22.04.2026

  • 77 Врагове на България

    9 3 Отговор
    и нейния народ са триото ОПГ - ГЕРБ ДПС/НН и ИТН ! Искам пълно разследване на тези бандити за данъци на тях и техните фамилии така както правят във всяка цивилизована държава !

    10:56 22.04.2026

  • 78 Ами ДА...!

    17 2 Отговор
    Няма я вече силата,която го крепеше-
    Борисов и Пеевски!
    Същите,както много се репчеха,с обидни квалификации към Радев,отведнъж свиха знамената и се счупиха да го поздравяват за изборната победа...!
    Двуличници от класа!

    10:56 22.04.2026

  • 79 Да,бе

    15 1 Отговор
    Това самият доказва ,че прокуратурата е била подвластна на статуквото борисов-пеевски и Сарафов им е осигурявал чадър против съдебно преследване за многобройните им престъпления.Добро начало за новата власт.

    10:56 22.04.2026

  • 80 Факти

    5 11 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Радев каза, че няма да има реваншизъм, което в превод означава, че престъпниците няма да бъдат наказвани. Гарван гарвану око не вади. Сменихме един клон на мафията с друг.

    Коментиран от #89

    10:56 22.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Антитрол

    16 3 Отговор

    До коментар #70 от "Факти":

    "Да видим сега Путин кой ще ни назначи за главен прокурор"

    Е друго си беше до сега когато от посолствоТО ви назначаваха министри и началници на служби нали а разни НПО-та ви спонсорираха.

    10:57 22.04.2026

  • 83 Майора

    2 20 Отговор
    Срам и позор за новата власт в лицето на “Бях точен с парите…!” Демерджиев , още не избран за депутат или министър съгласно Конституцията и да дава ултиматуми! Така ли ще бъде цялата им дейност в нарушения както правеше Радев! Жална и майка България!

    Коментиран от #91, #95, #115, #176

    10:58 22.04.2026

  • 84 хайде сега

    12 0 Отговор
    Как подаваш оставка от пост, който заемаш незаконно?!? това само в българската правосъдна система е възможно ...

    10:59 22.04.2026

  • 85 Ще дочакаме ли

    12 0 Отговор
    най-после политик в затвора ДО ЖИВОТ ? Искам РАЗПЛАТА не искам ТОЛЕРАСТИЯ ! Така както бяхме измъчвани с бедност, така искам разплата !

    11:01 22.04.2026

  • 86 звездите ми говорят

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Запознат":

    Ако правосъдието зависи от някоя личност (Сарафов), то винаги може да се окаже натиск над тази личност , за да стане зависима.
    Правосъдието трябва да е така организирано, че която и личност да заема магистратския пост, последствията от неговите решения да са едни и същи (т.е. да зависят само от законовите текстове, а не от тълкуванията им)
    В частност "Реването" е излишно употребено.

    Коментиран от #100

    11:01 22.04.2026

  • 87 Хе хе

    5 0 Отговор
    Мафията няма да е на власт и чадъра им отлетя хе хе хе

    11:01 22.04.2026

  • 88 ЯЗЪК!

    11 3 Отговор
    Тамън ПЕтроханската Партия гордо обяви,че ще помогне в парламента на Радев да свали Сарафов...
    Той пък взе,че сам подаде оставка...😝!

    11:01 22.04.2026

  • 89 Българин

    11 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    "Радев каза, че няма да има реваншизъм"

    Мечтайте си да няма реваншизъм някак си да отървете затвора за кражбите и противодържавната дейност. Хвръкна чадъра който ви пазеше - тя мафия така се разтуря - почваш от най-големите мафиоти и разплиташ мрежата.

    Коментиран от #120

    11:01 22.04.2026

  • 90 Браво

    12 0 Отговор
    Сега треперете барселонагеьове и магнитски с-и-чуг

    Коментиран от #93, #101

    11:04 22.04.2026

  • 91 Хе,хе...!

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Майора":

    Че то и ти,като соц.-майор си давал ултиматуми в соц.-казармата,ама който е бил смел-не ги е изпълнявал!
    Три дена карцер и после пак си ,,Зеро" за наказаните от теб...!

    11:05 22.04.2026

  • 92 Няма лошо

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Иван С":

    Като си назначат нов пълен мандат на нов мафиот се събере конституционно мнозинство от над 160 и ще изгони и новша мафиот и тези, които са го избрали.

    11:05 22.04.2026

  • 93 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Браво":

    Олеле мале, кво ли ни чака.

    11:05 22.04.2026

  • 94 СГЛОБКИ ЗБОГОМ

    13 0 Отговор
    ПРАСЕТА МЕЗЕТА,ДЖУДЖЕТА У КЕРЕЧО МНОГО ПОЗДРАВИ ОТ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ.

    Коментиран от #111

    11:05 22.04.2026

  • 95 Майорчо подъл,

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Майора":

    имаш късмет, че не те познавам и не мога да те намеря, утрепвам те без да се замисля колко ще получа затвор ! Не дразни повече коппеле, бъди човек и докажи, че си такъв !

    Коментиран от #113

    11:06 22.04.2026

  • 96 Парафов

    9 0 Отговор
    Усети, че идва деня да му ударят брадвата и реши да офейка, а не да го отстранят по унизителен начин като каскетя.

    11:06 22.04.2026

  • 97 Тити на Кака

    1 3 Отговор
    Цирк!
    Сега и на най-умния тъППопитек ще стане ясно къде е проблемът - няма да бъде избран нов и.ф. ГП, защото ВСС е нелегитимен да го стори. Това поставя системата в безтегловност и ще принуди всички вресльовци срещу Сарафов във ситуация да спринтират като луди в новия парламент, за да изберат първо нов състав на ВСС, който после да избере новия ГП.
    А спринтовете при мравоядното условие "160" са сложна работа, особено в ситуация на крайна конфронтация между парламентарните сили!
    Покрай този цирк всеки ще получи възможност да прецени каква е била юридическата и мисловна стойност на шумните писъци, издавани от недоразумението Янкулов в посока Сарафов.
    Както казах - цирк!

    Коментиран от #107, #137

    11:06 22.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Унбитх

    6 0 Отговор
    Ако този бъде оставен в съдебната система и се върне на топлото си място, след като изпълнява ролята на марионетка на мафията ГЕРБ-ДПС и я пази като вярно куче, както и всички от прокурорската колегия която газеше закона за да ги държи на място и пази ГЕРБ-ДПС то бъдеще за България няма! Както и Цацаров стои си в касационна прокуратура, с огромна заплата и секретарка, ката награда че е пазил ГЕРБ-ДПС и е работил срещу народа. Но не трябва да се забравя че заедно с Г. ГЕРГОВ са в масонска ложа Слънце Ориент и заедно откраднаха Пловдивския панаир, а Гергов както се говори е спонсор на Радев, гледайте ще е интересно

    11:08 22.04.2026

  • 100 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "звездите ми говорят":

    "Правосъдието трябва да е така организирано"

    Единствения начин някоя власт да е независима е да бъде избирана директно от народа. Какво пречи на парламентарни избори да избираме и Главен прокурор и ВСС а не да се самоназначават.

    Но главния прокурор по принцип е от изпълнителната власт и нямаме нужда от такъв - имаме министър на правосъдието. Той е нещо като главния секретар на МВР който се назначава от министъра. И защо прокуратурата и МВР трябва да са отделни - те са все от обвинението.

    Коментиран от #127, #128

    11:08 22.04.2026

  • 101 ТЕ СВИНЧЕТАТА

    7 1 Отговор

    До коментар #90 от "Браво":

    ТЕ ПЪРВА ЩЕ УСЕТЯТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ.ИМА ЕДИН ДОКТОР НЕНКОВ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА ДАНО НЕГО СРЕШНА ЩЕ ГО РАЗЦЕЛУВАМ .

    Коментиран от #118

    11:09 22.04.2026

  • 102 ЧеБурашка

    3 0 Отговор
    Бобка, ти и кураторите сте абсолютно дъно...

    11:09 22.04.2026

  • 103 Някой

    1 0 Отговор
    Оспамил съм прокуратурата със сигнали за едни безмозъчни престъпници, дето за звукови записи имам как се реди кой кого убил и самопризнания за убийства, лежане в затвор, кого вкарали, присъди, наркотици и така нататък. Не може да ги накараш да работят по никакъв начин. Едва ли не труп да хвърлиш на бюрото на главният прокурор, ще ти каже че това не е негова работа и да го разкараш.
    Ако някой от там се заинтересува намираемо по:
    пр. пр. №17441/2025г
    557/26г
    И друго ново имаше. Някой в прокуратурата трябва да научат, че за престъпленията следват наказания - включително за тях!

    11:09 22.04.2026

  • 104 ГьостериЦа с чворове

    5 0 Отговор
    Демек и тоя над когото е само Господ разбира само от едно - да види срещу себе си гласоподавателя с гостерицаТа с чворове.

    11:10 22.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Бай Ставри!

    4 0 Отговор
    Деца мои !

    От кога ви чакам...

    11:11 22.04.2026

  • 107 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тити на Кака":

    Ама ти много си компетентен, иди да ги консултираш Радевите хора !!Що губиш време и талант тук?

    Коментиран от #117

    11:12 22.04.2026

  • 108 Конспиратор

    2 4 Отговор
    Подаването на оставка ден след изборите след ултиматум от новоизбран депутат Демерджиев, е демонстрация, че прокуратурата е зависима от власт имащите.

    11:12 22.04.2026

  • 109 един

    0 3 Отговор
    Споко,подмяна ще е работата,пак комуне-пазител ще сложат,хвърлят прах в очите на наивниците,досега защо не подаде оставка?а сега изведнъж хоп стана много съвестен!

    11:12 22.04.2026

  • 110 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    А бе то било много лесно, но явно е нямало кой да го направи.... (подтикне към това)

    11:13 22.04.2026

  • 111 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "СГЛОБКИ ЗБОГОМ":

    Всъщност радостта ти по този казус е преждевременна - за да бъде избран нов, легитимен ВСС / който единствен може да избере нов ГП/, е нужно "160" парламентарно мнозинство, а ПБ разполага със 131 депутати. Ще им трябват минимум още 29 гласа.
    Преведено за тъповати възторженяци от твоя сталински тип - сглобката по проблема ВСС е неизбежна.

    11:13 22.04.2026

  • 112 Засега

    5 2 Отговор
    Не бързайте да се радвате. Засега това е прегрупиране на мушмороците.

    Коментиран от #116

    11:13 22.04.2026

  • 113 Не се ядосвай!

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Майорчо подъл,":

    Нали знаеш как им викахме на такива...-
    ,,Овенни"...!
    Тоя е прякото доказателство за това твърдение...👍!

    11:14 22.04.2026

  • 114 Гражданин

    5 0 Отговор
    Удовлетворение. За това гласувахме. Тази кочина да се разтури!...и този който не обвини нито един корумпиран политик от върховете, въпреки достатъчно факти изнесени в публичното пространство, да си ходи.

    11:14 22.04.2026

  • 115 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Майора":

    Молете се да не дойде някой като мен на власт, че ще върне крумовите закони.

    11:15 22.04.2026

  • 116 А НИМА...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Засега":

    Щеше да се радваш повече,ако тоя мушморок бе останал на власт...?!

    11:15 22.04.2026

  • 117 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "ТИГО":

    Буммммм, първият гениален тъППопитек реагира с характерната за този тип таланти безсилна злоба 😂😂😂Мараба, микроорганизъм!

    Коментиран от #136

    11:15 22.04.2026

  • 118 Можеш да му

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "ТЕ СВИНЧЕТАТА":

    Целунеш топките .

    11:16 22.04.2026

  • 119 Аааа

    0 0 Отговор
    А трепане кога?

    11:17 22.04.2026

  • 120 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    Защо се обръщаш към мен? Аз не съм откраднал една стотинка през живота си. Всъщност като малко дете бях взел стотинки от портмонето на баба за електронни игри, които тъкмо се бяха появили. Аз дори не знаех какво правя, но ме хванаха и много ми се караха. За 25 години като шофьор се сещам за едно нарушение за скорост, две за колан, едно за неправилен завой (пътят беше съвършено празен) и две за неправилно паркиране. Това са ми всичките престъпления в живота. Обзалагам се, че Радев няма да вкара никой в затвора. Залагам си живота, че няма да пипне Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #134

    11:18 22.04.2026

  • 121 Исторически парк

    3 1 Отговор
    плочките на гербавото домино почнаха да падат една по една ;) бас ловя, че сигурно вече е извън България ахахахах

    11:19 22.04.2026

  • 122 справедливост

    5 0 Отговор
    Разследване и затвор за открадване на прокуратурата от един нелегитимен бабаит.

    11:19 22.04.2026

  • 123 Град Козлодуй.

    4 0 Отговор
    Ха.ха.ха и сега бай Ставри софииски сентрален!

    11:19 22.04.2026

  • 124 Исторически парк

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "жжхх":

    свърши се с вас гербари ;) отивате в затвора!

    11:19 22.04.2026

  • 125 След една Година

    0 0 Отговор
    Да видим как ще е положението.

    Ще се търсят нови Спасители и Идоли.

    Коментиран от #132

    11:22 22.04.2026

  • 126 Българин...

    3 0 Отговор
    Гарван Гарвано Око не Вади!!! А нормално поне 25 години в затвора!6466

    11:22 22.04.2026

  • 127 звездите ми говорят

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Запознат":

    Поздравления за стремемежа за търсене на логични аргументи при отстояване на тезата.
    Относно конкретните предложения колкото и да са логични, има възможност да родят правен франкенщайн.
    (Избран от народа прокурор или съдия може и да е най-неприятният ти политик напр.Пеевски е следовател)
    Правосъдната система е трета власт и би трябвало да има законови текстове, които да й позволяват сама да се очиства от плявата, а не да я оправя назначен министър от изпълнителната власт (който може да е също Пеевски).

    Коментиран от #147

    11:23 22.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Значи можело

    7 1 Отговор
    Добре , че беше Демерджиев , че да му каже , че ако не си тръгне сам ще го изхвърли като мръсно коте от прокуратурата.Можело значи , воля се иска!

    11:27 22.04.2026

  • 130 мнение

    6 2 Отговор
    Първо трябваше да повдигне обвинения на петроханската секта, след това на националните предатели, подписали тайно споразумение с Украйна, и чак тогава да подава оставка.

    Коментиран от #138, #165

    11:30 22.04.2026

  • 131 Исторически парк

    7 0 Отговор
    герболяка изтича в канала и скоро тукашните тролеи ще останат безработни буахахах

    11:30 22.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Така ми се струва начи

    2 0 Отговор
    Мисля че при откриването на НС след седмица Бойко и Шиши ще държат портрети на Радев.

    Коментиран от #139, #141

    11:32 22.04.2026

  • 134 Ехааа...😂!

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Факти":

    ,,Залагам си живота, че няма да пипне Борисов и Пеевски"
    А после ако си умрял,как ще спорим,че не си бил прав...😂🤣😝?!

    11:34 22.04.2026

  • 135 гост

    3 0 Отговор
    Най накрая тръбата фи 50 се опря до г... на Сарафов...време е да се даде тласък...няма какво да изхвръкне защото той Очи няма...

    11:35 22.04.2026

  • 136 ТИГО

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Тити на Кака":

    Иди бе Радопитек ,кво се правиш на мъдър по форумите ?? Сподели мъдростта си с другите ! Има една сценка на Камен Донев "Как да не ни личи че сме тъпи " !Гледай я може и да ти светне зеленият чорап!

    11:35 22.04.2026

  • 137 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тити на Кака":

    Ох колко си ми умнико. Тогава как досегашния и.ф. главен прокурор е назначен от същият нелегитимен ВСС? 🥸

    11:37 22.04.2026

  • 138 един

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "мнение":

    Петроханската секта е само в болшевишките ви глави,способни сте само на лъжи и манипулации!От 44-та година България е във вашите ръце и е много видимо докъде я докарахте!

    11:38 22.04.2026

  • 139 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Така ми се струва начи":

    Ще ги турят в олтари като икони !И свещи ще им палят ама големи от 10 евро като на патриарха и Божигробски тамян !

    11:39 22.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Пламен

    0 1 Отговор
    Само,че Всс са си същите/ от герб и дпс/ и ще избарат нов прокурор за още 5г мандат - номерцата започват....

    11:49 22.04.2026

  • 143 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    Абе, хора, имайте уважение, вече съм на години, таман вчера 2 легла постлах за Боко и Шишо, а сега и трето трябва да застилам....

    11:49 22.04.2026

  • 144 Реалист

    2 9 Отговор
    Айде сега да слагат Прокурора на Черепа и да се оправят нещата...Цецо Василев чака на полусъединител от Сърбия също да се прибере. Жална й майка на тази държава в ръцете на Фатмака и Мафията!

    Коментиран от #153

    11:51 22.04.2026

  • 145 Баш Майстора

    6 1 Отговор
    Радев изгони Сарафа без още да е встъпил в длъжност

    11:52 22.04.2026

  • 146 Някой

    0 2 Отговор
    Добре на какво толкова се радвате ? Дори ПБ и ППДБ да сложат изцяло зависими от тях лица във ВСС (органът който избира Гл. Прокурор) това ще са 11 от 25 съдии. Не можете да разберете, че не сме 44-та година и такива работи дето си мечтаете няма как да станат. Дори Гл. Прокурор да е някакъв луд фен на Радев, анти-Бойко и Пеевски маняк пак има Съд, който се произнася по делото. После винаги има някакъв Съд, пред, който се обжалва. Накрая има Съд по правата на човека. Има външни наблюдатели на тия процеси, ако някой е осъден без доказателства. Нали Филчев така беше погнал Костов и само дето го разкарваха като мечка по съдилищата.

    Коментиран от #149

    11:54 22.04.2026

  • 147 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "звездите ми говорят":

    "би трябвало да има законови текстове, които да й позволяват сама да се очиства от плявата"

    И как ще стане тоя номер - кой ще очисти главния прокурор когато той назначава подчинените си прокурори които ще го избират - то с приказка "трябва" не става - дай конкретно предложение как да стане.

    Единствения начин някоя власт да е независима от друга власт е да се избира от народа директно - самоизбираща се власт е диктатура.


    За мен за да са независими трите власти трябва да се избират директно от народа - например да сме президентска република и президента избран с мажоритарни избори да назначава експертно правителство (изпълнителна власт) което задължително не е от депутатите. НС избрано на пропорционални избори работата му да е само изготвяне на закони и ратифициране на договори и в никакъв начин да не участват в изпълнителната власт, ВСС също да се избира от народа от предложени от тях магистрати. Тогава властите са независими. Всяка власт да може да контролира другите две.

    Коментиран от #156

    11:58 22.04.2026

  • 148 Мутри сбогом?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Едва ли. Мутрите са в бизнеса, не са в прокуратурата. Мутрите са рам където си получаваш заплатата.

    Коментиран от #169

    11:59 22.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 баце

    3 1 Отговор
    Много късно хвърли оставката. Този се мъчи да си спаси кожата защото ако продължи да наглее, първо ще го махнат, после ще го разследват както трябва, после направо ще го изхвърлят от прокуратурата и накрая ще го дадат на съд. Оставката е без значение, така или иначе ще трябва да плаща.

    12:04 22.04.2026

  • 151 Али Гатор

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "говори летище В.Левски":

    Билети за Дубай има самолети и места в тях няма а Шиши неможе да вземе всички които са назор , няма исвободни места и във фалконите.

    12:05 22.04.2026

  • 152 Артилерист

    4 1 Отговор
    Креатурата на мутрата Борисов и намагнитения Пеевски видя, че ще го уволнява дисциплинарно и подал оставка...

    12:05 22.04.2026

  • 153 Антитрол

    5 2 Отговор

    До коментар #144 от "Реалист":

    "Жална й майка на тази държава в ръцете на Фатмака и Мафията!"

    Ревете ли - сигурно до сега България цъфтеше и вържеше когато беше в ръцете на двамата толупи и мафията. Еврото и джудетата като управляваха беше добре нали.

    12:07 22.04.2026

  • 154 Мииии

    0 6 Отговор
    Голям зор беше да го накарат да си подаде оставката, за да избегнат правосъдие за договора с Боташ.

    12:07 22.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 звездите ми говорят

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Запознат":

    От кратката защита на тезата не е ясно как няма да бъде избран в прокуратурата или за съдия някой или няколко като Пеевски.
    Броят на избраните депутати затова не е 24 , а 240 с надеждата , че е по-малко вероятно всичките да зависят от желанията на един (например абсолютен монарх).
    Реформи се правят не само с желание и добри намерения, но и със знания.

    Коментиран от #170

    12:11 22.04.2026

  • 157 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "БАНко":

    То предупреждения и преди имаше ама той си стоеше защото двамата толупи го защитаваха а сега трябва да бяга докато е време че като дойде на власт ПБ ще го махнат но може и да го разследват и взе да му пари под краката.

    Коментиран от #162

    12:12 22.04.2026

  • 158 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Те я гласят, ама на Румбата тия евтини номера не му минават....... явно се надяват че като подаде оставка и всичко щ се размине, после ще назначат другата марионетка и готово! Да, ама не.......пак ще има смяна на ВСС за да се изберат по-читави хора и съвсем нов главен прокурор (ако пък не се вземе решение да се закрие тази длъжност) дето ще почне да върши работа, а не само да пази мутрите!

    12:13 22.04.2026

  • 159 Някой

    0 2 Отговор
    И като продължение на последния ми коментар - това е и причината "овладяната" прокуратура и съдебна система да не е вкарала нито един опозиционен политик или човек изобщо, просто щото така им е кеф на управляващите. А, това, че Гл. Прокурор "пази" някой е просто тъпо, понеже има евро-прокуратура и един куп местни и извън-национални опции.

    12:14 22.04.2026

  • 160 Мнение

    2 0 Отговор
    Разтребил си е документите, разбрал се е с прокурорсакта колегие на ВСС, кой да сложат временно изпълняващ длъжността, та да дозамаже следите доката изберат нов ВСС, който да обяви конкурс, да избере и да назначи нов гл.прокурор.

    12:15 22.04.2026

  • 161 Ами

    1 0 Отговор
    Сега срещу кого ще се борим?

    12:15 22.04.2026

  • 162 звездите ми говорят

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Запознат":

    Като подава оставка, не значи, че няма да го разследват, ако открият доказателства за пресъпно поведение, може и да бъде осъден, но това са само предположения под условието: ако.

    12:16 22.04.2026

  • 163 МНОГО РАБОТА ИМА РАДЕВ

    1 0 Отговор
    Много хора много крадоха последните 15 години.

    Коментиран от #166

    12:16 22.04.2026

  • 164 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Направили са му предложение на което не е могъл да откаже.

    12:18 22.04.2026

  • 165 Да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "мнение":

    Следващия главен прокурор ще го направи това, тоя да се маха веднага, и да го съдят или тричат.

    12:18 22.04.2026

  • 166 възможности

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "МНОГО РАБОТА ИМА РАДЕВ":

    Само Радев остана бедняк 9 години. (имаше съветник заснет с получен книжен плик с пачка "пури")

    Коментиран от #171

    12:20 22.04.2026

  • 167 ШИШИ AIRlines

    1 0 Отговор
    Шишии ще го закара в Дубай на частния фалкон

    12:21 22.04.2026

  • 168 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "звездите ми говорят":

    Колега, Не е искал само той оставката с "ултиматум". Искаха я всички хора на протестите.

    12:22 22.04.2026

  • 169 Бъдеще

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "Мутри сбогом?":

    Прав си, ама корупцията при мутрите и властта беше прикривана от точно тази прокуратура. Та в тая връзка махането на сарафов е добра новина. Но не се знае кой ще е следващия разпъващ чадъри..

    12:23 22.04.2026

  • 170 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "звездите ми говорят":

    "как няма да бъде избран в прокуратурата или за съдия някой или няколко като Пеевски"

    Ами Пеевски не може да купи целия български народ а на мажоритарни избори няма шанс но като влезе в НС с 12% от 30% гласували българи и съвсем лесно овладява прокуратура и съдии - няколко човека лесно могат да бъдат купени но целия народ не може.

    Пък ако повече от 50% гласуват за Пеевски - това е тяхна воля и заслужават някой като него да ги управлява. Със сигурност обаче на следващите избори ще го сменят.

    Ти ми кажи как ще стане "самоочистването от плявата" ако се самоизбират както сега или се назначават партийно и никой не може да ги контролира защото били "независими".

    Добър е този който се харесва на по-голямата част от народа - това е демокрацията а другото е ала-бала.

    Коментиран от #172

    12:24 22.04.2026

  • 171 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "възможности":

    "имаше съветник заснет с получен книжен плик с пачка "пури"

    Обаче забравихте за чекмеджетата с пачките еваци и кюлчетата - съветник на Радев бил заснет с плик - колко плика ще трябват само за чекмеджето на толупа.

    12:28 22.04.2026

  • 172 звездите ми говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Запознат":

    """Ти ми кажи как ще стане "самоочистването от плявата"""
    Нямам претенциите да имам готово решение на този проблем пред съдебната власт.
    Имам мнение само за очевидните нелепи политически обслужващи предложения за проблема чрез мантрата съдебна реформа.
    Преди пет години президента имаше изготвени от юридически екип предложения за конституция, които пета година подобрява, без да обявява текстове - не е толкова тривиално решението.
    Реформи се правят и със знания.

    12:40 22.04.2026

  • 173 Йордан

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "българина":

    Наистина, границите трябва да бъдат затворени,за някои лица.Защото в противен случай много боклук ще се изнесе и,ходи го събирай после.

    14:52 22.04.2026

  • 174 Топ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гечко":

    Боклук

    14:53 22.04.2026

  • 175 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "бай герги":

    Бай Гергееее бай герге ,злоба ,злобаааа.

    14:59 22.04.2026

  • 176 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Майора":

    Стига си се плюнчил другарю майор.

    15:05 22.04.2026

  • 177 Бай Дън Сяо Пън

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "с теб сме Боби":

    Ами излизай на протест да го подкрепяш ! То и онази от джуджетата излиза да подкрепя каскета , ама тя поне вършеше хубави неща с ръце и без ръце

    15:43 22.04.2026

Новини по градове:
