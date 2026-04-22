10 тайни на Елизабет II, които кралицата отнесла в гроба си

Преди 100 години се ражда бъдещата кралица Елизабет II на Великобритания. Елизабет Александра Мери, както е рожденото ѝ име, проплаква за първи път на 21 април 1926г. в Мейфеър, Лондон

Кралицата си отива само няколко години преди юбилея си - издъхва на 8 септември 2022 г. в замъка "Балморал", поставяйки рекорд в съвременната история за най-дълго царуване на монарх, заемайки трона в продължение на 70 години и 214 дни.

Тя оставя след себе си четири деца и осем внуци. Елизабет II винаги е била обградена от множество слухове и скандали. Ето най-забележителните от тях:

Казват, че Елизабет II...

Толерирала изневерите на съпруга си

Принцеса Елизабет се омъжила за Филип Маунтбатън, принц на Гърция и Дания, на 20 ноември 1947 г.

Лилибет се сприятелила с младия представител на свалената гръцка монархия, когато той бил на 18, а тя само на 13. Бракът им продължил близо 74 години, но бил помрачен от слухове за изневярата на Филип, които, разбира се, редовно били отричани.

И не ставало дума за афера със съветската балерина Галина Уланова, както е представено в телевизионния сериал „Короната“. Говорело се, че херцогът на Единбург е имал връзка с актрисата Пат Къркууд. Говорело се, че веднъж, когато Елизабет била бременна с първото им дете, той прекарал нощта с актрисата. Самият херцог не е коментирал това. Къркууд казал на един журналист:

„Животът ми щеше да бъде много по-прост и щастлив, ако принц Филип, вместо да се появи неканен в гримьорната ми, се беше прибрал при бременната си съпруга в нощта, за която всички питат.“

Освен това се носели слухове за афери на принц Филип с телевизионната звезда Кейти Бойл, певицата Елен Корде, актрисата Мерл Оберон, писателката Дафни дю Морие, братовчедката на кралицата принцеса Александра и Александра Хамилтън, херцогиня на Аберкорн (потомка на Пушкин). И съвсем наскоро, писателят и историк Андрю Лоуни публикува книга, в която твърди, че една от любовниците на принц Филип е била Сюзън Барантес, майката на снаха му, Сара Фъргюсън.

Била груба с по-големите си деца

В продължение на много години Елизабет II е критикувана за безразличието, което проявявала към децата си, особено към по-големите. Принц Чарлз, роден през 1948 г., и принцеса Ан, родена през 1950 г., били оставяни на грижите на бавачки за дълги периоди от време от майка си от ранно детство. Когато на съпруга ѝ принц Филип е предложена служба в Малта, Елизабет заминава с него, оставяйки бебето Чарлз във Великобритания. От 1949 до 1951 г. двойката живее сама в Малта. Едва през 1950 г. Елизабет напуска за кратко острова поради бременността си, но след раждането на принцеса Ан тя се връща при съпруга си. Въпреки че кралицата е критикувана за отношението си към децата си, има и защитници, които казват, че тя се е придържала към старомодна система на възпитание. Тя не е очаквала емоционална връзка между аристократична майка и дете, но оставянето на бебе на грижите на бавачки и баба и дядо се е смятало за напълно нормално.

Отървала се от принцеса Даяна

Това е може би най-зловещият слух за кралица Елизабет II: според конспиративните теории тя стои зад смъртта на бившата си снаха, принцеса Даяна, на 31 август 1997 г. в Париж, защото искала да предотврати сватбата на лейди Даяна с любовника ѝ Доди ал Файед. Една от причините за разпространението на тази версия за смъртта на принцесата е странната реакция на Елизабет II, която прави публично изявление относно смъртта на бившата си снаха едва на 5 септември.

В продължение на няколко дни вестниците публикуват заглавия като „Къде е нашата кралица?“

Елизабет II се появява публично за първи път в замъка Балморал, където посещава издигнатия там мемориал, посветен на Даяна. На следващия ден тя посещава подобен мемориал в Бъкингамския дворец и произнася телевизионна реч „като ваша кралица и като ваша баба“. В речта си кралица Елизабет II заяви, че „винаги е уважавала и се е възхищавала на Даяна“ и обясни, че през последните няколко дни в замъка Балморал семейството се е опитвало да помогне на принцовете Уилям и Хари да се справят със смъртта на майка си.

Използвала правото си на вето в парламента, за да защити личните си интереси

В съвременния свят британският монарх няма правомощия да влияе върху решенията на правителството. Съществува обаче така нареченото „кралско съгласие“, което монархът дава на парламентарни законопроекти, засягащи лични интереси.

През 2021 г., дори Елизабет II е още жива, разследване на вестник „Гардиън“ разкри, че в продължение на десетилетия кралицата е влияела върху формулировките на законопроектите, за да прикрие огромния размер на личното си богатство.

Залагала на конни надбягвания

Известно е, че Елизабет II, както много други членове на кралското семейство, е обичала конната езда и конните надбягвания. Нещо повече, личното ѝ богатство е нараснало, отчасти, благодарение на участието на кралските коне в състезания. От 1988 до 2022 г. те са се състезавали в 3446 надбягвания, като са спечелили 567 от тях. Общо това донесло на Нейно Величество 6,7 милиона паунда награден фонд. Дали е залагала, е открит въпрос. Поне никой не го е потвърдил официално, разбира се. Въпреки това, през 2020 г. вестник „The Sun“ съобщи, че кралицата е спечелила 6 милиона паунда в конни надбягвания. Самата Елизабет II твърди, че не играе хазарт. Но семейството ѝ казва, че всяка сутрин по време на закуска е изучавала „The Racing Post“ – вестникът, който анализират залагащите.

Криела братовчеди с деменция

Елизабет II наследява тази мрачна история от своите роднини по майчина линия. През 1919 и 1926 г. братът на майка ѝ, Джон Хърбърт Боуз-Лайън, и съпругата му Фенела имат две дъщери, Нериса (най-голямата) и Катрин (най-малката). И двете имат слабоумие - никога не се научават да говорят. Баща им умира през 1930 г., а смъртта на жените е обявена през 1940 и 1961 г.

Едва през 1987 г., благодарение на публикация в The Sun, е разкрито, че Фенела е излъгала за смъртта на дъщерите си. Всъщност, през 1941 г. те са изпратени в специализирана институция. Нериса умира през 1986 г., а сестра ѝ умира през 2014 г., което означава, че тя е била все още жива през 1987 г. Преди скандала никой в кралското семейство не споменава роднини с вродени дефекти. В отговор на критиките Бъкингамският дворец заявява, че „това е въпрос на семейство Боуз-Лайън“.

Разрушила връзката на сестра си, принцеса Маргарет

Докато Елизабет II наистина беше нерешителна по отношение на братовчедите си, нещата бяха съвсем различни със сестра ѝ Маргарет. По-малката принцеса беше непокорна от детството си, което я отличаваше от по-голямата ѝ сестра – бъдещата кралица.

Малко преди коронацията Маргарет призна за афера с Питър Таунсенд, главен коняр на баща им, който имал съпруга и две дъщери. Таунсенд се развежда и предлага брак на Маргарет, но Елизабет II, за да избегне скандал, моли сестра си да отложи обявяването на годежа за след коронацията. На телевизионната церемония обаче пресата забелязва прекалено топлите отношения между сестрата на кралицата и Питър Таунсенд. Веднага им приписва афера и Елизабет II се намесва отново. Този път тя моли сестра си да изчака, докато навърши 25 години, и след това да прави каквото си поиска.

Междувременно Питър Таунсенд е изпратен на работа в Белгия. Раздялата си взема своето – принцеса Маргарет така и не се омъжва за любовта на младостта си.

В края на 50-те години на миналия век принцесата решава да се омъжи за фотографа Антъни Армстронг-Джоунс. По време на годежа им Елизабет II е бременна за трети път. За да не разсейва обществеността от раждането на друг принц, тя отново помолила сестра си да почака – този път с обявяването на предстоящата ѝ сватба (само да знаеше в какъв скандал ще бъде забъркано третото ѝ дете, Андрю, по-късно!).

Поддържала близки отношения с приятеля си от детството, лорд Карнарвън.

В продължение на много години Елизабет II била тясно свързана с приятеля си от детството, Хенри Джордж Реджиналд Молиньо Хърбърт, 7-ми граф на Карнарвън, лорд Порчестър, когото кралицата наричала просто „Порчи“. Връзката им изглеждала толкова близка, че мнозина смятали графа, който починал през 2001 г., за любовник на Елизабет II.

Кралицата познавала Порчи от младостта си. Той бил обявен за довереник на Елизабет II, а през 1956 г. синът на граф Карнарвън, Джордж Хърбърт, станал кръщелник на Нейно Величество. Биографите обаче все още не са склонни да вярват, че те действително са имали романтична връзка.

Към края на живота си дементирала и тя

В края на 2022 г. е публикувана биографията на Джайлс Бриндрет „Елизабет: Интимен портрет“, в която се твърди, че кралицата е починала от миелом, злокачествено заболяване, от което е страдала в последните си години. Според автора това обяснява постоянната ѝ умора, загуба на тегло и проблеми с мобилността.

Междувременно кралският биограф Андрю Лоуни твърди, че Елизабет II е страдала от сенилна деменция към края на живота си. „Хората не осъзнават, че до края на живота си тя е била напълно неразположена“, пише той. Това обаче е оспорено от онези, които са се срещали лично с Нейно Величество.

Малко преди смъртта си нарекла Борис Джонсън "идиот"

Авторът Тим Шипман, в книгата си „Вън“, твърди, че кралица Елизабет II не е скъпила думите си, когато е научила, че британският премиер Борис Джонсън ще напусне поста си през юли 2022 г. „Е, поне този идиот няма да участва в погребението ми“, казала тя.

Самият Борис Джонсън, разбира се, не е съгласен. През 2024 г. той заяви, че Елизабет II не би могла да каже подобно нещо, дори само защото премиерите не погребват монарси.

Източник: www.gazeta.press