  Тема: Избори

Мартин Димитров: Решението на Асен Василев за Пловдив е скандално

22 Април, 2026 08:26 9 209 185

  • манол пейков-
  • мартин димитров-
  • асен василев-
  • пловдив

Присъствието на Манол Пейков в Народното събрание е от изключителна важност за формацията

Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остри критики към коалиционното поведение на "Продължаваме промяната" отправи членът на Националния съвет на "Да, България!" Мартин Димитров в публикация във Facebook. Причината за недоволството е решението на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, което автоматично лишава от парламентарно място местния представител Манол Пейков.

В своята позиция Димитров определя амбицията на Василев като скандална. По думите му, макар представителите на "Да, България!" многократно да са гласували в свой ущърб в името на коалиционното спокойствие, техните партньори често налагат собствената си визия. "Една коалиция е сложно нещо, в която намирането на баланси и разбирането на най-важното е от огромно значение", написа Димитров на своята страница в социалната мрежа.

Според Димитров присъствието на Манол Пейков в Народното събрание е от изключителна важност за формацията. Той го описва като консистентен политик с ясна позиция и сериозен опит, припомняйки заслугите му за българската култура чрез издателската му дейност и категоричния му отпор срещу "Възраждане".

"Да се инатиш и да тропаш с краче, както прави Асен, не е особено достойна постъпка. А като коалиционно поведение е под всякаква критика", заяви категорично Димитров в публикацията си.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    202 7 Отговор
    Ма верно си пияндето отпада?!
    Спящата красавица?!
    Не може да бъде!!!

    Коментиран от #77

    08:30 22.04.2026

  • 2 78291

    130 10 Отговор
    Гледай си твойта партия ,какво говориш за другите те могат да си решават за тях,не мога да разбера защо се месят в ПП,като искат да си вземат и Божанков и Манол при тях

    Коментиран от #35

    08:30 22.04.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха ха ха

    153 7 Отговор
    Само питам тошку и балаббанчо кога ще се появят да се изкажат

    Коментиран от #134

    08:31 22.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    39 81 Отговор
    Абе къде е Копейкин

    Коментиран от #48, #147

    08:31 22.04.2026

  • 5 Аз съм от ссср

    150 5 Отговор
    Тъкмо ще има време да си пие по цял ден.

    Коментиран от #170

    08:31 22.04.2026

  • 6 Хмм

    129 21 Отговор
    Браво на Асен Василев!

    Коментиран от #22

    08:32 22.04.2026

  • 7 Дзак

    20 124 Отговор
    Манол Пейков е по-интелигентен, от другите им депутати взети заедно!

    Коментиран от #49

    08:32 22.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    53 28 Отговор
    МАЙКА МИ НА 80 ГОДИНИ
    Е КРЪСТИЛА АСЕНЧО - МИШОКА ЛИЛО
    ПО ПОПУЛЯРЕН ДЕТСКИ ЛОШ ГЕРОЙ ОЩЕ ОТ СОЦА :)
    ......
    ОЧИЧКИТЕ МУ БИЛИ НА МАЛЪК ХИЩНИК ЛЕШОЯД ;)

    Коментиран от #114

    08:32 22.04.2026

  • 9 Чичо Румен

    57 7 Отговор
    Купонът се отлага ????? Марш на дебеларием. Ши. Шииииии

    Коментиран от #105

    08:32 22.04.2026

  • 10 Дядо Гого

    160 21 Отговор
    И ПП и Да България са антибългарски и трябва да се закрият!!! А Манол Пейков освен да спи в парламента и да ръси простотии, друго не е направил!

    Коментиран от #80

    08:33 22.04.2026

  • 11 Браво

    120 9 Отговор
    Напълно подкрепям Асен. Много добре че манолчо е вън

    08:33 22.04.2026

  • 12 Пкп

    45 3 Отговор
    Лошо ни е

    08:33 22.04.2026

  • 13 психопата на снимката

    95 4 Отговор
    няма нужда от коментар

    08:33 22.04.2026

  • 14 Политическо ремърке

    106 5 Отговор
    ДБ нямаше да са в парламента, ако се явяваха самостоятелно. Те са СДС на ПП. Да си приберат юридическия капацитет Христо Иванов и да се пробват самостоятелно.

    Коментиран от #36, #137

    08:33 22.04.2026

  • 15 Данчо ментата

    61 4 Отговор
    Леле майкооооо

    08:34 22.04.2026

  • 16 Възраждане

    47 25 Отговор
    Какво сте очаквали от еврожиендърче като Кокорчо? Но признайте, че много яко ви наказа

    08:34 22.04.2026

  • 17 Причината е ,

    69 8 Отговор
    че след тези избори за пръв път ПП имат по- малко депутати от ДСБ и ДБ,
    Естествено, Кокора го е яд!

    Кокора е избран и в София , и в Пловдив.
    Манол е от ДБ и е втори след него в Пловдив.
    Ако Кокор влезе от Пловдив , лишава Манол от депутат.
    Влиза депутатка от София , която е от ПП.

    Коментиран от #26

    08:34 22.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пъпеш другото име на Каунь

    49 18 Отговор
    Крайно време е да се махне тая мажоритарна система и да се гласува за личност!

    Искам да знам, за кого гласувам! Да се яви и да ме убеди защо да гласувам за него!

    Къв е тоя Асен Василев? Къв е тоя Радев? Кой е местният ми представител и защо никога не е стъпвал в родното ми село? Сигурно не може и да го намери на картата, но ми бил първи в листата!

    Това не е "демокрация" това е подигравка.

    Коментиран от #39

    08:40 22.04.2026

  • 20 Вашетомнение

    82 7 Отговор
    Всъщност асен василев направинещо добро. Алкохолната карикатура няма място в парламента.

    Коментиран от #82

    08:43 22.04.2026

  • 21 Мнение

    72 5 Отговор
    Много хубаво че пияния няма да е в парламента!

    08:44 22.04.2026

  • 22 Подкрепям Асен Василев!

    70 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    В НС,няма място за подпийнали театрали,с каруцарско поведение,от които партията само губи авторитет и позиции...!

    08:45 22.04.2026

  • 23 айде дърпайте

    69 2 Отговор
    Манол освен пиян с друго няма се запомни

    08:45 22.04.2026

  • 24 Хвани единият, удари другият!?

    61 3 Отговор
    Този Манолов бил полезен, с какво запълва по добре тоалетната ли, за нищо друго не става.

    08:45 22.04.2026

  • 25 Йеронимус БОШ

    67 5 Отговор
    Охаааааа ! Настъпаха личния интерес на Манол и той пропищя ! Карай ! Светът не свършва. Да не се е родил ДЕПУТАТ , че толкова много писка ?

    08:47 22.04.2026

  • 26 Хмм

    19 2 Отговор

    До коментар #17 от "Причината е ,":

    естествено, че ще държи за своите

    08:47 22.04.2026

  • 27 най-краткият виц

    53 5 Отговор
    Манол Пейков политик.

    Коментиран от #44, #108

    08:48 22.04.2026

  • 28 свиреп ОХЛЮВ

    64 3 Отговор
    Манол се държи просташки , хашлашки , махленски ! Няма да липсва , освен на себе си !

    Коментиран от #109

    08:49 22.04.2026

  • 29 Боруна Лом

    42 3 Отговор
    БИТИЯТ БИТ И ДРУГОТО СИ ГО ЗНАЕМ!И ПЕЙКОВ..ФАКТОР? АМА ДРУГ ПЪТ!

    Коментиран от #100

    08:50 22.04.2026

  • 30 Възраждане

    41 5 Отговор
    В Украйна го чакат с питка и сол

    Коментиран от #41

    08:50 22.04.2026

  • 31 немо

    42 2 Отговор
    тия ще се изтрепят в борба за кокала, т.е. за сладкото депутатско място

    Коментиран от #33, #78

    08:50 22.04.2026

  • 32 Трол

    35 8 Отговор
    Манол го държаха в парламента само за да дразни Коцето и Цончо. Сега като ги няма тях, и той не е необходим.

    Коментиран от #37

    08:51 22.04.2026

  • 33 мъка

    22 1 Отговор

    До коментар #31 от "немо":

    Кюфтета в стола са евтини

    08:51 22.04.2026

  • 34 нннн

    48 3 Отговор
    Просташкият вид,, език, държане на Пеков няма да ми липсват.

    08:52 22.04.2026

  • 35 Прав си!

    49 2 Отговор

    До коментар #2 от "78291":

    Мартин Димитров и Атанас Атанасов, гонят по стаж като депутати Данчо Ментата от ДПС и Лъчо Мозъка от гербавата банда. Вечните депутати жадни за тлъста депутатска заплата.

    08:52 22.04.2026

  • 36 те пък

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Политическо ремърке":

    ПП сигурно щяха да бъдат.

    08:52 22.04.2026

  • 37 Е как,ве...?!

    22 2 Отговор

    До коментар #32 от "Трол":

    Коцето и Цончо влизат в парламента...?!

    08:53 22.04.2026

  • 38 хмм

    39 0 Отговор
    Отстрани изглежда, че Мартин Димитров тропа с краче. Щом са се съгласили вече с подредбата на листите, трябва да са предвидили и такова развитие на събитията.

    Коментиран от #42

    08:53 22.04.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    15 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пъпеш другото име на Каунь":

    Ама ти нямаш мажоритарна система, бе. Кво ще махаш? Имаш пропорционална система за гласуване с мажоритарен елемент - преференции. При мажоритарна система за гласуване никога не можеш да махнеш от власт такива , като БОЙКО или ППДБ , щото който има власт, той печели.

    08:53 22.04.2026

  • 40 не карай пил

    40 2 Отговор
    Сега Манолчо може да се гушне с Божанката и да си спретнат коалицийка "Шише за България"

    08:55 22.04.2026

  • 41 ЗЕВЗЕК!

    32 2 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане":

    В Украйна,с нетърпение го чакат да му зачислят АК,каска...мешка и директно на фронта...!

    08:56 22.04.2026

  • 42 Хмм

    20 1 Отговор

    До коментар #38 от "хмм":

    Асен Василев е от Хасково и е водач на листата там, дал е въмзожност на местните да изпратят депутат в НС

    08:56 22.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Друг кратък виц

    27 2 Отговор

    До коментар #27 от "най-краткият виц":

    Манол Пейков-трезвен

    08:58 22.04.2026

  • 45 д-р Бръкнигъзов

    30 1 Отговор
    станислав анастасов и данчо ментата аут- музика за ушите ми, а манолчо е един безполезен отпадък, за който малтинчо напразно риве....

    08:59 22.04.2026

  • 46 Некой си

    20 4 Отговор
    Псевдоединните псевдодеморати, а всъщност - обикновен планктот, ще си избодат очите заради ограничения брой свободни места занастаняване у парламенто.
    Каква фуДболна драма се вихри от екрана, драги зрители!
    И един въпрос към жълтия планктон - след две седмици, когато наричания от вас чорап и резидент предложи на асан василев поредна сглобка под една или друга форма, ще продължавате ли да храчите или ще смените рефрена?
    Щото някои помним повече от 3 седмици и не сме забравили коалицията на кънев с борисов, коалицията на простокиро с БСП и сглобката на простокиро и кокорестия с борисов.

    Коментиран от #69

    09:01 22.04.2026

  • 47 ужас

    27 2 Отговор
    Задава се скука. Без пейков, божанков, радостин, тошко африканския, анастасов дпсаря, данчо ментата, балабанов, простокиро, лена, ...пълна скука. А копейкин какво ще прави сам.

    09:04 22.04.2026

  • 48 Виж

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    в леглото си

    09:05 22.04.2026

  • 49 хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Да, когато е трезвен.

    09:06 22.04.2026

  • 50 Мартин Димитров

    25 3 Отговор
    е време да слезе от политическата схема. Манол Петков сам се е отказал в полза на друг пловдивчанин. А е и много креслив. Нямаме нужда от литератор в НС, а от финансисти и юристи. Ако не бяха ПП, ДБ никога нямаше да помиришат парламента. Най- голямата грешка на ПП, че направиха коалиция с ДБ. На ПП предизборните програми са градивни и смислени. А Мирчев и Божанков ходят и се заяждат, но като видяха Радев му се сложиха веднага, както се слагаха на Борисов и Пеевски. Да не говорим за Христо Иванов - лицемера.

    09:06 22.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Наглост

    6 15 Отговор
    Прав е ! Поведението на А.Василев е скандална неблагодарност !

    09:07 22.04.2026

  • 53 Насладите се боричкат за място

    14 2 Отговор
    Макарите се боричкат за място в парламата! Всички политици са маскари казал Алеко Константинов преди век и продължава да е верно! Манол Пейков и той в маскара.

    09:08 22.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма да има наздраве и винарки

    23 2 Отговор
    Един некъпан по малко

    09:10 22.04.2026

  • 56 Хе-хе

    24 3 Отговор
    Като искаш Манол, излез ти и да влезе Манол! Не ви ли е срам, че децата гласуват за ПП, а влизате вие с повече депутати от тях! Жалко, че Асен не се яви без вас на този вот! Той отдавна знае, че ви интересуват само собствените ви бизнес схеми!

    Коментиран от #86

    09:11 22.04.2026

  • 57 Аква

    22 2 Отговор
    С какво толкова е важен Манол Пейков? С винениците!!

    09:14 22.04.2026

  • 58 хахх

    7 2 Отговор
    Ония с лакираните нокти влиза ли,?

    09:15 22.04.2026

  • 59 Мартинчо

    23 0 Отговор
    Манол Пейков сам си е виновен. Чили Попов е събрал повече преференции от Пейков, така че драмата е там. А не в Асен Василев.

    09:16 22.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Браво на Асен Василев

    25 3 Отговор
    Той има усет за подбор на хора, поздравления, че е изхвърлил тия пуяндур и оня другия наглец Явор божанков

    09:19 22.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Точно така

    21 2 Отговор
    И този пияница не се наяде и напи. Отврат!

    Коментиран от #103

    09:21 22.04.2026

  • 64 Да го пратят на фронта в украина

    19 3 Отговор
    Аман от защитници на зеленски, дето обаче все в партийния дом се навират да се крият...

    09:22 22.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ццц

    12 2 Отговор
    Без депутатската заплата доказалият се кадър ще продължи на евтин алкохол и съвсем ще окьоравее. Тази година в опозиция може да няма допълнително стимулиране за дрехи и очила. Макар, че като гледам снимката и да е имало този не ги е усвоил по предназначение, а чрез черния дроб.

    09:25 22.04.2026

  • 68 жоро

    26 1 Отговор
    Манол Пейков е най-големия простак, който съм виждал в парламента!
    Не му е мястото там. Груб, невъзпитан, индивид с вид на клошар, раздърмасан, рошав, въобще неугледен вид за депутат.
    Става за председател на ткзс, а не за депутат.

    Коментиран от #73, #115, #152

    09:27 22.04.2026

  • 69 Зеления

    11 5 Отговор

    До коментар #46 от "Некой си":

    "И един въпрос към жълтия планктон - след две седмици, когато наричания от вас чорап и резидент предложи на асан василев поредна сглобка под една или друга форма, ще продължавате ли да храчите или ще смените рефрена?"

    След 2 седмици от чорап Радев ще стане...Господин Радев
    След 6 месеца, когато откаже следващата безплатна доставка на оръжие за Украйна, отново ще стане зелен чорап
    След 7 месеца в знак на солидарност към Украйна пред министерски съвет ще излязат 546 розови дебили да искат оставка на Радев

    Коментиран от #97, #98

    09:30 22.04.2026

  • 70 Имаше едно пиянде в парламента, то ли е?

    12 1 Отговор
    А бе верно ли е че си пиянде и пукница. Ти ли беше пияндето в предния парламент? Е па немаш място в парламента, одиш пиян на работа и нищо не правиш.

    09:30 22.04.2026

  • 71 Мухаа ха!

    14 1 Отговор
    Този не цвилеше,и не точеше сопли,че имало " Велчова завера" преди изборите.Защото си вярваха,че всичко в списъците за кандидат депутат,ще е вътре. Сега...Олеее,ле, кой ми се изтакова в гащите! Тази пас мина,е същата риба- прилепало,като другите - от СДС.Ако не е Бойко ,или ПП,не могат самостоятелно да съберат и половин процент гласове.Огромна грешка допуснаха ПП още в началото,можеха да продължат сами,но се подлъгаха,че инч Хай и група,ще им разтвори по голямо ветрило при бъдещи избори.Прецакаха се здраво! Загубиха много гласове, точно заради тяхното присъствие,като коалиция.

    09:33 22.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 АБВ

    10 3 Отговор

    До коментар #68 от "жоро":

    "Манол Пейков е най-големия простак, който съм виждал в парламента!
    Не му е мястото там. Груб, невъзпитан, индивид с вид на клошар, раздърмасан, рошав, въобще неугледен вид за депутат.
    Става за председател на ткзс, а не за депутат."

    Това описание е валидно за всички типични умнокрасиви жълтопаветници.

    Коментиран от #95, #102

    09:36 22.04.2026

  • 74 ?????

    13 2 Отговор
    Ха ха.
    Местата в НС не стигат за всички умни и красиви на които много се искаше пак да ни управляват по втория начин.
    Надявам се на Радев да му стигне акъла да не им се връзва.
    А още по-добре да си спомни "Тарас Булба" на Гогол(украински автор според сегашната власт в Киев) -
    "Послушно, като дете, слезе Андрий от коня си и застана пред Тарас ни жив, ни мъртъв.
    — Стой и не мърдай! Аз съм те родил, аз ще те убия! — каза Тарас и като отстъпи крачка назад, свали от рамото пушката си."

    Коментиран от #93

    09:38 22.04.2026

  • 75 Браво

    11 1 Отговор
    пияндето - май-у-ско изчезва

    09:40 22.04.2026

  • 76 Голяма драма

    9 1 Отговор
    Пейков да си гледа печатниците.

    Коментиран от #116

    09:47 22.04.2026

  • 77 Нормално

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Асената и Прогреса - ръка, за ръка..

    Коментиран от #96

    09:48 22.04.2026

  • 78 Кахдер

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "немо":

    За да не се прецакват един друг трябва заплатат там да е не повече от 1000 евро бруто и да си помислят как е с 450 чисто за над 1 милион Българи реално. Тяхната тогава ще си е направо средната за страната . Полицай с 2500 Е и депутат с 1000 . Първите ,някои от тях поне работят нещо полезно за хората .

    09:50 22.04.2026

  • 79 Ник

    10 1 Отговор
    Не е прав Мартин Димитров. Би трябвало демокрацията да дава свобода на мислене и действия, а не задкулисни договорки, за каквито хленчи М. Димитров. ПП имат демократичното право да вземат решения в партията си, как да постъпят.

    10:01 22.04.2026

  • 80 Гутенберг

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо Гого":

    Да,но Манол чрез печатницата наследство от мама наливаше постоянно пари в ПП.Купуваше си депутатското място.Затова имаше алкохолно самочувствие.Но Асен е умен.Той разкара Киро простото и Лена.А сега и тази спиртосана мърша.

    Коментиран от #94

    10:06 22.04.2026

  • 81 Кокорчов фен

    8 2 Отговор
    Нищо де, сега миризливко ще влезе в украинския парламент ! Кво толкова квичат !

    10:11 22.04.2026

  • 82 проба

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вашетомнение":

    Дори преди да влязат в сградата на НС да се тестват с "дрегер".Там се гласуват закони и за алкохолици място няма.

    10:12 22.04.2026

  • 83 Снимката казва достатъчно

    10 1 Отговор
    Един хроничен алкохолик, който не може дори да се обръсне нормално, без да се нареже. За Мартин Димитров иначе всички знаем, че отдавна е не дъно, а под дъното.

    Коментиран от #143

    10:18 22.04.2026

  • 84 Драмата не е

    7 2 Отговор
    в ПП, а в Да, България. Чило Попов влизат с повече преференции от Пейков. Препоръчан лично от Пейков. Той е предприемач и ще бъде много по- полезен от един литератор. И по стара бг традиция, за всичко ви е виновен Аспарух, Иван Костов и Асен Василев.

    10:23 22.04.2026

  • 85 Мазол Кърков

    5 2 Отговор
    Да си кърка у тях си. Или да пусне някоя инициатива за набиране на пари, че да си има да си харчи.

    10:24 22.04.2026

  • 86 А и бабите

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Хе-хе":

    гласуваме за Асен Василев, защото ни повиши пенсиите с 100 процента.

    10:28 22.04.2026

  • 87 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ще ви се наложи, уважаеми, да свиквате и без парламент. Депутатското място не ви е гарантирано, трябва да се преборите честно за него. Впечатлява ме упоритостта на Асен Василев, която демонстрира.

    Коментиран от #92

    10:30 22.04.2026

  • 88 Хе-хе

    6 2 Отговор
    Майка му след културно - комсомолски длъжности при соца, след 10 ноември се оказва на пътя в безпътица! И съвсем случайно, след едно посещение в Украйна тръгва пчатарския и издателски бизнес! Случайно, собственикът на Розаимпекс също демонстрира приятелство с Украйна и направи много за бежанците!

    Коментиран от #91

    10:36 22.04.2026

  • 89 Не знам Асен Василев някога

    4 2 Отговор
    да е раждан в Пловдив.

    10:39 22.04.2026

  • 90 Асанчо да отива в родното си Хасково

    2 5 Отговор
    при другия Каунь Румито Радев

    10:40 22.04.2026

  • 91 Знаем те, че обичаш

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хе-хе":

    да си послъгваш. Завистливост до гнус!

    Коментиран от #99

    10:42 22.04.2026

  • 92 Запънал се е като хасковско магаре

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Анонимен":

    на славяновски мост. Като копейки пред Мочата се е запънал. Като Костадинов пред кинотеатър и т.н.

    10:44 22.04.2026

  • 93 Значи и ние така

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "?????":

    Но не сме путински убийци. Нек Радев си живее. Не ни пречи засега.

    Коментиран от #111

    10:46 22.04.2026

  • 94 Завист – по хора

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Гутенберг":

    ходи и по комунисти.

    10:48 22.04.2026

  • 95 Твоята завист

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "АБВ":

    не ходи по хора. Ти не си човек, а копей.

    10:49 22.04.2026

  • 96 От една копанка цоцат

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Нормално":

    хасковската им

    10:50 22.04.2026

  • 97 Чорапа си остава ЧоРап

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    ПиПилота Зеленото Чорапче.
    Всяко чудо за три дни, и копейското тоже.

    10:52 22.04.2026

  • 98 Копейските измишльотини край нямат

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    Няма как да стане. Рундьо е под тежка зависимост от лобитата си.
    Като му лъсне з.дника, да не ни плачеш после на рамо.

    10:54 22.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 То и Радев не е фактор,

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Боруна Лом":

    ама отде толкоз акъл да се сетиш.

    10:56 22.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Странно, никоя копейка не изкоментира

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "АБВ":

    просташкото държане, лъжливите изказвания и празните лозунги на Костя, пълни с омраза към българите.

    11:01 22.04.2026

  • 103 Взема пример

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Точно така":

    от форумните копейки.

    11:04 22.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Румче,

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Чичо Румен":

    твоят купон не се отлага. Ще те гледаме под лупа и ще те гоним до дупка за най-майлката издънка.
    А и си пълен с такива.
    Внимавай, успя да преметнеш джензитата на пепейцетие, но скоро ще ти лъсне кремълския зад.

    Коментиран от #117, #138

    11:08 22.04.2026

  • 106 Кво ли праи Зеления Чорап?

    2 2 Отговор
    Дано не се е зарадвал преждевременно.
    Ако джензитата му спретнат протест, дали ще демонстрира юмруче срещу себе си.

    Коментиран от #118

    11:10 22.04.2026

  • 107 Копейчици, голяма грешка

    1 2 Отговор
    да ставате ренегати и да се местите при Рундя. Костя поне познаваше част от вас поименно и можеше да ви помогне, ако нещо...
    Сега ще се хапете отзад, ама късно е, чада мои.

    Коментиран от #120

    11:14 22.04.2026

  • 108 Още по-кратък има:

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "най-краткият виц":

    умна копейка.

    11:16 22.04.2026

  • 109 Държи се досущ като копейките

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Е и?

    11:17 22.04.2026

  • 110 Колко ли депутати има

    1 1 Отговор
    Костя? Цомчо оперира ли си слюнчената жлеза?
    Пешо с Волгата задави ли се от едене и пийене, та се е кротнал и си трае?

    11:19 22.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Асен бил трети братовчед на Фатмака,

    1 1 Отговор
    хахааааа!

    11:21 22.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 1102

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Майка ти да си спомни кой и увеличи пенсията и тогава да кръщава! Да си спомни за пенсията при ГЕРБ и да си спомни увеличението от Асен Василев! Може да не ми харесва даден човек но трябва да помним какво добро е направил за хората!

    11:26 22.04.2026

  • 115 Мязате си

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "жоро":

    Вероятно сте рода

    11:29 22.04.2026

  • 116 Ти да си гледаш

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Голяма драма":

    леченията и хапченцата!

    11:32 22.04.2026

  • 117 1102

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Румче,":

    Ще гледате под лупа? Ами какво Ви пречеше досега да гледате под лупа какви ги вършат управляващите? Или сега няма парче баница за Вас и сте станали наблюдателни!

    Коментиран от #119, #140

    11:32 22.04.2026

  • 118 1102

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Кво ли праи Зеления Чорап?":

    Поплачете си тук, ще Ви олекне!

    Коментиран от #122

    11:33 22.04.2026

  • 119 Гредахме ги бре!

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "1102":

    Нали затова два пъти паднаха. Сега е ред на най-загубения от тях: оня със служебното задкулисно управление, оня с ТИМаджите и Черепа, оня с копринките, оня със скорошната пластична операция на лицета и плочките: Руменцето Късото Зелено Чорапче.

    11:35 22.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Няма

    2 1 Отговор
    решение на А.В за Пловдив, лъжец. Откачалките чакат клюки, хранят се с клюки

    11:36 22.04.2026

  • 122 Кахърно ми е,

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "1102":

    че няма да се задържи дълго... и рева ли, рева тука, жал ми е за него.

    Коментиран от #123

    11:36 22.04.2026

  • 123 1102

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Кахърно ми е,":

    Други ще дойдат но няма вече ГЕРБ-Ново начало! Свиквай!

    Коментиран от #126, #155

    11:38 22.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Георгиев

    4 1 Отговор
    Без пияницата Манол и лекето Божанков, какъв кеф!!!

    Коментиран от #127

    11:39 22.04.2026

  • 126 Притрябвали са ми!

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "1102":

    Румчето е най-нечитав от всички. Мисля го и го ожалвам, как ще се излага на всички фронтове, хеле с тия дърти пенсионирани старшинки край себе си. Да пази Господ!

    Коментиран от #130

    11:40 22.04.2026

  • 127 Но най-вече без теб,

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Георгиев":

    копей.

    11:40 22.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 1102

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Притрябвали са ми!":

    Читав или не не го определяш ти! Това си е само твое мнение! Спасявайте се, времето Ви свърши и ще трябва да се понапънете да работите!

    Коментиран от #133

    11:44 22.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 браво, Василев

    6 1 Отговор
    Въпреки че не съм фен на Василев, а още по-малко на ППДБ, лично ще го разцелувам, ако удържи на думата си и това недоразумение Пейков не влезе в парламента. Той е срам за понятието български политик и една от причините за слябоя резултата на ППДБ на изборите. Това Божанката, Пейков, Козилата, оная Кристи ли е, каква ли е, са факторът, който отвращава нормалните хора от политиката, камо ли да гласуват за тях.

    Коментиран от #135

    11:45 22.04.2026

  • 133 Не стига, дето те храня,

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "1102":

    ами много ти знае копейската уста, мързел!
    Храни куче да те лае.

    Коментиран от #136

    11:46 22.04.2026

  • 134 Гледай Канала 0.78

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Ха ха ха ха ха ха ха
    1187ОТГОВОР
    Само питам тошку и балаббанчо кога ще се появят да се изкажат
    -;-
    няли Чалгарите си имат канала 0.78 и така ще си изказват гражданските позиции.
    А тошку не помнеше колко му е заплатата като депутат!

    11:47 22.04.2026

  • 135 какъв наивитет!

    1 3 Отговор

    До коментар #132 от "браво, Василев":

    Вместо него ще има други такива. Извинете, да не сте една мнооо т.па копейка? Че и петроханци целува, освен Корана. Ашколсун!

    Коментиран от #142, #145

    11:48 22.04.2026

  • 136 1102

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Не стига, дето те храня,":

    Неведоми са пътищата!!! Да не дойде време да ме питаш за свободно работно място! Съдбата е превратна и нищо не е случайно! Хранил си ме, а?

    Коментиран от #139

    11:49 22.04.2026

  • 137 Абсолютно прав

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Политическо ремърке":

    Много, ама много правилно. Ако не са ПП, ДБ никога няма да минат 4% -тната бариера. Не стига, че влизат в парламента благодарение на ПП, не стига, че прецакаха с преференции хората на ПП, ами пак имат претенции. Това, по нахално и гнусно нещо от ДБ няма на света. Ако се разкачат от тях и привлекат нови симпатизанти, може да си вдигнат резултата, а онези недоразумения ще отпътуват в канала, където им е мястото. Още повече, че ПП винаги са имали по-балансирана и разумна позиция по ред вътрешни въпроси и по международните такива от онези психари от ДБ.

    Коментиран от #149

    11:50 22.04.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Е, всички знаем, че обичаш да послъгваш

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "1102":

    Ти си оня с митоманията. То е болест, нелечима. Прощавам ти, не искам да засягам болни хора. Стига да не се правят на здрави!

    Коментиран от #150

    11:52 22.04.2026

  • 140 Лупата беше замазана

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "1102":

    1102
    01ОТГОВОР
    До коментар 105 от "Румче,":

    Ще гледате под лупа? Ами какво Ви пречеше досега да гледате под лупа какви ги вършат управляващите?
    -;-
    А какво ви пречи да се консолидирате и да си направите истински червен проект, а не поредния модел на БКП?!?!?

    Коментиран от #146

    11:53 22.04.2026

  • 141 исторически парк

    5 0 Отговор
    тоя некъпания най накрая ще спре да умирисва парламента!

    11:54 22.04.2026

  • 142 уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #135 от "какъв наивитет!":

    Не, напълно нормален човек съм. С няколко висши образования, два западни езика, достатъчно грамотен технологично и с престижна професия. Нещо, което не може да се каже за повечето от ДБ, където освен идеолози-въздухари и национални предатели, на които само някакви копейки и путинисти са им в главата, нормални хора почти не се срещат.

    11:55 22.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 имало Петроханци и Бузлуджанци

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "какъв наивитет!":

    какъв наивитет!
    10ОТГОВОР
    До коментар 132 от "браво, Василев":

    Вместо него ще има други такива. ....
    Че и петроханци целува, освен Корана. Ашколсун!
    -;-
    какви Петроханци ви гонят, като русофобите презират бугарската русофилия

    Коментиран от #151

    11:57 22.04.2026

  • 146 Комунизмът умре, баце!

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "Лупата беше замазана":

    Завинаги. Къв червен проект, кви пет лева?
    Знаеш ли думичката у-то-пи-я. Даже Маркс знаеше, че комунизмът е утопия.
    Седни си. Слаб 2 по диамат и истмат!

    Коментиран от #153

    11:57 22.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 пловдивчанин

    5 1 Отговор
    Манол Пейков редовно е пиян в 2 на обед и си кара колата. Дано не убие някой човечец този биоотпадък

    12:01 22.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 1102

    0 1 Отговор

    До коментар #139 от "Е, всички знаем, че обичаш да послъгваш":

    За теб важи приказката: Не се бори с прасе! И двамата ще се окаляте но на прасето ще му хареса!
    Чакай си безплатния дюнер с минерална вода и пиши! Пиши, че няма да има за хляб па и за салам!

    Коментиран от #154

    12:02 22.04.2026

  • 151 Ами защо иска да целува Василев,

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "имало Петроханци и Бузлуджанци":

    никой не разбра. Прилича на нещо извращенско и изрожденско. Като го няма Манол, чудо голямо, ще има други разпищолени. Например откъм депутатката банка на Костя.
    Плюс това да внимава кого целува. Асен В. е роднина на Румен Р. по майчина линия. Ще стане някой сакатлък.

    12:02 22.04.2026

  • 152 от ТКЗС-то

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "жоро":

    Не обиждай председателите на ТКЗС - те бяха образовани хора, изкъпани, с бели ризи, никога не пиеха по време на работа. Е, вярно бяха малко рошави, ама от работа нямаше време да се подстрижат, а не като този - няма време от пиене да се изкъпе и подстриже.

    Коментиран от #159, #161

    12:03 22.04.2026

  • 153 Ама комунистите са тук и са същите

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Комунизмът умре, баце!":

    Комунизмът умре, баце!
    10ОТГОВОР
    До коментар 140 от "Лупата беше замазана":

    Завинаги. Къв червен проект, кви пет лева?
    -;-
    нека да видими депутатите на Боташа и ще видими колко военни, партиине членове и разни от БСП-то са отново в Парламента!

    Боташа ралтиен
    Донев-
    оня от Българския възход
    и
    так далее

    Боташа е пореден червен проект- какви военни академии и какви европейски ценности!

    12:06 22.04.2026

  • 154 Обяснявам ти пак, баааавно, като

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "1102":

    на копейка от предучилищната:
    вие, мързеливите копейки, получавате социални помощи, ТЕЛкове и помощ за горива зимъска от еврофондовете и от данъците на работещите българи като мен.
    Ако Руменцето направи така, че ви спрат еврофондовете, оставаме аз и другите работещи да ви храним.
    Айде, целувай ръка, от мен да мине.

    Коментиран от #158

    12:08 22.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 от парламента на народа

    7 1 Отговор
    1. Решението на Василев изобщо не е скандално, а е много правилно. На мястото на скандалджия, пияница и некомпетентен човек влиза напълно образован и нормален такъв.
    2. Коментарите по тази тема ми оправиха настроението за деня
    3. Ако ППДБ се чудят защо са им такива резултатите - ето, хората ви го казват. Заради същества като Пейков.

    12:13 22.04.2026

  • 157 Сега разбрах защо копейките паднаха на

    2 2 Отговор
    дъното. Заради хулигани като Костя и Цомчо.

    12:17 22.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Да бе, само ти ги помниш ТКЗС-тата

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "от ТКЗС-то":

    със скъсаните гуменки, магарешки впрягове и бригадирът на открит камион сред баби със забрадки.
    А партийните секретари, които по съвместителство бяха и шефове на ТКЗС, псуваха като каруцари.
    Кого лъжеш?! Даже младите няма да ти повярват.

    12:21 22.04.2026

  • 160 Когато нещо разсъждава като копейка,

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "айде, пак ви налегна копейщината":

    пише като копейка, няма ум за една копейка и се напъва до посиняване да лъже,
    значи е копейка.
    Точно и ясно. като бял ден.

    12:23 22.04.2026

  • 161 Старшинка, тези,

    2 0 Отговор

    До коментар #152 от "от ТКЗС-то":

    които описваш, не бяха българи. Такива бяха председателите на колхози от руските филми. В реалноста никъде нямаше такива. САМО по филмите. Пак си бъркаш реалностите. Пък и не си стъпвал в Раша от Коми насам.

    12:31 22.04.2026

  • 162 Григор

    7 1 Отговор
    "Присъствието на Манол Пейков в Народното събрание е от изключителна важност за формацията"
    Всеки път,когато Манол Пейков си отвори устата, вашата формация губи симпатизанти. Щом е толкова важен, вземете си го. Умният човек не би го направил.Противна личност, която отблъсква!

    12:42 22.04.2026

  • 163 Очевидец

    2 1 Отговор
    Тоа е квинтесенция на КОМУНИСТИЧЕСКО Ч А А В Е

    13:06 22.04.2026

  • 164 Асен Василев е интелигентен политик!

    5 1 Отговор
    Манол Пейков е откровен простак.
    Един простак по-малко в парламента.

    Коментиран от #179

    13:21 22.04.2026

  • 165 Реалистично погледнато:

    2 2 Отговор
    Димитров има аргумент за коалиционна лоялност и баланс.
    Василев вероятно действа прагматично от гледна точка на собствената си партия.
    Истината обикновено е по средата – липсва достатъчно координация и комуникация.
    Ако такива публични критики зачестят, това вече става проблем не само вътрешен, а и имиджов – избирателите започват да виждат разединение.

    13:24 22.04.2026

  • 166 на следващите избори няма да има нито

    2 2 Отговор
    един гласс от Пловдив. Да се бори с Рундьо в Хасково, тоз Асанчо.

    13:25 22.04.2026

  • 167 Съвет към ДБ

    2 2 Отговор
    Не излагайте мръсните си ризи на показ пред цяла България, учете се от ГИРБ-СДС!!

    13:25 22.04.2026

  • 168 Асанчо, не се с.ре там,

    1 3 Отговор
    откъдето пиеш вода. Пейков е пловдиванин, ти си от Каунския вилайет.

    Коментиран от #171, #174

    13:28 22.04.2026

  • 169 ЗА Асен Василев

    2 2 Отговор
    В крайна сметка въпросът не е кой заема едно място, а каква работа се върши от това място. А Асен Василев вече е показал, че може да носи отговорност и да взема трудни решения.

    13:28 22.04.2026

  • 170 нпо агент

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм от ссср":

    В кораба майка има само 240 места. Желаещи за тази сладка "работа" половин България.."Приятел в нужда се познава" наще хора са по-красиви и по -умни..Монол нито едното, нито другото..А сега представете ако вместо 240 места , да бяха 120, което за България пак много..

    13:29 22.04.2026

  • 171 Напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Асанчо, не се с.ре там,":

    Аргументът „Пейков е пловдивчанин, ти си от Каунския вилайет“ няма особена тежест. В съвременната българска политика представителството не се свежда до месторождение, а до способност да защитаваш интересите на хората и да вършиш работа.
    Асен Василев не е „чужд“ на Пловдив само защото не е роден там. Депутатите представляват гражданите, които са гласували за съответната листа, а не само по географски произход. Ако следваме тази логика, половината политици не би трябвало да могат да се кандидатират извън родния си град, което очевидно не е така.

    13:30 22.04.2026

  • 172 Мнение

    3 0 Отговор
    Когато едно публично лице като Манол Пейков, редовно предизвиква негативни реакции, това неизбежно се отразява на доверието към цялата формация. Симпатизантите не гледат само идеи, а и поведение, тон и способност за диалог. Ако тези елементи отблъскват, ефектът е обратен на търсения.
    В този смисъл въпросът не е дали някой е „важен“ вътрешно за партията, а дали носи реална обществена подкрепа. Политик, който по-скоро отблъсква, отколкото привлича, трудно може да бъде актив, независимо от личните му качества или убеждения.

    13:32 22.04.2026

  • 173 Тервел

    2 0 Отговор
    Манол е пияница! Няма да липсва на никой!

    14:01 22.04.2026

  • 174 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #168 от "Асанчо, не се с.ре там,":

    Навсякъде има Простаци.Даже и в Пловдив,един отюбимите ми градове.А Пейков е не само Простак.А и Гьонсурат.Посмесище в миналия парламент.
    Правилно е решението на Асенчо.

    14:13 22.04.2026

  • 175 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    СПОРЕД МЕН МАРТИН ТРОВИДИМ " ТРОПА С КРАЧЕ " !!!!!!!???

    14:17 22.04.2026

  • 176 трансевролиберал соросоиди

    3 0 Отговор
    Тоя пияндурник пак ли се е кандидатирал?

    14:37 22.04.2026

  • 177 Асан Насилев

    2 0 Отговор
    Ние от левия бряг така си подливаме вода. Нищо Манолке, и ти ще си намериш украински здравеняк да те утешава изотзадзе.

    14:39 22.04.2026

  • 178 Резил

    1 0 Отговор
    Една пиянка по-малко.

    15:14 22.04.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Мартине

    0 0 Отговор
    Това , което се опитваш да внушаваш е валидно за теб! Колкото до Пейков той е абсолютен безполезник в НС

    15:35 22.04.2026

  • 182 4567

    1 0 Отговор
    Манол няма място в Парламента. Нечистоплътен и отвън и отвътре. Какво е произвеждал освен скандали, но сигурно си плаща депутатстването.

    15:36 22.04.2026

  • 183 Реалист

    2 0 Отговор
    Не съм привърженик на еврослугинажа и евролиберастите , още повече на този скандалджия и палячо Пейков . Да си целува украинското знаме в местната кръчма , ако му стиска . Да извика и Нейнски .

    16:03 22.04.2026

  • 184 Стенли

    0 0 Отговор
    Мда изключително важно е иначе кой ще носи водката и виното🥴🍷🥃🫗🍸🍾😁

    16:05 22.04.2026

  • 185 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не заслужава нито култура нито външен вид

    16:13 22.04.2026

