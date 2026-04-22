Мартин Димитров: Решението на Асен Василев за Пловдив е скандално

Остри критики към коалиционното поведение на "Продължаваме промяната" отправи членът на Националния съвет на "Да, България!" Мартин Димитров в публикация във Facebook. Причината за недоволството е решението на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, което автоматично лишава от парламентарно място местния представител Манол Пейков.

В своята позиция Димитров определя амбицията на Василев като скандална. По думите му, макар представителите на "Да, България!" многократно да са гласували в свой ущърб в името на коалиционното спокойствие, техните партньори често налагат собствената си визия. "Една коалиция е сложно нещо, в която намирането на баланси и разбирането на най-важното е от огромно значение", написа Димитров на своята страница в социалната мрежа.

Според Димитров присъствието на Манол Пейков в Народното събрание е от изключителна важност за формацията. Той го описва като консистентен политик с ясна позиция и сериозен опит, припомняйки заслугите му за българската култура чрез издателската му дейност и категоричния му отпор срещу "Възраждане".

"Да се инатиш и да тропаш с краче, както прави Асен, не е особено достойна постъпка. А като коалиционно поведение е под всякаква критика", заяви категорично Димитров в публикацията си.