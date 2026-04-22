Мартин Димитров: Решението на Асен Василев за Пловдив е скандално

Остри критики към коалиционното поведение на "Продължаваме промяната" отправи членът на Националния съвет на "Да, България!" Мартин Димитров в публикация във Facebook. Причината за недоволството е решението на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, което автоматично лишава от парламентарно място местния представител Манол Пейков.
В своята позиция Димитров определя амбицията на Василев като скандална. По думите му, макар представителите на "Да, България!" многократно да са гласували в свой ущърб в името на коалиционното спокойствие, техните партньори често налагат собствената си визия. "Една коалиция е сложно нещо, в която намирането на баланси и разбирането на най-важното е от огромно значение", написа Димитров на своята страница в социалната мрежа.
Според Димитров присъствието на Манол Пейков в Народното събрание е от изключителна важност за формацията. Той го описва като консистентен политик с ясна позиция и сериозен опит, припомняйки заслугите му за българската култура чрез издателската му дейност и категоричния му отпор срещу "Възраждане".
"Да се инатиш и да тропаш с краче, както прави Асен, не е особено достойна постъпка. А като коалиционно поведение е под всякаква критика", заяви категорично Димитров в публикацията си.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е КРЪСТИЛА АСЕНЧО - МИШОКА ЛИЛО
ПО ПОПУЛЯРЕН ДЕТСКИ ЛОШ ГЕРОЙ ОЩЕ ОТ СОЦА :)
......
ОЧИЧКИТЕ МУ БИЛИ НА МАЛЪК ХИЩНИК ЛЕШОЯД ;)
Коментиран от #114
08:32 22.04.2026
17 Причината е ,
Естествено, Кокора го е яд!
Кокора е избран и в София , и в Пловдив.
Манол е от ДБ и е втори след него в Пловдив.
Ако Кокор влезе от Пловдив , лишава Манол от депутат.
Влиза депутатка от София , която е от ПП.
Коментиран от #26
08:34 22.04.2026
19 Пъпеш другото име на Каунь
Искам да знам, за кого гласувам! Да се яви и да ме убеди защо да гласувам за него!
Къв е тоя Асен Василев? Къв е тоя Радев? Кой е местният ми представител и защо никога не е стъпвал в родното ми село? Сигурно не може и да го намери на картата, но ми бил първи в листата!
Това не е "демокрация" това е подигравка.
Коментиран от #39
08:40 22.04.2026
22 Подкрепям Асен Василев!
До коментар #6 от "Хмм":В НС,няма място за подпийнали театрали,с каруцарско поведение,от които партията само губи авторитет и позиции...!
08:45 22.04.2026
26 Хмм
До коментар #17 от "Причината е ,":естествено, че ще държи за своите
08:47 22.04.2026
33 мъка
До коментар #31 от "немо":Кюфтета в стола са евтини
08:51 22.04.2026
35 Прав си!
До коментар #14 от "Политическо ремърке":ПП сигурно щяха да бъдат.
08:52 22.04.2026
37 Е как,ве...?!
До коментар #32 от "Трол":Коцето и Цончо влизат в парламента...?!
08:53 22.04.2026
39 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Пъпеш другото име на Каунь":Ама ти нямаш мажоритарна система, бе. Кво ще махаш? Имаш пропорционална система за гласуване с мажоритарен елемент - преференции. При мажоритарна система за гласуване никога не можеш да махнеш от власт такива , като БОЙКО или ППДБ , щото който има власт, той печели.
08:53 22.04.2026
41 ЗЕВЗЕК!
42 Хмм
До коментар #38 от "хмм":Асен Василев е от Хасково и е водач на листата там, дал е въмзожност на местните да изпратят депутат в НС
08:56 22.04.2026
44 Друг кратък виц
До коментар #27 от "най-краткият виц":Манол Пейков-трезвен
08:58 22.04.2026
45 д-р Бръкнигъзов
46 Некой си
Каква фуДболна драма се вихри от екрана, драги зрители!
Щото някои помним повече от 3 седмици и не сме забравили коалицията на кънев с борисов, коалицията на простокиро с БСП и сглобката на простокиро и кокорестия с борисов.
49 хахаха
До коментар #7 от "Дзак":Да, когато е трезвен.
09:06 22.04.2026
09:08 22.04.2026
73 АБВ
До коментар #68 от "жоро":"Манол Пейков е най-големия простак, който съм виждал в парламента!
Не му е мястото там. Груб, невъзпитан, индивид с вид на клошар, раздърмасан, рошав, въобще неугледен вид за депутат.
Става за председател на ткзс, а не за депутат."
Това описание е валидно за всички типични умнокрасиви жълтопаветници.
Коментиран от #95, #102
09:36 22.04.2026
74 ?????
Местата в НС не стигат за всички умни и красиви на които много се искаше пак да ни управляват по втория начин.
Надявам се на Радев да му стигне акъла да не им се връзва.
А още по-добре да си спомни "Тарас Булба" на Гогол(украински автор според сегашната власт в Киев) -
"Послушно, като дете, слезе Андрий от коня си и застана пред Тарас ни жив, ни мъртъв.
— Стой и не мърдай! Аз съм те родил, аз ще те убия! — каза Тарас и като отстъпи крачка назад, свали от рамото пушката си."
Коментиран от #93
09:38 22.04.2026
77 Нормално
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Асената и Прогреса - ръка, за ръка..
Коментиран от #96
09:48 22.04.2026
78 Кахдер
До коментар #31 от "немо":За да не се прецакват един друг трябва заплатат там да е не повече от 1000 евро бруто и да си помислят как е с 450 чисто за над 1 милион Българи реално. Тяхната тогава ще си е направо средната за страната . Полицай с 2500 Е и депутат с 1000 . Първите ,някои от тях поне работят нещо полезно за хората .
09:50 22.04.2026
80 Гутенберг
До коментар #10 от "Дядо Гого":Да,но Манол чрез печатницата наследство от мама наливаше постоянно пари в ПП.Купуваше си депутатското място.Затова имаше алкохолно самочувствие.Но Асен е умен.Той разкара Киро простото и Лена.А сега и тази спиртосана мърша.
Коментиран от #94
10:06 22.04.2026
82 проба
До коментар #20 от "Вашетомнение":Дори преди да влязат в сградата на НС да се тестват с "дрегер".Там се гласуват закони и за алкохолици място няма.
10:12 22.04.2026
86 А и бабите
До коментар #56 от "Хе-хе":гласуваме за Асен Василев, защото ни повиши пенсиите с 100 процента.
10:28 22.04.2026
91 Знаем те, че обичаш
До коментар #88 от "Хе-хе":да си послъгваш. Завистливост до гнус!
Коментиран от #99
10:42 22.04.2026
92 Запънал се е като хасковско магаре
До коментар #87 от "Анонимен":на славяновски мост. Като копейки пред Мочата се е запънал. Като Костадинов пред кинотеатър и т.н.
10:44 22.04.2026
93 Значи и ние така
До коментар #74 от "?????":Но не сме путински убийци. Нек Радев си живее. Не ни пречи засега.
Коментиран от #111
10:46 22.04.2026
94 Завист – по хора
До коментар #80 от "Гутенберг":ходи и по комунисти.
10:48 22.04.2026
95 Твоята завист
До коментар #73 от "АБВ":не ходи по хора. Ти не си човек, а копей.
10:49 22.04.2026
96 От една копанка цоцат
До коментар #77 от "Нормално":хасковската им
10:50 22.04.2026
97 Чорапа си остава ЧоРап
До коментар #69 от "Зеления":ПиПилота Зеленото Чорапче.
Всяко чудо за три дни, и копейското тоже.
10:52 22.04.2026
98 Копейските измишльотини край нямат
До коментар #69 от "Зеления":Няма как да стане. Рундьо е под тежка зависимост от лобитата си.
Като му лъсне з.дника, да не ни плачеш после на рамо.
10:54 22.04.2026
100 То и Радев не е фактор,
До коментар #29 от "Боруна Лом":ама отде толкоз акъл да се сетиш.
10:56 22.04.2026
102 Странно, никоя копейка не изкоментира
До коментар #73 от "АБВ":просташкото държане, лъжливите изказвания и празните лозунги на Костя, пълни с омраза към българите.
11:01 22.04.2026
103 Взема пример
До коментар #63 от "Точно така":от форумните копейки.
11:04 22.04.2026
105 Румче,
До коментар #9 от "Чичо Румен":твоят купон не се отлага. Ще те гледаме под лупа и ще те гоним до дупка за най-майлката издънка.
А и си пълен с такива.
Внимавай, успя да преметнеш джензитата на пепейцетие, но скоро ще ти лъсне кремълския зад.
Коментиран от #117, #138
11:08 22.04.2026
106 Кво ли праи Зеления Чорап?
Ако джензитата му спретнат протест, дали ще демонстрира юмруче срещу себе си.
Коментиран от #118
11:10 22.04.2026
107 Копейчици, голяма грешка
Сега ще се хапете отзад, ама късно е, чада мои.
Коментиран от #120
11:14 22.04.2026
108 Още по-кратък има:
До коментар #27 от "най-краткият виц":умна копейка.
11:16 22.04.2026
109 Държи се досущ като копейките
До коментар #28 от "свиреп ОХЛЮВ":Е и?
11:17 22.04.2026
110 Колко ли депутати има
Пешо с Волгата задави ли се от едене и пийене, та се е кротнал и си трае?
11:19 22.04.2026
114 1102
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Майка ти да си спомни кой и увеличи пенсията и тогава да кръщава! Да си спомни за пенсията при ГЕРБ и да си спомни увеличението от Асен Василев! Може да не ми харесва даден човек но трябва да помним какво добро е направил за хората!
11:26 22.04.2026
115 Мязате си
До коментар #68 от "жоро":Вероятно сте рода
11:29 22.04.2026
116 Ти да си гледаш
До коментар #76 от "Голяма драма":леченията и хапченцата!
11:32 22.04.2026
117 1102
До коментар #105 от "Румче,":Ще гледате под лупа? Ами какво Ви пречеше досега да гледате под лупа какви ги вършат управляващите? Или сега няма парче баница за Вас и сте станали наблюдателни!
Коментиран от #119, #140
11:32 22.04.2026
118 1102
До коментар #106 от "Кво ли праи Зеления Чорап?":Поплачете си тук, ще Ви олекне!
Коментиран от #122
11:33 22.04.2026
119 Гредахме ги бре!
До коментар #117 от "1102":Нали затова два пъти паднаха. Сега е ред на най-загубения от тях: оня със служебното задкулисно управление, оня с ТИМаджите и Черепа, оня с копринките, оня със скорошната пластична операция на лицета и плочките: Руменцето Късото Зелено Чорапче.
11:35 22.04.2026
122 Кахърно ми е,
До коментар #118 от "1102":че няма да се задържи дълго... и рева ли, рева тука, жал ми е за него.
Коментиран от #123
11:36 22.04.2026
123 1102
До коментар #122 от "Кахърно ми е,":Други ще дойдат но няма вече ГЕРБ-Ново начало! Свиквай!
Коментиран от #126, #155
11:38 22.04.2026
126 Притрябвали са ми!
До коментар #123 от "1102":Румчето е най-нечитав от всички. Мисля го и го ожалвам, как ще се излага на всички фронтове, хеле с тия дърти пенсионирани старшинки край себе си. Да пази Господ!
Коментиран от #130
11:40 22.04.2026
127 Но най-вече без теб,
До коментар #125 от "Георгиев":копей.
11:40 22.04.2026
130 1102
До коментар #126 от "Притрябвали са ми!":Читав или не не го определяш ти! Това си е само твое мнение! Спасявайте се, времето Ви свърши и ще трябва да се понапънете да работите!
Коментиран от #133
11:44 22.04.2026
133 Не стига, дето те храня,
До коментар #130 от "1102":ами много ти знае копейската уста, мързел!
Храни куче да те лае.
Коментиран от #136
11:46 22.04.2026
134 Гледай Канала 0.78
До коментар #3 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Ха ха ха ха ха ха ха
1187ОТГОВОР
Само питам тошку и балаббанчо кога ще се появят да се изкажат
-;-
няли Чалгарите си имат канала 0.78 и така ще си изказват гражданските позиции.
А тошку не помнеше колко му е заплатата като депутат!
11:47 22.04.2026
135 какъв наивитет!
До коментар #132 от "браво, Василев":Вместо него ще има други такива. Извинете, да не сте една мнооо т.па копейка? Че и петроханци целува, освен Корана. Ашколсун!
Коментиран от #142, #145
11:48 22.04.2026
136 1102
До коментар #133 от "Не стига, дето те храня,":Неведоми са пътищата!!! Да не дойде време да ме питаш за свободно работно място! Съдбата е превратна и нищо не е случайно! Хранил си ме, а?
Коментиран от #139
11:49 22.04.2026
137 Абсолютно прав
До коментар #14 от "Политическо ремърке":Много, ама много правилно. Ако не са ПП, ДБ никога няма да минат 4% -тната бариера. Не стига, че влизат в парламента благодарение на ПП, не стига, че прецакаха с преференции хората на ПП, ами пак имат претенции. Това, по нахално и гнусно нещо от ДБ няма на света. Ако се разкачат от тях и привлекат нови симпатизанти, може да си вдигнат резултата, а онези недоразумения ще отпътуват в канала, където им е мястото. Още повече, че ПП винаги са имали по-балансирана и разумна позиция по ред вътрешни въпроси и по международните такива от онези психари от ДБ.
Коментиран от #149
11:50 22.04.2026
139 Е, всички знаем, че обичаш да послъгваш
До коментар #136 от "1102":Ти си оня с митоманията. То е болест, нелечима. Прощавам ти, не искам да засягам болни хора. Стига да не се правят на здрави!
Коментиран от #150
11:52 22.04.2026
140 Лупата беше замазана
До коментар #117 от "1102":1102
01ОТГОВОР
До коментар 105 от "Румче,":
Ще гледате под лупа? Ами какво Ви пречеше досега да гледате под лупа какви ги вършат управляващите?
-;-
А какво ви пречи да се консолидирате и да си направите истински червен проект, а не поредния модел на БКП?!?!?
Коментиран от #146
11:53 22.04.2026
142 уточнение
До коментар #135 от "какъв наивитет!":Не, напълно нормален човек съм. С няколко висши образования, два западни езика, достатъчно грамотен технологично и с престижна професия. Нещо, което не може да се каже за повечето от ДБ, където освен идеолози-въздухари и национални предатели, на които само някакви копейки и путинисти са им в главата, нормални хора почти не се срещат.
11:55 22.04.2026
145 имало Петроханци и Бузлуджанци
До коментар #135 от "какъв наивитет!":какъв наивитет!
10ОТГОВОР
До коментар 132 от "браво, Василев":
Вместо него ще има други такива. ....
Че и петроханци целува, освен Корана. Ашколсун!
-;-
какви Петроханци ви гонят, като русофобите презират бугарската русофилия
Коментиран от #151
11:57 22.04.2026
146 Комунизмът умре, баце!
До коментар #140 от "Лупата беше замазана":Завинаги. Къв червен проект, кви пет лева?
Знаеш ли думичката у-то-пи-я. Даже Маркс знаеше, че комунизмът е утопия.
Седни си. Слаб 2 по диамат и истмат!
Коментиран от #153
11:57 22.04.2026
150 1102
До коментар #139 от "Е, всички знаем, че обичаш да послъгваш":За теб важи приказката: Не се бори с прасе! И двамата ще се окаляте но на прасето ще му хареса!
Чакай си безплатния дюнер с минерална вода и пиши! Пиши, че няма да има за хляб па и за салам!
Коментиран от #154
12:02 22.04.2026
151 Ами защо иска да целува Василев,
До коментар #145 от "имало Петроханци и Бузлуджанци":никой не разбра. Прилича на нещо извращенско и изрожденско. Като го няма Манол, чудо голямо, ще има други разпищолени. Например откъм депутатката банка на Костя.
Плюс това да внимава кого целува. Асен В. е роднина на Румен Р. по майчина линия. Ще стане някой сакатлък.
12:02 22.04.2026
152 от ТКЗС-то
До коментар #68 от "жоро":Не обиждай председателите на ТКЗС - те бяха образовани хора, изкъпани, с бели ризи, никога не пиеха по време на работа. Е, вярно бяха малко рошави, ама от работа нямаше време да се подстрижат, а не като този - няма време от пиене да се изкъпе и подстриже.
Коментиран от #159, #161
12:03 22.04.2026
153 Ама комунистите са тук и са същите
До коментар #146 от "Комунизмът умре, баце!":Комунизмът умре, баце!
10ОТГОВОР
До коментар 140 от "Лупата беше замазана":
Завинаги. Къв червен проект, кви пет лева?
-;-
нека да видими депутатите на Боташа и ще видими колко военни, партиине членове и разни от БСП-то са отново в Парламента!
Боташа ралтиен
Донев-
оня от Българския възход
и
так далее
Боташа е пореден червен проект- какви военни академии и какви европейски ценности!
12:06 22.04.2026
154 Обяснявам ти пак, баааавно, като
До коментар #150 от "1102":на копейка от предучилищната:
вие, мързеливите копейки, получавате социални помощи, ТЕЛкове и помощ за горива зимъска от еврофондовете и от данъците на работещите българи като мен.
Ако Руменцето направи така, че ви спрат еврофондовете, оставаме аз и другите работещи да ви храним.
Айде, целувай ръка, от мен да мине.
Коментиран от #158
12:08 22.04.2026
156 от парламента на народа
2. Коментарите по тази тема ми оправиха настроението за деня
3. Ако ППДБ се чудят защо са им такива резултатите - ето, хората ви го казват. Заради същества като Пейков.
12:13 22.04.2026
159 Да бе, само ти ги помниш ТКЗС-тата
До коментар #152 от "от ТКЗС-то":със скъсаните гуменки, магарешки впрягове и бригадирът на открит камион сред баби със забрадки.
А партийните секретари, които по съвместителство бяха и шефове на ТКЗС, псуваха като каруцари.
Кого лъжеш?! Даже младите няма да ти повярват.
12:21 22.04.2026
160 Когато нещо разсъждава като копейка,
До коментар #158 от "айде, пак ви налегна копейщината":пише като копейка, няма ум за една копейка и се напъва до посиняване да лъже,
значи е копейка.
Точно и ясно. като бял ден.
12:23 22.04.2026
161 Старшинка, тези,
До коментар #152 от "от ТКЗС-то":които описваш, не бяха българи. Такива бяха председателите на колхози от руските филми. В реалноста никъде нямаше такива. САМО по филмите. Пак си бъркаш реалностите. Пък и не си стъпвал в Раша от Коми насам.
12:31 22.04.2026
162 Григор
Всеки път,когато Манол Пейков си отвори устата, вашата формация губи симпатизанти. Щом е толкова важен, вземете си го. Умният човек не би го направил.Противна личност, която отблъсква!
12:42 22.04.2026
164 Асен Василев е интелигентен политик!
Един простак по-малко в парламента.
Коментиран от #179
13:21 22.04.2026
165 Реалистично погледнато:
Василев вероятно действа прагматично от гледна точка на собствената си партия.
Истината обикновено е по средата – липсва достатъчно координация и комуникация.
Ако такива публични критики зачестят, това вече става проблем не само вътрешен, а и имиджов – избирателите започват да виждат разединение.
13:24 22.04.2026
170 нпо агент
До коментар #5 от "Аз съм от ссср":В кораба майка има само 240 места. Желаещи за тази сладка "работа" половин България.."Приятел в нужда се познава" наще хора са по-красиви и по -умни..Монол нито едното, нито другото..А сега представете ако вместо 240 места , да бяха 120, което за България пак много..
13:29 22.04.2026
171 Напротив
До коментар #168 от "Асанчо, не се с.ре там,":Аргументът „Пейков е пловдивчанин, ти си от Каунския вилайет“ няма особена тежест. В съвременната българска политика представителството не се свежда до месторождение, а до способност да защитаваш интересите на хората и да вършиш работа.
Асен Василев не е „чужд“ на Пловдив само защото не е роден там. Депутатите представляват гражданите, които са гласували за съответната листа, а не само по географски произход. Ако следваме тази логика, половината политици не би трябвало да могат да се кандидатират извън родния си град, което очевидно не е така.
13:30 22.04.2026
172 Мнение
В този смисъл въпросът не е дали някой е „важен“ вътрешно за партията, а дали носи реална обществена подкрепа. Политик, който по-скоро отблъсква, отколкото привлича, трудно може да бъде актив, независимо от личните му качества или убеждения.
13:32 22.04.2026
174 Моряка
До коментар #168 от "Асанчо, не се с.ре там,":Навсякъде има Простаци.Даже и в Пловдив,един отюбимите ми градове.А Пейков е не само Простак.А и Гьонсурат.Посмесище в миналия парламент.
Правилно е решението на Асенчо.
14:13 22.04.2026
