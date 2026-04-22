Ути Бъчваров претърпя опасен инцидент с джипа си

22 Април, 2026 16:31 910 15

Готвачът затънал в двуметрови калчища с джипа си

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кулинарната легенда Ути Бъчваров разказа подробности за опасен инцидент, при който едва не губи живота си в наносно блато в района на Добруджа. По време на пътуване между Попово и Разград, самоувереност зад волана на мощния му джип "Мерцедес G-класа“ го отвежда директно в капан от два метра дълбока тиня, образувана след поройни дъждове.

Автомобилът започнал бързо да потъва, като калта покрила предните стъкла. Бъчваров споделя с доза самоирония, че по това време тежал 150 килограма, което направило евакуацията му през багажника или шибидаха на накланящата се машина практически невъзможна. Неговата спътница обаче успяла да излезе навреме и да потърси помощ от пътни работници в близост, пише plovdiv24.bg.

Спасителната акция е продължила близо час и половина, като се наложило трактор и фадрома да изтеглят тежкия джип "сантиметър по сантиметър“ заради силния вакуум, създаден от калта. Въпреки че возилото оцеляло, щетите били толкова големи, че интериорът се нуждаел от пълна реставрация.

Кулинарят, който купил джипа от съпруга на певицата Белослава – Евгени Йонов, разказа и за друг поучителен инцидент със същия автомобил. В опит да спести пари, той заменил оригинално водоустойчиво реле с обикновено, което довело до сериозна повреда в електрическата система при преминаване през река.

"Не сме толкова богати, че да купуваме евтино“, обобщава Бъчваров, признавайки, че заради спестени 70 евро по-късно му се наложило да плати хиляди за мащабен ремонт на алтернаторите и акумулаторите. Пътните премеждия на актьора днес служат като напомняне за важността на разумното шофиране и качествената поддръжка на техниката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя простотията

    11 1 Отговор
    по хора ходи !

    16:33 22.04.2026

  • 2 поКУРко

    5 1 Отговор
    Някой хора не трябва да шофират или да си купуват нещо по различно от москвич или жигули!

    16:34 22.04.2026

  • 3 Люти Манджаров

    3 0 Отговор
    А кога караше Опел Фронтера на 20 години, немаше инциденти

    16:35 22.04.2026

  • 4 Присмехулник

    6 0 Отговор
    Ма-ро, разбрах, че Вути е затънал у кало, ама къде са кълчищата?

    16:37 22.04.2026

  • 5 Буха ха

    4 0 Отговор
    ... затънал в двуметрови КАЛЧИЩА...

    16:38 22.04.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Ами така е, прасетата обичат да се ровят в калта.

    16:40 22.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БЕЗ МАЛКО ДА СТАНЕ ЗАДУШЕНО ПРАСЕНЦЕ
    ПО ДОБРУДЖАНСКИ:)

    16:40 22.04.2026

  • 8 Лаик

    6 0 Отговор
    А дали е бил Трезвен?

    16:42 22.04.2026

  • 9 един

    4 0 Отговор
    Алооо редактори,Попово и Разград не е Добруджа,а Лудогорие!

    16:44 22.04.2026

  • 10 Запознат

    1 0 Отговор
    Венелина е изпила мочковицата на някакъв ром от Търговище

    16:52 22.04.2026

  • 11 Бети црък в устата

    1 0 Отговор
    Майка ми Анита не научи като лапкам на негри право в устата да ходи млякото 🤣🤭🤣🤭🥳🪬

    16:54 22.04.2026

  • 12 Сила

    2 0 Отговор
    Ненаял се тоя бездарен нерез ....ловец , чак па купил и джипа на Слона да ходи да избива животните за да плюска !!! Мазник , как се мазнеше на Местан , когато това генетично недоразумение беше избил семейство вълци ....

    16:58 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всеки

    0 0 Отговор
    един ахчия готви по - вкусно и истинска , автентична кухня ! Тоя ни риба ни рак ! Мазен фалшив , и мутри да го поръчат , хуква и по хижи за пари !

    17:03 22.04.2026