Ути Бъчваров претърпя опасен инцидент с джипа си

Кулинарната легенда Ути Бъчваров разказа подробности за опасен инцидент, при който едва не губи живота си в наносно блато в района на Добруджа. По време на пътуване между Попово и Разград, самоувереност зад волана на мощния му джип "Мерцедес G-класа“ го отвежда директно в капан от два метра дълбока тиня, образувана след поройни дъждове.

Автомобилът започнал бързо да потъва, като калта покрила предните стъкла. Бъчваров споделя с доза самоирония, че по това време тежал 150 килограма, което направило евакуацията му през багажника или шибидаха на накланящата се машина практически невъзможна. Неговата спътница обаче успяла да излезе навреме и да потърси помощ от пътни работници в близост, пише plovdiv24.bg.

Спасителната акция е продължила близо час и половина, като се наложило трактор и фадрома да изтеглят тежкия джип "сантиметър по сантиметър“ заради силния вакуум, създаден от калта. Въпреки че возилото оцеляло, щетите били толкова големи, че интериорът се нуждаел от пълна реставрация.

Кулинарят, който купил джипа от съпруга на певицата Белослава – Евгени Йонов, разказа и за друг поучителен инцидент със същия автомобил. В опит да спести пари, той заменил оригинално водоустойчиво реле с обикновено, което довело до сериозна повреда в електрическата система при преминаване през река.

"Не сме толкова богати, че да купуваме евтино“, обобщава Бъчваров, признавайки, че заради спестени 70 евро по-късно му се наложило да плати хиляди за мащабен ремонт на алтернаторите и акумулаторите. Пътните премеждия на актьора днес служат като напомняне за важността на разумното шофиране и качествената поддръжка на техниката.