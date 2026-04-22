Бик проби ректума на Краля на матадорите в Испания (ВИДЕО)

Един от най-известните испански матадори, Моранте де ла Пуебла, се възстановява след тежък инцидент на арената, при който бик го рани сериозно по време на корида в Маестранса, съобщават испански медии.
Инцидентът е станал в неделя пред пълни трибуни, когато тореадорът се изправя срещу животно, заело неблагоприятна позиция в центъра на арената. При опит за рискова маневра той не успява да реагира навреме, което позволява на бика да го атакува. Животното го удря в областта на таза, след което забива рога си, причинявайки тежки вътрешни наранявания.
Пострадалият, известен като "Кралят на матародите", е транспортиран по спешност в Viamed Hospital, където е подложен на незабавна хирургична интервенция. По информация от лекарския екип, нараняванията включват дълбока рана в аналната област, увреждане на сфинктерните мускули и перфорация на ректума.
„Това е най-болезненото нараняване, което съм получавал в кариерата си. Болката беше изключителна“, заявява Моранте де ла Пуебла след изписването му от интензивното отделение. Той допълва, че в първите моменти след удара е изпитал силен страх, тъй като е предположил, че кръвозагубата е значителна.
Операцията е извършена от екип, ръководен от Октавио Мулет, който определя травмата като „изключително сложна поради локализацията си“. По думите му е било необходимо възстановяване на засегнатите тъкани, щателно почистване на раната и поставяне на дренажи с цел предотвратяване на инфекция.
Към момента състоянието на тореадора е стабилизирано, но той остава под наблюдение. Лекарите са предприели венозно хранене чрез централен катетър, тъй като пациентът няма да може да приема храна по естествен път в следващите дни. Очаква се възстановяването да продължи поне седмица, като предстоят допълнителни изследвания за изключване на други травми.
Въпреки тежкото преживяване, Моранте де ла Пуебла е в съзнание и контактен, като по думите на близки до него демонстрира спокойствие, макар и с видима умора.
Инцидентът отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за безопасността в коридата — традиция с дълбоки корени в Испания, която продължава да предизвиква остри обществени дебати.
🔴 ÚLTIMA HORA | Cogida de Morante en su segundo toro en La Maestranza
— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 20, 2026
7 Град Козлодуй
5-пъти ме шият..
Коментиран от #44
17:39 22.04.2026
11 А ако си, добре те е боцнал
Коментиран от #42
17:42 22.04.2026
Коментиран от #32
17 Честито
След време пак идва в Испания и пак си поръчва от същото. Този път обаче му носят две съвсем малки яйца. Пита келнера:
- Защо толкова малки тоя път?
- Ами коридата си е корида, господине. Кога бика, кога матадора...
17:44 22.04.2026
18 Сила
До коментар #5 от "МП4":Виж колегата на матадора как проверява с ръка дали всичко е точно ....🤟🐂
17:46 22.04.2026
20 ООрана държава
Коментиран от #24
17:47 22.04.2026
21 Мюмю
17:47 22.04.2026
24 Сила
До коментар #20 от "ООрана държава":И да го зашият , беше каквото беше ....сега 🌈🦩
17:51 22.04.2026
31 Отвратен
Коментиран от #35, #51, #55
18:01 22.04.2026
32 Марев
До коментар #12 от "Сила":Абсолютно си заслужи намушкването и не знам как ще се оправи , ако.му е разкъсан и сфинктера.Но това е жестоко и неприемливо отношение към животното.Не знам как може да се толерира това !
18:02 22.04.2026
33 нищо
18:04 22.04.2026
39 Тошко
До коментар #13 от "Тома":За болката незнам ,но срама е голям
18:43 22.04.2026
42 Бай Хасан
До коментар #11 от "А ако си, добре те е боцнал":Ами ела да пробваме ,може пък да ти хареса
18:49 22.04.2026
47 Бях на корида
Аре наздраве!!!
Коментиран от #49
19:33 22.04.2026
49 Град Козлодуй
До коментар #47 от "Бях на корида":Не си бил на корида ,а си бил под мминджжата на майка си .
Коментиран от #54
19:56 22.04.2026
51 абе отвратителния
До коментар #31 от "Отвратен":я обясни как убиват бика бавно и мъчително ? като го дразнят да ги мушка с рогата си и той умира от мъка ако не успее ли?
20:06 22.04.2026
54 Ами еми
До коментар #49 от "Град Козлодуй":си мичката пайна, бе радиоактивен
Коментиран от #58
20:45 22.04.2026
55 БЕЛИЦА
До коментар #31 от "Отвратен":...след като "ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ" отнемат, кастрират и след това затворят мечките зад оградата за тях няма никаква алтернатива да се върнат в природата. Българите може да сме все още бедни и прости , но не сме диваци и варвари, като онези нации, които ИЗЛАПАХА своята природа и в частност мечките. Пораженията от безумието в Белица, са както върху мечките, така и върху Българщината. Разумното отношение към мечкарството включва, ветеринарно обслужване, фолклорни фестивали и конкурси и т. н.,а не мечкарите да са гонени от всякъде. Мечкарството е свързващото ни звено с дивата природа, различно от ПУШКАТА. Цялото европейско лицемерие и простотия лъсва, ако се направи съпоставка с коридата. Обаче Испания не е България и не може и въпрос да става, да се прекрати убиването, на млади бикове, само заради сеира и кефа на тълпата.
21:03 22.04.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #54 от "Ами еми":Ти с езице ,обери и моцарелата и
22:00 22.04.2026