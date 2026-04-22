Новини
Любопитно »
Бик проби ректума на Краля на матадорите в Испания (ВИДЕО)

22 Април, 2026 17:31 3 862 58

  • матадор-
  • тореадор-
  • бик-
  • ректум-
  • наранявания

В момента матадорът е в стабилно състояние

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Един от най-известните испански матадори, Моранте де ла Пуебла, се възстановява след тежък инцидент на арената, при който бик го рани сериозно по време на корида в Маестранса, съобщават испански медии.

Инцидентът е станал в неделя пред пълни трибуни, когато тореадорът се изправя срещу животно, заело неблагоприятна позиция в центъра на арената. При опит за рискова маневра той не успява да реагира навреме, което позволява на бика да го атакува. Животното го удря в областта на таза, след което забива рога си, причинявайки тежки вътрешни наранявания.

Пострадалият, известен като "Кралят на матародите", е транспортиран по спешност в Viamed Hospital, където е подложен на незабавна хирургична интервенция. По информация от лекарския екип, нараняванията включват дълбока рана в аналната област, увреждане на сфинктерните мускули и перфорация на ректума.

„Това е най-болезненото нараняване, което съм получавал в кариерата си. Болката беше изключителна“, заявява Моранте де ла Пуебла след изписването му от интензивното отделение. Той допълва, че в първите моменти след удара е изпитал силен страх, тъй като е предположил, че кръвозагубата е значителна.

Операцията е извършена от екип, ръководен от Октавио Мулет, който определя травмата като „изключително сложна поради локализацията си“. По думите му е било необходимо възстановяване на засегнатите тъкани, щателно почистване на раната и поставяне на дренажи с цел предотвратяване на инфекция.

Към момента състоянието на тореадора е стабилизирано, но той остава под наблюдение. Лекарите са предприели венозно хранене чрез централен катетър, тъй като пациентът няма да може да приема храна по естествен път в следващите дни. Очаква се възстановяването да продължи поне седмица, като предстоят допълнителни изследвания за изключване на други травми.

Въпреки тежкото преживяване, Моранте де ла Пуебла е в съзнание и контактен, като по думите на близки до него демонстрира спокойствие, макар и с видима умора.

Инцидентът отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за безопасността в коридата — традиция с дълбоки корени в Испания, която продължава да предизвиква остри обществени дебати.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокоран

    37 6 Отговор
    Ех, че късмет!

    17:32 22.04.2026

  • 2 Настрадин Ходжа

    29 4 Отговор
    Ваииий...... Вай..... Аллах каква услуга е направил на човеко.....

    17:34 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Олеее

    22 5 Отговор
    Вива Еспания!

    17:36 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    21 1 Отговор
    Питате ли мен ,чичо ви Вальо,всяка вечер там на дуварчето ,ме мъъдръъсаат..
    5-пъти ме шият..

    Коментиран от #44

    17:39 22.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хмммм

    23 10 Отговор
    примитивни испани

    17:41 22.04.2026

  • 11 А ако си, добре те е боцнал

    27 3 Отговор
    От първия път не се ставало педлерастин

    Коментиран от #42

    17:42 22.04.2026

  • 12 Сила

    39 4 Отговор
    БРАВО НА БИКА ...БРАВО !!! 🦄🕺

    Коментиран от #32

    17:42 22.04.2026

  • 13 Тома

    47 7 Отговор
    По зле са Тошко африкански и балабанката след изборите.Болката им е по голяма от на матадора

    Коментиран от #39

    17:42 22.04.2026

  • 14 Кирил

    26 6 Отговор
    разпечатал го е, вече е волна птичка.

    17:43 22.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Минка

    17 9 Отговор
    Супер са испанците, две години живях там. Олее

    17:43 22.04.2026

  • 17 Честито

    47 0 Отговор
    Турист сяда в испански ресторант и разглежда менюто. Гледа ястие: "Корида". Поръчва си го и остава много доволен - порцията съдържа две огромни "яйца" от бик.
    След време пак идва в Испания и пак си поръчва от същото. Този път обаче му носят две съвсем малки яйца. Пита келнера:
    - Защо толкова малки тоя път?
    - Ами коридата си е корида, господине. Кога бика, кога матадора...

    17:44 22.04.2026

  • 18 Сила

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "МП4":

    Виж колегата на матадора как проверява с ръка дали всичко е точно ....🤟🐂

    17:46 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ООрана държава

    34 4 Отговор
    Това е варварщина и гавра с животни, дано тоя да не успеят да го зашият

    Коментиран от #24

    17:47 22.04.2026

  • 21 Мюмю

    23 0 Отговор
    Бикът как е?

    17:47 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Честименски ,

    3 4 Отговор
    И аз бих пробил ректума на ГЕРГЕ , ама сигурно ще ме изтръка ... Ше е мек , да го мъча ..

    17:50 22.04.2026

  • 24 Сила

    17 4 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    И да го зашият , беше каквото беше ....сега 🌈🦩

    17:51 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бети кахъро

    3 3 Отговор
    Ние у кахърковата семка не даваме на камерунците да хфърлят семе изван устите ни само вътре втасало семе 🥳🤭🤣🤭🥳

    17:52 22.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе

    7 0 Отговор
    Аийййй, аийййй, аийййййййй.

    17:56 22.04.2026

  • 29 Как

    9 4 Отговор
    Дали с рога го е наранил? Все пак е бик.

    17:57 22.04.2026

  • 30 Аха ,

    24 2 Отговор
    вече ще друса крушата прав !За болката , която причиняват на биковете нищо не пишат ! Това е варварство от най-висок клас !

    18:00 22.04.2026

  • 31 Отвратен

    34 5 Отговор
    Нито за миг не изпитах жал към тоя садист и изверг. По-зле от него са само тези, които си дават парите, за да гледат зверствата на арената. Не съм веган, дори и вегетарианец не съм. Убиването на животни за храна не е хубаво, но поне е рационално и засега все още е почти неизбежно. Но да убиваш животни бавно, мъчително и унизително, просто така за кеф, без да са ти направили нищо - това е варварщина от отминали векове. Тоя нещастник си е получил точно това, каквото си е заслужил и търсил. Пожелавам му доживотна болка, която да му напомня колко ненужна смърт е причинил!

    Коментиран от #35, #51, #55

    18:01 22.04.2026

  • 32 Марев

    27 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Абсолютно си заслужи намушкването и не знам как ще се оправи , ако.му е разкъсан и сфинктера.Но това е жестоко и неприемливо отношение към животното.Не знам как може да се толерира това !

    18:02 22.04.2026

  • 33 нищо

    13 2 Отговор
    Сега ще може да имитира звука на Йерихонската тръба.

    18:04 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Християнин

    12 5 Отговор
    Екстра, пръснал му е пръдняча да не тормози животни повече 😁😁😁

    Коментиран от #38

    18:24 22.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тошко

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    За болката незнам ,но срама е голям

    18:43 22.04.2026

  • 40 Цомчю

    6 4 Отговор
    Еххх и мен така да ме бодеше Костадинов ,голяма либов щях да му дам

    18:44 22.04.2026

  • 41 Ирони Янков

    6 2 Отговор
    Пуебла беше пуеблан😉

    18:45 22.04.2026

  • 42 Бай Хасан

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "А ако си, добре те е боцнал":

    Ами ела да пробваме ,може пък да ти хареса

    18:49 22.04.2026

  • 43 Бай Амет чобанина

    4 1 Отговор
    🐂 Бико много го бави! АЗ ги оправям, още на нивата в къра...

    18:54 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дзак

    5 1 Отговор
    Явно това буди приятни асоциации в много пишещи тук.

    19:15 22.04.2026

  • 46 Бай онзи

    12 4 Отговор
    Малко му е! Същото се отнася и за тези изроди,които организират боеве с кучета.Животните са по-благородни от хората.

    19:31 22.04.2026

  • 47 Бях на корида

    2 4 Отговор
    в Испания, след това отидох в ресторанта до коридата, седнах и си чаках поръчката, на съседната маса донесоха задушени "звънците" на убитият бик, на другата седмица бях отново там и след това в ресторанта и си поръчах "звънците" но ми донесоха много малки, рекламирах ги, но келнерът ми каза, една седмица побеждава матадорът, някой път бикът.

    Аре наздраве!!!

    Коментиран от #49

    19:33 22.04.2026

  • 48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 4 Отговор
    Този вече стана Эдераст по професия...

    19:47 22.04.2026

  • 49 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бях на корида":

    Не си бил на корида ,а си бил под мминджжата на майка си .

    Коментиран от #54

    19:56 22.04.2026

  • 50 Много яко му го заби

    3 2 Отговор
    И май му хареса дори , след като продължаваше да се дупи на бика , само дето онези му отвлякоха вниманието и развалиха всичко

    19:59 22.04.2026

  • 51 абе отвратителния

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Отвратен":

    я обясни как убиват бика бавно и мъчително ? като го дразнят да ги мушка с рогата си и той умира от мъка ако не успее ли?

    20:06 22.04.2026

  • 52 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Предпочитам бай Ставри , место бика

    20:09 22.04.2026

  • 53 Анубис

    1 2 Отговор
    Вече няма да страда от запек 🤣

    20:42 22.04.2026

  • 54 Ами еми

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй":

    си мичката пайна, бе радиоактивен

    Коментиран от #58

    20:45 22.04.2026

  • 55 БЕЛИЦА

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Отвратен":

    ...след като "ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ" отнемат, кастрират и след това затворят мечките зад оградата за тях няма никаква алтернатива да се върнат в природата. Българите може да сме все още бедни и прости , но не сме диваци и варвари, като онези нации, които ИЗЛАПАХА своята природа и в частност мечките. Пораженията от безумието в Белица, са както върху мечките, така и върху Българщината. Разумното отношение към мечкарството включва, ветеринарно обслужване, фолклорни фестивали и конкурси и т. н.,а не мечкарите да са гонени от всякъде. Мечкарството е свързващото ни звено с дивата природа, различно от ПУШКАТА. Цялото европейско лицемерие и простотия лъсва, ако се направи съпоставка с коридата. Обаче Испания не е България и не може и въпрос да става, да се прекрати убиването, на млади бикове, само заради сеира и кефа на тълпата.

    21:03 22.04.2026

  • 56 милен к@нефф

    0 0 Отговор
    еххх бик 😍😍😍😍😍

    21:24 22.04.2026

  • 57 Времена

    1 0 Отговор
    Сериозно предупреждение от съдбата ,дано му дойде акъла в главата ,а не там където е предупреден.....

    21:53 22.04.2026

  • 58 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ами еми":

    Ти с езице ,обери и моцарелата и

    22:00 22.04.2026