Бик проби ректума на Краля на матадорите в Испания (ВИДЕО)

Един от най-известните испански матадори, Моранте де ла Пуебла, се възстановява след тежък инцидент на арената, при който бик го рани сериозно по време на корида в Маестранса, съобщават испански медии.

Инцидентът е станал в неделя пред пълни трибуни, когато тореадорът се изправя срещу животно, заело неблагоприятна позиция в центъра на арената. При опит за рискова маневра той не успява да реагира навреме, което позволява на бика да го атакува. Животното го удря в областта на таза, след което забива рога си, причинявайки тежки вътрешни наранявания.

Пострадалият, известен като "Кралят на матародите", е транспортиран по спешност в Viamed Hospital, където е подложен на незабавна хирургична интервенция. По информация от лекарския екип, нараняванията включват дълбока рана в аналната област, увреждане на сфинктерните мускули и перфорация на ректума.

„Това е най-болезненото нараняване, което съм получавал в кариерата си. Болката беше изключителна“, заявява Моранте де ла Пуебла след изписването му от интензивното отделение. Той допълва, че в първите моменти след удара е изпитал силен страх, тъй като е предположил, че кръвозагубата е значителна.

Операцията е извършена от екип, ръководен от Октавио Мулет, който определя травмата като „изключително сложна поради локализацията си“. По думите му е било необходимо възстановяване на засегнатите тъкани, щателно почистване на раната и поставяне на дренажи с цел предотвратяване на инфекция.

Към момента състоянието на тореадора е стабилизирано, но той остава под наблюдение. Лекарите са предприели венозно хранене чрез централен катетър, тъй като пациентът няма да може да приема храна по естествен път в следващите дни. Очаква се възстановяването да продължи поне седмица, като предстоят допълнителни изследвания за изключване на други травми.

Въпреки тежкото преживяване, Моранте де ла Пуебла е в съзнание и контактен, като по думите на близки до него демонстрира спокойствие, макар и с видима умора.

Инцидентът отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за безопасността в коридата — традиция с дълбоки корени в Испания, която продължава да предизвиква остри обществени дебати.

🔴 ÚLTIMA HORA | Cogida de Morante en su segundo toro en La Maestranza



🌐 https://t.co/55f39gE2vV



— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 20, 2026