ЕС отпуска милиарди за Украйна! Орбан вече не блокира

Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че сега предстои писмена процедура за завършване на този процес, съобщава БТА.
Очаква се писмената процедура да приключи утре следобед. Така ще завърши приемането на две решения, блокирани в последните месеци от Унгария заради спирането на доставките от Русия по петролопровода "Дружба". Предвижда се доставките да бъдат възобновени тази седмица.
Отпускането на обещания заем от 90 милиарда евро за Украйна може да се случи в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.
Европейският съюз одобри отпускането на заема от 90 млрд. евро за Украйна, след като Унгария отмени ветото си, което поддържаше в продължение на месеци, съобщиха дипломати, цитирани от ДПА и Франс прес.
Кипър, който е начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС обяви, че е задействал процедурата, която трябва да доведе до съгласието на 27 държави членки за отпускането на първите плащания по заема, който досега беше блокиран от Унгария.
Освен това държавите членки на ЕС се споразумяха да приемат 20-ия пакет със санкции срещу Русия, който цели да окаже още по-силен натиск върху Москва.
Будапеща даде съгласието си за задействането на процедурата по отпускането на заема, която ще приключи утре, но уточни, че ще премахне напълно ветото си при условие, че доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба" бъдат възобновени.
Отпускането на новия заем за Украйна стана обект на спорове между Киев и Будапеща, предизвикани от спирането на доставките на руски нефт за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че петролопроводът е поправен и може отново да бъде пуснат в експлоатация.
Ако доставките на руски нефт не бъдат възобновени до утре, Будапеща и Братислава теоретично биха могли да спрат процедурата по одобрение на заема, отбелязва ДПА.
2 8888
Коментиран от #27, #45, #70, #71, #102, #119, #120
3 ЕС СА ФАШИСТИ
Коментиран от #50
4 хехе
Коментиран от #23, #138
5 Либераст
Коментиран от #10, #144
6 С предните милиарди Ко стана
Продължавайте в същия дух, до закриване на Бандеристан!
7 Гражданин от село
15:59 22.04.2026
9 Милена
Коментиран от #38, #66
10 Още може
До коментар #5 от "Либераст":Браво на Русия.
11 честен ционист
15:59 22.04.2026
Коментиран от #29, #61
16:00 22.04.2026
13 бай Иван
16:00 22.04.2026
14 Питам
Коментиран от #25
15 ЕС Е СЪЮЗ
16:00 22.04.2026
16 Паак ли ве...?!
Пък редовите членове на ЕС-кучета ги яли...!
17 Бонев
16:01 22.04.2026
Коментиран от #56
16:01 22.04.2026
Коментиран от #85, #139
16:02 22.04.2026
20 ПОГРЕБАЛНОТО БЮРО
16:02 22.04.2026
21 стоян георгиев
Коментиран от #28
22 Ами
16:02 22.04.2026
До коментар #4 от "хехе":Че търпим пак да ни ограбват!
Но по някое време огънят на протеста срещу Урсулишкото ограбване на народите от ЕС, ще пламне!
За сега само тлее...
24 Констатация
16:03 22.04.2026
25 Урсула
До коментар #14 от "Питам":Момичето е убито много хуманно... не е усетила нищо!!! Награда за снайпериста!!!
26 Защо тримата
Коментиран от #40
27 Коста
До коментар #2 от "8888":Те са прости както българите. Не трябва да ги питат. Не разбират кое е за доброто на Окраина.
Коментиран от #92, #93
16:04 22.04.2026
До коментар #21 от "стоян георгиев":кой къде те хване, сороска подлого ...
Коментиран от #31
29 А ти ще станеш...
До коментар #12 от "Сатана Z":...със съдрани празни евро- джобове...😝!
30 Факт
16:06 22.04.2026
31 стоян георгиев
До коментар #28 от "Ех, стоянее":Мога да гледам безкрайно как гори огън как украйна налага путлер и как се гърчи бг трола заради нашата помощ към зеленски...хах..щом вие ревете значи всичко е ок!
16:06 22.04.2026
32 Коцето
33 само за най бедните помощи у нас
Коментиран от #42
34 Тов. Членин
Коментиран от #54
35 На къс повод!
16:08 22.04.2026
16:08 22.04.2026
37 Урсула фон дер Лайен, председател
Първите 110 000 броя от 9млн дронове-убийци с Изкуствен Интелект са готови да отпътуват за Украйна.
Някой някъде нервно преглъща, комради ☝️😁
Коментиран от #81
16:09 22.04.2026
39 Акушерка
Коментиран от #46
40 А може би
До коментар #26 от "Защо тримата":се усмихват избрани, които ще получат % , а за други няма
41 да питам
16:10 22.04.2026
До коментар #33 от "само за най бедните помощи у нас":Никой не дава помощи в случая.това е заем дето ще се плати с парите на путин след войната.даже ес ще лапне и някой милиард от сделката.
Коментиран от #73
43 Теслатъ
16:11 22.04.2026
45 един
До коментар #2 от "8888":И аз това питам,пита ли някой европейците.аджеба дали са съгласни да плащат от данъците си на едни мафиотизирани комунисти в България, а те пък от своя страна да захранват касите на една престъпна клика в Кремъл,дали ги пита някой,а?
46 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #39 от "Акушерка":"...Урсулка пак ще напълни гушката с комисиона!..."
Няма нищо по-прагматично до съвместиш полезното с приятното, комрад ☝️
16:13 22.04.2026
16:13 22.04.2026
48 мдаааа
49 Салваторе
16:13 22.04.2026
До коментар #3 от "ЕС СА ФАШИСТИ":Плащай , бе ...
16:14 22.04.2026
Защо се да не помага на Украйна?
Пък и тия монгольяк - ислямисти на вова,..на нас какви са?!?
16:14 22.04.2026
52 Фес мафия
53 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #31 от "стоян георгиев":Ех Стоянчооо мамин непорасъл и не наиграл се, а аз мога да гледам как територийката на украинските фашисти става от ден на ден все по-малка и по-малка, а гробищата им все по-големи и по-големи. Така добре ли е ?
Коментиран от #91, #110
16:15 22.04.2026
До коментар #34 от "Тов. Членин":А редовното правителство още не е съставено., ако имаш предвид Радев.
16:15 22.04.2026
56 капитана
До коментар #18 от "Хаген Дас":Няма проблем друже,Русия врътва кранчето на казахстанския нефт за швабите от 1 май !
57 Теслатъ
16:16 22.04.2026
Вместо да спрат войната, те изсипват милиарди в черна дупка.
Нещо не ви е наред стратегията.
Коментиран от #69
16:16 22.04.2026
16:16 22.04.2026
60 Стенли
Коментиран от #78
16:17 22.04.2026
61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Сатана Z":Над 2 млн. укрохазари станаха на кайма.
62 Тома
16:17 22.04.2026
63 Д-р Марин Белчев
Орбан, който беше изключително достоен лидер и остави Унгария градина, правилно блокираше тези престъпни траншове.
Който не е ходил и поживял в Унгария, няма да ме разбере.
Коментиран от #77
64 България
Вие сте...Никой, КОПЕЙКИ!
👍😄👍
Коментиран от #67
65 Ха ХаХа
До коментар #51 от "Сатана Z":Тангра е Монголско куче бе монголоиден татар.
Руснаците са варяги..викинги.
Марш в Укра за тор
Коментиран от #87, #95, #103
16:18 22.04.2026
66 Факт
До коментар #9 от "Милена":Дизелът във Франция днес стига до нива от 2.8 €.
Коментиран от #83
16:18 22.04.2026
67 Каква България си ти
До коментар #64 от "България":Бе помак помашки
68 Мухаа ха!
Коментиран от #129
69 Владимир Путин, президент
До коментар #58 от "Факт":".. но на руснаците не им пука..."
Большая Ошибка.
Руснята всеки ден го поема, гинат деца, майки, горят пристанища, танкери, рафинерии, складове. Народа реве !!! Но на мен не ми пука, балсъм ги всите. Три Раза ☝️😁
Коментиран от #75
16:20 22.04.2026
70 Формално
До коментар #2 от "8888":Няма народно събрание, няма министърпредседател, няма даже президент. Кой е този посланник, който дава пари от и ето на държавата?
71 Глюпости ,
До коментар #2 от "8888":Тебе па кой да те пита , азиатецо 🤭😁..
72 Лон дон
16:21 22.04.2026
74 Сеирджия
16:21 22.04.2026
75 Ха ХаХа
До коментар #69 от "Владимир Путин, президент":Простак 300%
76 Долу ЕС
16:22 22.04.2026
До коментар #63 от "Д-р Марин Белчев":Винаги трябва подкрепа към всяка НЕЗАВИСИМА държава нападната от КОМ- фашистката Секта в москалбад!
22 ядрени Републики, Фюрера педофил и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким воюват срешу Героичният Украински народ,...
ПРИД урак
Коментиран от #84
78 Факт
До коментар #60 от "Стенли":Дългът на България, отнесен към БВП, вече е 30%.
За сравнение:
- за 2024 е бил почти 24%;
- за 2023 е бил 23%;
- за 2022 е бил 22,5%.
........
- за 2008 е бил 13%.
79 Бахурчо
16:24 22.04.2026
80 Нещастници
16:24 22.04.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Русия ги очаква като диви гъски бе безказармено паве
82 Уникално
Коментиран от #88
83 до Факт
До коментар #66 от "Факт":А, в Ир. дизела от 1,63 до 2,3 евро за литър...
84 Ъхъ ъхъ
До коментар #77 от "Дреме ти на путинката":Путин ви го натресе до сливиците и очите ви хвръкнаха на ластик.
Хъркате на умралолл
16:25 22.04.2026
85 666
До коментар #19 от "Швейк":ха ха ха чиче на тебе се вижда край с тези цени на горивото и в магазинните
86 САЩ..САЩ
16:26 22.04.2026
До коментар #65 от "Ха ХаХа":От коя народност по точно са викингите, якутските викинги или камчатските викинги?
Коментиран от #90, #94
88 Казал
До коментар #82 от "Уникално":Помашкият помак
Наведен на Анадола
16:26 22.04.2026
А, има и задгробни оптимисти.
16:28 22.04.2026
До коментар #87 от "Волжка България":От която и да са не са монголци като теб джаскан татар
Коментиран от #98, #104
91 стоян георгиев
До коментар #53 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Разкажи ми превзехме ли покровск?всеки ден 1000 мъже умират или остават тежки инвалиди.това как ти се отразява?
Коментиран от #132
16:29 22.04.2026
До коментар #27 от "Коста":А аз и ти, понеже не сме прости, знаем, че доброто за Украйна е СеСеСЕРЕ, налЕ?
Коментиран от #99
93 681
До коментар #27 от "Коста":ТоА па, тва е англосаксонска маша с шев евреин зеленски😂😂 и Курабийка и препират там милиарди за каймановите острови
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ЧУДЯ СЕ
Коментиран от #101, #133
97 Ха ХаХа
16:30 22.04.2026
До коментар #90 от "Волжски помако":ТоА па, тука като е имало тракийска цивилизация, ти още и в небитието не си бил, комплексарче
Коментиран от #106
99 Ако не беше СССР
До коментар #92 от "Саша Грей":Никой нямаше да чуе за Украйна
100 Нема се сдухвате ко пейки
У .дри ии
СЛАВА БЪЛГАРИЯ
16:32 22.04.2026
До коментар #96 от "ЧУДЯ СЕ":Докато путлер сгъне чимшира.нямаме друг избор.вместо да инвестираме в бизнес ни се налага да се пазим от азиатски примати.
Коментиран от #115, #117
102 Не, разбира се
До коментар #2 от "8888":В прекрасните либерални демокрации народите нямат думата!
103 Рюрик, варяг
До коментар #65 от "Ха ХаХа":"...Руснаците са варяги викинги.."
Руснаците са първите ceляци които oнoдиx щом стъпих на брега. Кви варяги, кви викинги бе таварищь..
Коментиран от #108, #109
104 Пена Пенова
До коментар #90 от "Волжски помако":И букви сме ти дали ,тъпчо 🤣😂, крепостняк
Коментиран от #112
16:33 22.04.2026
105 Слава на Украйна
16:33 22.04.2026
До коментар #98 от "Ха,ха":Напивали са се и са се перкали един с друг....
16:33 22.04.2026
107 Страхотна новина !
Коментиран от #126
108 .....
До коментар #103 от "Рюрик, варяг":Бе има там некъв Рьорих и другото е монголски крепостняк
109 Ха ХаХа
До коментар #103 от "Рюрик, варяг":Ти ли бе скопен катър си онождал.
Роди негърче бе гьотверен
16:35 22.04.2026
110 Знаменосеца
До коментар #53 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Пета година превземат (освобождават) тази " територийка" и не се получава .. Докато китайците сделаха новата Волга .. Абе технологиЙ
Коментиран от #135
16:36 22.04.2026
Днес в парламента на Русия открито се говори за колапс на икономиката им до есента..
Щяло да стане като 1917 година ?!?!! Какво ли е станало тогава ?
Коментиран от #121
16:36 22.04.2026
112 Ха ХаХа
До коментар #104 от "Пена Пенова":От 32 букви 28 са гръцки монголоиден татар.
Кирил и Методий са гърци
Коментиран от #116
113 Бедност
16:37 22.04.2026
90 милиарда € за Украйна.
Луфтханза съкращава 20 000 полета, заради скъпи горива.
Честито, урсулианци!
16:37 22.04.2026
116 Волжка България
До коментар #112 от "Ха ХаХа":Ааа, поне си си научил азбуката, монголски крепостен комплексар, появил се на картата двеста години по късно.
118 Калоян
Вчера собственикът на укринското енерго си купи комплекс от петдесет апартамента в Монако за петстотин милиона, с изглед към морето , а вие давайте.
А пакетът със санкции ще свърши отлична работа,толкова отлична,колкото и първите деветнадесет.
Всеки сам оуб иец сам си избира моста , от който да с кочи.Еуропа не прави изключение.
119 Хахахаха
До коментар #2 от "8888":А путлера пита ли рашите дали искат да му спонсорират войната?
120 Жан Бойко
До коментар #2 от "8888":Нека да отпуск , нека до един измрат тия западни роби на фронта.
Може и българската армия да я пратят малко, да пробва новото оръжие
16:46 22.04.2026
До коментар #111 от "Краят е близо":Края не е дори близо, края настъпи ☝️
Но Русия още го не знае, както Рим не знаеше че се е разпаднал.
Коментиран от #130
16:46 22.04.2026
122 НИКОГА в историята на човечеството
Селото москал ( превод край блатата)..е създадено през..12 ВЕК! Населявано от малък на брой Монголо- Татарски роби -- москалья! 290 .. Робство в ХАГАНАТА ,...80 год...роби на ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО и през 15 век се появява ..Княжество Московия!!
През 19 72 г.. се появява измислената Российска Империя,..120 г..по- късно и измисления от Ломоносов..." руски език)! 19 17..умира Империята! 19 21 се появява.. СССР,..а през 19 91 г..се ражда..П ЕДЕРАЦИЯТА!
Хахахахаха
Коментиран от #125, #127, #128, #131
16:46 22.04.2026
123 Сатана Z
16:50 22.04.2026
124 Левски
16:51 22.04.2026
125 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":най евтиното тролче бая се пени днес,по ж@лк0 не е било скоро време
126 Хахахаха
До коментар #107 от "Страхотна новина !":Какво и е зле на Европа? Толкова е зле, че всички бягат за Европа.
127 мало
До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":умния, значи няма ПетърI, Иван Грозни, Кутузов, Суворов и пр. още ! На колко линии си днес ?....
Коментиран от #137
16:54 22.04.2026
128 Факт
До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":Цялата "история" на Монголо- Татарските роби москаля е НАПЪЛНО ИЗМИСЛЕНА!
НЯМА НИТО ЕДИН ФАКТ, АРТЕФАКТ, ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО за тая монголо - Татарска пас МИНА! Дори съветските учени го твърдят!! ФАКТ!
Няма такъв ЕТНОС, НАРОД или Държава!
Коментиран от #136
16:54 22.04.2026
129 Хахахаха
До коментар #68 от "Мухаа ха!":Нормално държава с такова население, която води война вече 5 години, да е останала без пари, не мислиш ли? Във война е важно да имаш добри съюзници.
130 Дзак
До коментар #121 от "Владимир Путин, президент":Нека всеки да се готви за собствения си край!
131 Пешо z
До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":Тебе турчин ли те е правил ?
132 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #91 от "стоян георгиев":Превзеха половината украйна, но явно на теб не ти се иска за повярваш, а украинските гробища вече се виждат от космоса. Това на теб как ти се отразява?
133 Ами ти нали си от тях!
До коментар #96 от "ЧУДЯ СЕ":Не се чуди,ами в Брюксел,на бунт пред продажната централа ...!
134 Чичо
Коментиран от #142
135 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #110 от "Знаменосеца":Превзеха половината украйна, но явно на теб не ти се иска за повярваш, а украинските гробища вече се виждат от космоса.
136 Не спирай да
До коментар #128 от "Факт":го сричаш докато не го научиш на изуст!!!
... Руска сила, руска воля,
руска кръв и руска пот,
ЩЕ ИЗБАВИ ОТ НЕОЛЯ
БРАТСКИ БЪЛГАРСКИ НАРОД !!!!
Коментиран от #141
17:02 22.04.2026
До коментар #127 от "мало":След създаването на ... Российската Империя през 1722 г !! Но това не е русия а е Империя от десетки поробени националности със собствен език, култура, традиции и т.н! Тогава няма .. руска държава и Етнос руснаци! А ... руският Език " е създаден през средата на 18 ВЕК
17:03 22.04.2026
138 Хи хи
До коментар #4 от "хехе":Заема ще го плащат руснаците след като подпишат капитулацията си
139 гост
До коментар #19 от "Швейк":Много си надул памперса-голям дебит-ще го спукаш!
140 българина
17:04 22.04.2026
До коментар #136 от "Не спирай да":14 ислямистки и 8 монголоидни републики,...Кои... монгольяци са ти братя?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #143
17:05 22.04.2026
142 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #134 от "Чичо":На Путин са 240 милиарда. Ето откъде ша дойдат парите.
143 Това за
До коментар #141 от "Аре бе...":Европейския съюз ли говориш...????
Коментиран от #147
17:06 22.04.2026
144 Не 7и разбрал
До коментар #5 от "Либераст":Украинците бомбардираха руско пристанище в Севастопол
145 Браво
17:08 22.04.2026
147 За създадената
До коментар #143 от "Това за":През...19 91 г... монгольяк ислямистка П едерация /
Джамахирия!!
Ама и там НЕМА...руска република
Ааааахахаха
17:10 22.04.2026
148 Някой
17:12 22.04.2026