ЕС отпуска милиарди за Украйна! Орбан вече не блокира
22 Април, 2026 15:55 2 599 148

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че сега предстои писмена процедура за завършване на този процес, съобщава БТА.

Очаква се писмената процедура да приключи утре следобед. Така ще завърши приемането на две решения, блокирани в последните месеци от Унгария заради спирането на доставките от Русия по петролопровода "Дружба". Предвижда се доставките да бъдат възобновени тази седмица.

Отпускането на обещания заем от 90 милиарда евро за Украйна може да се случи в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

Европейският съюз одобри отпускането на заема от 90 млрд. евро за Украйна, след като Унгария отмени ветото си, което поддържаше в продължение на месеци, съобщиха дипломати, цитирани от ДПА и Франс прес.

Кипър, който е начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС обяви, че е задействал процедурата, която трябва да доведе до съгласието на 27 държави членки за отпускането на първите плащания по заема, който досега беше блокиран от Унгария.

Освен това държавите членки на ЕС се споразумяха да приемат 20-ия пакет със санкции срещу Русия, който цели да окаже още по-силен натиск върху Москва.

Будапеща даде съгласието си за задействането на процедурата по отпускането на заема, която ще приключи утре, но уточни, че ще премахне напълно ветото си при условие, че доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба" бъдат възобновени.

Отпускането на новия заем за Украйна стана обект на спорове между Киев и Будапеща, предизвикани от спирането на доставките на руски нефт за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че петролопроводът е поправен и може отново да бъде пуснат в експлоатация.

Ако доставките на руски нефт не бъдат възобновени до утре, Будапеща и Братислава теоретично биха могли да спрат процедурата по одобрение на заема, отбелязва ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 8888

    149 13 Отговор
    A някой пита ли европейците дали са съгласни?

    Коментиран от #27, #45, #70, #71, #102, #119, #120

    15:58 22.04.2026

  • 3 ЕС СА ФАШИСТИ

    138 16 Отговор
    УБИВАТ НАРОДИТЕ СИ!

    Коментиран от #50

    15:58 22.04.2026

  • 4 хехе

    150 12 Отговор
    ЕС нищо не отпуска отпускат урсулите, а заема ще го плащат хората от ЕС включително и ние.

    Коментиран от #23, #138

    15:58 22.04.2026

  • 5 Либераст

    90 10 Отговор
    Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток, също и два завода за дронове.

    Коментиран от #10, #144

    15:58 22.04.2026

  • 6 С предните милиарди Ко стана

    97 10 Отговор
    404 загуби 1/4 от земите си и от 40 млн. , стана 18 млн. жители.
    Продължавайте в същия дух, до закриване на Бандеристан!

    15:58 22.04.2026

  • 7 Гражданин от село

    45 6 Отговор
    Чикатило и свитата му

    15:59 22.04.2026

  • 8 УКРАйНЕЦ

    45 7 Отговор
    Готови сме да им пуснем тръбата .. фекалната ..

    15:59 22.04.2026

  • 9 Милена

    95 10 Отговор
    Разбира се всички са наясно, че този "заем" никога няма да бъде върнат, както и всички останали пари които наляха във войната, но това не им пречи, нито факта че собствените им държави са потънали във финансова и икономическа криза, а народите им се чудят как да си плащат сметките. Няма нищо по-важно на света от това войната срещу Русия да продължи, с цената на всичко.

    Коментиран от #38, #66

    15:59 22.04.2026

  • 10 Още може

    45 8 Отговор

    До коментар #5 от "Либераст":

    Браво на Русия.

    15:59 22.04.2026

  • 11 честен ционист

    7 37 Отговор
    Ние ще помагаме на Украйна по клаузите на СИВ.

    15:59 22.04.2026

  • 12 Сатана Z

    10 66 Отговор
    Крайно време беше. Още Много монголья ще станат.. ЧЕРНОЗЕМ

    Коментиран от #29, #61

    16:00 22.04.2026

  • 13 бай Иван

    67 8 Отговор
    Дали е случайно, че днес освобождават 1,4 млрд евро от банката за развитие, точно колкото е нашият дял???

    16:00 22.04.2026

  • 14 Питам

    79 9 Отговор
    Защо не публикувате тетрадката на 10 годишното палестинско момиченце простреляно в главата от израелски снайперист по време на час по математика в училище? Нали сте хуманисти и за мир?

    Коментиран от #25

    16:00 22.04.2026

  • 15 ЕС Е СЪЮЗ

    71 9 Отговор
    НА ОЛИГОФРЕНИТЕ.

    16:00 22.04.2026

  • 16 Паак ли ве...?!

    63 9 Отговор
    Ха така,наливайте в бездънната каца Украйна...!
    Пък редовите членове на ЕС-кучета ги яли...!

    16:00 22.04.2026

  • 17 Бонев

    65 6 Отговор
    Е няма такива дебили.Хвърлят 90милиарда на вятъра,задлъжняват ЕС, и в същото време голяма радост.

    16:01 22.04.2026

  • 18 Хаген Дас

    58 6 Отговор
    Явно е че ЕС се управлява от много прости политици! Във време на рецесия да подаряваш пари на държава във война е разхищение, в същото време да санкционираш основен доставчик на суровини! Зеленски разиграва целия съюз а те го аплодират!

    Коментиран от #56

    16:01 22.04.2026

  • 19 Швейк

    7 62 Отговор
    На Путин и на идиотската му осерация им се вижда краят

    Коментиран от #85, #139

    16:02 22.04.2026

  • 20 ПОГРЕБАЛНОТО БЮРО

    48 9 Отговор
    НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ УСМИХНАТИ. А ЗАЩО ЛИ????. ЩЕ КРАДНЕМ КАКТО ОТ ВАКСИНИТЕ ТАКА И ОТ ВОЙНАТА. А НАРОДИТЕ БЕДНЯЦИТЕ СТРАДАТ. НЯМА НАФТА НЯМА ГАЗ. И ВСИЧКИ СА ВЪВ НЕОПЕСУЕМ ЗАХЛАС.

    16:02 22.04.2026

  • 21 стоян георгиев

    7 48 Отговор
    Чудесна новина.едни от най добре отпуснати пари.

    Коментиран от #28

    16:02 22.04.2026

  • 22 Ами

    43 9 Отговор
    честито ! Зеленият шмъркач ще има ново имение , а вие продължавайте да събирате капачки ...

    16:02 22.04.2026

  • 23 Ама ние сме за трепане!

    37 7 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Че търпим пак да ни ограбват!
    Но по някое време огънят на протеста срещу Урсулишкото ограбване на народите от ЕС, ще пламне!
    За сега само тлее...

    16:02 22.04.2026

  • 24 Констатация

    41 6 Отговор
    На бабата Акушерка не и пука за бъдещето на Европа и ЕС, за нея ЕС е инструмент срещу Русия и нищо повече!!!

    16:03 22.04.2026

  • 25 Урсула

    8 20 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Момичето е убито много хуманно... не е усетила нищо!!! Награда за снайпериста!!!

    16:03 22.04.2026

  • 26 Защо тримата

    20 4 Отговор
    на преден план на снимката се усмихват, докато останалите на заден план са прекалено сериозни?

    Коментиран от #40

    16:04 22.04.2026

  • 27 Коста

    3 14 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Те са прости както българите. Не трябва да ги питат. Не разбират кое е за доброто на Окраина.

    Коментиран от #92, #93

    16:04 22.04.2026

  • 28 Ех, стоянее

    30 6 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подлого ...

    Коментиран от #31

    16:05 22.04.2026

  • 29 А ти ще станеш...

    19 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    ...със съдрани празни евро- джобове...😝!

    16:05 22.04.2026

  • 30 Факт

    17 5 Отговор
    Някои страни няма да участват

    16:06 22.04.2026

  • 31 стоян георгиев

    6 34 Отговор

    До коментар #28 от "Ех, стоянее":

    Мога да гледам безкрайно как гори огън как украйна налага путлер и как се гърчи бг трола заради нашата помощ към зеленски...хах..щом вие ревете значи всичко е ок!

    Коментиран от #53

    16:06 22.04.2026

  • 32 Коцето

    6 17 Отговор
    Наш Мунчо доде се намуха и хоп милиардите в Украйна.

    16:06 22.04.2026

  • 33 само за най бедните помощи у нас

    5 8 Отговор
    И България трябва да отпусне няколко милиарда ,няма как. Ще се плаща,демокрацията иска парички.

    Коментиран от #42

    16:07 22.04.2026

  • 34 Тов. Членин

    3 12 Отговор
    Таваришчи , харесва ли ни или не , факт е .. Абе , къде го нашият вожд ?!🤭

    Коментиран от #54

    16:07 22.04.2026

  • 35 На къс повод!

    16 3 Отговор
    Син или любовник на Урсула е бандерко зеления?

    16:08 22.04.2026

  • 36 Тръмп

    12 4 Отговор
    Колко много либерали на едно място - ужас и поквара!

    16:08 22.04.2026

  • 37 Урсула фон дер Лайен, председател

    3 13 Отговор
    Вундаба !!!
    Има още една важна новина !
    Първите 110 000 броя от 9млн дронове-убийци с Изкуствен Интелект са готови да отпътуват за Украйна.
    Някой някъде нервно преглъща, комради ☝️😁

    Коментиран от #81

    16:09 22.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Акушерка

    20 2 Отговор
    Урсулка пак ще напълни гушката с комисиона!

    Коментиран от #46

    16:09 22.04.2026

  • 40 А може би

    17 2 Отговор

    До коментар #26 от "Защо тримата":

    се усмихват избрани, които ще получат % , а за други няма

    16:10 22.04.2026

  • 41 да питам

    4 2 Отговор
    Дали новите 90 "обстановки" ще гарантират сигурността на Малката Ханъма ?!

    16:10 22.04.2026

  • 42 стоян георгиев

    1 17 Отговор

    До коментар #33 от "само за най бедните помощи у нас":

    Никой не дава помощи в случая.това е заем дето ще се плати с парите на путин след войната.даже ес ще лапне и някой милиард от сделката.

    Коментиран от #73

    16:10 22.04.2026

  • 43 Теслатъ

    14 2 Отговор
    2/3 от тези 90 Млр. евро ще се "Приземят" по Офшорките и фирмите на евробандюгите, и киевските мо ше нници, и едва 1/3 от тях ще отидат за оръжие, боеприпаси и социални плащания! Тоест, очаквайте скоро Зеленчука да ревне: "Дайте пари!!!! Дай, дай, дай, дай...." -)))

    16:11 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 един

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    И аз това питам,пита ли някой европейците.аджеба дали са съгласни да плащат от данъците си на едни мафиотизирани комунисти в България, а те пък от своя страна да захранват касите на една престъпна клика в Кремъл,дали ги пита някой,а?

    16:12 22.04.2026

  • 46 Урсула фон дер Лайен, председател

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Акушерка":

    "...Урсулка пак ще напълни гушката с комисиона!..."

    Натюрлих !!!
    Няма нищо по-прагматично до съвместиш полезното с приятното, комрад ☝️

    16:13 22.04.2026

  • 47 .....

    1 2 Отговор
    Са то вече да се смееш ли, да плачеш ли

    16:13 22.04.2026

  • 48 мдаааа

    2 7 Отговор
    За ужас на руснята ... Все са на минус ..и

    16:13 22.04.2026

  • 49 Салваторе

    3 2 Отговор
    Миротворци, Сър.

    16:13 22.04.2026

  • 50 Плащай ,

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС СА ФАШИСТИ":

    Плащай , бе ...

    16:14 22.04.2026

  • 51 Сатана Z

    5 10 Отговор
    Нормално! 82% от снарядите, мините, ракетите, дроновете, САУ, БМПтата са С.Корейски и Ирански!
    Защо се да не помага на Украйна?
    Пък и тия монгольяк - ислямисти на вова,..на нас какви са?!?

    Коментиран от #65

    16:14 22.04.2026

  • 52 Фес мафия

    5 2 Отговор
    И нека комисионните започнат сега.

    16:14 22.04.2026

  • 53 🇧🇬❤️🇷🇺

    16 4 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Ех Стоянчооо мамин непорасъл и не наиграл се, а аз мога да гледам как територийката на украинските фашисти става от ден на ден все по-малка и по-малка, а гробищата им все по-големи и по-големи. Така добре ли е ?

    Коментиран от #91, #110

    16:15 22.04.2026

  • 54 Твоят вожд не знам къде е

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Тов. Членин":

    А редовното правителство още не е съставено., ако имаш предвид Радев.

    16:15 22.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 капитана

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаген Дас":

    Няма проблем друже,Русия врътва кранчето на казахстанския нефт за швабите от 1 май !

    16:16 22.04.2026

  • 57 Теслатъ

    6 2 Отговор
    """"""Ся, то вече да се смееш ли, да плачеш ли """""""" ------ Те шъ съ смеят, ние шъ плащаме и шъ ревем!!!

    16:16 22.04.2026

  • 58 Факт

    10 2 Отговор
    Санкциите са бошлаф. Удрят европейците, но на руснаците не им пука.
    Вместо да спрат войната, те изсипват милиарди в черна дупка.
    Нещо не ви е наред стратегията.

    Коментиран от #69

    16:16 22.04.2026

  • 59 Шайка

    9 2 Отговор
    ПРЕСТЪПНИЦИ

    16:16 22.04.2026

  • 60 Стенли

    13 2 Отговор
    Е какво му радостното на тази новина , преди малко четох в една статия тук че средната задлъжнялост на този така наречен ЕС е 80% а в клуба на богатите в който отскоро сме "горд " член е 88%😕🤨

    Коментиран от #78

    16:17 22.04.2026

  • 61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Над 2 млн. укрохазари станаха на кайма.

    16:17 22.04.2026

  • 62 Тома

    11 2 Отговор
    Половината ще отидат при урсула и сие.30% при бати зеле за златни клозети и 20% за нуждите на украинците.А европейците само трабахо и високи сметки.

    16:17 22.04.2026

  • 63 Д-р Марин Белчев

    10 3 Отговор
    Съчувствам на обикновените украинци и те заслужават подкрепа, но това е абсолютно престъпление!
    Орбан, който беше изключително достоен лидер и остави Унгария градина, правилно блокираше тези престъпни траншове.
    Който не е ходил и поживял в Унгария, няма да ме разбере.

    Коментиран от #77

    16:18 22.04.2026

  • 64 България

    2 11 Отговор
    Не мога да разбера тия 12 ЛЕПИЛАРА от МОЧАта, защо го преживяват толкова тежко?!?
    Вие сте...Никой, КОПЕЙКИ!
    👍😄👍

    Коментиран от #67

    16:18 22.04.2026

  • 65 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Сатана Z":

    Тангра е Монголско куче бе монголоиден татар.
    Руснаците са варяги..викинги.
    Марш в Укра за тор

    Коментиран от #87, #95, #103

    16:18 22.04.2026

  • 66 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Милена":

    Дизелът във Франция днес стига до нива от 2.8 €.

    Коментиран от #83

    16:18 22.04.2026

  • 67 Каква България си ти

    10 1 Отговор

    До коментар #64 от "България":

    Бе помак помашки

    16:20 22.04.2026

  • 68 Мухаа ха!

    12 1 Отговор
    Акушерката беше бясна,защото тези 90 милиарда евро,ако продължи тяхното блокиране,клоуна заминава в небитието.Защо: много е прозаична причината.Незалежная е на командно дишане с бюджета.Само за изплащане на заплатите към администрацията, полиция,пожарна,учители , пенсии, са нужни 3,5 милиарда евро месечно.Тук не се калкулират заплатите на армията, особено на мобилизираните на първа линия.Там разходите са огромни.Достигат по приблизителни оценки,над 3,7 милиарда месечно,плюс обезщетения за ранените и тежко инвалидизираните.Ако клоуна не ги получи,там ще избухнат бунтове,който може да доведат и до тежки сблъсъци между мъжете от окопите,и военизираните сформирования на властта - МВР, вътрешни войски( те не са на фронта) и др,а самото население ще побеснее,заплати и пенсии закъсняват със седмица,две.А това са последните издихания в бюджета.Още един месец без тези пари,и Мегдана щеше да му се стори детска площадка.Европейските офф,се ,който позволиха на една мър шава скумрия,да ги върти около пръста си, да се подготвят още презАвгуст- Септември,за още един транш ,от други 90 милиарда евро,към клоуна.

    Коментиран от #129

    16:20 22.04.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "Факт":

    ".. но на руснаците не им пука..."

    Большая Ошибка.
    Руснята всеки ден го поема, гинат деца, майки, горят пристанища, танкери, рафинерии, складове. Народа реве !!! Но на мен не ми пука, балсъм ги всите. Три Раза ☝️😁

    Коментиран от #75

    16:20 22.04.2026

  • 70 Формално

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Няма народно събрание, няма министърпредседател, няма даже президент. Кой е този посланник, който дава пари от и ето на държавата?

    16:20 22.04.2026

  • 71 Глюпости ,

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Тебе па кой да те пита , азиатецо 🤭😁..

    16:20 22.04.2026

  • 72 Лон дон

    3 0 Отговор
    Аз не съм съгласен!

    16:21 22.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Сеирджия

    2 0 Отговор
    Тия някой бръсне ли ги за Пфлаума?

    16:21 22.04.2026

  • 75 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Владимир Путин, президент":

    Простак 300%

    16:21 22.04.2026

  • 76 Долу ЕС

    10 2 Отговор
    Радев да спре това безумие и да извади България от тази корупционна сделка! Гюров да бъде обвинен в задлъжняване на страната с 2 млрд евро, без да е гласувано в бюдежата за чужда държава! я да видим сега къде са НПО тата искащи пари за какво ли не, да подпукат Гюров, че пари за трансплантации за бг деца няма, но за екскурзии на украински автобуси до турция има!!!

    16:22 22.04.2026

  • 77 Дреме ти на путинката

    3 8 Отговор

    До коментар #63 от "Д-р Марин Белчев":

    Винаги трябва подкрепа към всяка НЕЗАВИСИМА държава нападната от КОМ- фашистката Секта в москалбад!
    22 ядрени Републики, Фюрера педофил и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким воюват срешу Героичният Украински народ,...
    ПРИД урак

    Коментиран от #84

    16:23 22.04.2026

  • 78 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Стенли":

    Дългът на България, отнесен към БВП, вече е 30%.
    За сравнение:
    - за 2024 е бил почти 24%;
    - за 2023 е бил 23%;
    - за 2022 е бил 22,5%.
    ........
    - за 2008 е бил 13%.

    16:23 22.04.2026

  • 79 Бахурчо

    3 1 Отговор
    Това няма да свърши добре

    16:24 22.04.2026

  • 80 Нещастници

    7 2 Отговор
    а защо Радев не блокира? да напъне Гюров какво махна Сарафов? украинските туристи св пребуват по нашите пътища и пари ше им даваме да продължават!!!!! да пукнат децата. на предателите

    16:24 22.04.2026

  • 81 Ха ХаХа

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Русия ги очаква като диви гъски бе безказармено паве

    16:24 22.04.2026

  • 82 Уникално

    1 13 Отговор
    Глупакът Радев и избралите го ни заложи на амбразурата между света и Путин. Световна излагация. Не знаех, че българите са толкова непросветни. Обираме позора с пълни шепи

    Коментиран от #88

    16:24 22.04.2026

  • 83 до Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факт":

    А, в Ир. дизела от 1,63 до 2,3 евро за литър...

    16:24 22.04.2026

  • 84 Ъхъ ъхъ

    7 2 Отговор

    До коментар #77 от "Дреме ти на путинката":

    Путин ви го натресе до сливиците и очите ви хвръкнаха на ластик.
    Хъркате на умралолл

    16:25 22.04.2026

  • 85 666

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Швейк":

    ха ха ха чиче на тебе се вижда край с тези цени на горивото и в магазинните

    16:25 22.04.2026

  • 86 САЩ..САЩ

    4 0 Отговор
    Отпъдаци...

    16:26 22.04.2026

  • 87 Волжка България

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    От коя народност по точно са викингите, якутските викинги или камчатските викинги?

    Коментиран от #90, #94

    16:26 22.04.2026

  • 88 Казал

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Уникално":

    Помашкият помак
    Наведен на Анадола

    16:26 22.04.2026

  • 89 Имаше един

    0 0 Отговор
    период, когато можеше да си купиш предварително място за гроб. Беше на сметка а и е необходимо рано или късно.
    А, има и задгробни оптимисти.

    16:28 22.04.2026

  • 90 Волжски помако

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Волжка България":

    От която и да са не са монголци като теб джаскан татар

    Коментиран от #98, #104

    16:28 22.04.2026

  • 91 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Разкажи ми превзехме ли покровск?всеки ден 1000 мъже умират или остават тежки инвалиди.това как ти се отразява?

    Коментиран от #132

    16:29 22.04.2026

  • 92 Саша Грей

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Коста":

    А аз и ти, понеже не сме прости, знаем, че доброто за Украйна е СеСеСЕРЕ, налЕ?

    Коментиран от #99

    16:29 22.04.2026

  • 93 681

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Коста":

    ТоА па, тва е англосаксонска маша с шев евреин зеленски😂😂 и Курабийка и препират там милиарди за каймановите острови

    16:29 22.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ЧУДЯ СЕ

    7 0 Отговор
    ДОКОГА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ ТЪРПЯТ СВОЕВОЛИЯТА НА ТЕЗИ БЕЗ УМЦИ......?

    Коментиран от #101, #133

    16:30 22.04.2026

  • 97 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    Една книга прочел ли си до сега бе тъпунгер розоф

    16:30 22.04.2026

  • 98 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Волжски помако":

    ТоА па, тука като е имало тракийска цивилизация, ти още и в небитието не си бил, комплексарче

    Коментиран от #106

    16:31 22.04.2026

  • 99 Ако не беше СССР

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Саша Грей":

    Никой нямаше да чуе за Украйна

    16:32 22.04.2026

  • 100 Нема се сдухвате ко пейки

    1 2 Отговор
    Всека монгольяк - кремльовска фашага и Оризо-Гризач... ФИРА з..е Прекрасна за Човечеството Новина!
    У .дри ии
    СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    16:32 22.04.2026

  • 101 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #96 от "ЧУДЯ СЕ":

    Докато путлер сгъне чимшира.нямаме друг избор.вместо да инвестираме в бизнес ни се налага да се пазим от азиатски примати.

    Коментиран от #115, #117

    16:32 22.04.2026

  • 102 Не, разбира се

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    В прекрасните либерални демокрации народите нямат думата!

    16:32 22.04.2026

  • 103 Рюрик, варяг

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    "...Руснаците са варяги викинги.."

    Руснаците са първите ceляци които oнoдиx щом стъпих на брега. Кви варяги, кви викинги бе таварищь..

    Коментиран от #108, #109

    16:32 22.04.2026

  • 104 Пена Пенова

    0 3 Отговор

    До коментар #90 от "Волжски помако":

    И букви сме ти дали ,тъпчо 🤣😂, крепостняк

    Коментиран от #112

    16:33 22.04.2026

  • 105 Слава на Украйна

    1 2 Отговор
    Язък! Радеф изпусна шанса да се прави на интересен по този въпрос....

    16:33 22.04.2026

  • 106 Тракийска цивилизация ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ха,ха":

    Напивали са се и са се перкали един с друг....

    16:33 22.04.2026

  • 107 Страхотна новина !

    5 1 Отговор
    Само не разбрах това как ще подобри европейската икономика ??? Мислех си : ако това е положително за Европа, дайте да дадем не 90 а 190 милиарда !

    Коментиран от #126

    16:34 22.04.2026

  • 108 .....

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "Рюрик, варяг":

    Бе има там некъв Рьорих и другото е монголски крепостняк

    16:34 22.04.2026

  • 109 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Рюрик, варяг":

    Ти ли бе скопен катър си онождал.
    Роди негърче бе гьотверен

    16:35 22.04.2026

  • 110 Знаменосеца

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Пета година превземат (освобождават) тази " територийка" и не се получава .. Докато китайците сделаха новата Волга .. Абе технологиЙ

    Коментиран от #135

    16:36 22.04.2026

  • 111 Краят е близо

    3 6 Отговор
    Издръже още малко украински защитници!
    Днес в парламента на Русия открито се говори за колапс на икономиката им до есента..
    Щяло да стане като 1917 година ?!?!! Какво ли е станало тогава ?

    Коментиран от #121

    16:36 22.04.2026

  • 112 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #104 от "Пена Пенова":

    От 32 букви 28 са гръцки монголоиден татар.
    Кирил и Методий са гърци

    Коментиран от #116

    16:36 22.04.2026

  • 113 Бедност

    5 0 Отговор
    Шепа чиновници отпускат “заем” който и децата ни ще плащат. Режи и фърляй.

    16:37 22.04.2026

  • 114 Факт

    6 1 Отговор
    20-ти пакет санкции срещу Русия.
    90 милиарда € за Украйна.
    Луфтханза съкращава 20 000 полета, заради скъпи горива.
    Честито, урсулианци!

    16:37 22.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Волжка България

    0 4 Отговор

    До коментар #112 от "Ха ХаХа":

    Ааа, поне си си научил азбуката, монголски крепостен комплексар, появил се на картата двеста години по късно.

    16:39 22.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Калоян

    7 3 Отговор
    Бравус!
    Вчера собственикът на укринското енерго си купи комплекс от петдесет апартамента в Монако за петстотин милиона, с изглед към морето , а вие давайте.
    А пакетът със санкции ще свърши отлична работа,толкова отлична,колкото и първите деветнадесет.
    Всеки сам оуб иец сам си избира моста , от който да с кочи.Еуропа не прави изключение.

    16:42 22.04.2026

  • 119 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    А путлера пита ли рашите дали искат да му спонсорират войната?

    16:43 22.04.2026

  • 120 Жан Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Нека да отпуск , нека до един измрат тия западни роби на фронта.
    Може и българската армия да я пратят малко, да пробва новото оръжие

    16:46 22.04.2026

  • 121 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #111 от "Краят е близо":

    Края не е дори близо, края настъпи ☝️
    Но Русия още го не знае, както Рим не знаеше че се е разпаднал.

    Коментиран от #130

    16:46 22.04.2026

  • 122 НИКОГА в историята на човечеството

    3 6 Отговор
    Не е имало...руснаци!! НИКОГА !! ФАКТ
    Селото москал ( превод край блатата)..е създадено през..12 ВЕК! Населявано от малък на брой Монголо- Татарски роби -- москалья! 290 .. Робство в ХАГАНАТА ,...80 год...роби на ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО и през 15 век се появява ..Княжество Московия!!
    През 19 72 г.. се появява измислената Российска Империя,..120 г..по- късно и измисления от Ломоносов..." руски език)! 19 17..умира Империята! 19 21 се появява.. СССР,..а през 19 91 г..се ражда..П ЕДЕРАЦИЯТА!
    Хахахахаха

    Коментиран от #125, #127, #128, #131

    16:46 22.04.2026

  • 123 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Унгария ,Чехия и Словакия не блокират тия 90 милиарда евро за Укрия защото не участват в схемата с пари.БГто дава 3 000 000 000 евро на Зеления полутруп.

    16:50 22.04.2026

  • 124 Левски

    5 0 Отговор
    ЕС никога не е имал по-тъпи "ръководители".

    16:51 22.04.2026

  • 125 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":

    най евтиното тролче бая се пени днес,по ж@лк0 не е било скоро време

    16:53 22.04.2026

  • 126 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Страхотна новина !":

    Какво и е зле на Европа? Толкова е зле, че всички бягат за Европа.

    16:53 22.04.2026

  • 127 мало

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":

    умния, значи няма ПетърI, Иван Грозни, Кутузов, Суворов и пр. още ! На колко линии си днес ?....

    Коментиран от #137

    16:54 22.04.2026

  • 128 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":

    Цялата "история" на Монголо- Татарските роби москаля е НАПЪЛНО ИЗМИСЛЕНА!
    НЯМА НИТО ЕДИН ФАКТ, АРТЕФАКТ, ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО за тая монголо - Татарска пас МИНА! Дори съветските учени го твърдят!! ФАКТ!
    Няма такъв ЕТНОС, НАРОД или Държава!

    Коментиран от #136

    16:54 22.04.2026

  • 129 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Мухаа ха!":

    Нормално държава с такова население, която води война вече 5 години, да е останала без пари, не мислиш ли? Във война е важно да имаш добри съюзници.

    16:55 22.04.2026

  • 130 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Владимир Путин, президент":

    Нека всеки да се готви за собствения си край!

    16:58 22.04.2026

  • 131 Пешо z

    1 2 Отговор

    До коментар #122 от "НИКОГА в историята на човечеството":

    Тебе турчин ли те е правил ?

    16:59 22.04.2026

  • 132 🇧🇬❤️🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Превзеха половината украйна, но явно на теб не ти се иска за повярваш, а украинските гробища вече се виждат от космоса. Това на теб как ти се отразява?

    17:01 22.04.2026

  • 133 Ами ти нали си от тях!

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "ЧУДЯ СЕ":

    Не се чуди,ами в Брюксел,на бунт пред продажната централа ...!

    17:01 22.04.2026

  • 134 Чичо

    0 0 Отговор
    Онзи министър дето е подписал да плаща ?

    Коментиран от #142

    17:02 22.04.2026

  • 135 🇧🇬❤️🇷🇺

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Знаменосеца":

    Превзеха половината украйна, но явно на теб не ти се иска за повярваш, а украинските гробища вече се виждат от космоса.

    17:02 22.04.2026

  • 136 Не спирай да

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "Факт":

    го сричаш докато не го научиш на изуст!!!
    ... Руска сила, руска воля,
    руска кръв и руска пот,
    ЩЕ ИЗБАВИ ОТ НЕОЛЯ
    БРАТСКИ БЪЛГАРСКИ НАРОД !!!!

    Коментиран от #141

    17:02 22.04.2026

  • 137 Разбира се, че има...

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "мало":

    След създаването на ... Российската Империя през 1722 г !! Но това не е русия а е Империя от десетки поробени националности със собствен език, култура, традиции и т.н! Тогава няма .. руска държава и Етнос руснаци! А ... руският Език " е създаден през средата на 18 ВЕК

    17:03 22.04.2026

  • 138 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Заема ще го плащат руснаците след като подпишат капитулацията си

    17:03 22.04.2026

  • 139 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Швейк":

    Много си надул памперса-голям дебит-ще го спукаш!

    17:04 22.04.2026

  • 140 българина

    1 2 Отговор
    Радев да спре това безумие и да извади България от тази корупционна сделка! Гюров да бъде обвинен в задлъжняване на страната с 2 млрд евро, без да е гласувано в бюдежата за чужда държава! я да видим сега къде са НПО тата искащи пари за какво ли не, да подпукат Гюров, че пари за трансплантации за бг деца няма, но за екскурзии на украински автобуси до турция има!!!

    17:04 22.04.2026

  • 141 Аре бе...

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "Не спирай да":

    14 ислямистки и 8 монголоидни републики,...Кои... монгольяци са ти братя?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #143

    17:05 22.04.2026

  • 142 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Чичо":

    На Путин са 240 милиарда. Ето откъде ша дойдат парите.

    17:05 22.04.2026

  • 143 Това за

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Аре бе...":

    Европейския съюз ли говориш...????

    Коментиран от #147

    17:06 22.04.2026

  • 144 Не 7и разбрал

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Либераст":

    Украинците бомбардираха руско пристанище в Севастопол

    17:08 22.04.2026

  • 145 Браво

    1 1 Отговор
    Слава на Украйна, че защитава цяла Европа от руската агресия

    17:08 22.04.2026

  • 146 Стига сте ревали

    0 0 Отговор
    Тези пари са от руските замразени активи.

    17:10 22.04.2026

  • 147 За създадената

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Това за":

    През...19 91 г... монгольяк ислямистка П едерация /
    Джамахирия!!
    Ама и там НЕМА...руска република
    Ааааахахаха

    17:10 22.04.2026

  • 148 Някой

    0 0 Отговор
    Какъв се пада нашият дял с който са ни ограбили? 1-2 милиарда евро ли?

    17:12 22.04.2026

