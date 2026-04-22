ЕС отпуска милиарди за Украйна! Орбан вече не блокира

Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че сега предстои писмена процедура за завършване на този процес, съобщава БТА.

Очаква се писмената процедура да приключи утре следобед. Така ще завърши приемането на две решения, блокирани в последните месеци от Унгария заради спирането на доставките от Русия по петролопровода "Дружба". Предвижда се доставките да бъдат възобновени тази седмица.

Отпускането на обещания заем от 90 милиарда евро за Украйна може да се случи в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

Европейският съюз одобри отпускането на заема от 90 млрд. евро за Украйна, след като Унгария отмени ветото си, което поддържаше в продължение на месеци, съобщиха дипломати, цитирани от ДПА и Франс прес.

Кипър, който е начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС обяви, че е задействал процедурата, която трябва да доведе до съгласието на 27 държави членки за отпускането на първите плащания по заема, който досега беше блокиран от Унгария.

Освен това държавите членки на ЕС се споразумяха да приемат 20-ия пакет със санкции срещу Русия, който цели да окаже още по-силен натиск върху Москва.

Будапеща даде съгласието си за задействането на процедурата по отпускането на заема, която ще приключи утре, но уточни, че ще премахне напълно ветото си при условие, че доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба" бъдат възобновени.

Отпускането на новия заем за Украйна стана обект на спорове между Киев и Будапеща, предизвикани от спирането на доставките на руски нефт за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че петролопроводът е поправен и може отново да бъде пуснат в експлоатация.

Ако доставките на руски нефт не бъдат възобновени до утре, Будапеща и Братислава теоретично биха могли да спрат процедурата по одобрение на заема, отбелязва ДПА.