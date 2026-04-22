Москва потвърди: Спряхме транзита на казахстански петрол за Германия

Русия ще пренасочи доставките на петрол от Казахстан, предназначени преди това за Германия през петролопровода "Дружба", към други маршрути, считано от 1 май, заяви в сряда вицепремиерът Александър Новак, цитиран от "Ройтерс".

Новак заяви, че логистичната промяна се дължи на "технически възможности" и е била договорена с Казахстан.

"Германците се отказаха от руския петрол, така че се справят добре", заяви Новак относно решението на Европа да намали вноса на руски енергийни ресурси.

Ройтерс съобщи във вторник, че Русия ще спре износа на петрол от Казахстан за Германия през петролопровода "Дружба", считано от 1 май.

Министърът на енергетиката на Казахстан заяви в сряда, че през май не е планирано да се доставя казахстански петрол по руския тръбопровод "Дружба" за Германия, като според него прекъсването вероятно е причинено от украински удари с дронове.