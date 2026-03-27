Лайнъл Ричи упрекна младите груби звезди като Чапъл Роан за държанието им към феновете

Музикалната легенда Лайънъл Ричи отправи директно послание към новото поколение изпълнители на фона на нарастващите спорове около отношенията между звезди и фенове, в които през последните седмици попадна и Чапъл Роан.

В разговор с Джоел Мадън в подкаста „Artist Friendly“ на VEEPS, 76-годишният изпълнител коментира един от най-честите проблеми, които според него съпътстват стремежа към популярност. „Има едно нещо, което не си пресметнал. Надявам се да харесваш хората“, заявява Ричи.

Той описва контраста, който често се наблюдава при младите артисти: „Първата половина от кариерата си прекарваш, казвайки: ‘Погледнете ме, погледнете ме, погледнете ме’. А после, когато станеш известен – ‘Не ме гледайте, не ме гледайте’.“

Коментарите му идват в момент, в който Чапъл Роан е обект на критики след поредица от ситуации, свързани с фенове – включително стари нейни изказвания, в които определя част от почитателите си като „странни“ и „плашещи“, както и инцидент в Бразилия, при който по информация на местни медии 11-годишната дъщеря на Джъд Лоу е била сплашена от охраната ѝ.

Според Лайнъл Ричи именно тази промяна в отношението е ключов проблем. „Вселената ти дава това, което си поискал. Искаш да си известен и богат, но без хората? Това не работи. Трябва да можеш да общуваш“, казва той.

Джоел Мадън, който е женен за дъщерята на Ричи – Никол Ричи, потвърждава, че това поведение е характерно за изпълнителя и в ежедневието. Той отбелязва, че музикалната легенда често поздравява фенове дори в неформални ситуации, например в ресторанти, без да избягва контакт.

Самият Лайнъл обяснява подхода си така: „И аз съм бил невидим. Те искат да ти кажат нещо. Виждаш го по лицата им. А да ги игнорирам би било най-лошото.“

Джоел Мадън, който също е рок музикант и част от бандата Good Charlotte, признава, че му е отнело време да възприеме подобно отношение, тъй като в началото се е дразнил от вниманието на непознати, докато не е осъзнал, че често става дума за притеснение, а не за натрапчивост.

В същото време Ричи предупреждава, че репутацията се изгражда и разрушава бързо – дори без помощта на социалните мрежи. „Знаеш ли кое се разпространява бързо? ‘Този човек беше пълен грубиян’“, казва той и добавя: „Винаги го сравнявам със засаждане на семена. Ако посадиш ‘махни се’ семена, ще получиш ‘махни се’ цветя. Нищо няма да порасне.“

Дискусията се развива на фона на по-широк дебат за границите между публичния живот и личното пространство на артистите. Чапъл Роан вече е защитавала позицията си, че популярността не трябва да означава приемане на агресивно или натрапчиво поведение от страна на фенове.

В разпространено видео тя поставя въпроса директно: „Ако видите случайна жена на улицата, ще ѝ викате ли от колата? Ще я притеснявате ли публично?“ и допълва: „Ще отидете ли при непозната и ще поискате снимка? Ще се обидите ли, ако ви откаже, защото има свой живот? Ще следите ли семейството ѝ?“

Междувременно около нея възникна и конкретен случай в Бразилия. Футболистът Жоржиньо твърди, че 11-годишната му доведена дъщеря е била разстроена след среща с охранител, след като се е оказала близко до певицата в хотел. Съпругата му Катрин Хардинг, която беше омъжена за актьора Джъд Лоу - баща на момиченцето, също коментира случая, като заяви, че реакцията на охраната е била прекомерна. От екипа на Роан посочват, че тя не е била запозната с инцидента и има „нулева толерантност“ към подобно поведение, докато самият охранител отрича нарушения, но пое отговорност, че сам е решил да инициира конфликта.

На този фон думите на Лайънъл Ричи подчертават дългогодишна логика в шоубизнеса – че успехът е неразривно свързан с отношението към публиката. „Отнема пет секунди да кажеш: ‘Благодаря’ или ‘Как си?’. Това е всичко“, обобщава той.