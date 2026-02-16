Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бой между Брад Пит и Том Круз вещае края на Холивуд (ВИДЕО)

16 Февруари, 2026 08:16 2 411 6

  • руайри робинсън-
  • видео-
  • бой-
  • том круз-
  • брад пит-
  • seedance 2.0-
  • bytedancе-
  • tiktok

Видеото е създадено от изкуствен интелект

Бой между Брад Пит и Том Круз вещае края на Холивуд (ВИДЕО) - 1
Снимка: X
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият инструмент за генериране на видеоклипове Seedance 2.0 от ByteDancе, собственикът на TikTok, предизвика възмущение във филмовата индустрия още през първите 24 часа след старта си, пише marica.bg.

Спорът произтича от вирусно видео с изкуствен интелект, включващо цифрови копия на Том Круз и Брад Пит, които се бият на покрив. Изданието Variety твърди, че Американската филмова асоциация вече обвини услугата в широко разпространено нарушаване на авторски права. Асоциацията твърди, че платформата позволява използването на защитено съдържание без подходящи ограничения, подкопавайки правата на създателите и заплашвайки милиони работни места във филмовата индустрия.

Подобни критики бяха отправени и преди към OpenAI след пускането на видео генератора Sora 2. В отговор компанията добави ограничения и впоследствие сключи споразумение за лицензиране на герои с Disney. Този ход се разглежда като потенциален модел за цялата индустрия.

Реакцията на общността на Seedance 2.0 обаче беше тревожна. Сценаристът на Deadpool Рет Рийс, заяви, че подобни технологии биха могли да направят Холивуд остарял. Той вярва, че скоро един човек ще може да създава филми, неразличими от студийните продукции: „Мразя да го казвам, но вероятно за нас е свършило. Много скоро един човек ще може да седне на компютър и да създаде филм, който ще бъде неразличим от това, което Холивуд продуцира в момента“.

Създателят на вирусното видео, ирландският режисьор Руайри Робинсън, отбеляза, че видеото е създадено с помощта на „два реда текст“. По-късно той отговори иронично на критиките, задавайки въпроса дали трябва да бъде наказан за „натискане на бутон“.

По-рано Пол Маккартни, заедно с други музиканти, се обяви срещу изкуствения интелект, използващ творчески произведения без разрешението на авторите.


  • 1 Може

    5 4 Отговор
    Да се каже, че и двамата са много популярни артисти, но и двамата не са добри артисти! Добрите артисти вече са пенсионери!

    08:21 16.02.2026

  • 2 кой му дреме

    14 0 Отговор
    ко значи "вирусно видео" ?
    същото като "безсимптомен вирус" и "жендьр" ли е ?

    08:23 16.02.2026

  • 3 име

    10 1 Отговор
    Тънкия момент е че двата героя се карат за това защо е убит Джефри Епстийн. Брат Пит го закитава щото бил добър човек, а Том Круз казва че е знаел прекалено много. Кени Уест още преди години каза че всеки договор в холивуд, актьори, музиканти, за всеки договор в шоубизнеса има ситен шрифт клаузи, забраняващ изобличаването на ционстките престъпления и лъжи. Който го наруши, приключва с кариерата. Тикток затова им беше трън в очите, само върху него нямаха контрол. Въпроса е, че ако ционистите изгубят контрол върху изкуствения интелект и монопола, става лошо за тях.

    08:25 16.02.2026

  • 4 Гошо

    0 1 Отговор
    Дърти парчета!

    08:26 16.02.2026

  • 5 И тако и правако

    3 0 Отговор
    Отвориха кутията на Пандора, а сега реват, защото разбраха, че няма връщане назад.

    08:43 16.02.2026

  • 6 Накино

    0 0 Отговор
    М да бг телевизията закри бг торентите с холивудски .... ама реалити телевизия та си е умрял динозавър от години....

    09:28 16.02.2026