Бой между Брад Пит и Том Круз вещае края на Холивуд (ВИДЕО)

Новият инструмент за генериране на видеоклипове Seedance 2.0 от ByteDancе, собственикът на TikTok, предизвика възмущение във филмовата индустрия още през първите 24 часа след старта си, пише marica.bg.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Спорът произтича от вирусно видео с изкуствен интелект, включващо цифрови копия на Том Круз и Брад Пит, които се бият на покрив. Изданието Variety твърди, че Американската филмова асоциация вече обвини услугата в широко разпространено нарушаване на авторски права. Асоциацията твърди, че платформата позволява използването на защитено съдържание без подходящи ограничения, подкопавайки правата на създателите и заплашвайки милиони работни места във филмовата индустрия.

Подобни критики бяха отправени и преди към OpenAI след пускането на видео генератора Sora 2. В отговор компанията добави ограничения и впоследствие сключи споразумение за лицензиране на герои с Disney. Този ход се разглежда като потенциален модел за цялата индустрия.

Реакцията на общността на Seedance 2.0 обаче беше тревожна. Сценаристът на Deadpool Рет Рийс, заяви, че подобни технологии биха могли да направят Холивуд остарял. Той вярва, че скоро един човек ще може да създава филми, неразличими от студийните продукции: „Мразя да го казвам, но вероятно за нас е свършило. Много скоро един човек ще може да седне на компютър и да създаде филм, който ще бъде неразличим от това, което Холивуд продуцира в момента“.

Създателят на вирусното видео, ирландският режисьор Руайри Робинсън, отбеляза, че видеото е създадено с помощта на „два реда текст“. По-късно той отговори иронично на критиките, задавайки въпроса дали трябва да бъде наказан за „натискане на бутон“.

По-рано Пол Маккартни, заедно с други музиканти, се обяви срещу изкуствения интелект, използващ творчески произведения без разрешението на авторите.