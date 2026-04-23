Русия е поканена да участва на най-високо ниво в срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в Маями, Флорида, на 14-15 декември.

Руският заместник-министър на външните работи Александър Панкин обяви това пред репортери в централата на ООН.

„Има покана за участие на най-високо ниво“, каза той.

В отговор на въпрос кой ще представлява Русия на срещата на върха на Г-20, Панкин посочи, че яснотата по този въпрос ще стане по-ясна с по-близкото до датата на събитието.

Както заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, администрацията на САЩ възнамерява да даде приоритет на стимулирането на икономическия растеж, модернизирането на системата за финансово регулиране, повишаването на прозрачността на дълга и улесняването на преструктурирането на дълга, развитието на цифрови активи, борбата с измамите с плащанията и насърчаването на финансовата грамотност.