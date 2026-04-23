Поканиха Русия на срещата на Г-20 в Маями

23 Април, 2026 04:36, обновена 23 Април, 2026 04:41 835 5

Форумът ще се проведе в средата на декември, още не е ясно кой ще представлява Москва

Поканиха Русия на срещата на Г-20 в Маями - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е поканена да участва на най-високо ниво в срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в Маями, Флорида, на 14-15 декември.

Руският заместник-министър на външните работи Александър Панкин обяви това пред репортери в централата на ООН.

„Има покана за участие на най-високо ниво“, каза той.

В отговор на въпрос кой ще представлява Русия на срещата на върха на Г-20, Панкин посочи, че яснотата по този въпрос ще стане по-ясна с по-близкото до датата на събитието.

Както заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, администрацията на САЩ възнамерява да даде приоритет на стимулирането на икономическия растеж, модернизирането на системата за финансово регулиране, повишаването на прозрачността на дълга и улесняването на преструктурирането на дълга, развитието на цифрови активи, борбата с измамите с плащанията и насърчаването на финансовата грамотност.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Град Козлодуй..

    5 3 Отговор
    Руснаците са им казали. Да ви пикхая на срещата! Да ги шпионират на този среща!!

    Коментиран от #3

    04:52 23.04.2026

  • 2 Истинско обещание 🇮🇷

    8 5 Отговор
    До тогава тромпета терорист масовия убиец на деца няма да го има и ще гние в затвора

    05:04 23.04.2026

  • 3 Дони

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй..":

    И ТОГАВА ОТИВА НЕУЗРЯЛОТО .ЧУДНО МИЕ ЗАЩО СА ГО ПРОПУСНАЛИ?

    05:16 23.04.2026

  • 4 Вижте Сега

    1 2 Отговор
    Евро.ейските атлантически ястреби трябва да демонстрират солидарност с Украйна и да откажат участие ако Русия е на тази среща. Така, ще демонстрират отново презрението си към Тръмп. Колкото повече - толкова повече..

    05:27 23.04.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    До декември нищо не се знае!

    05:46 23.04.2026

