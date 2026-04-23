Евростат: Държавният дълг на Италия и Франция надхвърля 3 трилиона евро

Евростат: Държавният дълг на Италия и Франция надхвърля 3 трилиона евро

23 Април, 2026 04:55, обновена 23 Април, 2026 04:58 648 14

Дългът на Германия се е увеличил с почти 150 милиарда евро през 2025 г., достигайки над 2,8 трилиона евро

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италия се превърна във втората страна в Европейския съюз след Франция с публичен дълг от над 3 трилиона евро, сочат данни на статистическата агенция Евростат.

Публичният дълг на Италия се е увеличил с над 100 милиарда евро през 2025 г., достигайки 3,095 трилиона евро.

Във Франция тази цифра надхвърли 3,5 трилиона евро.

Дългът на Германия се е увеличил с почти 150 милиарда евро през 2025 г., достигайки над 2,8 трилиона евро.

Съотношението публичен дълг към БВП в целия ЕС се е увеличило от 80,7% през 2024 г. до 81,7% през 2025 г.

В Италия тази цифра е била 137,1%, като е по-висока само в Гърция (146,1%).

Следват ги Франция (115,5%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дългът

    4 0 Отговор
    не е проблем когато имаш печатница за пари...!

    05:02 23.04.2026

  • 2 Саш и европа са в мега фалит

    11 2 Отговор
    Дълговата спирала се задълбочава очакваите 1 бургер 50 000 евро 1 апартамен 600 милиона евро и така дорде системата издържи и народите не направят революция и да се лее кръв и размирици и гражданска война а до тогава политици и банкери ще се къпят в трилиони и злато

    05:04 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕВРОГЕИ...

    5 0 Отговор
    Няма страшно за дълговете! Печатницата работи на пълна пара! Ще се напечатат допълнително 10 трилиона!

    05:09 23.04.2026

  • 5 Така, така !

    6 0 Отговор
    Сега като дадат 90 милиарда на крайната всичко ще е ток и жица !

    05:09 23.04.2026

  • 6 Мурка

    0 0 Отговор
    така се правят МАРИОНЕТКИ-КАТО ПРИ ХОРАТА

    05:10 23.04.2026

  • 7 Дони

    6 1 Отговор
    В БГ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ДЪЛГОВЕТЕ-А ОТ ЦЕНАТА НА БАНАНИТЕ

    05:12 23.04.2026

  • 8 Ние обаче сме добре

    5 1 Отговор
    И затова ще поемем основната част от 90 -те милиарда нов дълг за да се приближим към средното за ЕС.

    05:12 23.04.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор
    Целта е в светлото бъдеще страните в ЕС да работят само за да си платят лихвите по заемите. На послушните ниска лихва. На непослушните лихвата се повишава, докато станат послушни, както беше в Гърция.

    05:25 23.04.2026

  • 10 Атлантист+

    2 0 Отговор
    Най-важното е да се поддържа украинският огън срещу Русия

    05:34 23.04.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Затова ли са притеснени, че Радев няма да плаща за Украйна? Уж за Украйна, а си оправят дълговете с нашите пари!

    05:34 23.04.2026

  • 12 На България и САЩ

    2 0 Отговор
    няколко пъти по-голям!

    05:40 23.04.2026

  • 13 дядото

    4 0 Отговор
    предателите български, от алчност винаги са ни връзвали към грешната и гнила страна.отново са ни подготвили дебелия

    05:44 23.04.2026

  • 14 Фен

    3 0 Отговор
    Нема страшно, нас нали затова ни замъкнаха там, да помагаме с изплащането му.

    05:54 23.04.2026