Евростат: Държавният дълг на Италия и Франция надхвърля 3 трилиона евро

Италия се превърна във втората страна в Европейския съюз след Франция с публичен дълг от над 3 трилиона евро, сочат данни на статистическата агенция Евростат.
Публичният дълг на Италия се е увеличил с над 100 милиарда евро през 2025 г., достигайки 3,095 трилиона евро.
Във Франция тази цифра надхвърли 3,5 трилиона евро.
Дългът на Германия се е увеличил с почти 150 милиарда евро през 2025 г., достигайки над 2,8 трилиона евро.
Съотношението публичен дълг към БВП в целия ЕС се е увеличило от 80,7% през 2024 г. до 81,7% през 2025 г.
В Италия тази цифра е била 137,1%, като е по-висока само в Гърция (146,1%).
Следват ги Франция (115,5%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).
