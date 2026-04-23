Евростат: Държавният дълг на Италия и Франция надхвърля 3 трилиона евро

Италия се превърна във втората страна в Европейския съюз след Франция с публичен дълг от над 3 трилиона евро, сочат данни на статистическата агенция Евростат.

Публичният дълг на Италия се е увеличил с над 100 милиарда евро през 2025 г., достигайки 3,095 трилиона евро.

Във Франция тази цифра надхвърли 3,5 трилиона евро.

Дългът на Германия се е увеличил с почти 150 милиарда евро през 2025 г., достигайки над 2,8 трилиона евро.

Съотношението публичен дълг към БВП в целия ЕС се е увеличило от 80,7% през 2024 г. до 81,7% през 2025 г.

В Италия тази цифра е била 137,1%, като е по-висока само в Гърция (146,1%).

Следват ги Франция (115,5%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).