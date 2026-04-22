Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се разцелуваха сред вълните (ВИДЕО)

22 Април, 2026 16:58 1 510 5

Новата светска двойка се отдаде на океански приключения

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Връзката на Ким Кардашиян и Люис Хамилтън навлиза в по-публична фаза, след като двамата бяха заснети в близки отношения по време на почивка край Малибу. Кадри, разпространени от американски медии, показват двойката във водата и на плажа, където демонстрират открита близост.

Появата им идва след серия от съвместни публични изяви през последните месеци, които постепенно потвърждават отношенията им. Първите сигнали за връзката се появиха по време на Super Bowl LX, където двамата бяха забелязани заедно в ложа, а впоследствие се появиха и на музикалния фестивал Coachella. Настоящите горещи снимки от Калифорния се възприемат като най-ясното потвърждение досега, че отношенията им се задълбочават.

Въпреки че и Ким Кардашиян, и Люис Хамилтън са свикнали с общественото внимание, евентуалното им съвместно публично присъствие поставя нови въпроси. Връзка с Кардашиян предполага участие в силно медийна среда, включително възможни появи в риалити формата ѝ The Kardashians, където и предходните ѝ партньори са участвали, докато са били във връзка с нея. Дали Хамилтън ще се появи в шоуто въпреки натоварената си програма, предстои да видим.

Към момента представители на двамата не са направили официални изявления, но пък състезателят публикува видео в профила си в мрежата, на което се вижда как вози Ким Кардашиян на предната седалка на спортен авотмобил, докато двамата бяха заедно с децата ѝ в Япония.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ДядоПоп

    10 0 Отговор
    за тоз голям г..з, голям грездей требе ........

    17:38 22.04.2026

  • 2 Сталин

    11 1 Отговор
    Голям праз ,две маймуни се целуват ,тия ги гледам в зоопарка всеки ден

    Коментиран от #5

    17:56 22.04.2026

  • 3 дядото

    6 0 Отговор
    жена.и със скункс би се целувала щом има пари

    17:57 22.04.2026

  • 4 Този Хамилтън наред ли е?

    6 0 Отговор
    Точно тази ли си намери?
    Бях писал преди с какъв видеоклип стана известна, но ме изтриха, все едно аз съм правил тези гнусотии, а не тя.

    18:32 22.04.2026

  • 5 Троцки

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    доста богати за маймуни .....

    19:35 22.04.2026