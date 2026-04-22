Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се разцелуваха сред вълните (ВИДЕО)

Връзката на Ким Кардашиян и Люис Хамилтън навлиза в по-публична фаза, след като двамата бяха заснети в близки отношения по време на почивка край Малибу. Кадри, разпространени от американски медии, показват двойката във водата и на плажа, където демонстрират открита близост.

Появата им идва след серия от съвместни публични изяви през последните месеци, които постепенно потвърждават отношенията им. Първите сигнали за връзката се появиха по време на Super Bowl LX, където двамата бяха забелязани заедно в ложа, а впоследствие се появиха и на музикалния фестивал Coachella. Настоящите горещи снимки от Калифорния се възприемат като най-ясното потвърждение досега, че отношенията им се задълбочават.

Въпреки че и Ким Кардашиян, и Люис Хамилтън са свикнали с общественото внимание, евентуалното им съвместно публично присъствие поставя нови въпроси. Връзка с Кардашиян предполага участие в силно медийна среда, включително възможни появи в риалити формата ѝ The Kardashians, където и предходните ѝ партньори са участвали, докато са били във връзка с нея. Дали Хамилтън ще се появи в шоуто въпреки натоварената си програма, предстои да видим.

Към момента представители на двамата не са направили официални изявления, но пък състезателят публикува видео в профила си в мрежата, на което се вижда как вози Ким Кардашиян на предната седалка на спортен авотмобил, докато двамата бяха заедно с децата ѝ в Япония.