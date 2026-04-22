Зейн Малик е под наблюдение от водещ кардиолог за мистериозното си заболяване

22 Април, 2026 18:31 1 560 4

Певецът продължава да отменя участия заради здравословните проблеми

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зейн Малик се възстановява след неразкрита здравословна криза, наложила спешна хоспитализация и отмяна на редица публични ангажименти, свързани с промоцията на новия му албум KONNAKOL, съобщават американски медии.

33-годишният изпълнител публикува снимка от болнично заведение, като информира феновете си, че „все още се възстановява“, без да уточнява естеството на заболяването. По информация на източници, цитирани от People, Малик е потърсил допълнително медицинско мнение и в момента е под наблюдението на водещ кардиолог.

Поради препоръки на лекарите певецът е отменил участие в телевизионното шоу The Tonight Show, както и планиран концерт в Кингстън, Великобритания, насрочен за 13 април. „Съкрушен съм, че няма да мога да се срещна с вас тази седмица“, написа той в социалните мрежи, като благодари за подкрепата и разбирането на публиката.

Ситуацията се развива в ключов момент за кариерата на Зейн Малик, който се подготвя за най-мащабното си самостоятелно турне досега – с 31 дати в Северна и Южна Америка, Мексико и Европа. Обиколката трябва да започне на 12 май 2026 г. в Манчестър и да включва концерти в Глазгоу, Бирмингам и Лондон, преди да продължи отвъд Атлантика и да завърши през ноември в Маями.

Певецът вече има история на отменени участия, свързани с психично здраве, включително признания за силна тревожност, довели до прекратяване на концерти в предходни години.

Паралелно със здравословните проблеми, Зейн се оказа във фокуса на медийно внимание и заради твърдения за конфликт с бившия си колега от One Direction, Луис Томлинсън. Според публикации в британската преса, между двамата е възникнал физически сблъсък по време на снимки за документален проект на Netflix, който впоследствие е бил прекратен.

Информацията не е официално потвърдена, но се твърди, че инцидентът е довел до прекратяване на съвместните им планове, включително мащабна продукция, посветена на годините им в групата. Наблюдатели отбелязват, че двамата не поддържат контакт от месеци, като допълнителен сигнал за напрежение бе и фактът, че Луи Томлинсън престана да следва Зейн Малик в социалните мрежи.

Към момента представители на изпълнителя не са дали официален коментар относно здравословното му състояние или медийните твърдения.


  • 1 Ваксата Таксата

    1 0 Отговор
    Сервитьорката е дошла за сметката

    18:38 22.04.2026

  • 2 Ако ме питате

    1 3 Отговор
    Въобще не се гордея че съм българин даже доста ме е срам 🤭🥳

    18:41 22.04.2026

  • 3 мда

    7 0 Отговор
    Тоя е отровен с боя за татуси. Иди0та е целия нашарен.

    19:12 22.04.2026

  • 4 Парафесор Мистериджиев

    3 0 Отговор
    Страничните ефекти от Файзъра не са фатални за 99.99% от ваксинираните. Няма страшно. Едва ли някой попада в 0.01%, защото това е много малко число.

    Обаче… взимайте противосъсирващи, ако планирате да ползвате тромби в кръвоснабдяването на сърдечния мускул.

    19:27 22.04.2026