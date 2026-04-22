Археолози смятат, че са открили мястото на Ковчега на завета с 10-те Божи заповеди

Мястото, където се предполага, че се намира Ковчегът на завета – древен сандък, свързван с Десетте Божи заповеди, от векове остава една от най-големите загадки в археологията. Нови изследвания обаче подсказват, че учените може да се приближават до разкриването на неговото местоположение.

Според библейската традиция реликвата е изработена от израилтяните след изхода им от Египет около XIII век пр.н.е., като Мойсей поставя в нея каменните плочи с Десетте заповеди. Историците смятат, че Ковчегът е бил съхраняван в най-свещената част на храма в Йерусалим, преди да изчезне по време на разрушаването на града от вавилонците през 586 г. пр.н.е.

Археологът Крис Маккини предлага нова хипотеза, според която реликвата може да се намира в подземни пространства в района на Града на Давид, южно от Храмовия хълм в Йерусалим. Екипът му планира да използва съвременни технологии за сканиране, които позволяват изследване на дълбоки подземни структури без разкопки.

Сред тях са т.нар. муонни детектори – уреди, които регистрират субатомни частици, създавани при взаимодействието на космическите лъчи с атмосферата. Методът дава възможност за откриване на кухини и метални обекти под земята, включително потенциални камери или тунели. Първоначалните изследвания вече са разкрили неизвестни досега празни пространства под древния терен.

Ако технологията бъде приложена и под Храмовия хълм – зона с ограничен достъп заради религиозни и политически причини – учените предполагат, че Ковчегът би могъл да бъде засечен, тъй като според описанията е бил обкован със злато отвътре и отвън.

Маккини подчертава, че не твърди да е открил реликвата, а по-скоро изследва възможни сценарии за нейното изчезване. В документалния си филм „Legends of the Lost Ark“ той разглежда три основни традиции, които предполагат, че Ковчегът е бил умишлено укрит преди падането на Йерусалим, а не унищожен или пленен.

Една от най-разпространените хипотези, известна като „легендата за Храмовия хълм“, предполага, че свещениците са скрили реликвата в подземни камери под храма малко преди вавилонската обсада. Друга версия, свързана с пророка Йеремия, твърди, че той я е укрил в скалиста местност между планини, чието точно местоположение остава неизвестно. Най-старата традиция, описана в древния текст „Втора книга Макавейска“, сочи към планината Нево, където реликвата е била поставена в пещера близо до място, свързвано със смъртта на Мойсей.

Въпреки различията, всички версии имат общ елемент – ролята на Йеремия и предположението, че Ковчегът е бил скрит съзнателно, за да бъде защитен от нашественици.

Маккини отбелязва, че напредъкът в технологии като георадар, сеизмично сканиране и електрическа томография може в бъдеще да позволи детайлно изследване на подземните структури без нарушаване на свещени територии. Засега обаче подобни проекти остават ограничени от сериозни религиозни, политически и логистични пречки.

Според експерта, макар откриването на Ковчега да остава хипотетично, развитието на неинвазивни методи за изследване дава нови възможности за проучване на една от най-обсъжданите реликви в историята.