Археолози смятат, че са открили мястото на Ковчега на завета с 10-те Божи заповеди

Мястото, където се предполага, че се намира Ковчегът на завета – древен сандък, свързван с Десетте Божи заповеди, от векове остава една от най-големите загадки в археологията. Нови изследвания обаче подсказват, че учените може да се приближават до разкриването на неговото местоположение.
Според библейската традиция реликвата е изработена от израилтяните след изхода им от Египет около XIII век пр.н.е., като Мойсей поставя в нея каменните плочи с Десетте заповеди. Историците смятат, че Ковчегът е бил съхраняван в най-свещената част на храма в Йерусалим, преди да изчезне по време на разрушаването на града от вавилонците през 586 г. пр.н.е.
Археологът Крис Маккини предлага нова хипотеза, според която реликвата може да се намира в подземни пространства в района на Града на Давид, южно от Храмовия хълм в Йерусалим. Екипът му планира да използва съвременни технологии за сканиране, които позволяват изследване на дълбоки подземни структури без разкопки.
Сред тях са т.нар. муонни детектори – уреди, които регистрират субатомни частици, създавани при взаимодействието на космическите лъчи с атмосферата. Методът дава възможност за откриване на кухини и метални обекти под земята, включително потенциални камери или тунели. Първоначалните изследвания вече са разкрили неизвестни досега празни пространства под древния терен.
Ако технологията бъде приложена и под Храмовия хълм – зона с ограничен достъп заради религиозни и политически причини – учените предполагат, че Ковчегът би могъл да бъде засечен, тъй като според описанията е бил обкован със злато отвътре и отвън.
Маккини подчертава, че не твърди да е открил реликвата, а по-скоро изследва възможни сценарии за нейното изчезване. В документалния си филм „Legends of the Lost Ark“ той разглежда три основни традиции, които предполагат, че Ковчегът е бил умишлено укрит преди падането на Йерусалим, а не унищожен или пленен.
Една от най-разпространените хипотези, известна като „легендата за Храмовия хълм“, предполага, че свещениците са скрили реликвата в подземни камери под храма малко преди вавилонската обсада. Друга версия, свързана с пророка Йеремия, твърди, че той я е укрил в скалиста местност между планини, чието точно местоположение остава неизвестно. Най-старата традиция, описана в древния текст „Втора книга Макавейска“, сочи към планината Нево, където реликвата е била поставена в пещера близо до място, свързвано със смъртта на Мойсей.
Въпреки различията, всички версии имат общ елемент – ролята на Йеремия и предположението, че Ковчегът е бил скрит съзнателно, за да бъде защитен от нашественици.
Маккини отбелязва, че напредъкът в технологии като георадар, сеизмично сканиране и електрическа томография може в бъдеще да позволи детайлно изследване на подземните структури без нарушаване на свещени територии. Засега обаче подобни проекти остават ограничени от сериозни религиозни, политически и логистични пречки.
Според експерта, макар откриването на Ковчега да остава хипотетично, развитието на неинвазивни методи за изследване дава нови възможности за проучване на една от най-обсъжданите реликви в историята.
2 .....
5 Гоце
До коментар #2 от ".....":И той е в Северна Македония
6 Граала
До коментар #2 от ".....":И Кивота са оръжия! Ясно е написано, как е унищожен Йерихон!
19:08 22.04.2026
11 Богослов
Израелтяните пък отиват в Юдея (обетованата земя) която римския император Адриан преименува на Палестина.
Второ никъде в Библията не пише че израелтяните са евреи и излиза че истинските израелтяни са палестинците които в последствие са приели исляма.
Евреите нямат нищо общо с израелтяните.
19:20 22.04.2026
14 Някоя си
До коментар #6 от "Граала":Йерихон би трябвало да се превежда като свещен звук от гръцки, щото знам и еллиника. И нали в началото бе Словото, тоест звук, звукова вълна.
19:30 22.04.2026
15 Дааа....
До коментар #6 от "Граала":Кивота е бил оръжие, покривали са го с кожи и за него са отговаряли от рода Леви. Може би е някакъв генератор (квантов?)и не е "сандък" за съхранение на 10 божи заповеди !
И НЕ Е изработен от израилтяните, а е откраднат от Египет , иначе защо египетската армия ще преследва някакви си роби ?
19:50 22.04.2026
19 Даа...
До коментар #14 от "Някоя си":Вече звукът се използва като оръжие и в наше време! А ако прочетете "Пасифал" ще разберете, че Граала причинява рани, които никога не зарастват!
19:59 22.04.2026
20 имаш
До коментар #15 от "Дааа....":слаб 2 по Библия !
20:00 22.04.2026
22 Палестинците били израелтяни
До коментар #11 от "Богослов":Пророк Езекиил:-"Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите където са отишли, и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им;
и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини.Ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, където живяха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им и внуците им за винаги; и слугата Ми Давид(Исус Месията,корена и потомъка Давидов) ще им бъде княз за винаги.
20:02 22.04.2026
24 !!!!!
До коментар #20 от "имаш":ЧЕТИ "Стария завет ".....,а след това се изказвай !
ИСТИНАТА по някога много боли !
20:05 22.04.2026
26 Най-вероятно
Ако беше обраното, парченце от него нямаше да се загуби.
Каменните стълбове издигнати от израилтяните при преминаването им през Червено море от двете страни са цели и до днес.
20:09 22.04.2026
27 Соваж бейби
До коментар #15 от "Дааа....":Каква фантастика си чел не те знам ?Евреите бягат от Египет чети изхода и то по много жесток начин истински варвари .Преди това се настанили в Египет като нашите мигранти в Европа ,понеже по техните земи е нямало вода и са раждали по много деца ,египтяните са започнали да се плашат от размножаването им и са ги товарили с тежка работа даже са им хвърляли бебетата в реката ....
20:11 22.04.2026
28 Теолог
До коментар #15 от "Дааа....":Може да се мисли в посока, че Кивота е бил контейнер, който изолира технология! Изработен е от дърво и злато и кожи по точна технология, дадена лично от Бог. Обърнете внимание, че крилете на ангелите са насочени едни срещу други, като плюс и минус. Това може би служи за туширане на натрупано напрежение! А първосвещеника е можел да влиза само след обличане на специални одежди, изработени отново по Божие подаяние , като освен злато, точно подредени и скъпоценни камъни , е трябвало да носят в джобове си два камъка дадени лично от Бог! За да не ги убие силата му! Вътре освен заповедите и манната, е положено нещо от самият Бог! В древни ръкописи се казва, че за това е изпратил Малак Хашаим - ангел губител!
20:12 22.04.2026
29 Факти
До коментар #22 от "Палестинците били израелтяни":Разбира се, че палестинците са евреи, които са приели исляма. Също като нашите помаци, които си мислят, че са някакъв друг етнос, а не българи. Днешните евреи са евреите, които не се пречупиха и запазиха езика и вярата си. Палестинците са евреите, които се пречупиха и се отказаха от езика и вярата си.
20:14 22.04.2026
31 Припомням в тази връзка
Вече е нямало нужда от това свято място, защото Бог сключва нов завет с всички хора чрез смъртта на безгрешния Богочовек Иисус.
Безгрешният умира за да изкупи греховете на грешните.
20:21 22.04.2026
32 Дааа....
До коментар #27 от "Соваж бейби":Сигурно имаш предвид ,че "бебетата" (на израилтяните)са били "хвърляни " в реката .....А КАКВО ще кажеш за Аврам, който е отгледан от ЕГИПЕТСКАТА принцеса ? И за благодарност след това какво е направил.....
20:23 22.04.2026
34 Соваж бейби
До коментар #29 от "Факти":От къде ги прочете тези исторически данни ?Защото историята казва друго че евреите са племе наследници на фалаши в Етиопия по късно се смесили със семитите и тюрките.Избягали са от земите си както казах понеже земята им е била неплодородна . Племето на
евреите се преселило в Ханаан т.е. в днешна Палестина която по нататък се превръща за тях в обетована земя. Слуховете за приказните богатства на Палестина, за нейните пасбища, покрити със сочна трева са една от причините за заселването на евреите.След като се разочаровали от Ханаан, евреите се насочил към съседния Египетно за това трябвало да платят, включително и с жените им които египтяните отнемали от чергарите и ги предавали в харемите на велбожите и на самия фараон.
20:26 22.04.2026
35 Кивотът няма нищо общо
Без Божията ръка е бил само сандък със златен обков.
Грешна ви е посоката на мислене.
Направен е изящно и скъпо за да напомня за Божието съвършенство, а не за да се ползва за оръжие.
“Оръжието” е било Божията ръка, която е правила всичко.
Хората са склонни да придават магически свойства на неща и предмети, които не познават. Такъв е бил Хитлер.
Той е вярвал, че кивота ще победи армии, а не Бижията ръка, която го е направлявала.
20:29 22.04.2026
36 Първо юдеина, после езичника
Но Той не й отговори дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.
Той в отговор каза: Аз не съм пратин само до загубените овце от Израилевия дом.
А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми.
Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата(евреите) и да се хвърли на кученцата(езичниците).
Тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.
20:31 22.04.2026
37 Соваж бейби
До коментар #32 от "Дааа....":За да срине плодовитостта на евреите, фараонът ги товарел с тежки физически дейности. Но раждането на еврейски деца не прекратявало. Фараонът се решил на крайна мярка. Той заповядал да вземат от майките новородените момчета и да ги хвърлят в Нил. Мойсей също не би избегнал смъртта, но съдбата решила друго. Мойсей се родил в еврейско семейство, но майка му го скрила от палачите а след три месеца го подхвърлила в кошница на брега на Нил, където се къпела дъщерята на фараона. Тя взела момчето под своето покровителство и станала негова майка. Когато Мойсей пораснал, майка му разкрила тайната. Той трябвало да избере да скрие еврейския си произход и да продължи да живее в разкош или да разкаже истината и да живее в бедно еврейско семейство. Мойсей избрал второто. Та нали го знаеш лафа храни .., да те лае ,и с нашите мигранти някой ден може да стане ,храним ги ,апартаменти им даваме в Европа някой ден може ни спретнат подобен не изход като този ами да ни изтонят от Европа от нашите земи...
20:32 22.04.2026
38 !!!!!
До коментар #34 от "Соваж бейби":Може би вие не четете ,каквото трябва!
Но Египет е преди Ханаан! Преди това израилтяните са били КОЛИБАРИ по планините !
20:33 22.04.2026
39 Факти
До коментар #34 от "Соваж бейби":Тюрките идва в Близкия Изток чак през 11-ти век. Евреите са там 3000 години преди тях. В главата ти е пълна каша...
20:35 22.04.2026
40 Соваж бейби
До коментар #38 от "!!!!!":Сега може и да е обратното аз знам версията че първо се настанили в Ханаан - в днешна Палестина,после са разбрали че там няма стане тяхната и се насочили към Египет .Каквато и е да истината къде първо се заселили не е честно това не са техни земи те са прищълци ,лъжат много и ако започнеш да казваш истината и исторически данни започват да обвиняват своите опоненти в невежество , антисемитизъм, фашизъм ....
20:40 22.04.2026
41 Гершон
До коментар #11 от "Богослов":Никакъв богослов не си! Кой е първият споменат ,че е еврей в Библията? Дори да беше потърсил в нета щеше да научиш, че е Аврам,богослове!
20:42 22.04.2026
42 В света
Науката търси доказателства и представя факти, които доказват хипотези и стават истини.
Науката може и да отхвърля хипотези, но пак чрез факти.
С други думи науката отсява истината от заблудите.
Ако знаехме всичко, просто нямаше да има нужда от наука.
А Библията не е наука, тя е история и факти.
20:45 22.04.2026
44 Поправете си грешката
20:49 22.04.2026
45 Странно!
До коментар #35 от "Кивотът няма нищо общо":Винаги ме учудва когато незнаещите изпляскват някоя глупост с голямо самочувствие. Противоречията в Библията започват още с първото изречение - "В началото...." И следва творението, докато не стигнем до Левиатан и Рааф! Който са съществували преди Бог, и той трябва да ги усмири, за да твори! Относно магията, "Светите отци" ги боли главата как да обяснят книга "Самуил"- накратко - Саул отива да моли вещицата от Ендор да възкреси Самуил, и тя го оживява! Интересно е подробното описание. Тората не отрича некромантията, само забранява да се занимават с нея! Защото Бог не отрича магията, само забранява да се занимавате с нея!
20:51 22.04.2026
46 Иван
20:54 22.04.2026
47 Евреите бягат от Египет, скъпа
До коментар #40 от "Соваж бейби":бягат защото Бог така заповядва на Мойсей.
Бягат към Червено море където са оградени от двете страни от планини и чукари, пред тях е морето, а зад тях египетската армия на колесници.
Могло е само чудо да ги спаси.
И тогава Бог извършва чудо когато морето се разделя на две и израилтяните минават по суша, а когато цялата египетска войска тръгва след тях морето ги поглъща. Всичките.
Пише в Библията че Бог сам е извел людете си от Египет и ги е спасил със своята мощна ръка, за да не се похвали ни един.
От там тръгват за Обетованата земя, Ханаанската земя.
Четете. То си пише.
20:55 22.04.2026
48 упорито
До коментар #24 от "!!!!!":пишеш глупости, без да уважаваш нито да си чел Истината, която е Божието Слово - Библията, за което ще бъдеш наказан не се ли покаеш ! В края на Изкод, втората книга на Мойсей, пише как и къде е изработен кивота или свещения сандък със заповедите, което общо взето се догатва и в ком.28. Изработен е от евреи, от ситимово(акациево) дърво и в него слагат плочите със заповедите от самия Бог! А пък фараона с войската си преследва евреите, защото по Божия заповед и подкрепа спират да се подчиняват след многовековно робство, напускат Египет и прибират много ценности оттам.
20:56 22.04.2026
49 Точно!
До коментар #44 от "Поправете си грешката":Това щях да пиша и аз.
Много навременна забележка.
Мюон, от гръцката буква мю.
Поздравления!
20:57 22.04.2026
50 Гершон
До коментар #32 от "Дааа....":Чувал си, но не си разбрал! Не Аврам е отгледан от Фараоновата дъщеря, а Моисей!
20:58 22.04.2026
51 нищо
До коментар #46 от "Иван":измислено няма в Бог, реална личност е невидима за жив човек. Върховен господар, неизследим по създаване, място и време, по Негов образ и подобие създава и човека !
21:03 22.04.2026
52 Разбрал недоразбрал
До коментар #45 от "Странно!":Вещицата не възкресява Самуил, а търси контакт с духа му, казано по съвременно спиритичен сеанс с демоните, представящи се за мъртвия Самуил(защото мъртвите не знаят нищо, нито придобиват Еклисиаст 9:5).Последиците за цар Саул е
смърт за него и синовете му.
21:03 22.04.2026
53 На въпроса и по темата
Последното за което се сещам е когато вавилонците побеждават Йерусалим и разрушават храма.
Допускам, че ако съществуваше някои левити щяха да знаят за него и щеше да се разчуе, понеже левитите са имали само тази задача, да го носят и да го пазят.
21:06 22.04.2026
54 А защо забранява?
До коментар #45 от "Странно!":Защото злото винаги търси врата, през която да нахлуе. Съветвайки се демоните, изпълнявате тяхната воля.
21:08 22.04.2026
55 Моля
До коментар #52 от "Разбрал недоразбрал":Да запомните, че съм запознат по добре от вас с всички усуквания по тема! Като започнем от демоните, минем през това, че Бог го е позволил, но само еднократно, и стигнем до там, че Бог го позволява винаги, но само за избрани! И главоболието на Светите отци идва точно от там, че не могат да намерят и едно изречение, в което Бог да казва, че магията не съществува! Бог само нарежда да не се контактува с такива!
21:12 22.04.2026
56 .....
21:18 22.04.2026
57 Не е истина
Вярата е сериозна тема и се предполага да пишат по темата хора, които са прочели Библията поне няколко пъти от край до край, заради огромната фактология.
Чули, недочули, разбрали, недоразбрали, драскат и мажат на поразия.
Просто е дразнещо да четеш с какво самочувствие драскат неща, за които не са и чували.
Абе хора, има си книга за това, четете преди да драскате.
Изобщо не се учудвам на хала ни с такива драскачи.
21:20 22.04.2026
58 Открил си топлата вода
До коментар #55 от "Моля":Да отречеш магията е все едно да отречеш, че злото съществува. Магьосничеството се заклеймява като голям грях в Библията.
"Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар."
(1-ва книга Царства 15:23 )
21:23 22.04.2026
61 По-нагоре
До коментар #60 от "Озадачен":някой вече го е казал.
А друг е обяснил.
21:28 22.04.2026
62 И аз го четох някъде
До коментар #56 от ".....":Но това ще стане в много трудни времена...
21:28 22.04.2026
64 Благодаря
До коментар #58 от "Открил си топлата вода":Господарке моя! Обещавам, че повече няма да си позволявам да мисля, за да съм ви угоден! Вашите виждания ще станат моите виждания, а вашата воля - моята воля! Няма да ви се налага да ми носите дърва за кладата! Ще стана овца от стадото, с която ще се гордеете! Разкаял се грешник - мечтата на всяка църква, за доказване на нейната сила!
21:30 22.04.2026
65 Св. Илюзион Мъсковски
До коментар #41 от "Гершон":А на теб кой ти каза ,че тази глава не е пренаписана от самите евреи ,които се правят на наследници на июдеите? За главата "Изход" вече цял свят знае ,че е менте. Другарите м0сатаджии дори направиха няколко на брой атентата срещу най-големият египтолог в света ,който им го нахендри за пред цели0т свят.
21:31 22.04.2026
66 О, не! Не си ме разбрал!
До коментар #64 от "Благодаря":Не ти искам волята, чародейцте сте тези, които искате да подчинявате!
Единствената цел, с която го написах е да се покаете и да не обърквате живота на другите, защото всичките ви дела се записват и винаги може да бъдете наказани за това!
21:35 22.04.2026
67 Човече
До коментар #65 от "Св. Илюзион Мъсковски":преразгледай си цялата житейска философия.
21:36 22.04.2026
68 За това държа да се извиниш!
До коментар #64 от "Благодаря":Православната църква никого не е осъждала на клада!
21:37 22.04.2026
70 Със- или без кивота
Открити са много доказателства, а някои чакат да бъдат открити.
Разбира се би било интересно да се види такова нещо, но това с нищо не променя факта, че събитията в Библията са самата истина за историята на света.
Няма нито един, който да е доказал обратното на твърденията в Библията, както и никой не оспорва моралните норми на 10-те Божи заповеди.
Дори само това е предостатъчно да верността и истинността на всичко написано.
21:45 22.04.2026
71 Благодаря
До коментар #68 от "За това държа да се извиниш!":Господарке моя, че ми позволявате да се извиня. Извинете! Щом казвате че съм чародей, смирено благодаря, защото можеше да ме наречете нещо много по лошо, Луцифер например. И няма да споменавам Бориливият синодикт, нито горенето на клада в България и Византия, които са преди католическите такива. Вашата воля, че православната църква не е правила таквиз неща, е и моя воля. Покайвам се! Дали ще ме спасите, или - запалката?
21:46 22.04.2026
72 Извади късмет!
До коментар #71 от "Благодаря":Не пуша!🤷♀️
21:47 22.04.2026
73 прав
До коментар #41 от "Гершон":си, тук има кръгли нули по библейски знания, но с най-високо самочувствие бъркат Библията с Хари Потър. Един пише, че ханаанците са евреи, друг че те откраднали кивота от фараона, трети как Давид и Ис.Хр. били един и съща личност и т.н. Наистина Авраам е първия човек повярвал в Бога, с което става и първия евреин(божи човек). Вдига нож да принесе в жертва единствения си син(Исаак) със Сара, вярвайки,че Бог ще го съживи сетне. Синът пък на Исаак, Яков(който означава също Израил) има 12 сина и е родиначалник на 12-тв еврейски племена. Синът(Исмаил) на Авраам пък от прислужницата(Агар) на Сара, преди да се роди единственото им дете(Исаак), е отпратен надалеч, за да няма кавги между двете. След много поколения агаряните(исмаилтяни) приемат исляма, отхвърляйки юдизма и християнството, но макар да са също наследници на Авраам, те воюват с тях.....(основни факти от Библията)
21:50 22.04.2026
74 Дааа....
До коментар #50 от "Гершон":Грешката е неволна !
22:01 22.04.2026
77 Ааа...
До коментар #72 от "Извади късмет!":Е да вдиш ти, че понякога Господ има милост и за еретиците! Я ще прати дъжд, да намокри сламата, я няма да има с какво да запалят кладата...
22:10 22.04.2026
78 !!!!!
До коментар #48 от "упорито":Сам пишеш ,че евреите са "прибрали" т.е. откраднали много ценности от Египет и от къде си сигурен ,че кивота не е между тях ?
Стария завет съм го чел ,но той е писан от еврей ,а не от египтяни ....така ,че си отговори къде е ИСТИНАТА !!!
22:13 22.04.2026
80 общо
До коментар #73 от "прав":взето писаното отговаря на изложеното в Библията, където в синтезиран вид ма повече от 1000 страници са отразени събития на избраните от Бога отпреди 6-7000 години до днес. Изключително полезна книга, нвмалка по обем и нелека за разбиране, която може да се разучава при свидетелите на Йех., да не бяха тежките старейшински уредби с организацията им. Имаше такава обяснителна литература и в православната църква, неясно защо спряна. Оставя дълбоки следи в съзнанието на всеки, който се интересува от сътворението на света и до днес, не само като история. След време може някои факти като например хронологична последователност на ц.Давид с Юдейското царство и Самария да избледнеят в паметта, не се ли прочитат пак поне на 5-6г веднъж, обаче не това е най-важното...
22:25 22.04.2026
81 Защото
До коментар #78 от "!!!!!":Е ясно написано, че е направен под лично божията диктовка! Повече не се вкарвай в такъв реторичен капан, защото това би означавало, че оспорваш и отричаш Библията! Но ще ти отговоря и човешки. Не е изключено това, което казваш, защото в Библията има много противоречия.
22:27 22.04.2026
82 Алооооу, по темата!
Къде е кивота?
22:37 22.04.2026
83 Ако
До коментар #82 от "Алооооу, по темата!":Ти кажа, ще трябва след това да те убия!
22:43 22.04.2026
84 евреите
До коментар #78 от "!!!!!":не крадат ценностите на египтяните, а ги прибират от тях по заповед на Бога. Преди това Той праща 7 бедствия за назидание, но фараона упорито отказва да освободи робите, братя на !Мойсей. Затова накрая загиват всички първородни египетски деца, вкл.на фараона, след което в отплата на робския труд Бог нарежда да се вземат и цвнности от египтяните. Кивота е направен от евреите за съхранение на 10-тв Божи заповеди, основа на уредбата на света. Истината, друже, е в редовното изучаване на Библията с разбиране, най-добре със Свидетелите на Йех.,но без да се увличаш по разпоредби на старейшини и такива други там - слушай ги какво говорят, но не върши това което правят.....
22:50 22.04.2026
85 !!!!!
До коментар #84 от "евреите":ЧОВЕЧЕ,ти добре ли си .....?
"Свидетелите на Йехова " ,тази секта не е ли вече ЗАБРАНЕНА в България???
22:56 22.04.2026
86 противоречия
До коментар #81 от "Защото":има, ако не я разбираш ! Има архаизми и несъответствия поради механично пренасяне събитията някога в днешен план, но това не я прави по-малко актуална или ненужна !...
23:01 22.04.2026
87 бяха
До коментар #85 от "!!!!!":се разпасали и трябваше да ги забранят, та се капсулираха. Все пак те упорито обясняваха Библията, нещо което нашите попове не правят, а са длъжни. Трябва обаче да се пази човек от обвързване с тях, с което вървят множество тежки зависимости....
23:12 22.04.2026
88 Да, Той винаги гледа
До коментар #77 от "Ааа...":Спомни си го, когато следващият път решиш да напакостиш на някого!
23:57 22.04.2026
89 и аз
До коментар #83 от "Ако":щях да пиша това. И ще допълня ако го открият ще ги убия.
00:35 23.04.2026
90 И ти си проcт като изралтяните,
До коментар #11 от "Богослов":което истинско име е ибрахими на Ибрахим, абрахими на Абрахим! Името Палиштина е по морския народ палишту, което е името на пеласгите, познати по-рано като пеларги, разместен данайско-еврейски словоред от пелгари, пулгари, пал-хари (палещи орли хора), сиреч българи. Палишту и Палиштина са по корен пилишти, сиреч палити, познати палики от Палаика, сиреч палици - секири, познати още на египтяните като морския народ пеле-сети (палещи сети, сечи - секири, свети), носещи секира връз глава и в ръка, по своя отец слънце орел от мортагоновия род Сакар-Арис, Цакар-Арис, по който са морския народ тджекер, чуждо предаване от цекер, също секер, познати още и като закару, също сакер, по египетски бог Секер, Сокарис, Сакарис с неясна египетска етимология, по който е местността Сакара по планина Сакар, дом на цѣкарския (цѣСарския) орел секира. Познати са още като текери (ткр) от цекери, тъй наречени тевкри с лик на пеласгийци. Още като скл (секли, секели). Когато е имало народ палишту и Палиштина, никой не е чувал нито за евреи, нито за римляни, град Рим (Румен), е създаден от пеласгите по корен рамѣнъ (сила), споменат от летопис ите, че на пеласгийски език, сиреч български, има значение сила. 😉
02:11 23.04.2026