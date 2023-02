Анджелина Джоли и Надя Мурад посетиха язидско село в северозападен Ирак (СНИМКИ)

Анджелина Джоли и Надя Мурад посетиха в сряда язидско село в северозападен Ирак, предаде ТАСС, цитирайки багдадския портал „Шафак нюз“.

The one and only Angelina Jolie and Yazidi activist as well as Nobel Peace Prize laureate Nadia Murad visited the Yazidi heartland of Sinjar in Nineveh province. #Angelina_Jolie #Iraq #Sinjar #Nadia_Murad pic.twitter.com/KrtcMpeCuz — Zenat (@zenat_Eshaqzai) February 1, 2023

Американската актриса, придружена от носителката на Нобелова награда за мир за 2018 г. и видна активистка за правата на човека бяха на визита в село Кочо в района на Синджар, провинция Нинава.

През 2014 г. бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) извършиха геноцид срещу местното язидско население, припомня БТА.

Джоли и Мурад са се срещнали със селяните и са посетили местното гробище, където са погребани язидите, убити от ислямските терористи.

Nadia Murad and Angelina Jolie made a joint visit to the Sinjar region of northern Iraq to mark progress made to redevelop the region and highlight the needs of survivors eight years after the Yazidi genocide at the hands of the Islamic State (ISIS). pic.twitter.com/bOmE5k3wbl — ✨RAQ✨ (@THENAGODOFWAR) February 1, 2023

Язидите са говорещо кюрдски език етнорелигиозно малцинство в Ирак. То практикува язидизма, чиито корени са в зороастризма. През 2014 г. банди на „Ислямска държава“ нахлуха в планинския район Синджар, където компактно живеят язидите и извършиха брутални репресии срещу тях.

През юни 2016 г. комисията на ООН за разследване на нарушенията на правата на човека в Сирия заключи, че ИД е виновна за извършване на актове на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството срещу язидската общност.

Returning to my home & introducing my friend Angelina Jolie - a dedicated advocate for women, children & refugees - to my fellow survivors was a moving experience. I am honored to show her the strength of the Yazidi people & share our story of survival: https://t.co/XCwZVruGMS pic.twitter.com/Ez5V9rNlac — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) February 1, 2023

Кочо е родното село на Надя Мурад. През август 2014 г. терористи от ИД убиват майката на Надя и петима нейни братя, а самата тя и сестрите ѝ са отведени в град Мосул и превърнати в сексуални робини. Надя успява да избяга и стига до един от бежанските лагери в Киркук. По-късно тя, заедно с други бежанци, се озовава в Германия, където живее сега.

През септември 2016 г. Мурад става посланик на добра воля за Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). На 5 октомври 2018 г. тя беше удостоена с Нобелова награда за мир „за усилията ѝ да сложи край на използването на сексуалното насилие като оръжие за война и въоръжени конфликти“.