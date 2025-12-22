Новини
Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация

22 Декември, 2025 09:41

  • зумъри-
  • класация-
  • най-красивите-
  • звезди-
  • поколението z-
  • анджелина джоли

Поколението Z създаде нова система за оценка на външния вид, наречена „скала PSL“, която е съставена от инициалите на женомразните форуми

Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поколението Z определи Марго Роби и Анджелина Джоли за най-красивите звезди, пише New York Post.

Зумърите са създали нова система за оценка на външния вид, наречена „скала PSL“, която е съставена от инициалите на женомразните форуми, откъдето произлиза: PUAHate, SlutHate и Lookism. Друга версия гласи, че PSL означава Perfection (съвършенство), Symmetry (симетрия) и Looks (външен вид).

В долната част на системата, с оценки от 0,25 до 1,5, са тези, които се считат за „изключително непривлекателни и често деформирани“. Повечето хора попадат в категорията „нормални“ (1,5-3), която представлява „типично ниво на непривлекателност“. Тази категория включва певеца Ед Шийрън и рапъра Джей Зи.

Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация
Снимкa: Shutterstock

Категорията „привлекателни и красиви“ (4,5-5,5) включва поп певеца Джъстин Бийбър, футболиста Кристиано Роналдо и актрисата Зендая. Сред най-добрите знаменитости (5,5-6), според критериите, са актрисата Ана де Армас и актьорът Килиън Мърфи.

Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация
Снимкa: Shutterstock

Междувременно, за най-естетически красиви (7,25-7,75) последователите на „скалата PSL“ считат модела Джордан Барет, актрисите Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс.

Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация
Снимкa: Shutterstock


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Кви зумъри са теА НУЛЕВАЦИ (..00) 🤔❗

    09:43 22.12.2025

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    Дописникът ви е в Чур-каЛайк!

    09:44 22.12.2025

  • 3 6135

    5 1 Отговор
    Известни - да. Красиви - едва ли.
    Ако човек пусне един тигел по главната улица на което и да е наше градче, задължително ще срещне поне 5 по-красиви жени.

    Коментиран от #6

    10:05 22.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ ЗУМЪРИ И ХЕЙТЪРИ?

    10:14 22.12.2025

  • 5 Дада

    2 1 Отговор
    За Марго роби,Меган Фокс и Ана де армас съм съгласен,но за черепа Джоли не съм ...Джоли е из,род

    10:21 22.12.2025

  • 6 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    Ако говорим за преди 15-20-30 години да...но в днешно време по улиците на бг само караконджули...дебели ,черни, трътки

    10:23 22.12.2025

  • 7 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Поколението Z(агубеняци) oбикновено харесват от собствения си пол🤣

    10:26 22.12.2025