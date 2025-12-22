Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация

Поколението Z определи Марго Роби и Анджелина Джоли за най-красивите звезди, пише New York Post.
Зумърите са създали нова система за оценка на външния вид, наречена „скала PSL“, която е съставена от инициалите на женомразните форуми, откъдето произлиза: PUAHate, SlutHate и Lookism. Друга версия гласи, че PSL означава Perfection (съвършенство), Symmetry (симетрия) и Looks (външен вид).
В долната част на системата, с оценки от 0,25 до 1,5, са тези, които се считат за „изключително непривлекателни и често деформирани“. Повечето хора попадат в категорията „нормални“ (1,5-3), която представлява „типично ниво на непривлекателност“. Тази категория включва певеца Ед Шийрън и рапъра Джей Зи.
Категорията „привлекателни и красиви“ (4,5-5,5) включва поп певеца Джъстин Бийбър, футболиста Кристиано Роналдо и актрисата Зендая. Сред най-добрите знаменитости (5,5-6), според критериите, са актрисата Ана де Армас и актьорът Килиън Мърфи.
Междувременно, за най-естетически красиви (7,25-7,75) последователите на „скалата PSL“ считат модела Джордан Барет, актрисите Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:43 22.12.2025
2 Факт
09:44 22.12.2025
3 6135
Ако човек пусне един тигел по главната улица на което и да е наше градче, задължително ще срещне поне 5 по-красиви жени.
Коментиран от #6
10:05 22.12.2025
4 Боруна Лом
10:14 22.12.2025
5 Дада
10:21 22.12.2025
6 Истината
До коментар #3 от "6135":Ако говорим за преди 15-20-30 години да...но в днешно време по улиците на бг само караконджули...дебели ,черни, трътки
10:23 22.12.2025
7 Цъцъ
10:26 22.12.2025