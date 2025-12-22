Зумърите обявиха Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс за най-красивите в хейтърска класация

Поколението Z определи Марго Роби и Анджелина Джоли за най-красивите звезди, пише New York Post.

Зумърите са създали нова система за оценка на външния вид, наречена „скала PSL“, която е съставена от инициалите на женомразните форуми, откъдето произлиза: PUAHate, SlutHate и Lookism. Друга версия гласи, че PSL означава Perfection (съвършенство), Symmetry (симетрия) и Looks (външен вид).

В долната част на системата, с оценки от 0,25 до 1,5, са тези, които се считат за „изключително непривлекателни и често деформирани“. Повечето хора попадат в категорията „нормални“ (1,5-3), която представлява „типично ниво на непривлекателност“. Тази категория включва певеца Ед Шийрън и рапъра Джей Зи.

Снимкa: Shutterstock

Категорията „привлекателни и красиви“ (4,5-5,5) включва поп певеца Джъстин Бийбър, футболиста Кристиано Роналдо и актрисата Зендая. Сред най-добрите знаменитости (5,5-6), според критериите, са актрисата Ана де Армас и актьорът Килиън Мърфи.

Снимкa: Shutterstock

Междувременно, за най-естетически красиви (7,25-7,75) последователите на „скалата PSL“ считат модела Джордан Барет, актрисите Марго Роби, Анджелина Джоли и Меган Фокс.

Снимкa: Shutterstock