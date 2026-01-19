Доли Партън празнува 80-тия си рожден ден

Днес, 19 януари 2026 г., легендата на кънтри музиката Доли Партън празнува своя 80-ти рожден ден.
Родена през 1946 г. в Севирвил, Тенеси, САЩ, Доли израства в многодетно семейство като четвъртото от общо 12 деца. Още от ранна възраст тя показва изключителен музикален талант, като дебютира на сцената на "Гранд Оул Опри" едва на 13 години.
През 60-те години Партън се утвърждава в Нашвил с дуетите си с известния кънтрипевец Портър Уагънър и участията си в телевизионни шоупрограми. С песни като "Joshua" (1970), "Jolene" (1973) и "Here You Come Again" (1977) тя печели огромна популярност сред почитателите на кънтримузиката. Филмът "От 9 до 5" (1980), в който участва заедно с Джейн Фонда, ѝ носи световна известност.
Доли Партън има издадени над 50 албума и е автор на повече от 3000 песни, включително "I Will Always Love You", която по-късно става световен хит в изпълнение на Уитни Хюстън. Тя е носителка на 7 награди "Грами", 10 награди на Американската асоциация на кънтри музиката, 5 награди на Академията за кънтри музика и 3 Американски музикални награди. През 1999 г. е приета в "Залата на славата на кънтри музиката".
В личния си живот Доли е омъжена за Карл Дийн повече от пет десетилетия. Тя споделя, че чувството за хумор е ключът към дългия им и щастлив брак.
На 78-ия си рожден ден през 2024 г. Доли издаде луксозна версия на албума си "Rockstar", включваща четири неиздавани досега песни, като подарък за феновете си.
Доли Партън продължава да бъде вдъхновение за милиони хора по света с музиката си, филантропската дейност и неизчерпаемата си енергия. Честит рожден ден, Доли!
