Валентин Радев: Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан"

26 Февруари, 2026 21:22

Никой няма да ни вкарва във война

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият вътрешен министър и зам.-министър на отбраната Валентин Радев.

"Аз винаги съм твърдял, че трябва да се вярва на институциите и полицията. По това разследване има толкова много експертизи, участващи лица - как някой ще наклони везните само в една посока. Аз затова вярвам на полицията. Няма как да бъде обяснено всичко веднага. Факт е, че първите пресконференции бяха малко неясни и можеше да се даде повече информация, но този случай е толкова голям, а и да не забравяме, че няма как да се каже всичко, защото може да има още участници и те също ще слушат", добави той.

"Никой няма да ни вкарва във война. Самолетите на летището в София са на наш стратегически партньор, който идва и прави тренировки. Аз още като зам.-министър винаги съм казал - колкото повече американски танкове, толкова по-добре, но те няма да дойдат, защото плащат пари за това. Няма нищо лошо да провеждаме съвместни тренировки с партньорите си, защото така подобряваме силите на армията. Как ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра? В момента ние сме легитимна цел на Русия, която ни е обявила за вражеска и неприятелска държава", коментира Валентин Радев темата за американските самолети в София.


София / България
  • 1 Интересно

    14 0 Отговор
    Да знаете не можете.
    А, можете ли поне да предположите?

    21:23 26.02.2026

  • 2 Можеше

    15 0 Отговор
    и без неговия показ и блудкави мъдрости от миналия век да мине !

    21:27 26.02.2026

  • 3 Потресаващо!

    16 1 Отговор
    Милиарди евра от джобовете на работещите потъват в разградени те ни и бездействащи силови структури. Вчера като слушах как срича този главен секретар, дето го разкараха и разбрах че е завладян от простотията.

    21:31 26.02.2026

  • 4 Иванов

    11 0 Отговор
    Този не разбираше ли само от взривове и мини.
    По нещастно стечение на обстоятелствата стана министър, ама не знаеше на кое министерство.

    21:32 26.02.2026

  • 5 Парадокс БГ

    14 1 Отговор
    ИМА МНОООГО ГРЕШКИ В РАЗСЛЕДВАНЕТО ПЕТРОХАН. НАЙ-ГОЛЯМАТА Е, ЧЕ ПЪРВИ ВЛЯЗОХА ДАНС.
    На местопрестъплението в хижа Петрохан първи по стандартните правила би трябвало да влязат специализираните служби за реагиране при тежки престъпления, а именно:
    Полиция и криминалисти – за обезопасяване на мястото и събиране на доказателства.
    Пожарна служба, ако има риск от пожар или други опасности.

    21:35 26.02.2026

  • 6 Няма грешка бе

    12 0 Отговор
    Щом им увеличихте заплатите с 50 %
    всичко е така,както им се нареди да казват.
    На това му се казва добри работници.

    21:37 26.02.2026

  • 7 Много грешки наппавиха некадърниците

    13 1 Отговор
    АКО ДАНС СА ВЛЕЗЛИ ПЪРВИ В ХИЖА ПЕТРОХАН, ТОВА МОЖЕ ДА КОМПРОМЕТИРА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ОРГАНИЗАЦИОННА ИЛИ ПРОТОКОЛНА ГРЕШКА.

    21:38 26.02.2026

  • 8 Политическо или PR влияние

    8 1 Отговор
    Понякога присъствието на силова структура като ДАНС на такова място може да се интерпретира като демонстрация на „силова ангажираност“ или като натиск, което също е спорно и провокира обществено недоверие.

    21:39 26.02.2026

  • 9 Мнение

    13 1 Отговор
    Ако действително ДАНС са били първи, това не е нормално за криминално разследване на убийство.

    21:40 26.02.2026

  • 10 Размисли...

    9 1 Отговор
    Ако ДАНС са били първи в Хижа Петрохон, това
    може да е било оправдано само при специални обстоятелства, но най-вероятно говори за нарушение на стандартния протокол, което може да повлияе на хода на разследването.

    21:41 26.02.2026

  • 11 Механик

    11 1 Отговор
    Не можете да знаете ли? А кой може да знае? Бай Киро стругаря или Васко от тролеите?
    Бай Киро получава заплата, защото стругова. Васко кара тролей и за това му плащат.
    А на ВАС за какво ви се плаща? Нищо "не можете да знаете" , нищо не ви интересува след цели 35 години все СССР ви е виновен? Така ли ?

    21:43 26.02.2026

  • 12 Анализ

    8 0 Отговор
    Ето какъв е стандартният протокол при тежко престъпление или масово убийство като случая в хижа „Петрохан“:
    Първи на място – полиция: Осигурява безопасността на мястото.
    Огражда терена, за да се предотврати преминаване на непозволени лица.
    Обръща внимание на евентуални следи и доказателства.
    Криминалисти / съдебни експерти: Правят първоначален оглед на телата и сцената.
    Събират биологични, следови и физически доказателства.
    Правят протоколи, снимки и видео документиране.
    Спешни медицински екипи: Проверяват за живи пострадали.
    Пожарна служба, ако има опасност от огън, газ или структурна нестабилност на сградата.
    След това – специализирани служби (ДАНС, НСО)
    ДАНС и други агенции се включват само ако има национално-сигурностен риск, заплаха от организирана престъпност или специални обстоятелства.
    Те не трябва да влизат първи, защото могат да компрометират доказателства.

    21:46 26.02.2026

  • 13 Артелериста

    10 0 Отговор
    Гербаджийски министър на Вътрешните работи се изказва неподготвен.Има си наблюдаващи прокурори. Всички други изпълняват разпореждания.

    21:46 26.02.2026

  • 14 Извод

    7 0 Отговор
    Първите на местопрестъпление трябва да са полиция и криминалисти.
    Ако ДАНС е била първа, това е нарушение на стандартния протокол и потенциално грешка, която може да затрудни събирането на доказателства и хода на разследването.

    21:48 26.02.2026

  • 15 дидо

    5 0 Отговор
    то от неспециалисти и от самолет се вижд че има пропуски при това съзнателни да не говорим че има и явни опити за изкривяване на ситуацията уволнение и съд за всички замесени от полицай до шефове и криминалисти

    21:50 26.02.2026

  • 16 СЗО

    5 1 Отговор
    Естествено че не знаете! Милиционерите сте толкова тъпи че някой да се пореже пред вас, няма да можете да познаете.

    21:51 26.02.2026

  • 17 Грешки, грешки, грешки

    6 0 Отговор
    Друго огромна ГРЕШКА и очевиден пропуск в разследването и може да се обясни като комбинация от оперативни и организационни грешки:
    Неизползване на наличните камери
    Българските пътища имат както държавни, така и частни камери (магазини, бензиностанции, магистрали).
    Ако не са анализирани своевременно, пропускът забавя локализирането на превозното средство.
    Липса на призив към населението
    При такива случаи съвместна работа с гражданите (съобщения в медиите, социални мрежи, горещи линии) често е решаваща за откриване на извършителите.
    Неискането на информация от населението за кемпера е оперативна грешка, която удължава времето за разкриване.
    Последствие: забавяне на разследването
    Задържането на превозното средство с критични улики за цяла седмица намалява шанса за откриване на свежи доказателства.
    Това показва, че координацията между отделните служби (МВР, криминалисти, пътна полиция) не е била оптимална.

    21:56 26.02.2026

  • 18 Извод

    4 0 Отговор
    Пропускът не е „малък“ – такова забавяне е оперативна грешка, която би могла да бъде избегната с по-бърза мобилизация на камери, помощ от гражданите и интегрирана проверка на маршрута на кемпера пътуващ към Околчица.

    21:58 26.02.2026

  • 19 Никога ама никога

    5 1 Отговор
    НЕ трябва да се вярва на институциите и полицията ! Доказани лъжци са ! Най подлите хора и кухари работят там. И не е мое субективно мнение а е обоснован от резултатите им извод !

    22:03 26.02.2026

  • 20 Питам само?!

    2 2 Отговор
    Валентин Радев не е ли ГЕРБерска "калинка"?

    22:05 26.02.2026

  • 21 Ето на!..жив пример на лъжлива кухарка

    3 0 Отговор
    трябва ли да се вярва на институциите и полицията ? (съвместни тренировки с партньорите ??? ) А да го видя какви точно тренировки ще прави с цистерните? ... "Как вика ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра?" ....лъжлива кухарка не, ами кухарка! И забелижете как аФторитетно заявява че " в момента ние сме легитимна цел на Русия " ....... аз на тея им викам олигофрени и въобще не смятам че трябва да се вярва на институции с подобни индивиди

    22:11 26.02.2026

  • 24 Никой

    2 0 Отговор
    Какво има да му се разследва на едно самоубийство - няма престъпление.

    Самолетите са интересна тема - но няма да стане работата - ние Хитлер сме го - изхитрили. Изхитрен Хитлер.

    Хитлер като е разбрал че е луд е бил много ядосан.

    Не му се е искало и на него - да е доволно луд.

    22:16 26.02.2026

  • 25 Слушай бре пуяк

    3 1 Отговор
    То ако трябваше да се вярва на институциите и полицията то тогава адвокати и съд не трябваше да имаме нали ? .. Ей тъй щяхме на вяра да го караме само. А що щети на гражданите неправомерно тези институции са нанесли въобще не е да навлизаме в темата даце. А и България е малка и се знаем и сме и роднини и аз съседа-олигофрен малко сложно ще да е за институция да го приема .... и като му отпера шамарите щото нещо тон надига ей тогава да ми обеснява ква точно институция е ... Нещо много взехте на елити да се правите че не знам...

    22:20 26.02.2026

  • 26 Грешки няма

    3 0 Отговор
    Нееее, няма допуснати грешки! Всичко е перфектно планирано и изпълнено, разследването е добре инструктирано как да действа, за да се изкара това масово убийство като сектантско самоубийство. Не че някой ви вярва де, важното е да няма виновни.

    22:28 26.02.2026

  • 27 Ох боже "институции"

    6 0 Отговор
    Сгради пълни с олигофрени им викаме институции. То ако бяха само олигофрени пак добре ами е много по зле. Честност и морал липсва. Разум и емпатия ...

    22:31 26.02.2026

  • 28 Дали казва поне едно нещо което

    3 0 Отговор
    Да кореспондира с честност и да не е лъжа ? (Аз винаги съм твърдял, че трябва да се вярва на институциите и полицията. Никой няма да ни вкарва във война.В момента ние сме легитимна цел на Русия. Как ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра ? ......) Дали нещо усещане няма че дрънка глупости и взаимно изключващи се съждения

    22:37 26.02.2026

  • 29 Попитайте

    2 0 Отговор
    Дългия Чалгар Фен...танила...да ви обясни.

    22:37 26.02.2026

  • 30 Тук има нещо

    0 0 Отговор
    Което трябва да се разкрие,а дали ще се разкрие-Един Господ знае....Гражданско мнение,нищо лично,а е потресаващо...Жалко за шесте живота.....и за близките им!

    22:45 26.02.2026

  • 31 Ако близките имат ресурс

    0 0 Отговор
    Нещата ще се излъчат!!!Иначе едва ли!!!

    22:48 26.02.2026

  • 32 Хахахахаха ... кухарка не ами....

    1 0 Отговор
    (Аз още като зам.-министър винаги съм казал - колкото повече американски танкове, толкова по-добре, но те няма да дойдат, защото плащат пари за това.)...... то и с руснаците така нали?

    22:48 26.02.2026

