Валентин Радев: Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан"

Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан".

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият вътрешен министър и зам.-министър на отбраната Валентин Радев.

"Аз винаги съм твърдял, че трябва да се вярва на институциите и полицията. По това разследване има толкова много експертизи, участващи лица - как някой ще наклони везните само в една посока. Аз затова вярвам на полицията. Няма как да бъде обяснено всичко веднага. Факт е, че първите пресконференции бяха малко неясни и можеше да се даде повече информация, но този случай е толкова голям, а и да не забравяме, че няма как да се каже всичко, защото може да има още участници и те също ще слушат", добави той.

"Никой няма да ни вкарва във война. Самолетите на летището в София са на наш стратегически партньор, който идва и прави тренировки. Аз още като зам.-министър винаги съм казал - колкото повече американски танкове, толкова по-добре, но те няма да дойдат, защото плащат пари за това. Няма нищо лошо да провеждаме съвместни тренировки с партньорите си, защото така подобряваме силите на армията. Как ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра? В момента ние сме легитимна цел на Русия, която ни е обявила за вражеска и неприятелска държава", коментира Валентин Радев темата за американските самолети в София.