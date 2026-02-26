Валентин Радев: Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан"

Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан".
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият вътрешен министър и зам.-министър на отбраната Валентин Радев.
"Аз винаги съм твърдял, че трябва да се вярва на институциите и полицията. По това разследване има толкова много експертизи, участващи лица - как някой ще наклони везните само в една посока. Аз затова вярвам на полицията. Няма как да бъде обяснено всичко веднага. Факт е, че първите пресконференции бяха малко неясни и можеше да се даде повече информация, но този случай е толкова голям, а и да не забравяме, че няма как да се каже всичко, защото може да има още участници и те също ще слушат", добави той.
"Никой няма да ни вкарва във война. Самолетите на летището в София са на наш стратегически партньор, който идва и прави тренировки. Аз още като зам.-министър винаги съм казал - колкото повече американски танкове, толкова по-добре, но те няма да дойдат, защото плащат пари за това. Няма нищо лошо да провеждаме съвместни тренировки с партньорите си, защото така подобряваме силите на армията. Как ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра? В момента ние сме легитимна цел на Русия, която ни е обявила за вражеска и неприятелска държава", коментира Валентин Радев темата за американските самолети в София.
А, можете ли поне да предположите?
21:23 26.02.2026
21:27 26.02.2026
21:31 26.02.2026
По нещастно стечение на обстоятелствата стана министър, ама не знаеше на кое министерство.
21:32 26.02.2026
На местопрестъплението в хижа Петрохан първи по стандартните правила би трябвало да влязат специализираните служби за реагиране при тежки престъпления, а именно:
Полиция и криминалисти – за обезопасяване на мястото и събиране на доказателства.
Пожарна служба, ако има риск от пожар или други опасности.
21:35 26.02.2026
всичко е така,както им се нареди да казват.
На това му се казва добри работници.
21:37 26.02.2026
21:38 26.02.2026
21:39 26.02.2026
21:40 26.02.2026
може да е било оправдано само при специални обстоятелства, но най-вероятно говори за нарушение на стандартния протокол, което може да повлияе на хода на разследването.
21:41 26.02.2026
Бай Киро получава заплата, защото стругова. Васко кара тролей и за това му плащат.
А на ВАС за какво ви се плаща? Нищо "не можете да знаете" , нищо не ви интересува след цели 35 години все СССР ви е виновен? Така ли ?
21:43 26.02.2026
Първи на място – полиция: Осигурява безопасността на мястото.
Огражда терена, за да се предотврати преминаване на непозволени лица.
Обръща внимание на евентуални следи и доказателства.
Криминалисти / съдебни експерти: Правят първоначален оглед на телата и сцената.
Събират биологични, следови и физически доказателства.
Правят протоколи, снимки и видео документиране.
Спешни медицински екипи: Проверяват за живи пострадали.
Пожарна служба, ако има опасност от огън, газ или структурна нестабилност на сградата.
След това – специализирани служби (ДАНС, НСО)
ДАНС и други агенции се включват само ако има национално-сигурностен риск, заплаха от организирана престъпност или специални обстоятелства.
Те не трябва да влизат първи, защото могат да компрометират доказателства.
21:46 26.02.2026
21:46 26.02.2026
Ако ДАНС е била първа, това е нарушение на стандартния протокол и потенциално грешка, която може да затрудни събирането на доказателства и хода на разследването.
21:48 26.02.2026
21:50 26.02.2026
21:51 26.02.2026
Неизползване на наличните камери
Българските пътища имат както държавни, така и частни камери (магазини, бензиностанции, магистрали).
Ако не са анализирани своевременно, пропускът забавя локализирането на превозното средство.
Липса на призив към населението
При такива случаи съвместна работа с гражданите (съобщения в медиите, социални мрежи, горещи линии) често е решаваща за откриване на извършителите.
Неискането на информация от населението за кемпера е оперативна грешка, която удължава времето за разкриване.
Последствие: забавяне на разследването
Задържането на превозното средство с критични улики за цяла седмица намалява шанса за откриване на свежи доказателства.
Това показва, че координацията между отделните служби (МВР, криминалисти, пътна полиция) не е била оптимална.
21:56 26.02.2026
21:58 26.02.2026
22:03 26.02.2026
22:05 26.02.2026
22:11 26.02.2026
Самолетите са интересна тема - но няма да стане работата - ние Хитлер сме го - изхитрили. Изхитрен Хитлер.
Хитлер като е разбрал че е луд е бил много ядосан.
Не му се е искало и на него - да е доволно луд.
22:16 26.02.2026
22:20 26.02.2026
22:28 26.02.2026
22:31 26.02.2026
22:37 26.02.2026
22:37 26.02.2026
22:45 26.02.2026
22:48 26.02.2026
22:48 26.02.2026