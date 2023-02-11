Новини
Кой има имен ден днес, 11 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 11 февруари 2026 г. Честито!

11 Февруари, 2023

Почитаме Св. свещеномъченик Власий

Кой има имен ден днес, 11 февруари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Празникът е в чест на Св. свещеномъченик Власий, когото църквата почита на 11-ти февруари. В народния календар празникът е Власовден. Власи Севастийски е посечен заради Христа в 312 г., покровител е на домашните животни.

Свети Влас бил лечител и епископ на Себастея, Малка Армения, днешна Турция. Според житието му, той е умъртвен, след като е измъчван с побой, с железен гребен и накрая обезглавен. Известен е като Сан Биаджо в Италия и Сан Блас в Испания.

В иконографията Свети Влас често е изобразяван с един от инструментите при умъртвяването му – железният гребен. Той е лекувал заболявания, свързани с гърлото при деца и животни, извършвайки и много чудеса

Според народните вярвания Власий се приема за наследник на древнославянския бог Волос – бог на животните, лова, търговията и горите. За дедите ни той е бил само покровител и избавител на домашните животни и най-вече на впрегнатия добитък от болестта „влас“ и изцеряването им от рани.

Затова се смята, че днешният празник е в чест на впрегнатия добитък, за здраве на воловете, за да не заболяват от „влас“. Когато сутрин извеждали добитъка на водопой, стопаните слагали на рогата им специални обредни хлябове. След това ги наквасвали с вода и давали първо на воловете. После от същия хляб раздавали на минаващите хора и ги благославяли.

На този ден строгата забрана била да не се впрягат животните за работа, защото, според легендата, те разпасвали деветте колана, с които били опасани. Неспазването на забраната означавало болест или смърт за животното.

На много места празнуват земеделците, за да не ловят „влас“ нивите, т. е да не излизат стръковете без клас. Празнуват и овчарите, за да не се раждат агнетата с груба вълна, т. е „власати“.

От стопанството традицията се пренася и в домакинството, където жените не трябвало да месят, за да не „власява“ брашното и да не предат, за да не пада „влас“ в техните очи и на децата им. В този ден не се върши никаква „власата“ работа.

Власовден именници: Влас, Власи, Власка, Власена, Власенка


  • 1 Читател

    16 6 Отговор
    празник е в чест на "впрегНатия добитък" ? По-скоро на "впрегатНия" ! И други малки забележки , но като цяло любопитна и интересна статия !

    05:27 11.02.2023

  • 2 Роза

    18 6 Отговор
    Днес се чества и паметта на Свети великомъченик Георги Софийски,който е погинал за християнската вяра!

    13:04 11.02.2023

  • 3 според менъ

    9 7 Отговор
    братя Диневи да по4ерпят

    13:12 11.02.2023

  • 4 Мъдрият

    17 6 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията отново не е добра: малко за Свети Власий и много за народните суеверия и поверия - това са празни и безумни неща - не пишете за тях! Освен това няма нищо за другите светци, чествани на днешния ден - особено важен, от които за България е светия славен и добропобеден мъченик Георги Софийски Нови - пострадал мъченически от турците и убит от тях, заради вярата си в Христа!

    В това житие има нещо много важно, което в статията не е споменато: свети Власий живеел в пустинната планина, наречена Аргеос. Тук той се заселил в една пещера и се подвизавал в безмълвие и пост, възнасяйки непрестанни молитви към Бога. При него идвали диви зверове и ако го намирали да беседва с Бога в безмълвна молитва, като разумни същества не прекъсвали неговото богомислие и заставали пред пещерата, очаквайки светецът да завърши молитвата си и да излезе при тях. Те не си тръгвали, докато той не възложел върху тях ръце за благословия, а ако някой звяр се чувствал болен, идвал при светеца и чрез възлагането на ръцете му получавал изцеление.

    Затова този светец се смята за покровител и на животните!

    На днешният ден се честват още:
    Света царица Теодора,
    Светия благоверен княз Всеволод, наречен в свето Кръщение Гавриил
    Преподобния Димитрий Прилуцки, Вологодски чудотворец

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12

    08:44 11.02.2024

  • 5 Ни йе вйерну

    8 14 Отговор
    Свети власий, свети влахий, свети влах и свети мук имат имен ден. Както и Генчо, Пенчо, Атанас и аз. И сульо и пульо…

    08:57 11.02.2024

  • 8 Гост666

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Статиятя е добра . Поверията са интересни за проучване . За повечето хора поверията са важни не светците .

    06:32 11.02.2025

  • 10 Салмонела

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Явно за вас е важна религията поверията са дразнител , но за нас е важно и поверията те са по-интересни от светци и разни църковни празници и кой светец са го посекли . И се нещо да добавите който го интересуваше намери ако иска да прочете за поредния СВЕТНАТ .Пардон светулка ли беше или светец с дебел гъзец .

    Коментиран от #18

    06:38 11.02.2025

  • 11 Платформа

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Все да критикувате все да да добавите нещо . Поверията са ви тън в очите .Важното кой ще празнува да го поздравим ако познаваме някой с това име и народните поверия каво препоръчват . Който иска да се моли и да попита светеца важното е денят да е хубав и весел.

    06:40 11.02.2025

  • 12 Сатанайл

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Извинявайте но защо разните светци са родени из близкия изток , Рим или Африка . Но са светци в православната или католическата вяра . И защо ААдам и Ева на картините който са рисувани имат пъп .

    06:42 11.02.2025

  • 13 Гошо

    3 6 Отговор
    Не знам да има такива имена в България! Ако някой се казва Влас, Власи, да пише! Интересно има ли хора с името Пор, Пори! Не се бъзикам със светците, но почна да се прекалява вече!

    08:29 11.02.2025

  • 14 Идън

    8 0 Отговор
    Преди да приеме духовен сан се е занимавал с медицина- милосърдие и лечителство. След като се оттегля в пещерата той се отдава на исихазъм.ИСИХИЯ- безмълвие- тишина и покой.Исихасти са Патриарх Евтимий,Теодосий Търновски и др- но хиляда години след Св. Влас- през Второто Българско царство.

    09:18 11.02.2025

  • 15 Мехмед

    2 4 Отговор
    През есента започват именните дни, так чак до късна пролет.
    А бе, стане ли виното есеки ден е празник, свърши ли се виното - край и на тях.

    09:53 11.02.2025

  • 16 Светите Власи

    3 3 Отговор
    Да разбирам ли, че днес е Националният празник на Румъния ?

    Коментиран от #17

    11:21 11.02.2025

  • 17 Идън

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Светите Власи":

    Не влаСи- а влаХи. Идва от Влахия- област. Казваме влаШко- не влаСко!

    11:47 11.02.2025

  • 18 Няма ли начин

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Салмонела":

    да запазиш прууустотиите си за близките?

    16:40 11.02.2025

  • 19 Честит празник

    0 4 Отговор
    На ,,Непокорната" влашка копанарка-католичка...

    05:53 11.02.2026