Кой има имен ден днес, 11 февруари 2026 г. Честито!

Празникът е в чест на Св. свещеномъченик Власий, когото църквата почита на 11-ти февруари. В народния календар празникът е Власовден. Власи Севастийски е посечен заради Христа в 312 г., покровител е на домашните животни.
Свети Влас бил лечител и епископ на Себастея, Малка Армения, днешна Турция. Според житието му, той е умъртвен, след като е измъчван с побой, с железен гребен и накрая обезглавен. Известен е като Сан Биаджо в Италия и Сан Блас в Испания.
В иконографията Свети Влас често е изобразяван с един от инструментите при умъртвяването му – железният гребен. Той е лекувал заболявания, свързани с гърлото при деца и животни, извършвайки и много чудеса
Според народните вярвания Власий се приема за наследник на древнославянския бог Волос – бог на животните, лова, търговията и горите. За дедите ни той е бил само покровител и избавител на домашните животни и най-вече на впрегнатия добитък от болестта „влас“ и изцеряването им от рани.
Затова се смята, че днешният празник е в чест на впрегнатия добитък, за здраве на воловете, за да не заболяват от „влас“. Когато сутрин извеждали добитъка на водопой, стопаните слагали на рогата им специални обредни хлябове. След това ги наквасвали с вода и давали първо на воловете. После от същия хляб раздавали на минаващите хора и ги благославяли.
На този ден строгата забрана била да не се впрягат животните за работа, защото, според легендата, те разпасвали деветте колана, с които били опасани. Неспазването на забраната означавало болест или смърт за животното.
На много места празнуват земеделците, за да не ловят „влас“ нивите, т. е да не излизат стръковете без клас. Празнуват и овчарите, за да не се раждат агнетата с груба вълна, т. е „власати“.
От стопанството традицията се пренася и в домакинството, където жените не трябвало да месят, за да не „власява“ брашното и да не предат, за да не пада „влас“ в техните очи и на децата им. В този ден не се върши никаква „власата“ работа.
Власовден именници: Влас, Власи, Власка, Власена, Власенка
1 Читател
05:27 11.02.2023
2 Роза
13:04 11.02.2023
3 според менъ
13:12 11.02.2023
4 Мъдрият
Статията отново не е добра: малко за Свети Власий и много за народните суеверия и поверия - това са празни и безумни неща - не пишете за тях! Освен това няма нищо за другите светци, чествани на днешния ден - особено важен, от които за България е светия славен и добропобеден мъченик Георги Софийски Нови - пострадал мъченически от турците и убит от тях, заради вярата си в Христа!
В това житие има нещо много важно, което в статията не е споменато: свети Власий живеел в пустинната планина, наречена Аргеос. Тук той се заселил в една пещера и се подвизавал в безмълвие и пост, възнасяйки непрестанни молитви към Бога. При него идвали диви зверове и ако го намирали да беседва с Бога в безмълвна молитва, като разумни същества не прекъсвали неговото богомислие и заставали пред пещерата, очаквайки светецът да завърши молитвата си и да излезе при тях. Те не си тръгвали, докато той не възложел върху тях ръце за благословия, а ако някой звяр се чувствал болен, идвал при светеца и чрез възлагането на ръцете му получавал изцеление.
Затова този светец се смята за покровител и на животните!
На днешният ден се честват още:
Света царица Теодора,
Светия благоверен княз Всеволод, наречен в свето Кръщение Гавриил
Преподобния Димитрий Прилуцки, Вологодски чудотворец
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
08:44 11.02.2024
5 Ни йе вйерну
08:57 11.02.2024
8 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Статиятя е добра . Поверията са интересни за проучване . За повечето хора поверията са важни не светците .
06:32 11.02.2025
10 Салмонела
До коментар #4 от "Мъдрият":Явно за вас е важна религията поверията са дразнител , но за нас е важно и поверията те са по-интересни от светци и разни църковни празници и кой светец са го посекли . И се нещо да добавите който го интересуваше намери ако иска да прочете за поредния СВЕТНАТ .Пардон светулка ли беше или светец с дебел гъзец .
06:38 11.02.2025
11 Платформа
До коментар #4 от "Мъдрият":Все да критикувате все да да добавите нещо . Поверията са ви тън в очите .Важното кой ще празнува да го поздравим ако познаваме някой с това име и народните поверия каво препоръчват . Който иска да се моли и да попита светеца важното е денят да е хубав и весел.
06:40 11.02.2025
12 Сатанайл
До коментар #4 от "Мъдрият":Извинявайте но защо разните светци са родени из близкия изток , Рим или Африка . Но са светци в православната или католическата вяра . И защо ААдам и Ева на картините който са рисувани имат пъп .
06:42 11.02.2025
13 Гошо
08:29 11.02.2025
14 Идън
09:18 11.02.2025
15 Мехмед
А бе, стане ли виното есеки ден е празник, свърши ли се виното - край и на тях.
09:53 11.02.2025
16 Светите Власи
11:21 11.02.2025
17 Идън
До коментар #16 от "Светите Власи":Не влаСи- а влаХи. Идва от Влахия- област. Казваме влаШко- не влаСко!
11:47 11.02.2025
18 Няма ли начин
До коментар #10 от "Салмонела":да запазиш прууустотиите си за близките?
16:40 11.02.2025
19 Честит празник
05:53 11.02.2026